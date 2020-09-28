Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину. ВIДЕО
Побудувати метро на Троєщину обіцяв не один кандидат у мери Києва і багато столичних градоначальників. Депутатка партії "Слуга народу", кандидатка на посаду київського міського голови Ірина Верещук кардинально змінила погляди на це питання після початку передвиборчих перегонів.
На таке розходження в заявах звернув увагу журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
Так, 2 вересня, в інтерв'ю виданню "Хмарочос", народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що метро на Троєщину в Києві можна замінити іншими транспортними проєктами, наприклад, швидкісними трамваями, як це пропонував Світовий банк, а будівництво лінії метрополітену на Троєщину не має сенсу.
"Людей лише продовжують годувати старими обіцянками на кшталт троєщинської гілки метро, у будівництві якої я не бачу сенсу, - заявила політик. - Метро на Троєщину - це дорога утопія, на якій за рахунок міського бюджету наживатимуться підрядники. Її можна замінити іншими транспортними проєктами, тими ж швидкісними трамваями, як це пропонував Світовий банк", - зазначила Верещук.
Але вже 21 вересня, в ефірі телеканалу "Україна 24" Верещук заявила, що метро на Троєщину має бути побудовано.
Вона нібито провела експеримент - спробувала доїхати з Троєщини в центр громадським транспортом. "Я чекала 40 хвилин, нам автобус помахав хвостом, і так і не зупинився. У центр міста я не доїхала. Потім, пересівши на ще один автобус, я поїхала до місця моєї роботи", - сказала кандидатка в мери столиці.
"Метро на Троєщині має бути. Немає іншого варіанта. Це найефективніший вид громадського транспорту. Я розумію, що зараз розкрадаються величезні кошти. Згадаймо - Кличко обіцяв, Черновецький обіцяв, всі обіцяли метро на Троєщину. А в результаті на Троєщині - там, де мало б бути метро, все ще ростуть дерева. Усе ще сподіваються жителі Троєщини, що колись воно там буде", - нарікає Верещук.
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Картина в стиле иры жопинс.
https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?v=0UBqVo2MMjo&ab_channel=hromadske
https://www.youtube.com/watch?
Тепер Верещучка обіцяє
Эвенки, помогайте друг другу! В единстве наша сила!
(катехизис эвенка в ссср - гугл)
"пани-мер отличается от пана-мера". и тут же получила в табло теперь на ее страничке порш "панамера" в разных цветах и ракурсах
Министр обороны Хомячок, руководитель фракции «Слуга кого-то» Арахнида, истеричная дамочка из западных регионов рвущаяся в столичные меры по фамилии Визжащая и т.д. и т.п.
В какое время мы живем, друзья, прямо произведение Гоголя с его Собакевичами, Голопупенками, Держимордами, Пацюками и Уховертовыми.
Часто спрашивают: колыжмыжытывжебудемодобре? Вот только крыша у вас станет на место и кукуха влетит обратно, так и заживем, а пока вынуждены смотреть весь этот бредовый водевиль.
так сать.
https://censor.net/ru/comments/locate/3221601/019214b6-cabc-73bb-8529-c3ccb9a44b6e
Голосуем за Удар !
Пусть строит скоростной трамвай в Раве-Руськой у себя на участке -
от дома до деревяного туалета, чтобы вседа успевать вовремя.
Ради этого акцента её и держат в команде - изображать ЩИРУ украиночку.
"за счет городского бюджета будут наживаться подрядчики
Обскубана безмозгла курко, всі хто щось робить і отримує за свою роботу винагороду наживаються. В тому числі і ти, чорнорота верещалка, наживаєшся за рахунок державного бюджету, бо отримуєш зарплату, ще й не маленьку. Але послухати тебе дурепу, то не треба взагалі нічого робити, не ремонтувати дороги, не прокладати комунікації... бо "будут наживаться подрядчики".
Про метро на Виноградар теж розказували що нічого не зроблено, но по факту там титанічна робота проведена:
https://www.youtube.com/watch?v=0gO2S98aLD4