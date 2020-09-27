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Багатотисячні марші протесту відбулися в багатьох містах Білорусі, 200 осіб затримано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Білорусі в неділю співробітники силових структур затримали десятки учасників акцій протесту в Мінську та інших містах країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними ЗМІ, кількість учасників "ювілейної" акції опозиції в Мінську в 50-й день протестів перевищила 100 тис. осіб.

Багатотисячні марші протесту відбулися в багатьох містах Білорусі, 200 осіб затримано 01
Багатотисячні марші протесту відбулися в багатьох містах Білорусі, 200 осіб затримано 02
Багатотисячні марші протесту відбулися в багатьох містах Білорусі, 200 осіб затримано 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Мінську силовики почали затримувати людей перед маршем протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Багатотисячні марші протесту відбулися в багатьох містах Білорусі, 200 осіб затримано 04
Багатотисячні марші протесту відбулися в багатьох містах Білорусі, 200 осіб затримано 05
Багатотисячні марші протесту відбулися в багатьох містах Білорусі, 200 осіб затримано 06

Крім Мінська про десятки затриманих повідомляють в Гродно (там сталися зіткнення між силовиками і протестувальниками), в місті Ліда, в Могильові, в Гомелі. Там, як вказують очевидці, проти протестувальників застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Про затриманих повідомляють в Бобруйську, Вітебську та Бресті. У МВС Білорусі повідомили про 200 затриманих "під час несанкціонованих масових заходів"

Багатотисячні марші протесту відбулися в багатьох містах Білорусі, 200 осіб затримано 07
Багатотисячні марші протесту відбулися в багатьох містах Білорусі, 200 осіб затримано 08
Багатотисячні марші протесту відбулися в багатьох містах Білорусі, 200 осіб затримано 09

Білорусь (7959) Лукашенко Олександр (2659) протест (2402) репресії (1623)


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Топ коментарі
+32
Скотам которым лукашенко батька...хуйло дядько...поняло чмо??
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27.09.2020 19:41
+22
Его успехи закончатся,вместе с деньгами *****!!!И полетит твой бацька белым голубем Януковощу в гости в Ростов!!!
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27.09.2020 19:48
+9
Белорусские протестанты много ходят, но никуда не идут...
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27.09.2020 20:35
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Успіхів "Бацькові" в подоланні спроби державного перевороту!
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27.09.2020 19:39 Відповісти
Скотам которым лукашенко батька...хуйло дядько...поняло чмо??
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27.09.2020 19:41 Відповісти
Его успехи закончатся,вместе с деньгами *****!!!И полетит твой бацька белым голубем Януковощу в гости в Ростов!!!
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27.09.2020 19:48 Відповісти
Хорошо когда в стране много полиции,есть кому людей бить.
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27.09.2020 19:40 Відповісти
особенно если ******** еще и титушек подкинул
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27.09.2020 20:00 Відповісти
Викидайте кровавого бацьку в Ростов, буде з проффесором шапки у москалей тиріть.
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27.09.2020 20:35 Відповісти
Так тырил шапки не ростовский.
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27.09.2020 22:13 Відповісти
а доростовский не в счёт..??7
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27.09.2020 22:32 Відповісти
А не Ющь воровал шапки?
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27.09.2020 22:34 Відповісти
Лєнка! Не сміши бо вб'ю!
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28.09.2020 00:52 Відповісти
Лучше в мусорный бак и крышку захлопнуть
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28.09.2020 10:08 Відповісти
Так вони з часом всіх переловлять.
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27.09.2020 19:47 Відповісти
И тебя вылечат(с)
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27.09.2020 19:52 Відповісти
Многотысячные марши протеста прошли во многих городах Беларуси, 200 человек задержаны - Цензор.НЕТ 414
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27.09.2020 20:03 Відповісти
Навряд ли.
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27.09.2020 22:14 Відповісти
https://censor.net/ru/user/476004 у будку худобина!
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27.09.2020 19:48 Відповісти
Они не победят, они боятся на самом деле.
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27.09.2020 19:49 Відповісти
Они в зоне комфорта, потому и лыбятся.
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27.09.2020 20:27 Відповісти
Усатый ещё не испугался?
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27.09.2020 19:51 Відповісти
Терміново потрібно квіти везти в Білорусію на продажу. Попит гарантований.
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27.09.2020 19:53 Відповісти
Шаман таки буде проводити операцію яку запланував. Все на те показує.

