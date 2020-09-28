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Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину. ВIДЕО

Побудувати метро на Троєщину обіцяв не один кандидат у мери Києва і багато столичних градоначальників. Депутатка партії "Слуга народу", кандидатка на посаду київського міського голови Ірина Верещук кардинально змінила погляди на це питання після початку передвиборчих перегонів.

На таке розходження в заявах звернув увагу журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

Так, 2 вересня, в інтерв'ю виданню "Хмарочос", народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що метро на Троєщину в Києві можна замінити іншими транспортними проєктами, наприклад, швидкісними трамваями, як це пропонував Світовий банк, а будівництво лінії метрополітену на Троєщину не має сенсу.

Від дорогої утопії до необхідно побудувати: еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину 01

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"Людей лише продовжують годувати старими обіцянками на кшталт троєщинської гілки метро, у будівництві якої я не бачу сенсу, - заявила політик. - Метро на Троєщину - це дорога утопія, на якій за рахунок міського бюджету наживатимуться підрядники. Її можна замінити іншими транспортними проєктами, тими ж швидкісними трамваями, як це пропонував Світовий банк", - зазначила Верещук.

Але вже 21 вересня, в ефірі телеканалу "Україна 24" Верещук заявила, що метро на Троєщину має бути побудовано.

Вона нібито провела експеримент - спробувала доїхати з Троєщини в центр громадським транспортом. "Я чекала 40 хвилин, нам автобус помахав хвостом, і так і не зупинився. У центр міста я не доїхала. Потім, пересівши на ще один автобус, я поїхала до місця моєї роботи", - сказала кандидатка в мери столиці.

"Метро на Троєщині має бути. Немає іншого варіанта. Це найефективніший вид громадського транспорту. Я розумію, що зараз розкрадаються величезні кошти. Згадаймо - Кличко обіцяв, Черновецький обіцяв, всі обіцяли метро на Троєщину. А в результаті на Троєщині - там, де мало б бути метро, ​​все ще ростуть дерева. Усе ще сподіваються жителі Троєщини, що колись воно там буде", - нарікає Верещук.

Автор: 

Київ (19626) місцеві вибори (1366) Метрополітен (1419) Верещук Ірина (684)


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Топ коментарі
+23
Зебилы Киева, одумайтесь, пока не позна
От "дорогой утопии" до "необходимо построить": эволюция предвыборных заявлений кандидата в мэры Киева Верещук о метро на Троещину - Цензор.НЕТ 1590
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28.09.2020 14:33
+22
Вєрєщучка твій рейтинг в межах 5%, так що........Рава Руська тебе чекає.

От "дорогой утопии" до "необходимо построить": эволюция предвыборных заявлений кандидата в мэры Киева Верещук о метро на Троещину - Цензор.НЕТ 9740
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28.09.2020 14:26
+16
А можно ещё - подвесную зонтичную дорогу.
Картина в стиле иры жопинс.
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28.09.2020 14:26
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А можно ещё - подвесную зонтичную дорогу.
Картина в стиле иры жопинс.
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28.09.2020 14:26 Відповісти
Вєрєщучка твій рейтинг в межах 5%, так що........Рава Руська тебе чекає.

От "дорогой утопии" до "необходимо построить": эволюция предвыборных заявлений кандидата в мэры Киева Верещук о метро на Троещину - Цензор.НЕТ 9740
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28.09.2020 14:26 Відповісти
А точно ли ждет ее Рава? Может, пока она в столице ошивается, там вздохнули с облегчением.
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28.09.2020 15:02 Відповісти
Судя по высказываниям жителей Равы Руской её там не ждут.
https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?v=0UBqVo2MMjo&ab_channel=hromadske

