Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5 305 53

Нардепи "Слуги народу" обзавелись родичами-помічниками, хоча Зеленський обіцяв, що "кумівства не буде", – "Схеми". ВIДЕО

Щонайменше 15 народних депутатів України з фракції "Слуга народу" після того, як потрапили до Верховної Ради, призначили своїх родичів чи родичів із найближчого оточення президента Володимира Зеленського своїми помічниками. Деяких з них – на постійній основі, з виплатою підвищених зарплат та премій.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Статус помічника народного депутата відкриває доступ до державних установ та владних кабінетів.

Як з’ясували журналісти, помічницями на громадських засадах стали дружини братів депутатів Стефанчуків: зокрема, Марина Стефанчук, дружина першого віце-спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука допомогає депутату Данилу Гетманцеву, голові Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Оксана Музика-Стефанчук допомагає своєму чоловікові, нардепу Миколі Стефанчуку.

Микола Стефанчук, який раніше розповідав, що "головне, щоб дружина і чоловік не були в прямому підпорядкуванні, у відповідь "Схемам" повідомив, що в цьому випадку "тут швидше співпраця".

Народна депутатка Людмила Буймістер призначила своїм помічником на громадських засадах свого чоловіка, а у депутатів Юрія Корявченкова та Ігоря Василіва помічницями стали їхні дружини, теж на громадських засадах.

У Олександра Санченка – помічник на громадських засадах його батько. У кількох нардепів помічниками були призначені їхні брати: зокрема, у Олександра Скічка, Миколи Кириченка, Богдана Яременка, Ігоря Копитіна.

Нардепи Слуги народу обзавелись родичами-помічниками, хоча Зеленський обіцяв, що кумівства не буде, – Схеми 01

Читайте також: "Кого я призначив з родичів?", - Зеленський відкинув всі претензії в кумівстві під час призначення чиновників

Брат Копитіна згадувався на сайті парламенту також і як радник підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який очолює його брат-депутат – хоча у коментарі журналістам Ігор Копитін це заперечував, а за кілька днів повідомив, що звільнив брата з посади помічника.

У Георгія Мазурашу помічником на громадських засадах працює брат, з яким, як він каже, "він хрестив дітей". У розмові із журналістами він зауважив: "Ми не вирішуємо якісь там справи – в тому контексті негативному, в якому у нас сприймається кумівство".

Деякі з родичів нардепів стали помічниками на постійній основі, тобто отримали зарплату і премії.

Так, чоловік депутатки Марини Нікітіної, якого вона призначила своїм помічником у парламенті, отримував зарплату з держбюджету впродовж пів року.

Нардепи Слуги народу обзавелись родичами-помічниками, хоча Зеленський обіцяв, що кумівства не буде, – Схеми 02

Згідно з документами з Верховної Ради, загалом вийшло близько 95 тис. гривень. У березні 2020-го Нікітіна попросила його звільнити з цієї посади.

Після обрання депутатом Володимир Тимофійчук попросив призначити помічником свого родича і встановити для нього заробітну плату в 24 тисячі гривень. У НАЗК виявили, що депутат "діяв в умовах реального конфлікту інтересів", тепер ця справа розглядається у Печерському району суді Києва.

Читайте також: Ситник підтвердив, що співробітник НАБУ Калужинський є його кумом

Максим Березін також у перший тиждень своєї роботи депутатом попросив призначити своєму брату як помічникові зарплату в сумі 48 тис. гривень. Згодом Березін це подання відкликав, а в коментарі журналістам заявив, що "бути помічником на громадських засадах – не є порушенням закону".

Підвищення зарплати та призначення премії для свого помічника – сина першого помічника президента Сергія Шефіра – просив народний депутат, заступник голови фракції Юрій Кісєль.

Призначення родичів своїми помічниками, йдеться у розслідуванні "Схем", також суперечить передвиборчим обіцянкам кандидата в президенти Володимира Зеленського про те, що "кумівства не буде" і про його країну мрії, – де підставою призначення на посаду стають "розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей".