Многотысячные марши протеста прошли во многих городах Беларуси, 200 человек задержаны - Цензор.НЕТ 3325
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27.09.2020 19:56 Відповісти
Багатотисячні марші протесту відбулися в багатьох містах Білорусі, 200 осіб затримано - Цензор.НЕТ 3039
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28.09.2020 00:15 Відповісти
Ну не будешь ты тут писать😂🌷
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27.09.2020 20:13 Відповісти
на фото и видео тоже 9/10 вытереть?
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27.09.2020 20:15 Відповісти
а тебя надо множить на ноль
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27.09.2020 20:16 Відповісти
То есть, если белСМИ пишут что за таракана 80%,делим на 10 и получаем 8% на выборах!!!Верю,даже спорить не буду!
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27.09.2020 21:43 Відповісти
"... но истина дороже!"
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27.09.2020 22:15 Відповісти
Тут нема чого визначати, все і так видно https://www.youtube.com/watch?v=xhKp8GDxnBY
Людей до обрію.
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27.09.2020 22:28 Відповісти
бэйби - тебе тут не место- иди, лови девок за штаники...((9
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27.09.2020 22:34 Відповісти
поки що видно лише зашуганих білорусів і захмілівших від безкарності і вседозволеності силовиків, особливо "омонівців" серед яких традиційно переважають вгодовані тупорилі виродки. проте так буде не завжди, дуже скоро в цю мерзоту полетять і перші камінці, і перші коктейлі. І тільки тоді всі відчують силу народу. і всі силовики без виключення зрештою і сам народ. далі справа часу і мізків у того ж таки народу, бо ху.йло піде на що завгодно лишень щоб не втратити Білорусь, точніше білорусію.
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27.09.2020 20:14 Відповісти
это до первого крякнутого мента- дальше они посыпятся- бульбашские менты, они токо толпой красавцЫ...
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27.09.2020 22:37 Відповісти
их баб мусора бьют по морде а они кричат спасибо.Ну главное чтоб не как в Украине....
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27.09.2020 20:23 Відповісти
https://life.ru/p/1347185 В Минске неизвестные в зеленой форме без опознавательных знаков форме начали задерживать протестующих.
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27.09.2020 20:31 Відповісти
Венесуельський сценарій.
Мадуро-Гуайдо.
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27.09.2020 20:34 Відповісти
Белорусские протестанты много ходят, но никуда не идут...
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27.09.2020 20:35 Відповісти
В тому і справа, що вони нічого продуктивного не хочуть. Замінити одного путінського васала на іншого то не мета, заради якої вийде мільйон.
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27.09.2020 21:53 Відповісти
ты конкретно прав - арминия в приклад..(((
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27.09.2020 22:38 Відповісти
многоходовочька...
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27.09.2020 23:50 Відповісти
Псины там смотрю ваще не пуганые. 10 человек гоняет всю демонстрацию. Они в самом начале сиранули так серьезно. Но сейчас поняли что можно их как котят. Одно за шею держать, другого из балончика полоскать, третьего под жопу пинать и это все одновременно и на расслабоне. Даже в Венесуэле там хоть изредка мусорам по шапке дают.
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27.09.2020 20:50 Відповісти
На сегодня анонсировали последний рывок,чтобы прям так мощьно,как никогда и тиран падёт.Но,похоже,снова не сегодня.Ну а завтра с новыми силами к станкам,готовиться к следующим протестным,и уже таки точно решающим,выходным.
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27.09.2020 20:55 Відповісти
И бить ментов не хотят бо те стреляют и усатый шоб свалил, курва це цуцванг и так не бувае
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27.09.2020 21:13 Відповісти
Главное, что кацапоиды и Китай признали бацьку, тем самым еще раз обнажив свою тоталитарную сущность!
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27.09.2020 21:14 Відповісти
100тыс.человек крайне мало, пару миллионов на улице протестующих и всё решилось бы, далеко не в пользу старого таракана.
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27.09.2020 21:20 Відповісти
Нас отвлекают на всякую ерунду. Хотелось бы знать, когда уже олигархов будут сажать, притом пожизненно. А беларусы сами у себя разберутся.
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27.09.2020 21:33 Відповісти
На первом фото, где показаны все протестующие, 100 тыс и близко нет. Тысячи три.
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27.09.2020 21:40 Відповісти
А ты посмотри на фото в разгаре митинга а не как ватное начальство велит
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27.09.2020 23:17 Відповісти
Прямо так фото и подписано "Все протестующие"?)
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28.09.2020 00:19 Відповісти
Товарищ Олег Васильченко или дурак обыкновенный - адепт секты свидетелей святого Луки. И это в лучшем случае. Или, в худшем - кацап обыкновенный мелким троллингом подрабатывающий.
https://censor.net/ru/user/473419: Посмотрел я опрос на улице "блогера" Тихановского. Примитивная постановочная манипуляция. Беларусы насмотрятся такого и выходят на протесты... То что люди в Беларуси выходят это не проявление воли народа, а в первую очередь действие зомбирования через интернет... Я уже много лет слышу о том что Лукашенко все отдал московии. И даже что Беларусь уже в составе московии. Но ничего такого не произошло и Беларусь имеет полноценную государственность. И даже нефтеперерабатывающие заводы в основном в гос собственности. И как я показал выше, что и дальше Лукашенко будет держаться такой же позиции. И Беларусь московии не отдаст...

