Разумков закликав Вірменію та Азербайджан розпочати переговори з врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. ВIДЕО
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав Вірменію і Азербайджан припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і почати переговори з врегулювання ситуації.
Про це він сказав на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні - непростий час для вірменського та азербайджанського народів. Ми як держава стурбовані тим, що відбувається, бойовими діями. І я, і від себе і від Верховної Ради хотів би закликати всіх зробити максимум, щоб не гинули люди, і сісти за стіл переговорів, щоб зберегти життя мирного населення і громадян двох держав", - сказав Разумков.
Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.
Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
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У Смілі є психлікарня, - так зване "Шевченкове". Можна туди евакуювати наших "елітних" долбодятлів.
Не переоцінюйте наш військовий потенціал. У нас навіть флоту немає. Йти на Крим - це самовбвство за будь-яких обставин. Про Крим можна вже потроху забувати. А по Донбасу треба щось робити.
Кто готов пойти на это армяне или азербайджанцы?
Об этом в интервью https://azertag.az/ru АЗЕРТАДЖ сказала депутат Верховной Рады Украины Людмила Марченко.
Депутат отметила, что вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта. Армения начала боевые действия в районе Нагорного Карабаха. А СМИ Армении очень активно распространяют провокационную информацию.
"Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в его международно признанных границах", - добавила Л.Марченко.
НУЖНО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ?
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В 90-х годах там просто перестали стрелять. И что?
ВІРМЕНІЯ ПІДТРИМАЛА РОСІЙСЬКУ АГРЕСІЮ ПРОТИ УКРАЇНИ.
Если Азейбарджан отобьет Нагорный карабах, то вся ваша риторика "о невозможности решения проблем Донбасса и Крыма военным путем" летит в жопу!!!
И это Азейбарджан будет говорить Розумкову о инфантильной и безхребетной политике и призывать адеватно реагировать на агрессию рашки!