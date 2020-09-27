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У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 27 вересня, в Мінську мала відбутися народна інавгурація Світлани Тіхановської. У столиці Білорусі вже почалися затримання. Кількість затриманих учасників "ювілейної" несанкціонованої акції білоруської опозиції у 50-й день протестів вже становить близько 20 осіб.

Як пише Інтерфакс-Україна, за словами очевидців, точкові затримання відбуваються по всьому центру міста. Силовики затримують людей дорогою в центр, щоб не допустити їхнього скупчення біля стели "Мінськ - місто-герой", передає Цензор.НЕТ.

Проте вони не намагаються розбивати великі колони протестувальників, адже там люди відразу беруться за руки, утворюючи зовнішній контур, який захищає тих, хто всередині.

Затримують переважно тих, хто відстав, або тих, хто йде на так звану "народну інавгурацію" лідера білоруської опозиції Світлани Тіхановської невеликими групами.

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Загалом затримано вже близько 20 осіб.

Крім того, біля ТЦ "Галерея", закритої в неділю "з технічних причин", силовики вибірково перевіряють перехожих. Співробітники ОМОНу перевіряють сумки й особисті речі переважно молодих чоловіків.

Також вони переписують паспортні дані журналістів, пояснюючи це "реєстрацією преси з метою безпеки".

Журналістів також попереджають про відповідальність за непокору вимогам і перешкоджання роботі силовиків під час затримань.

Протестувальники збираються у спальних районах і колонами рухаються до центра міста. Людей затримують дорогою на акцію на прилеглих до проспекту Незалежності вулицях. Близько 10 осіб затримано на підходах до проспекту Машерова. Люди прямували до стели "Мінськ - місто-герой".

У ГУВС Мінміськвиконкому підтвердили факт затримань. "Є кілька затриманих у рамках адміністративного процесу", - повідомила офіційна представниця ГУВС Наталія Ганусевич.

У Мінську, де в неділю відбувається акція протесту опозиції, почалися перебої з інтернетом, один з операторів мобільного зв'язку пояснив це "розпорядженням уповноважених державних органів".

"Відповідно до розпорядження уповноважених державних органів, 27 вересня в Мінську знижено пропускну здатність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги призводить до погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги", - йдеться в повідомленні мобільного оператора А1 в неділю.

За інформацією в телеграм-каналах, проблеми з інтернетом почалися у абонентів та інших мобільних операторів.

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У неділю, 27 вересня, в центр Мінська стягнули військову техніку і обмежили рух транспорту. Силовики пояснюють такі дії бажанням "уникнути НП".

Зокрема, поблизу стели "Мінськ - місто-герой" було помічено колони БТРів. Також військова техніка розташована біля резиденції глави держави - Палацу незалежності. Окрім того, очевидці побачили там автомобілі з колючим дротом, БМП і бронеавтомобілі.

О 13:15 на вхід і вихід закрито центральні станції метро ("Площа Леніна", "Жовтнева", "Площа Перемоги", "Площа Якуба Коласа", "Купаловська", "Неміга", "Фрунзенська"). Потяги прямують без зупинки на цих станціях.

Раніше в МВС Білорусі анонсували, що міліція обмежуватиме рух транспорту. Йдеться як про особистий, так і про громадський.

"Сьогодні, 27 вересня, щоб уникнути надзвичайних подій, міліцією вживатимуться заходи щодо обмеження руху як особистого, так і громадського транспорту, зокрема метро", - зазначалося в повідомленні міністерства.

У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 01
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 02
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 03
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 04
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 05
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 06
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 07
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 08
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 09
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 10
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 11
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 12
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 13
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 14
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 15
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 16
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 17
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 18
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 19
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 20
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту 21

Автор: 

Білорусь (7960) затримання (4350) Лукашенко Олександр (2659) протест (2402) репресії (1623) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+11
Все неправильно. Поки не згорить їхній автозак, поки вони не отримають звіздюлів з коктелями, поки не пройдуть через "коридор" з Людей, - вони ніколи не зрозуміють, що бити і вбивати мирних протестантів не можна.
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27.09.2020 15:52
+10
скорее агония протеста. людей уже практически нет, выдохлись протесты.
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27.09.2020 15:50
+9
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста - Цензор.НЕТ 4198

