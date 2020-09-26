УКР
Порошенко у День Краматорська звернувся до патріотів Донбасу: ОПЗЖ це "голуби миру", від яких падає тінь двоголового орла. ВIДЕО

Краматорськ став одним з перших звільнених міст Донбасу, і тепер є епіцентром українства в регіоні. Про це у привітанні з нагоди Дня міста сказав п’ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. Він закликав усі патріотичні сили єднатися проти загрози проросійського реваншу і не дати п’ятій колоні Кремля зайти у місцеві органи влади під личиною "міцних господарників".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Це місто, яке виникло на козацьких землях, на межі Слобідської України і Дикого поля… Яке на добротному українському грунті увібрало у себе представників багатьох культур, які приїхали розвивати Донбас. Місто, яке на сьогодні є динамічним, енергійним і якоюсь мірою феноменальним", – зазначив Порошенко.

Політик наголосив – Краматорськ руйнує всі нав’язані ззовні стереотипи про Донеччину. "І всім українцям я радив би хоча б раз відвідати його. Ми цінуємо Краматорськ за той неоціненний внесок, який місто робить в економічний розвиток держави як потужний центр машинобудування", – говорить Порошенко.

Людина, яка стала справжнім символом незламного українського Краматорська – талановитий актор і режисер Леонід Биков, переконаний Порошенко.

"Створені ним образи – глибоко в наших серцях. "Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались", – каже Маестро, капітан Титаренко з фільму "В бой идут одни старики". "А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села", – питають у нього. Е ні! Ми всі пам’ятаємо відповідь: "Воздух? Другой. А небо – голубее и земля зеленее". Саме за таку українську землю билися українські воїни і в наші дні, звільняючи місто у 2014 році", – переконаний Порошенко.

"Ми пам’ятаємо і будемо берегти пам’ять про закатованого і вбитого бойовиками зовсім юного Степана Чубенка. Про героїв Небесної сотні Сергія Бондарєва та Івана Пантелеєва. Про всіх патріотів-краматорчан, які здійснили, кожен свій, подвиг в ім’я України", – говорить п’ятий Президент.

Порошенко також згадав про лютий 2015 року, коли терміново прилетів у Краматорськ, щоб на власні очі побачити жахливі рани, які залишив російський "Смерч" на українській землі.

"Щасливий, що Краматорськ вистояв. Щасливий, що нам вдалося захистити місто. Що уже 5 років краматорчани живуть під мирним небом. Як лідер партії справжнього миру, бажаю вам насамперед, звичайно ж, миру. Вірю, що дипломатичним шляхом ми примусимо Путіна забратися геть з українського Донбасу і з українського Криму", – наголосив Порошенко.

"Але будьте обережні. Знайте, що перспективу надійного миру ставить під загрозу п’ята колона у вигляді ОПЗЖ. Вони діють в інтересах Кремля. Прикриваючись господарськими гаслами, прагнуть зайти в органи місцевого самоврядування. І вже з тих позицій – спробувати ще раз реанімувати проект так званої Новоросії. ОПЗЖ – це саме ті "голуби миру", від яких падає тінь російського двоголового орла", – застерігає Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" закликав усіх патріотів України гуртуватися навколо єдиної потужної проєвропейської української політичної сили.

"А ще бережіть себе, рідних своїх та близьких, щоб жоден вірус не міг зруйнувати амбітних планів міста та його жителів. Сердечно вітаю вас з Днем міста, якому виповнюється 152 роки. Я на 97 років молодший, мені сьогодні лише 55. Мені приємно від того, що мій день народження співпав з днем народження українського Краматорська", – наголосив п’ятий Президент.

"Будьте здорові, радісні і щасливі. Миру і процвітання вам, дорогі краматорчани", – побажав Петро Порошенко.

