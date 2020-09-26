Всеукраїнський забіг в пам'ять про загиблих воїнів АТО стартував у Межигір'ї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Межигір’ї стартував щорічний Всеукраїнський патріотичний забіг з легкої атлетики в пам'ять про загиблих воїнів "Шаную воїнів, біжу за Героїв України". В ньому беруть участь майже тисяча учасників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Забіг організувало Міністерство у справах ветеранів України. Організатори забігу розраховували, що в Межигір'ї бігти дистанцію почнуть близько 500 осіб, але охочих виявилося приблизно вдвічі більше.

Наразі перша група учасників забігу вже побігла за визначеним маршрутом.

Усі учасники патріотичного забігу мають подолати дистанцію на вибір у 2, 5 або 10 км. За умовами акції разом з номером учасника на формі вказано ім’я полеглого захисника чи захисниці, у пам'ять про якого учасник буде здійснювати забіг. Тих учасників, які подолають дистанції першими, відзначать нагородами.

Також, патріотичний забіг на честь загиблих українських воїнів стартував і від Майдану Незалежності у Києві.

Патріотичні забіги заплановано у Луцьку, Ужгороді, Львові, Черкасах, Чернігові, Краматорську, Северодонецьку, Покровську, Полтаві та Івано-Франківську.





















