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Війна в Нагірному Карабасі: Міноборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків. ВIДЕО

На кордоні Азербайджану та Вірменії тривають бойові дії.

Прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян оприлюднила кадри знищення нібито танків армії Азербайджану, передає Цензор.НЕТ.

"Знищення азербайджанських танків і живої сили", - підписала вона відео.

Читайте також: Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Заявляють про жертви серед мирних жителів

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+38
Любят кацапы и их подлизатели всякие себявосхваляющие мультики и фейки.
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27.09.2020 11:56
+32
Алиев, без одобрения Эрдогана ничего бы сам не сделал... Все гораздо серьезнее, чем твой глупый комментарий.
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27.09.2020 12:02
+25
Армяшки все годьі войньі голосують вместе с пуйлом против Украиньі в ООН.
Тамбовскому волку они друзья.
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27.09.2020 12:24
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Тоість ... Проти нас ...
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27.09.2020 12:50 Відповісти
Даремно ... Не дивлячись на неефективність, ООН потрібна. Або Ліга Націй ...
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27.09.2020 12:55 Відповісти
Армяшки все годьі войньі голосують вместе с пуйлом против Украиньі в ООН.
Тамбовскому волку они друзья.
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27.09.2020 12:24 Відповісти
А мне плевать какой верьі убийцьі и их сообщники.
Рашистьі убивают украинцев, прикрьіваясь православием.
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27.09.2020 12:33 Відповісти
За армянами стоит пуйло, которое руками армян развязвьвает очередную войну на территории свого конкурента-поставщика энергоносителей.
Без поддержки пуйла малочисленньіе и более отстальіе от Азербайджана во всех сферах армяне, НИКТО.
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27.09.2020 12:47 Відповісти
РФ проти ісламу ... Да Ви мрійник, пане ...
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27.09.2020 12:54 Відповісти
Ценьі на нефть и газ могут начать пасти, пуйлу это в плюс. Азербайджан начал вьітеснять рашку с этих рьінков, война на его территории может помешать этому.
Чего пуйло и добивается.
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27.09.2020 12:55 Відповісти
* начать расти
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27.09.2020 12:56 Відповісти
У Армян только диаспоры 8 миллионов. В США и конгрессе и в банковской сфере полно Армян. в Европе например город Лион, наполовину армянский. И не надо забывать, что Азербайджанцы Шииты, а Суниты им плохие союзники.
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28.09.2020 11:36 Відповісти
Диаспоры в разы больше, чем армян в Армении.
Диаспора уже рвонула на родину воевать против превосходящего противника?
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28.09.2020 11:40 Відповісти
У Армянской диаспоры большое влияние на правительства мировых лидеров. А у Азербайджана такой поддержки вообще нет. Турция изгой и в НАТО и в Европе.
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28.09.2020 11:44 Відповісти
Да видели мы эту поддержку в виде дупы Кардашьян.
А это вообще как новость от Скабеевой:
"Турция изгой и в НАТО и в Европе."
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28.09.2020 11:49 Відповісти
Пример, инцидент с военными кораблями Турции и Франции у берегов Ливии или конфликт с США из-за ЗРК С-400.
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28.09.2020 11:56 Відповісти
Армяне стопроцентные подпуйловники, подмахивающие пуйлу во всех голосованиях в ООН.
Цапская военная база в Армении, совместные учения.
Почему США или Европа должны вписываться именно за них.
Из-за силиконовой Кардашьян?
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28.09.2020 11:59 Відповісти