Ми їх пакували, пакували, а вони з квітами ходять.
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27.09.2020 15:46
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Агонія Лукашеску.
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27.09.2020 15:42 Відповісти
скорее агония протеста. людей уже практически нет, выдохлись протесты.
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27.09.2020 15:50 Відповісти
ПТН-ПНХ !
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27.09.2020 15:52 Відповісти
показывают 10 000 канал настоящее время это не 200 000 на площади стелы и кричат ухааадии ухааади!!!интервью берут мол мы мирные и никогда не будем кидатся коктейлями мол мы не такие намекая на нас ну-ну не пройдет и года как уйдет Лука
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27.09.2020 15:56 Відповісти
сцутся
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27.09.2020 18:47 Відповісти
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту - Цензор.НЕТ 3424
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27.09.2020 23:30 Відповісти
смотри сюды, вяликаросс
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27.09.2020 23:31 Відповісти
Та щось не дуже схоже на агонію. Звір має бути смертельно пораненим. А хто його поранить? Мисливців нема. Одні мрійники.
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27.09.2020 16:38 Відповісти
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста - Цензор.НЕТ 1050
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27.09.2020 15:42 Відповісти
Можно ввести услугу.
По предварительному заказу забирать приедут прямо на дом.
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27.09.2020 15:43 Відповісти
Вот я даже не могу себе представить - какой сволочью нужно быть, чтобы так, как Лукашенко всеми четырьмя и зубами держаться за власть!
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27.09.2020 15:44 Відповісти
А ты представляешь, какой нужно быть сволочью, чтобы всеми четырьмя и зубами стремиться власть вернуть в свои руки?
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27.09.2020 15:46 Відповісти
Ну, так Лукашенко саме цим і займається.
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27.09.2020 16:01 Відповісти
Попробуйте на ситуацію подивитись трошки ширше..."Сволоч Лукашенко,який зубами держиться за власть" зберіг країну,зберіг промисловість і зберіг (що найважливіше!) населення своєї країни...Ми ж свого зеленого Шмоньку обрали абсолютною і безсумнівною більшістю,а той після себе залишить продану і спалену країну,де процвітатимуть лишень казино,борделі,вільно продаватимуть коноплю,з непомірними податками,в тім числі реанімований техогляд і населенням що точно зменшиться ще на два-три мільйони...Тоді що ж ми дивимось на ті умовності,признані-непризнані вибори?..Всякі вибори є абсурдом по тій простій причині,що ідіотів і дурнів в суспільстві завжди більшість...Тому триматись зубами сябрам потрібно якраз за бацьку,раз їм так повезло...Ми ж то пролітаєм уже вшосте...
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27.09.2020 17:12 Відповісти
Я с вами не согласен, не смотря даже на кажущиеся убедительными аргументы. Вспомните Черчиля. В конечном итоге демократические страны рано или поздно выигрывают у авторитарных даже экономически. Исключения только подтверждают правило. Да и не хлебом единым... Не знаю, возможно вы находитесь в тяжелом финансовом положении и вам уже всеравно, кто даст вам хлеба. Сочувствую конечно. Но нищие есть при любом строе.
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28.09.2020 09:53 Відповісти
Ви зі мною не згодні - і це нормально,не є нормальним лишень Ваші здогадки про "тяжолоє фінансовоє положеніє"...Хотілось би Вам нагадати слова Паніковського,"которий вас купіт і продаст...но уже дороже",але процитую все таки найвидатнішого маньяка минулого століття Леніна - "прєждє чєм говоріть с масамі об ідєях їх надо накорміть"...Хлєб всєму голова...ти запомні,синок,золотиє слова...
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28.09.2020 17:23 Відповісти
Да я згоден з вами. Только вот кто из нас сынок это вопрос. Ну а если я ошибся в предположении о вашем финансовом положении, то я только рад.
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28.09.2020 17:49 Відповісти
Ну це відома пісня,соромно її не знати..."Ты запомни,сынок,золотые слова - хлеб всему голова"...
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28.09.2020 19:14 Відповісти
Какие-то марши мазохистов.
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27.09.2020 15:45 Відповісти
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста - Цензор.НЕТ 4198

