Багатотисячні марші протесту відбулися в багатьох містах Білорусі, 200 осіб затримано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Білорусі в неділю співробітники силових структур затримали десятки учасників акцій протесту в Мінську та інших містах країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За даними ЗМІ, кількість учасників "ювілейної" акції опозиції в Мінську в 50-й день протестів перевищила 100 тис. осіб.
Крім Мінська про десятки затриманих повідомляють в Гродно (там сталися зіткнення між силовиками і протестувальниками), в місті Ліда, в Могильові, в Гомелі. Там, як вказують очевидці, проти протестувальників застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати.
Про затриманих повідомляють в Бобруйську, Вітебську та Бресті. У МВС Білорусі повідомили про 200 затриманих "під час несанкціонованих масових заходів"
Топ коментарі
+32 Привет
показати весь коментар27.09.2020 19:41 Посилання
+22 Георгий Кузмичь
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+9 (unknown) #37494
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Людей до обрію.
Мадуро-Гуайдо.
https://censor.net/ru/user/473419: Посмотрел я опрос на улице "блогера" Тихановского. Примитивная постановочная манипуляция. Беларусы насмотрятся такого и выходят на протесты... То что люди в Беларуси выходят это не проявление воли народа, а в первую очередь действие зомбирования через интернет... Я уже много лет слышу о том что Лукашенко все отдал московии. И даже что Беларусь уже в составе московии. Но ничего такого не произошло и Беларусь имеет полноценную государственность. И даже нефтеперерабатывающие заводы в основном в гос собственности. И как я показал выше, что и дальше Лукашенко будет держаться такой же позиции. И Беларусь московии не отдаст...
Ну и всё в том же духе... Там целая страница. (https://censor.net/ru/comments/locate/3220325/019214b9-9ed3-7338-9a61-8736d342be8e)
...Так, для подтверждения мысли https://censor.net/ru/comments/locate/3221461/019214b7-2bf2-7304-b6cd-b2b1618441b7
Но проклянут в веках
«Формально Український, по факту россійський».
Оце «не признал»?
А в ООН, його підлеглі як голосували?
Та йому б за це, ***** глаз на його вусату жопу натягнуло б !
https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F?src=hashtag_click #Беларусия сегодня. Беларусы начинают понимать как надо действовать против хунты Путина-Лукашенко https://twitter.com/i/status/1310200133431316481