депутат (1804) кумівство (18) помічник депутата (44) Слуга народу (2848)
Топ коментарі
+30
Нагадайте, коли сцикло правду казало?
25.09.2020 19:08 Відповісти
25.09.2020 19:08 Відповісти
+22
Только откуда у еврея-уклониста кумовья и армейские друзья?!
25.09.2020 19:16 Відповісти
25.09.2020 19:16 Відповісти
+21
" Я никому ничего не должен "
25.09.2020 19:14 Відповісти
25.09.2020 19:14 Відповісти
Нагадайте, коли сцикло правду казало?
25.09.2020 19:08 Відповісти
25.09.2020 19:08 Відповісти
" Я никому ничего не должен "
показати весь коментар
25.09.2020 19:14 Відповісти
Нардепы "Слуги народа" обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что "кумовства не будет", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6923
25.09.2020 19:16 Відповісти
25.09.2020 19:16 Відповісти
Він вже должен.
показати весь коментар
25.09.2020 19:19 Відповісти
Ну, будемо об'єктивними- жодного кума чи армійського друга Зеленський ні на яку посаду не призначив....
показати весь коментар
25.09.2020 19:09 Відповісти
Только откуда у еврея-уклониста кумовья и армейские друзья?!
показати весь коментар
25.09.2020 19:16 Відповісти
Это тот случай, когда категорично не согласна со схемами, их снова несет не в ту сторону. У любого человека в помощниках должен быть тот, кому он доверяет и в ком он уверен. Не думаю, что в свое время кто-то обвинял Кеннеди в том, что генеральным прокурором/министром юстиции был его родной брат, личным помощником друг детства, да и вообще многие при нем являлись родственниками и друзьями. Возможно, если бы не это, то итогом Карибского кризиса была бы тогда ядерная война. Оценивать надо не родство и знакомства, а нечто другое - личные качества.
показати весь коментар
25.09.2020 19:30 Відповісти
Призначення Роберта Кеннеді Джоном Кеннеді на пост міністра юстиції, швидше виключення, тим більше, що обидва були активними і відомими політичними діячами у демократичній партії США ще до обрання Джона Кеннеді президентом.
показати весь коментар
25.09.2020 20:26 Відповісти
Согласна, что это исключение, а не правило, но это не исключает тот факт, что ирландец, забыла его фамилию, был другом детства Кеннеди и его личным помощником. И таких вот родственников/друзей в близком круге политиков скорее правило, чем исключение. Это только у нас почему-то считают, что нормой должно быть, если в помощниках обязан быть заклятый враг.
показати весь коментар
25.09.2020 20:41 Відповісти
Я не знаю, хто там був помічник у Кеннеді, але то було біля 60 років тому. Зараз у нашого президента КВК-ний помічник з 95 Кварталу Нахманович, який у політиці не бу ні дня, тільки гидоту придумував. Вони з Зеленським грошики на дурнях заробляли. Але це іще не все, тепер Нахманович і свого синка прилаштував помічником зеленого депутата. От на два фото, зліва помічник Нелоха (товариш по 95 Кварталу), справа син цього помічника, який є помічником зеленого депутата.
Нардепи "Слуги народу" обзавелись родичами-помічниками, хоча Зеленський обіцяв, що "кумівства не буде", – "Схеми" - Цензор.НЕТ 2309

