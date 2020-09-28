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За добу COVID-19 виявили у 164 дітей та 122 медпрацівників, - Степанов. ВIДЕО

За весь час пандемії в Україні захворіли 201 305 осіб. З них 13 244 дитини, а також 14 921 медичний працівник.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2671 особа. З них 164 дитини, а також 122 медичні працівники. Було госпіталізовано 472 особи. За останню добу зафіксовано 37 летальних випадків. При цьому одужав 571 пацієнт", - зазначив глава МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли 201 305 осіб. З них 13 244 дитини, а також 14 921 медичний працівник.

"Загалом одужали 88 453 пацієнти, а летальних випадків - 3996", - додав Степанов.

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Автор: 

діти (5128) лікарі (1289) Степанов Максим (2197)


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Топ коментарі
+2
Почему тебя, скотину, до сих пор не арестовали ?
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28.09.2020 10:33
+1
А шо - вмирущі? Кожен день по 100 з гаком... не збігаються цифри з офіційною летальністю.
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28.09.2020 10:06
+1
Бо не дурні.
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28.09.2020 10:46
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В медичних закладах майже всі медики ходять без масок. Невмирущі, мля.
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28.09.2020 09:50 Відповісти
Глянь в 22-й инфекционной больнице.
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28.09.2020 10:00 Відповісти
А шо - вмирущі? Кожен день по 100 з гаком... не збігаються цифри з офіційною летальністю.
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28.09.2020 10:06 Відповісти
Підтверджую. Медикі перші порушують карантинні заходи
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28.09.2020 10:34 Відповісти
Бо не дурні.
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28.09.2020 10:46 Відповісти
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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28.09.2020 10:02 Відповісти
Чому сам Степанов ще не заразився і досі не в комі? Щось тут не те...
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28.09.2020 10:23 Відповісти
Почему тебя, скотину, до сих пор не арестовали ?
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28.09.2020 10:33 Відповісти
В пятницу разговаривал со знакомым врачом, у которой стаж работы лет 35-40 (Харьков). Немного шмыгают носом дочь, сын и жена. Говорит, что ни в коем случае не вздумайте проходить тест на короновирус, т.к. сразу же будет положительный эффект и впишут в статистику (есть четкое указание по данной ситуации), а потом заставят проводить тесты всего окружения (естественно будут положительные). Ну и привет и "несите ваши денежки иначе быть беде". Один знакомы лечился - отдал 46.000 гривень. Второй около 100.000 гривень. Так что вот таким нехитрым образом наша ЗЕвласть делает и статистику и существенно опусташает карманы населения. ЗЕдолбали уже.
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28.09.2020 10:40 Відповісти
Как достал своими запугиваниями этот рептилоид Степанов. Ничего не говорящие цифры, манипуляции и бред. Потом этот мудила не носит сам маску, это видно на скрине. И дистанцию не соблюдет, урод
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28.09.2020 13:09 Відповісти
УЖАС.Я МЕСЯЦ НАЗАД, ЕЩЕ ГОВОРИЛ МНОГИМ,МЕДИКИ БРОСЯТ РАБОТУ.НЕ КОМУ БУДЕТ ЛЕЧИТЬ.ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ......ХАРЬКОВ.И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО.ЖАЛЬ ВСЕХ.
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28.09.2020 17:12 Відповісти
выявили или заболели в мире таких выявленых 50% по американским иследованиям и 98% бессимптомных. А до девяти лет заболеваемость 0% Где слушания шарлатан степаша.
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28.09.2020 18:42 Відповісти
 
 