Какая такая Кардашьян? По объективным причинам Армяне как и Евреи рассыпались по миру. Но у них есть историческая Родина, которую они любят и не забывают. Это великая нация в прошлом и в настоящем.
Армяне занимали видное место в составе господствующего класса Византии, из их числа вышел ряд императоров: Ираклий I (610-641), Филиппик (711-713), Артавазд (742-743), Лев Армянин (813-820), Василий I Македонянин (867-886) и основанная им династия, Роман I Лакапин (920-944) и Иоанн Цимисхий (969-976)..Массовое переселение армян из Армении на византийские земли имело более глобальные последствия, нежели увеличение общины. Во второй половине XI века армяне образовали здесь по меньшей мере 6 государств: в 1071 году Государство Филарета Варажнуни и Княжество Мелитены, в 1080 году княжество в Киликии, в 1083 году Эдесское княжество, примерно тогда же - Кесунское княжество и Княжество Пир. Из них княжество Киликия в 1198 году было признано армянским царством..
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28.09.2020 12:08 Відповісти
Сегодня ЗАЧЕМ странам Запада поддерживать 100% сателлита Кремля?
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28.09.2020 12:14 Відповісти
Потому, что страны Запада, это и есть Армяне. Потому, что цена Армянина в сто раз выше цены какого нибудь Пуштуна, Азербайджанца, Перса, Украинца или даже Араба.
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28.09.2020 12:47 Відповісти
Кроме вашего личного мнения есть другие источники этой информации?
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28.09.2020 12:53 Відповісти
А сколько стоят одинаковые табуретки сделанные в Афганистане, Украине, Швеции, США? Почему работа столяра разнится в сто раз?
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28.09.2020 12:56 Відповісти
Цену разных табуреток можно найти в интернете.
Где вы нашли цену на армян и азербайджанцев?
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28.09.2020 12:58 Відповісти
Пропорций вывел.
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28.09.2020 13:02 Відповісти
Ой, как интересно.
Можно увидеть пропорцию и расчеты?
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28.09.2020 13:03 Відповісти
Ну зачем Вы придираетесь? Это на пальцах образные примеры. Разве Вы не видите, что допустим теракты в Ираке, Ливии, Афганистане, с сотнями погибших, вызывают эмоции такие же как гибель одного Американца?
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28.09.2020 13:09 Відповісти
Я не вижу заявлений США или Европы, в которых они очень озабочены смертями армян, не реагируя на смерти азербайджанцев.
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28.09.2020 13:53 Відповісти
Интеллигенты старой закваски, никогда публично не делят людей по сортам.
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28.09.2020 18:42 Відповісти
Так и запишем: доказательств нет.
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28.09.2020 19:46 Відповісти
Какие вам нужны доказательства если это жизненная аксиома? Я вам мало примеров привёл? Ну тогда ещё один.
Когда в редакции журнала Шарли Эбдо были расстреляны 12 придурков, то все Европейские лидеры приехали в Париж, почтить память погибших. А на массовые расстрелы террористами прихожан в мечетях, выделяется только уголок в газете. Признайтесь себе, что
в самой глубине вашей логики лежит аксиома, что такая красавица не может ошибаться.
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28.09.2020 20:34 Відповісти
В каких конкретно странах расстреливали прихожан в мечетях?
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28.09.2020 21:34 Відповісти
Что то мне вспомнился фильм, вокзал на двоих. Там герой Никиты Михалкова, говорит такие слова "сама, сама, сама". У вас же гугл есть? Там поищи.
Так навскидку вот тебе, за пять секунд нашел.
Боевики Аль-Каиды" расстреляли семерых прихожан мечети в Ирака
По меньшей мере 68 прихожан погибли в результате нападения на мечеть в провинции Дияла