Порошенко в День Краматорска обратился к патриотам Донбасса: ОПЗЖ это "голуби мира", от которых падает тень двуглавого орла - Цензор.НЕТ 2922
26.09.2020 09:36
С юбилеем настоящий Президент Украины!
26.09.2020 09:36
Порошенко в День Краматорска обратился к патриотам Донбасса: ОПЗЖ это "голуби мира", от которых падает тень двуглавого орла - Цензор.НЕТ 3127
26.09.2020 09:35
а зебилы тоже такие же голуби мира ,только зеленые
Цікава лінгвістика.
Якщо в Google-перекладачі на сербській мові ввести слово «порошенки», то переклад на українську або російську буде однаковим - «поросята».
Человечество в настоящее время живет по законам дикой природы - кто сильнее тот и прав. Поэтому, до тех пор, пока украинская национальная элита не сможет создать такую модель государственного устройства, которая работало бы постоянно в автоматическом режиме, и была бы, при этом, богоугодной, ни о какой украинской национальной государственности не может быть и речи. православный
анархо коммунист «язычник».
Сегодня сентябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
Запомните мои слова (понятно что за них меня забанят) но я все таки скажу. Украина - европейское демократическое государство, а это значит что вектр власти все время меняется. Рано или поздно ОПЖ выиграет выборы в Украине и прийдет к власти, радикалы и ,,любители войны,, не могут выигрывать выборы бесконечно, тем более ОПЖ уже на втором месте в рейтинге избирателей. Так вот именно они закончат войну с Россией и принесут мир на Донбасс, только партия лояльная к России может это сделать на практике. Ни Зе, ни Порох на это просто не способны, так как зарабатывают на войне и им она выгодна. П.с. Любая война рано или поздно закончится: людские ресурсы, терпение и финансы не безграничны. Мира Украине, добра, спокойствия и процветания. Теперь баньте, я все сказал.
Даже если всё так как ты говоришь, какой ценой это возможно? Я не особо верю, что Украина будет способна усидеть на всех стульях, быть дружественной с РФ и Западом одновременно, учитывая, как обе стороны много вложили бабла и сил для своего влияния в Украине. И значительная часть население не примет такого расклада, я уж молчу о крупном капитале. В итоге опять будет разобщение и ненависть, я пока не вижу выхода из этого порочного круга для Украины.
Благодаря, Вам Петр Алексеевич, этот рашистский реванш и состоялся.

Зеленский был прав, когда говорил, что он "приговор" для Порошенко.
Именно политика Порошенко привела фактически к покрытию преступлений власти Януковича, потому что Петр Алексеевич надеялся договорится с бывшими соратниками,
он покрыл преступления против Майдана, не реформировал бандитскую коррумпированную судебную систему имени Портнова, которая теперь его судит, сохранил договорняки и схемы предыдущей власти, тотальную коррупцию, и при всем при этом баснословно обогатился, - в результате мы имеем контрреволюцию сегодня.
Назвать Порошенко патриотом, язык не поворачивается. Если ЕС исключит из своих рядов одиозных Порошенко и Герасимова, огда ЕС еще можно назвать патриотической партией Украины, а так на сегодняшний день таковой является только "Голос".
Сміяться у якому місці?
Ветеран АТО: Порошенко поплатился за то, что не предал Украину и не стал пресмыкаться перед Москвой
Валерий Прозапас пишет на своей странице в Facebook, самой главной чертой малороссийской «элиты» всегда было предательство, и за целые века украинство так и не смогло этому надежно противостоять. Вовремя пожертвовать государственностью своего народа, отправив его в крепостные или колхозы, постелиться под имперскую мощь Москвы ради собственного интереса не считалось среди «истеблишмента» чем недостойным, а смертным грехом тем более.
Валерий Прозапас пишет, поэтому, когда действия пятого президента Петра Порошенко выбились из этой постоянной системы, ему этого не простили - потому что он не искал дешевой популярности и приверженности Кремля, делал не то, что нравилось, а то, что надо. В результате оставил пост с полученным безвизом Украины с Европой, с реформированными Вооруженными Силами, с автокефальной церковью, с мощными общинами, с ростом экономики во время войны, с уважением других стран - и не покинул борьбу даже во время реванша, политического давления, наступления на достижения украинского государства.
Блогер отмечает, Порошенко заложил фундамент Украины, которая еще будет, и стал одним из тех, кто не предал. За это ценят государственника-ледокола его сторонники и уважает мир - и сегодня будет приветствовать пятого президента Украины с Днем рождения. Он еще не все сделал, сил ему и выдержки в борьбе за Украину!
Петя оставил пост с 300 млн$ за Ленинску кузню.
И все 5 лет ты этого не знал?
