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Війна в Нагірному Карабасі: Міноборони Вірменії оприлюднило кадри знищення військової техніки Азербайджану. ВIДЕО

На кордоні Азербайджану та Вірменії тривають бойові дії.

Прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян продовжує публікувати кадри знищення нібито танків армії Азербайджану, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова поразка азербайджанської військової техніки", - підписала вона відео.

Дивіться також: Війна в Нагірному Карабасі: Міноборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Пізніше Міноборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+78
Лично я поддерживаю Азербайджан.
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27.09.2020 12:08
+37
"Турция полностью поддерживает Азербайджан, и ему будет оказана любая поддержка, которую он захочет", - говорится в сообщении МИД Турции.
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27.09.2020 12:12
+33
Лише кацапи підтримують Вірменію, бо вона виконує будь-які їхні провокативні забаганки.
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27.09.2020 12:59
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Сторінка 2 з 2
Тут кілька факторів. Агресор завжди алогічний. Агресора (Вірменію) підживлює Кремль. Вірменія без війни уже не може жити, у них уся політика і сенс життя заточені на війну з азербайджанцями
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27.09.2020 12:50 Відповісти
почему на видео две другие машины тупо стоят на месте?
тут уж либо полный вперед, либо прятаться в укрытие
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27.09.2020 12:37 Відповісти
недоработка сценария
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27.09.2020 12:52 Відповісти
Доречі, 14 березня 2008 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію 62/243, яка зажадала негайного виведення всіх вірменських військ з окупованих ними територій Азербайджану.
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27.09.2020 12:43 Відповісти
Как то странно горит, как будто две горелки по бокам приделали.
А что танк без БК, где детонация и отлетевшая башня?
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27.09.2020 12:46 Відповісти
а пороховые метательные заряды это так, пару коробок спичек? И что за БК без фугасов, по пехоте что бронебойными стрелять?
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27.09.2020 17:57 Відповісти
Що в танку чи бетері, чи бмп може так довго і яскраво горіти не вибухаючи? Боян чистої води для нелохів.
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27.09.2020 12:46 Відповісти
Боян, только для неучей. вроде тебя. Уже лет 50, как в танках боеукладка хранится отдельно - пороховой заряд и сам выстрел. Вот порох именно так и выгоряет . вырываясь факелом из поддона. Смотри видео с Сирии - башни давно уже не отлетают. а горение происходит именно таким образом
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27.09.2020 13:16 Відповісти
Нечему там уже взрываться. Тротил отдельно. чтобы просто поджечь - сильно нужно постараться. Очень сильно.
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27.09.2020 13:18 Відповісти
Дякую за роз'яснення. Схоже,що ви праві.
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27.09.2020 21:38 Відповісти
Але порох не просто горить. В замкнутому просторі танка він вибухає, що часто призводить і до детонації снарядів. Хоча, звісно, не так часто ніж у випадку з унітарними зарядами. Доречі, вибуховою речовиною там є тротил-гексогенова суміш.
І все ж, все це дуже схоже на постановочні кадри.
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27.09.2020 22:09 Відповісти
Війна в Нагірному Карабасі: Міноборони Вірменії оприлюднило кадри знищення військової техніки Азербайджану - Цензор.НЕТ 6384
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27.09.2020 12:51 Відповісти
какое-то фаер-шоу...
ватникам прокатит.
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27.09.2020 12:54 Відповісти
И тупым неучам. вроде тебя тоже. Гугли боеукладку современного танка и попробуй без инициации хотя бы поджечь тротил
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27.09.2020 13:19 Відповісти
от дурень. где я хоть чьо-то говорил о боеукладке?
кетайские феерверки для обласной рок-самодеятельности, не более.
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27.09.2020 13:31 Відповісти
Рядом с тротилом(снарядами) в боеукладке лежит порох(заряды).Он то и вспыхивает в первую очередь.
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27.09.2020 16:08 Відповісти
