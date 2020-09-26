Порошенко у День Краматорська звернувся до патріотів Донбасу: ОПЗЖ це "голуби миру", від яких падає тінь двоголового орла. ВIДЕО

Краматорськ став одним з перших звільнених міст Донбасу, і тепер є епіцентром українства в регіоні. Про це у привітанні з нагоди Дня міста сказав п’ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. Він закликав усі патріотичні сили єднатися проти загрози проросійського реваншу і не дати п’ятій колоні Кремля зайти у місцеві органи влади під личиною "міцних господарників".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Це місто, яке виникло на козацьких землях, на межі Слобідської України і Дикого поля… Яке на добротному українському грунті увібрало у себе представників багатьох культур, які приїхали розвивати Донбас. Місто, яке на сьогодні є динамічним, енергійним і якоюсь мірою феноменальним", – зазначив Порошенко.

Політик наголосив – Краматорськ руйнує всі нав’язані ззовні стереотипи про Донеччину. "І всім українцям я радив би хоча б раз відвідати його. Ми цінуємо Краматорськ за той неоціненний внесок, який місто робить в економічний розвиток держави як потужний центр машинобудування", – говорить Порошенко.

Людина, яка стала справжнім символом незламного українського Краматорська – талановитий актор і режисер Леонід Биков, переконаний Порошенко.

"Створені ним образи – глибоко в наших серцях. "Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались", – каже Маестро, капітан Титаренко з фільму "В бой идут одни старики". "А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села", – питають у нього. Е ні! Ми всі пам’ятаємо відповідь: "Воздух? Другой. А небо – голубее и земля зеленее". Саме за таку українську землю билися українські воїни і в наші дні, звільняючи місто у 2014 році", – переконаний Порошенко.

"Ми пам’ятаємо і будемо берегти пам’ять про закатованого і вбитого бойовиками зовсім юного Степана Чубенка. Про героїв Небесної сотні Сергія Бондарєва та Івана Пантелеєва. Про всіх патріотів-краматорчан, які здійснили, кожен свій, подвиг в ім’я України", – говорить п’ятий Президент.

Порошенко також згадав про лютий 2015 року, коли терміново прилетів у Краматорськ, щоб на власні очі побачити жахливі рани, які залишив російський "Смерч" на українській землі.

"Щасливий, що Краматорськ вистояв. Щасливий, що нам вдалося захистити місто. Що уже 5 років краматорчани живуть під мирним небом. Як лідер партії справжнього миру, бажаю вам насамперед, звичайно ж, миру. Вірю, що дипломатичним шляхом ми примусимо Путіна забратися геть з українського Донбасу і з українського Криму", – наголосив Порошенко.

"Але будьте обережні. Знайте, що перспективу надійного миру ставить під загрозу п’ята колона у вигляді ОПЗЖ. Вони діють в інтересах Кремля. Прикриваючись господарськими гаслами, прагнуть зайти в органи місцевого самоврядування. І вже з тих позицій – спробувати ще раз реанімувати проект так званої Новоросії. ОПЗЖ – це саме ті "голуби миру", від яких падає тінь російського двоголового орла", – застерігає Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" закликав усіх патріотів України гуртуватися навколо єдиної потужної проєвропейської української політичної сили.

"А ще бережіть себе, рідних своїх та близьких, щоб жоден вірус не міг зруйнувати амбітних планів міста та його жителів. Сердечно вітаю вас з Днем міста, якому виповнюється 152 роки. Я на 97 років молодший, мені сьогодні лише 55. Мені приємно від того, що мій день народження співпав з днем народження українського Краматорська", – наголосив п’ятий Президент.

"Будьте здорові, радісні і щасливі. Миру і процвітання вам, дорогі краматорчани", – побажав Петро Порошенко.