Ну и всё в том же духе... Там целая страница. (https://censor.net/ru/comments/locate/3220325/019214b9-9ed3-7338-9a61-8736d342be8e)
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28.09.2020 12:10 Відповісти
Начала было читать еще вчера, но...Достаточно взглянуть на ники, лайкнувшие первый комментарий в этой статье, и не тратить время попусту на подобных комментаторов.
...Так, для подтверждения мысли https://censor.net/ru/comments/locate/3221461/019214b7-2bf2-7304-b6cd-b2b1618441b7
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28.09.2020 17:49 Відповісти
«Нас никому не сбить с пути, нам все равно куда идти!». (с)
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27.09.2020 21:48 Відповісти
Бацка, на штыках (расеянских) удержатся можно.
Но проклянут в веках
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27.09.2020 21:54 Відповісти
Не признал» ?
«Формально Український, по факту россійський».
Оце «не признал»?
А в ООН, його підлеглі як голосували?
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27.09.2020 22:15 Відповісти
теперь признает все что скажут
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27.09.2020 23:20 Відповісти
Шо он «поставлял украинской армии»?!
Та йому б за це, ***** глаз на його вусату жопу натягнуло б !
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27.09.2020 22:17 Відповісти
Продавал с выгодой для себя. Жадность пересилила обещания путлу
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27.09.2020 23:21 Відповісти
бэйби,- ты с фермы..??- новенький, походу...???- тут левая шара не пролазит - иди, почитай методичек, с опытными ботиками перетри..- може шо-то интересное и выкакаешь...
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27.09.2020 22:43 Відповісти
тебе все верно сказали. постажируйся на рамблере хотя бы
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27.09.2020 23:22 Відповісти
Впервые за все время гуляний с цветочками и обнимашек увидел на первом видео слабый намек на попытку сопротивления бандитам в форме
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27.09.2020 22:46 Відповісти
Є відео на якому молоді хлопці звиздять лукашовских омонівців, один омоновець засцяв і втікає. ОМОН герої їх запевнили в безкарності, от коли голову розібєть чи фейс то калгазнік запасних не видасть.
https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F?src=hashtag_click #Беларусия сегодня. Беларусы начинают понимать как надо действовать против хунты Путина-Лукашенко https://twitter.com/i/status/1310200133431316481
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27.09.2020 22:58 Відповісти
Было тысяч 170. Смотреть надо не одномоментно а за все время. Вероятнее всего было и больше.
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27.09.2020 23:19 Відповісти
Живе Білорусь!
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28.09.2020 01:11 Відповісти
Бацька власть не здаст, а протесты скоро утихнут и уменьшаться, сейчас погода этому поспособствует. Лукашенко провел свою инагурацию, правильно или нет, это вопрос другой, просто он уже договорился с Путлером, а тот признал его легитимным президентом, для Луки этого вполне достаточно, а на остальных насрать.........
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28.09.2020 10:26 Відповісти
 
 