Війна в Нагірному Карабасі: Міноборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків. ВIДЕО
На кордоні Азербайджану та Вірменії тривають бойові дії.
Прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян оприлюднила кадри знищення нібито танків армії Азербайджану, передає Цензор.НЕТ.
"Знищення азербайджанських танків і живої сили", - підписала вона відео.
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Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії.
Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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Тамбовскому волку они друзья.
Рашистьі убивают украинцев, прикрьіваясь православием.
Без поддержки пуйла малочисленньіе и более отстальіе от Азербайджана во всех сферах армяне, НИКТО.
Чего пуйло и добивается.
Диаспора уже рвонула на родину воевать против превосходящего противника?
А это вообще как новость от Скабеевой:
"Турция изгой и в НАТО и в Европе."
Цапская военная база в Армении, совместные учения.
Почему США или Европа должны вписываться именно за них.
Из-за силиконовой Кардашьян?
Армяне занимали видное место в составе господствующего класса Византии, из их числа вышел ряд императоров: Ираклий I (610-641), Филиппик (711-713), Артавазд (742-743), Лев Армянин (813-820), Василий I Македонянин (867-886) и основанная им династия, Роман I Лакапин (920-944) и Иоанн Цимисхий (969-976)..Массовое переселение армян из Армении на византийские земли имело более глобальные последствия, нежели увеличение общины. Во второй половине XI века армяне образовали здесь по меньшей мере 6 государств: в 1071 году Государство Филарета Варажнуни и Княжество Мелитены, в 1080 году княжество в Киликии, в 1083 году Эдесское княжество, примерно тогда же - Кесунское княжество и Княжество Пир. Из них княжество Киликия в 1198 году было признано армянским царством..
Где вы нашли цену на армян и азербайджанцев?
Можно увидеть пропорцию и расчеты?
Когда в редакции журнала Шарли Эбдо были расстреляны 12 придурков, то все Европейские лидеры приехали в Париж, почтить память погибших. А на массовые расстрелы террористами прихожан в мечетях, выделяется только уголок в газете. Признайтесь себе, что
в самой глубине вашей логики лежит аксиома, что такая красавица не может ошибаться.
Так навскидку вот тебе, за пять секунд нашел.
Боевики Аль-Каиды" расстреляли семерых прихожан мечети в Ирака
По меньшей мере 68 прихожан погибли в результате нападения на мечеть в провинции Дияла
В мечети Новой Зеландии, 49 человек.
Чесать одной гребенкой все мусульманские страньі и мусульман как-то не в ту степь...
Какие конкретно страны и когда поддержат именно Армению?
Э́то как-то уж совсем гибридно и неправдоподобно.
Азербайджан - 9,2 млн.
Мобрезерв явно на користь азерів.
2. "Плюс допомога рашки."
А москалі у Фінляндії і Польщі у 1939 "створювали плацдарм".