Ми їх пакували, пакували, а вони з квітами ходять.
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27.09.2020 15:46 Відповісти
о какой прогрес уже на 2 милиметра на пути к чему ? я уже и забыл чего они хотят ? главное какие то они упоротые митингуют а вот требование лкашенка и митингующих совпадают - толь ко не Майдан
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27.09.2020 15:49 Відповісти
Слышал, что они "красивого президента для красивой страны" хотят - могли бы просто попросить Лукашенко к косметологу и пластическому хирургу сходить.
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27.09.2020 18:06 Відповісти
Все неправильно. Поки не згорить їхній автозак, поки вони не отримають звіздюлів з коктелями, поки не пройдуть через "коридор" з Людей, - вони ніколи не зрозуміють, що бити і вбивати мирних протестантів не можна.
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27.09.2020 15:52 Відповісти
то вата не така жорстка нiж кацапи але вата вони ототожнюють себе с Мордором хоча і кажуть ми союзне государство але незалежні але цього не видно російська мова 98% белоруска по тв і 1-2% белоруською багато навчается в Москві там виходили студенти багато з белорусів не вважае пуйла ворогом взагалі(навіть патріоти тамошні ображаются на пуйла що приняв Луку немов ми же поважаем путіна а він так)тобто тут ніяк не можна зрівнювати с нами і багато навіть пісні про його не чули вони самі не знають чого хочуть вони точно не будуть захищати країну кидаючи коктейлі або відбиваючи своїх нема мотивації за яку країну лягти костями вони скинуть Луку якщо вдасться і все на наступний день взагалі нікого не буде а те що кремль поставит проросійского при любому розкладі і що буде далі з країною "паглащением" Мордором їм байдуже головне це вигнати фігуру Лукашено-це не Україна де моніторять кожний крок народом опозиціей-патріотами що не те зробили що приняли и тд
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27.09.2020 16:08 Відповісти
Лахтинські ахтунги в прострації.
Все мантрять: «Протести видохлісь. Да чьто еті бєлорусам надо? Дорогі єсть, молочка єсть, ну чьто ім єщо?»
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27.09.2020 15:59 Відповісти
Только сила решает, что можно делать,а чего делать нельзя и эта сила не на стороне народа Беларусии.
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27.09.2020 16:02 Відповісти
А "********** палочок" підкидують?
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27.09.2020 16:03 Відповісти
Шел 100500-й день протестов.
Колхоз "Бульбастый копатель" переименовался в "Цветочный выращиватель". Таким образом урожай цветов позволил на 100500% увеличить доходы.
Завод "Красный резинщик" вместо кондомов начал выпускать воздушные шарики, поскольку потребителей продукции перестал интересовать секс, который был заменен прогулками, больше напоминающими онанизм.
Никто уже не помнил с чего начались массовые гуляния.
Одни говорили, шо с одной однополой свадьбы, когда лукашонка вышел замуж за *****.
Другие утверждали, шо с развода, когда Беларусь развелась с Западом.
Впрочем, уже было неважно.
Ведь главное - просто гулять, бо пешие прогулки укрепляют здоровье.
А на такие мелочи, как синие от дубинок жопы, уже никто не обращал внимание.
Вот так вот в историю вошла еще одна цветная революция.
Синяя.
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27.09.2020 16:06 Відповісти
Та не. Навеяло. По мотивам Васиного творчества. )))))))
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27.09.2020 16:31 Відповісти
"такі" революції - марна трата часу! Поки не почнуть палити шиини - ніякого толку не буде, перлуплять всіх поступово, пересаджають самих активних і на тому й закінчиться їхня "мирна революція"! Такі як "януковоч", "лукашенко", "ху..ло" розуміють тільки силу - як тільки отримують пздлну відразу ж хапаються за "чумадани" і втікають "на-ростов"!
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27.09.2020 16:19 Відповісти
Love is... разделить радость от дубинки в заднице вместе...
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27.09.2020 16:22 Відповісти
Не маючи адекватного конкурента Лукашенку з чіткою програмою, вся ця "движуха" - суцільний фарс і клоунада.
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27.09.2020 16:29 Відповісти
Алга Азербайджан!!!
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27.09.2020 16:31 Відповісти
В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста - Цензор.НЕТ 7941
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27.09.2020 16:32 Відповісти
На відео мєнти пакують біларусів, як і свого часу протестувальників на кацапщині по консенсусу - "продукту, вирабативаємому прі полному взаімному согласію та нєпротівлєнію сторон" (с)
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27.09.2020 16:44 Відповісти
Зате в них морозиво по госту і на вулицях чисто. Для вати це головне, а не якісь ефемерні свобода і демократія. Їх на хліб не намажеш
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27.09.2020 17:06 Відповісти
А сколько Хернес сделал в Харькове и лавочки и чистота.
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27.09.2020 18:42 Відповісти
космонавты обижаются што вы без цветов
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27.09.2020 17:49 Відповісти
Эти идиоты понимают что мирным протестами они лишь будут по очереди наполнять автозаки? Тюрьмы не ризиновые и рано или поздно их перестанут туда садить. И будут они ночевать в автозаках.)
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27.09.2020 18:36 Відповісти
Судя по фото, активная фаза протестов подавлена.
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27.09.2020 19:00 Відповісти
благослови Вас Господь,Беларусы!
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27.09.2020 20:11 Відповісти
Цирк на дроті, та й годі...
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27.09.2020 19:45 Відповісти
кто был на Майдане,тот не смеется с Беларусов
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27.09.2020 20:11 Відповісти
Згоден, Майдан і події на ньому слухав перебуваючи в обласній після операції - активну частину було гарно чути навіть на віддалі, але згодьтеся - майже два місяці круги намотувати?...а толку?...
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27.09.2020 20:19 Відповісти
почему?
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27.09.2020 21:53 Відповісти
В Минске неизвестные в зеленой форме без опознавательных знаков форме начали задерживать протестующих.
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27.09.2020 20:32 Відповісти
вроде етих?
У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту - Цензор.НЕТ 8340
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28.09.2020 13:58 Відповісти
Интересно- председатель колхоза спит нормально?
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27.09.2020 21:14 Відповісти
Мешки под глазами такие будто там все его деньги
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27.09.2020 23:33 Відповісти
 
 