Війна в Нагірному Карабасі: Міноборони Вірменії оприлюднило кадри знищення військової техніки Азербайджану. ВIДЕО
На кордоні Азербайджану та Вірменії тривають бойові дії.
Прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян продовжує публікувати кадри знищення нібито танків армії Азербайджану, передає Цензор.НЕТ.
"Чергова поразка азербайджанської військової техніки", - підписала вона відео.
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Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Пізніше Міноборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків.
Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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тут уж либо полный вперед, либо прятаться в укрытие
А что танк без БК, где детонация и отлетевшая башня?
І все ж, все це дуже схоже на постановочні кадри.
ватникам прокатит.
кетайские феерверки для обласной рок-самодеятельности, не более.
Вбивали старих, жінок, дітей азербайджанців
Десь так з 21 хвил.35 сек. Алієв розповідає про тактику витискання азербайджанців з Карабаху і семи районів. Один-в-один москальська тактика в Криму до киримли.
Делайте выводы о Минске и сопредседателях