Це вони на ваші податки знущаються з вас
показати весь коментар
25.09.2020 21:17 Відповісти
Я выше писала, что нужно судить не факты знакомства, а личные качества. Вот с этим у Нелоха - полный зашквар.
показати весь коментар
25.09.2020 21:26 Відповісти
Можливо, Ви і праві для ідеальних умов і в суспільстві з високою політичною культурою. Але це не про нас, у всякому разі - поки не про нас, і тим більше не про СН. Так що прийдеться ставити штучний заслін, у який на жаль можуть попасти і достойні люди
показати весь коментар
25.09.2020 21:58 Відповісти
Нам не только политической, нам уже и обычной, бытовой культуры катастрофично не хватает..........
показати весь коментар
25.09.2020 22:02 Відповісти
На общественных началах это, насколько знаю, без зряплаты, не?
показати весь коментар
25.09.2020 19:10 Відповісти
А зачем ім зарплати? Ані рєшают разлічниє вапроси і живут "за спасібо" в віде некрупно порезанной хрустящей бимагі с ліцамі мьортвих омеріканскіх прєзідєнтов.
показати весь коментар
25.09.2020 19:17 Відповісти
Нет помощникам депутатов деньги платят!
показати весь коментар
25.09.2020 19:17 Відповісти
Я же специально сказал-на общественных началах.
показати весь коментар
25.09.2020 19:20 Відповісти
Скільки разів тобі пишу, читай уважно. Статус помічника нардеп - це не лише, як ты пишеш, "зряплата", але й купа приємних і корисних "ніштяків".Спеціально для тебе повтор:
"Статус помощника народного депутата открывает доступ к государственным учреждениям и властным кабинетам.Источник: https://censor.net/ru/v3221300
показати весь коментар
25.09.2020 19:17 Відповісти
Здрасьте, я от Кононенко номер два?
показати весь коментар
25.09.2020 19:21 Відповісти
Та мені яка різниця, від кого ти і який за рахунком. Я просто вчергове переконався, шющо ти справжній зебіл, викристалізаваний. От випадкові зебіли вже визнали, що обравши у владу це зелене шапіто вони по вуха вляпалися у лайно. Але такі, як ти будуть до кінця доводити, що лайно - то не зовсім лайно, що пахне не лайном, а духами "Красная мацква".... От скажи, самому не гидко? ☺️ Тьху!
показати весь коментар
25.09.2020 19:36 Відповісти
Да?Правда что ли?))
А что ты скажешь, когда до одного из ваших дошло то, о чём я говорю уже добрых полгода
https://censor.net/ru/news/3220755/bolee_200_nardepov_planiruyut_voyiti_v_novoe_mejfraktsionnoe_obedinenie_put_domoyi_na_moyi_vzglyad_eto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74695502
показати весь коментар
25.09.2020 19:47 Відповісти
Эволюция это единственное что осталось. Именно так, и никак иначе
показати весь коментар
25.09.2020 19:49 Відповісти
Еволюція? У лайні? Щоб еволюціонували від опариша до хоча б дощового черв'яка, треба визнати, що лайно - це лайно, а не ґрунт. Інакше ніяк. Нема без цього еволюції. 😊
показати весь коментар
25.09.2020 19:54 Відповісти
Именно так, эволюция, хош ни хош. Заметь, я тебя не агитирую, и уж тем паче-не агитировал его. Человек сам дошёл до таких мыслей. Поясню, вернее задам направляющий вопрос-а тот же червяк осознавал, что эволюционирует, тобто становится из более простой формы жизни-более сложной?Думаю нет. Так и мы, общество-суспільство, постепенно, через анал-табу, баба-да, корабельная сосна и так далее просто вынуждены эволюционировать. Иначе-как те динозавры: огромные мускулы и нулевая *****************, вымрем к чёр-то-вой матери.
показати весь коментар
25.09.2020 20:05 Відповісти
Розумієш, твоє філософське "бла-бла-бла" начебто правильне. Коли його розглядпюати зараз окремо від твоєї писанини тут. Але коли цю філософію ********** людина, яка погіршення ситуації (це м'яко) вважає еволюцією? Еволюція - це рух вгору. Рух вниз - це деградація. Влада деградувала. І це ще півбіди. Біла - що вона продовжує це робити. І скоро з тобою тут зроблять те, що зробили з Франческа и, Лалалайками і іншими упоротими. Бо такі, як ти допомагають владі деградувати,захищаючи її виділення в криками "Божа роса". Тому, зелений скрєпоносцю "невідомо чого" кидай ці зелені скрєпи і робився об'єктивним блогером.
показати весь коментар
25.09.2020 20:19 Відповісти
А как же, понимаю. Есть не только эволюция, но и деэволюция, есть отличный фильм Чудо-братья Марио, там это шикарно показано (особенно когда показывают в эпизодической роли Моджо Никсона, над которым подобное вытворяют). Эволюция подчиняется своим законам, во-первых-небыстро, во-вторых-параллельные ветки развития, большинство которых в итоге всё равно зайдёт в тупик. Ну не придумало прогресивное человечество ничего другого кроме трёх вариантов развития: революция, эволюция и третий, о котором не хочу говорить. Революция не достигла своих целей, третий путь не нравится никому (вообще никому). Значит остаётся?
показати весь коментар
25.09.2020 20:28 Відповісти
