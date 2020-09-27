У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 27 вересня, в Мінську мала відбутися народна інавгурація Світлани Тіхановської. У столиці Білорусі вже почалися затримання. Кількість затриманих учасників "ювілейної" несанкціонованої акції білоруської опозиції у 50-й день протестів вже становить близько 20 осіб.

Як пише Інтерфакс-Україна, за словами очевидців, точкові затримання відбуваються по всьому центру міста. Силовики затримують людей дорогою в центр, щоб не допустити їхнього скупчення біля стели "Мінськ - місто-герой", передає Цензор.НЕТ.

Проте вони не намагаються розбивати великі колони протестувальників, адже там люди відразу беруться за руки, утворюючи зовнішній контур, який захищає тих, хто всередині.

Затримують переважно тих, хто відстав, або тих, хто йде на так звану "народну інавгурацію" лідера білоруської опозиції Світлани Тіхановської невеликими групами.

Читайте також: Білорусь закрилася. Лукашенко вибрав Росію і Путіна: ризики для нас починають зашкалювати, - Кулеба

Загалом затримано вже близько 20 осіб.

Крім того, біля ТЦ "Галерея", закритої в неділю "з технічних причин", силовики вибірково перевіряють перехожих. Співробітники ОМОНу перевіряють сумки й особисті речі переважно молодих чоловіків.

Також вони переписують паспортні дані журналістів, пояснюючи це "реєстрацією преси з метою безпеки".

Журналістів також попереджають про відповідальність за непокору вимогам і перешкоджання роботі силовиків під час затримань.

Протестувальники збираються у спальних районах і колонами рухаються до центра міста. Людей затримують дорогою на акцію на прилеглих до проспекту Незалежності вулицях. Близько 10 осіб затримано на підходах до проспекту Машерова. Люди прямували до стели "Мінськ - місто-герой".

У ГУВС Мінміськвиконкому підтвердили факт затримань. "Є кілька затриманих у рамках адміністративного процесу", - повідомила офіційна представниця ГУВС Наталія Ганусевич.

У Мінську, де в неділю відбувається акція протесту опозиції, почалися перебої з інтернетом, один з операторів мобільного зв'язку пояснив це "розпорядженням уповноважених державних органів".

"Відповідно до розпорядження уповноважених державних органів, 27 вересня в Мінську знижено пропускну здатність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги призводить до погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги", - йдеться в повідомленні мобільного оператора А1 в неділю.

За інформацією в телеграм-каналах, проблеми з інтернетом почалися у абонентів та інших мобільних операторів.

Читайте також: Лукашенку доведеться піти, - Макрон

У неділю, 27 вересня, в центр Мінська стягнули військову техніку і обмежили рух транспорту. Силовики пояснюють такі дії бажанням "уникнути НП".

Зокрема, поблизу стели "Мінськ - місто-герой" було помічено колони БТРів. Також військова техніка розташована біля резиденції глави держави - Палацу незалежності. Окрім того, очевидці побачили там автомобілі з колючим дротом, БМП і бронеавтомобілі.

О 13:15 на вхід і вихід закрито центральні станції метро ("Площа Леніна", "Жовтнева", "Площа Перемоги", "Площа Якуба Коласа", "Купаловська", "Неміга", "Фрунзенська"). Потяги прямують без зупинки на цих станціях.

Раніше в МВС Білорусі анонсували, що міліція обмежуватиме рух транспорту. Йдеться як про особистий, так і про громадський.

"Сьогодні, 27 вересня, щоб уникнути надзвичайних подій, міліцією вживатимуться заходи щодо обмеження руху як особистого, так і громадського транспорту, зокрема метро", - зазначалося в повідомленні міністерства.









