https://www.youtube.com/watch?
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28.09.2020 16:16 Відповісти
Кличко обещал, Черновецкий обещал
Тепер Верещучка обіцяє
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28.09.2020 14:27 Відповісти
поки що вона лише верещить.
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28.09.2020 14:39 Відповісти
Между черновецким и кличком был ещё попов- тот урод угрожавший Майдану уголовкой за помехи собрать ёлку в 2013. А сейчас приписывает себе заслуги в строительстве дорог ,метро и тд в Киеве , только забывает сказать ,что всё строилось по подготовке к Евро 2012 на уровне государства и его заслуги нет.
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28.09.2020 18:02 Відповісти
Ага, а ще Жопов - єдиний, при якому в Києві настав апокаліпсис через сніжок весною 2013... Місто вимерло на три дня, а цей ... поїхав у цей час в Австрію бухати!
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28.09.2020 18:07 Відповісти
А метро і тд було на 80-90% готовим ще при Омелі, просто Космос розікрав бабки на його добудову!
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28.09.2020 18:07 Відповісти
Верещук надо вести программу ,В ГОСТЯХ У СКАЗКИ ...
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28.09.2020 14:28 Відповісти
Очевидное - невероятное
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28.09.2020 14:37 Відповісти
Не пугай детей ! Увидев перед сном эту тонкогубую злую рожу , деткам будут сниться страшилки.
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28.09.2020 18:06 Відповісти
Зебилы Киева, одумайтесь, пока не позна
От "дорогой утопии" до "необходимо построить": эволюция предвыборных заявлений кандидата в мэры Киева Верещук о метро на Троещину - Цензор.НЕТ 1590
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28.09.2020 14:33 Відповісти
Лишняя хромасома у обеих на рылах
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28.09.2020 14:37 Відповісти
их выдают челюсти
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28.09.2020 14:38 Відповісти
и глупости
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28.09.2020 14:40 Відповісти
Не видають, а підтверджують однаковий менталітет...
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28.09.2020 14:42 Відповісти
Та там все части лица красоты неописуемой.
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28.09.2020 14:55 Відповісти
Їх видає класичний кацапський макіяж. Скотобєєва ще дуже ******** такі смокі айс.
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28.09.2020 22:52 Відповісти
Це розлучені в дитинстві сестри-близнючки, майбутні героїні індійського кіно...
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28.09.2020 14:41 Відповісти
говорячи лишня хромосома, ти обіжаєш непричетних до діла даунів. ці курки - не сонячні люди, а значить їхня хромосома називається по-іншому: русская хромосома, малороська хромосома на русской скрєпє, 73%номозглі.
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28.09.2020 14:42 Відповісти
Дауны миролюбивые люди.А это боевые самки с бешенством ватки.
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28.09.2020 14:59 Відповісти
Ти вирішив повторити ще раз, що у мене написано, але іншими словами і прислав мені на перевірку?
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01.10.2020 08:21 Відповісти
порода "избранных" - классика жанра
Эвенки, помогайте друг другу! В единстве наша сила!
(катехизис эвенка в ссср - гугл)
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28.09.2020 22:04 Відповісти
Шапокляк тухес рвет,так в мэры хочет. Не рви жилы Шапокляк,нихера вам зебуинам не светит в Киеве
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28.09.2020 14:35 Відповісти
Троещинцы в подавляющем большинстве голосовали за Зельца. Не надо им метро.
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28.09.2020 14:36 Відповісти
Від неї користі небуде...Ніякої й ніколи
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28.09.2020 14:36 Відповісти
Вона ще за мерство у Рава-Руській не відсиділа
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28.09.2020 14:44 Відповісти
такая же неадекватная пустозвон, как вся зеленая команда во главе с главзебилом
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28.09.2020 14:37 Відповісти
ти шо, вона ж відмінниця активістка.
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28.09.2020 14:44 Відповісти
я как то блесной замахнулся, а она взяла и в воздухе за что-то зацепилась. я тяну-тяну, а оно как начнет верещать да как е#нется на меня со своим зонтиком... короче воооооооооот такую верещуку поймал! отпустил. а жаль. знал бы что так все обернется тарань бы сделал...
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28.09.2020 14:38 Відповісти
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 6206
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28.09.2020 14:39 Відповісти
А ще вона на Степана Андрійовича свій поганий рот відкрила...
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28.09.2020 19:06 Відповісти
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 689
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28.09.2020 14:41 Відповісти
ждун розклався на молєкули?
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28.09.2020 14:45 Відповісти
Лапша навесная
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28.09.2020 14:59 Відповісти
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 8058
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28.09.2020 14:41 Відповісти
YAКА ******* (гордо)
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28.09.2020 20:39 Відповісти
Выберем эту Мери Попкинс и ее "построить" превратится в банальный ремонт станций. И это в лучшем случае. А ее скандальные высказывания давно должны стать предметом уголовного разбирательства
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 7229
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28.09.2020 14:42 Відповісти
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 7874
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28.09.2020 14:51 Відповісти
Перед виборами можлива люба казка! Навіть метро в кожне село!


Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 6911
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28.09.2020 14:52 Відповісти
Проверещала Верещук.
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28.09.2020 14:52 Відповісти
на днях воно придумало себе новый слоган
"пани-мер отличается от пана-мера". и тут же получила в табло теперь на ее страничке порш "панамера" в разных цветах и ракурсах
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28.09.2020 14:55 Відповісти
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28.09.2020 22:54 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/3902980.html Фантастические твари или что я думаю за политику