В мечети Новой Зеландии, 49 человек.
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28.09.2020 21:56 Відповісти
И где здесь Азербайджан?
Чесать одной гребенкой все мусульманские страньі и мусульман как-то не в ту степь...
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28.09.2020 22:32 Відповісти
У нас какая то нудная тягучая беседа ни о чём. Я говорил и говорить буду. Не будет международной поддержки у Азербайджана, а у Армении будет. Союзников у Азербайджана нет. Турки очень ненадёжные товарищи. У них свои тёрки, и с Грецией и со всем светом. А вот Армян сейчас диаспора и баксами засыпят и с помощью административных рычагов в руках сильных мира сего, разрулят ситуацию.
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28.09.2020 22:44 Відповісти
Переходим к конкретике.
Какие конкретно страны и когда поддержат именно Армению?
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28.09.2020 23:10 Відповісти
Сегодня, глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что он во время своего официального визита в Грецию на этой неделе рассмотрит предложения о переносе «ключевых военных средств» с авиабазы Инджирлик в Турции на остров Крит. Потому, что Эрдоган вышел из под ихнего контроля и гнет свою линию, и оставлять на его земле ядерное оружие страшно. Это серьёзная отмашка миру против кого надо дружить. У Эрдогана вокруг ни одной не только дружественной а просто нейтральной страны нет. США, выгодно иметь в этом регионе дополнительных союзниках, хотя бы Армению. Так, что они точно на стороне Армении. Ну и остальные, члены.. НАТО, как флюгеры смотрят куда ветер дует. Опять же влиятельная диаспора по всему миру повлияет.
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28.09.2020 23:29 Відповісти
Союзник США с рашенскими военными базами на своей территории и полностью подконтрольные раше?
Э́то как-то уж совсем гибридно и неправдоподобно.
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28.09.2020 23:58 Відповісти
Глобально, на пленете имеет место конфликт ислама против цивилизованного мира./ После возвращения оккупантами Голанских высот конфликт глобально закончится.
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27.09.2020 12:35 Відповісти
маразм.
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27.09.2020 14:17 Відповісти
Это кацапы цивилизованный мир?
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27.09.2020 12:38 Відповісти
Вас кремлядей считают цевилизованным миром ? )))
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27.09.2020 12:39 Відповісти
Глобально на планете земля идёт война за бабки, а что при этом используют в качестве повода - вторично.
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27.09.2020 12:56 Відповісти
..ещё скажи..что кацапсины...славяне!!)))) Посмеёмся вместе !!!
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27.09.2020 12:30 Відповісти
Мне пох за кого ты.
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27.09.2020 12:37 Відповісти
я за стабильный доллар.
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27.09.2020 12:22 Відповісти
А я за стабільну і сильну гривню ...
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27.09.2020 12:24 Відповісти
Ердоган: Ти, що! ***** лапотне! В Лівії не засвоїв, що так не роблять. Я там мало твоїх іхтамнетов анігілював?Війна в Нагірному Карабасі: Міноборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків - Цензор.НЕТ 5692
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27.09.2020 12:23 Відповісти
путин в оон просил снять санкции.трамп его услышал.снимет все санкции.
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27.09.2020 12:25 Відповісти
руБЛЯ по 78
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27.09.2020 12:26 Відповісти
без сената он ничего не сделает
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27.09.2020 12:27 Відповісти
там потрібно відмінити закон, а це не просто.
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28.09.2020 08:41 Відповісти
доллар по 100 рэ к н.году.
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27.09.2020 12:29 Відповісти
******** и тут подсуетилсо
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27.09.2020 12:44 Відповісти
Арменія - 2,9 млн населення
Азербайджан - 9,2 млн.
Мобрезерв явно на користь азерів.
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27.09.2020 12:53 Відповісти
Помиляєтесь. В 90-х теж так гадали, але з всього світу з'їхалась армянська діаспора з баксами і накупила зброї. Плюс допомога рашки. Хоча пара людей яких я зустрічав-ветеранів тієї війни казали що їх військові частини радянські воювали на боці обох-хто більше заплотить
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27.09.2020 12:57 Відповісти
1. Мобрезерв явно на користь азерів.
2. "Плюс допомога рашки."
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27.09.2020 14:16 Відповісти
таку муйню дебілам тобі подібним розкажи.
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27.09.2020 14:19 Відповісти
Дело не в Карабахе. Армяни окупировали все что рядом с Карабахом-азербаджанскую территорию которая даже больше самого карабаха. Под видом обеспечения себе удобных позиций с флангов.вот карта где коричневым- Карабах а желтым- то что вместе с ним захватили армяни. https://images.app.goo.gl/mM17ojsvzbDnz3uQ6
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27.09.2020 12:54 Відповісти
они специально плацдарм для защиты кабараха создали .
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28.09.2020 03:24 Відповісти
Ага.
А москалі у Фінляндії і Польщі у 1939 "створювали плацдарм".
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28.09.2020 11:32 Відповісти
отдавай мой арбуз забирай свой шашлык
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27.09.2020 13:17 Відповісти
****** арів ************
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27.09.2020 14:20 Відповісти
системы пво конечно ПИД,,,рашенские......
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27.09.2020 19:51 Відповісти
вот что бывает, когда кончается зрадное перемирие.
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28.09.2020 06:03 Відповісти
Азербайджан победит,на его стороне правда,он воюет из захватчиками!
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24.10.2020 20:54 Відповісти
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