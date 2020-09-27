Багатотисячні марші протесту відбулися в багатьох містах Білорусі, 200 осіб затримано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Білорусі в неділю співробітники силових структур затримали десятки учасників акцій протесту в Мінську та інших містах країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними ЗМІ, кількість учасників "ювілейної" акції опозиції в Мінську в 50-й день протестів перевищила 100 тис. осіб.







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Крім Мінська про десятки затриманих повідомляють в Гродно (там сталися зіткнення між силовиками і протестувальниками), в місті Ліда, в Могильові, в Гомелі. Там, як вказують очевидці, проти протестувальників застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Про затриманих повідомляють в Бобруйську, Вітебську та Бресті. У МВС Білорусі повідомили про 200 затриманих "під час несанкціонованих масових заходів"