Чого ти заладив? Хіба ж я за 7 років на Цензорі хоч десь писав за революцію? Навпаки, почитай мої пости за всі ці роки. Я категорично за еволюційний шлях розвитку, як нацбезпечніший, найпередбачувпніший і найпродукиютивніший, до речі. Але те, що робить зараз зелена влада, за яку ти голосував - це не еволюція. Це не стагнації. Це контрреволюція. Чому відбуваються революції? Бо неуки у владі не хочуть чути і бачити об'єктивну реальність і не шукають порозуміння не те що з опозицією, але й навіть своїми симпатиками. І це викликає революцію. Революція - це соціальний, чи націонпювльеий вибух, коли одна частина, як правило та, що керує і володіє ресурсвюами, не ділиться ними з іншими. Це створю напругу і дисбаланс. І тоді стається вибух. Ото обрана тобою зелена влада впевнено веде країну до такого вибуху. І ти цьому сприяєш. Тому ик що ти тут саме зараз рлзводиш філософію, виставляє тебе або як людину, яка сама не розуміє стану речей і не вміє їх аналізувати, або, що гірше, але ближче до істини, свідомо робить те, що робить.
показати весь коментар
25.09.2020 22:41 Відповісти
Опарыши зеленой навозной мухи зе-зе .
показати весь коментар
25.09.2020 19:10 Відповісти
73 % стадное число баранов
показати весь коментар
25.09.2020 19:11 Відповісти
Это типа Пашинян в Армении... мы не моцкали,но братья Марго Симоньян...и ее мужа идиота
показати весь коментар
25.09.2020 19:13 Відповісти
Нардепы "Слуги народа" обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что "кумовства не будет", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3922
показати весь коментар
25.09.2020 19:16 Відповісти
Что тон кому обещал? Не надо врать.
Нардепы "Слуги народа" обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что "кумовства не будет", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7701
показати весь коментар
25.09.2020 19:17 Відповісти
Прошу всех быть максимально беспристрастными и огласить мне, наивному и доверчивому, в чем еще ЗЕ не обманул избирателей. Дайте надежду, не убивайте голубую мечту, может зеля еще в чем-то не зашкварился. Дайте, хотя бы, один пример, а то мне кажется что это уже полная ...
показати весь коментар
25.09.2020 19:17 Відповісти
Ну, ни одного своего кума либо армейского друга он во власть не пропихнул...
показати весь коментар
25.09.2020 19:25 Відповісти
Про армейского друга - 100%!
показати весь коментар
25.09.2020 19:37 Відповісти
Точно, 100500! В Армии не служил, от призыва четырежды откосил, у евреев кумовьев нет. Бинго! Пойду соседку-дуру порадую. Тем более, что ее мужик на заработках, нужно же как-то женщину морально поддержать.
показати весь коментар
25.09.2020 19:37 Відповісти
Нардепы "Слуги народа" обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что "кумовства не будет", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7558
показати весь коментар
25.09.2020 19:18 Відповісти
Все события расписал Достоевский 150 лет назад..и про рюсский мир и про все остальное Мавзолейное дерьмо.......
показати весь коментар
25.09.2020 19:22 Відповісти
Оооо Божья роса,давай поливай есчо)))))
показати весь коментар
25.09.2020 19:25 Відповісти
Сборище махрових ЗЕЛЕНИХ дегенератов!
показати весь коментар
25.09.2020 19:26 Відповісти
Нардепы "Слуги народа" обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что "кумовства не будет", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9038
показати весь коментар
25.09.2020 19:27 Відповісти
Нардепы "Слуги народа" обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что "кумовства не будет", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6398 Кофелек кафелек..какой Новичок?
показати весь коментар
25.09.2020 19:28 Відповісти
Не будет кумовства, будете скоро в Европе, мы в Беларуси скинем убийцу и быстро шмыгнём в ЕС, но со Светланой, (и сразу перевыборы нового преза) и не говорите что она связана с кацапами, уже мы полностью оторваны от кацапов, ***** она кинула из-за поддержки лукаубийц, так что поддержите нас, а мы вас не подведём и будем братьями.
показати весь коментар
25.09.2020 19:29 Відповісти
Нардепы "Слуги народа" обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что "кумовства не будет", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5460 ТОМОС-НАТО_ЕС?неа...у вас документов нету....Печкин прав....
показати весь коментар
25.09.2020 19:34 Відповісти
Ну в принципе преЗедент не соврал=>какие могут быть «кумовья» у евреев.........
А если серьезно, то такой хамской/наглой/манипулятивной «власти» еще не было........
показати весь коментар
25.09.2020 19:37 Відповісти
В принципе последние лет 15 - 20 все идет по кругу. Приходят "новые", а замашки остаются "старых".
показати весь коментар
25.09.2020 19:49 Відповісти
А что ожидали 73% дебилов? Соответствующее статусу отношение и получили!
показати весь коментар
25.09.2020 19:44 Відповісти
Там кумовство на кумовстве, такого наверное больше нигде в мире нет.
показати весь коментар
25.09.2020 19:53 Відповісти
Конкретно, КУМОВЬЯ там есть? Нет. А стало быть никаковакумовства! Брат-сват не кум.
показати весь коментар
25.09.2020 20:07 Відповісти
Нардепи "Слуги народу" обзавелись родичами-помічниками, хоча Зеленський обіцяв, що "кумівства не буде", – "Схеми" - Цензор.НЕТ 3894
показати весь коментар
25.09.2020 22:04 Відповісти
Нардепи "Слуги народу" обзавелись родичами-помічниками, хоча Зеленський обіцяв, що "кумівства не буде", – "Схеми" - Цензор.НЕТ 1942
показати весь коментар
26.09.2020 00:15 Відповісти
 
 