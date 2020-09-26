УКР
2 394 7

Всеукраїнський забіг в пам'ять про загиблих воїнів АТО стартував у Межигір'ї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Межигір’ї стартував щорічний Всеукраїнський патріотичний забіг з легкої атлетики в пам'ять про загиблих воїнів "Шаную воїнів, біжу за Героїв України". В ньому беруть участь майже тисяча учасників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Забіг організувало Міністерство у справах ветеранів України. Організатори забігу розраховували, що в Межигір'ї бігти дистанцію почнуть близько 500 осіб, але охочих виявилося приблизно вдвічі більше.

Наразі перша група учасників забігу вже побігла за визначеним маршрутом.

Усі учасники патріотичного забігу мають подолати дистанцію на вибір у 2, 5 або 10 км. За умовами акції разом з номером учасника на формі вказано ім’я полеглого захисника чи захисниці, у пам'ять про якого учасник буде здійснювати забіг. Тих учасників, які подолають дистанції першими, відзначать нагородами.

Також, патріотичний забіг на честь загиблих українських воїнів стартував і від Майдану Незалежності у Києві.

Патріотичні забіги заплановано у Луцьку, Ужгороді, Львові, Черкасах, Чернігові, Краматорську, Северодонецьку, Покровську, Полтаві та Івано-Франківську.

Всеукраїнський забіг в память про загиблих воїнів АТО стартував у Межигірї 01
Всеукраїнський забіг в память про загиблих воїнів АТО стартував у Межигірї 02
Всеукраїнський забіг в память про загиблих воїнів АТО стартував у Межигірї 03
Всеукраїнський забіг в память про загиблих воїнів АТО стартував у Межигірї 04
Всеукраїнський забіг в память про загиблих воїнів АТО стартував у Межигірї 05
Всеукраїнський забіг в память про загиблих воїнів АТО стартував у Межигірї 06
Всеукраїнський забіг в память про загиблих воїнів АТО стартував у Межигірї 07
Всеукраїнський забіг в память про загиблих воїнів АТО стартував у Межигірї 08
Всеукраїнський забіг в память про загиблих воїнів АТО стартував у Межигірї 09
Всеукраїнський забіг в память про загиблих воїнів АТО стартував у Межигірї 10

Автор: 

ветерани (1120) Межигір’я (161) пам’ять (1193) Міністерство у справах ветеранів (309)
Корисна ініціатива.
26.09.2020 13:15 Відповісти
Коли вже закінчаться сумні події?
26.09.2020 13:19 Відповісти
закончится бардак когда вата выздыхае в Украине,як роса на сонци.
26.09.2020 16:17 Відповісти
Навіть африканський хлопець(перше фото згори) шанує героїв АТО, а від ЗЕбіків, зажопу, мердведчуків, партянок і полушарієв недочекаєшся. Ця шобла повинна розуміти, що своєму спокійному життю і збагаченню вонии повинні завдячувати в першу чергу полеглим героям АТО.
26.09.2020 14:37 Відповісти
Він не африканець. Місцевий, українською розмовляє.
27.09.2020 03:03 Відповісти
Перше місце взяв, доречі.
27.09.2020 03:04 Відповісти
Молодцы. Есть те кто помнит наших героев. Горжусь.
26.09.2020 18:52 Відповісти
 
 