Все сводится к тому впишется ли за Армению Рашка которая имеет военные базы на ее территории и благодаря которой Армения в начале 90-ых этот Нагорный Карабах и забрала. Если нет то и без вмешательства Турции Азербайджан заберет территорий сколько захочет.
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27.09.2020 12:56 Відповісти
армения, армения... какая, нахрен, армения? там ***** рулит и кремлядская кацапня. похоже очередная "многоходовочка" и для чего-то ***** именно сейчас там потребовалась война. но если турки впишутся за Азербайджан, ***** несладко прийдется.
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27.09.2020 13:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dor4R01lI5w&ab_channel=HaberGlobal Геноцид вірменами і росіянами в Азербайджані (відео)
Вбивали старих, жінок, дітей азербайджанців
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27.09.2020 13:02 Відповісти
Есть Ходжалы. А есть и Сумгаит.
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27.09.2020 15:19 Відповісти
Не то. Сумгаіт бул при совдепі, який, власне і став запальничкою, прийнявши "закон" про вихід з СРСР.
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27.09.2020 15:31 Відповісти
Дякую за посилання. А ось рік тому Пашинян-Алієв про Нагорний Карахаб і не тільки.
Десь так з 21 хвил.35 сек. Алієв розповідає про тактику витискання азербайджанців з Карабаху і семи районів. Один-в-один москальська тактика в Криму до киримли.
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27.09.2020 18:28 Відповісти
забув про посилання((( https://www.youtube.com/watch?v=AQpIIU8c7oo самміт
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27.09.2020 18:30 Відповісти
Армяне по старой ватной традиции сразу стали крутить МУЛЬТИКИ их типа "невепенных пАбед"!
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27.09.2020 13:11 Відповісти
Багато звернуло увагу на "прєкращєніє огня"? Сильно допомогло? Вова теж хоче "просто пєрєстать стрєліть"...
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27.09.2020 13:13 Відповісти
На войне у любой стороны есть потери. На войне нужно смотреть, кто идет вперед а кто отступает. Это же не баскетбол, на войне не обязательно побеждает тот, кто больше танков сжег или солдат противника убил. Могли армяне подбить азербайджанские танки? Легко. Но это не дает никакого понимания, какая там сейчас позиционная ситуация.
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27.09.2020 13:14 Відповісти
Там судя по некоторым другим роликам, азербайджанские танки на минное поле заехали.
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27.09.2020 13:18 Відповісти
Армения в ОДКБ а Азербайджан поддерживают турки ,втянуть ******** в ещё один военный конфликт есть для нас совсем неплохо .
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27.09.2020 13:24 Відповісти
Если где-то ,неважно где, стреляют в вату и их холуёв это для нас ПОЛЕЗНО в любом случае.
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27.09.2020 13:30 Відповісти
Хм ... Наш досвід показав - склади горять пречудово.
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27.09.2020 17:25 Відповісти
Союзмультфильм работает непокладая карандашей.
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27.09.2020 13:35 Відповісти
Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Делайте выводы о Минске и сопредседателях
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27.09.2020 13:37 Відповісти
Ботоксная ********* и там эскалирует ситауацию в пику Турции. А дебилы армяшки ведутся на ************** политику. Помню один советкий анекдот, что характеризуется эту мерзопакостную армянскую мразоту. Как-то грузинское радио задало армянскому один вопрос - какая нация самая ип...нутая. Армянское радио немного подумав, ответило - ну и что, зато у нас самый лучший в мире коньяк!
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27.09.2020 15:08 Відповісти
Хачики не только шашлыки сочные делают. Они и неплохо воюют.
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27.09.2020 15:17 Відповісти
Лично я не понимаю кто в этом конфликте хороший, кто плохой. Поэтому, я не занимаю ничью сторону. Но Армению поддерживает РФ, и это заставляет симпатизировать Азербайджану, но это чистая политика.
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27.09.2020 15:20 Відповісти
Ага, а сзади 2 танка смиренно ждут, пока их ********.Попахивает рассеянским Ералашем
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27.09.2020 17:11 Відповісти
100% шоу ....
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27.09.2020 21:12 Відповісти
Мерзкие кацапы продают оружие и тем, и другим, и гибнут и те и другие..
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27.09.2020 18:56 Відповісти
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