Министр обороны Хомячок, руководитель фракции «Слуга кого-то» Арахнида, истеричная дамочка из западных регионов рвущаяся в столичные меры по фамилии Визжащая и т.д. и т.п.
В какое время мы живем, друзья, прямо произведение Гоголя с его Собакевичами, Голопупенками, Держимордами, Пацюками и Уховертовыми.
Часто спрашивают: колыжмыжытывжебудемодобре? Вот только крыша у вас станет на место и кукуха влетит обратно, так и заживем, а пока вынуждены смотреть весь этот бредовый водевиль.
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 8221
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28.09.2020 15:01 Відповісти
интеллектуал!
так сать.
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28.09.2020 15:26 Відповісти
Киева Верещук не знает но руководить распилом бюджета Киева готова: в 2013-ом году Верещук Ирину Андреевну уличили в получении взятки в размере 200 тысяч долларов, которые градоначальник (Верещук), естественно, не задекларировала.
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28.09.2020 15:03 Відповісти
Предлагаю зонтики. Недорого. Разноцветные. Дешево и со вкусом. Доставят куда надо быстро, надежно и аккуратно. Какой смысл тратиться на метро, если есть зонтик?
https://censor.net/ru/comments/locate/3221601/019214b6-cabc-73bb-8529-c3ccb9a44b6e
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28.09.2020 15:09 Відповісти
какая же она глупая.
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28.09.2020 15:25 Відповісти
Что вы от неё хотите? Зонтиком ударенная.
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28.09.2020 15:29 Відповісти
Что бы Киев не выглядел так:Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 8082
Голосуем за Удар !
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28.09.2020 15:33 Відповісти
Ох шалава...
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28.09.2020 15:36 Відповісти
Відгуки містян Рава Руськоі про бувшого мєра Верещук:https://www.youtube.com/watch?v=0UBqVo2MMjo&vl=uk
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28.09.2020 15:46 Відповісти
Для козы (Верещук) Киев - это огород, полный капусты. Но мы же с детства знаем, что козла (козу) в огород пускать нельзя.
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28.09.2020 16:01 Відповісти
Она думает, киевляне только и мечтают, чтобы троещинская гопота распозлась по всему Киеву.
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28.09.2020 16:48 Відповісти
та нихто из Троещині за єто голосовать не будет. не дуйте ей рейтинг, которого нет.
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28.09.2020 20:42 Відповісти
какая же она образина. Ну реально, вроде бы женщина, но я столько не выпью....мои собаки, по видимому, тоже
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 2814
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28.09.2020 16:24 Відповісти
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 6856
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28.09.2020 16:37 Відповісти
Верещук до права езды на троещинском автобусе ещё надо дорасти.
Пусть строит скоростной трамвай в Раве-Руськой у себя на участке -
от дома до деревяного туалета, чтобы вседа успевать вовремя.
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28.09.2020 16:57 Відповісти
Нежели рагуля еще рассчитывает навешивать лапшу киевлянам, за ней тянется шлейф криминала из Равы Руськой непогашено, кроме всего, это типичный хохол.
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28.09.2020 16:48 Відповісти
Пархатый хохол - чисто Рава Руський прикол. Из какой она семейки? Военных, небось? Или энкаведистов? "Асвабадителей" с горящими белым светом глазами людоедов? Маузер на боку и джидайское пенсне на мясистом носу ... Ничего удивительного, что она так похожа на Захарову, только голову чаще моет и владеет украинским языком с западным акцентом.
Ради этого акцента её и держат в команде - изображать ЩИРУ украиночку.
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28.09.2020 21:56 Відповісти
Ми вже чули іі заяви і знаємо ім ціну- великий круглий нуль. А як дорветься до бюджету то підуть мінуси...
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28.09.2020 17:48 Відповісти
сборище дебилов на низком старте к креслу столичного мера,- коля-котлета ,спец пальчевский и верещащая попинс
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28.09.2020 18:36 Відповісти
с их моральными принципами (Коля-котлета ,спец пальчевский и верещащая попинс) не брать 10К$ ежемесячного содержания от ФСБ - лошество, а не грех
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28.09.2020 20:44 Відповісти
Пусти Дуньку в мери.

"за счет городского бюджета будут наживаться подрядчики


Обскубана безмозгла курко, всі хто щось робить і отримує за свою роботу винагороду наживаються. В тому числі і ти, чорнорота верещалка, наживаєшся за рахунок державного бюджету, бо отримуєш зарплату, ще й не маленьку. Але послухати тебе дурепу, то не треба взагалі нічого робити, не ремонтувати дороги, не прокладати комунікації... бо "будут наживаться подрядчики".
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28.09.2020 19:07 Відповісти
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 4689
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28.09.2020 19:08 Відповісти
Так Кличко його успішно будує - йде підготовка до входу, якби не те що це все разом і міст і метро то вже б давно на фінал вийшли.
Про метро на Виноградар теж розказували що нічого не зроблено, но по факту там титанічна робота проведена:
https://www.youtube.com/watch?v=0gO2S98aLD4
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28.09.2020 19:24 Відповісти
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 1669
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28.09.2020 21:19 Відповісти
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 8476
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28.09.2020 21:21 Відповісти
Кияни! Навіть не думайте обрати цю гадюку. Вона повинна програти на всіх дільницях, з ганьбою та копняками.
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28.09.2020 22:59 Відповісти
Вот если бы сальто-мортале сбацала без зонта и троса, тогда можно её выбирать. Хоть кувыркаться людей научит
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29.09.2020 15:40 Відповісти
Я начинаю верить Богдану, когда он сказал, что Кремль ставит на "идиотов" в украинской власти.
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01.10.2020 05:29 Відповісти
 
 