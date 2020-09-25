Нардепи "Слуги народу" обзавелись родичами-помічниками, хоча Зеленський обіцяв, що "кумівства не буде", – "Схеми". ВIДЕО

Щонайменше 15 народних депутатів України з фракції "Слуга народу" після того, як потрапили до Верховної Ради, призначили своїх родичів чи родичів із найближчого оточення президента Володимира Зеленського своїми помічниками. Деяких з них – на постійній основі, з виплатою підвищених зарплат та премій.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Статус помічника народного депутата відкриває доступ до державних установ та владних кабінетів.

Як з’ясували журналісти, помічницями на громадських засадах стали дружини братів депутатів Стефанчуків: зокрема, Марина Стефанчук, дружина першого віце-спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука допомогає депутату Данилу Гетманцеву, голові Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Оксана Музика-Стефанчук допомагає своєму чоловікові, нардепу Миколі Стефанчуку.

Микола Стефанчук, який раніше розповідав, що "головне, щоб дружина і чоловік не були в прямому підпорядкуванні, у відповідь "Схемам" повідомив, що в цьому випадку "тут швидше співпраця".

Народна депутатка Людмила Буймістер призначила своїм помічником на громадських засадах свого чоловіка, а у депутатів Юрія Корявченкова та Ігоря Василіва помічницями стали їхні дружини, теж на громадських засадах.

У Олександра Санченка – помічник на громадських засадах його батько. У кількох нардепів помічниками були призначені їхні брати: зокрема, у Олександра Скічка, Миколи Кириченка, Богдана Яременка, Ігоря Копитіна.

Брат Копитіна згадувався на сайті парламенту також і як радник підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який очолює його брат-депутат – хоча у коментарі журналістам Ігор Копитін це заперечував, а за кілька днів повідомив, що звільнив брата з посади помічника.

У Георгія Мазурашу помічником на громадських засадах працює брат, з яким, як він каже, "він хрестив дітей". У розмові із журналістами він зауважив: "Ми не вирішуємо якісь там справи – в тому контексті негативному, в якому у нас сприймається кумівство".

Деякі з родичів нардепів стали помічниками на постійній основі, тобто отримали зарплату і премії.

Так, чоловік депутатки Марини Нікітіної, якого вона призначила своїм помічником у парламенті, отримував зарплату з держбюджету впродовж пів року.

Згідно з документами з Верховної Ради, загалом вийшло близько 95 тис. гривень. У березні 2020-го Нікітіна попросила його звільнити з цієї посади.

Після обрання депутатом Володимир Тимофійчук попросив призначити помічником свого родича і встановити для нього заробітну плату в 24 тисячі гривень. У НАЗК виявили, що депутат "діяв в умовах реального конфлікту інтересів", тепер ця справа розглядається у Печерському району суді Києва.

Максим Березін також у перший тиждень своєї роботи депутатом попросив призначити своєму брату як помічникові зарплату в сумі 48 тис. гривень. Згодом Березін це подання відкликав, а в коментарі журналістам заявив, що "бути помічником на громадських засадах – не є порушенням закону".

Підвищення зарплати та призначення премії для свого помічника – сина першого помічника президента Сергія Шефіра – просив народний депутат, заступник голови фракції Юрій Кісєль.

Призначення родичів своїми помічниками, йдеться у розслідуванні "Схем", також суперечить передвиборчим обіцянкам кандидата в президенти Володимира Зеленського про те, що "кумівства не буде" і про його країну мрії, – де підставою призначення на посаду стають "розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей".