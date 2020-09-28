За добу COVID-19 виявили у 164 дітей та 122 медпрацівників, - Степанов. ВIДЕО

За весь час пандемії в Україні захворіли 201 305 осіб. З них 13 244 дитини, а також 14 921 медичний працівник.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2671 особа. З них 164 дитини, а також 122 медичні працівники. Було госпіталізовано 472 особи. За останню добу зафіксовано 37 летальних випадків. При цьому одужав 571 пацієнт", - зазначив глава МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли 201 305 осіб. З них 13 244 дитини, а також 14 921 медичний працівник.

"Загалом одужали 88 453 пацієнти, а летальних випадків - 3996", - додав Степанов.

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