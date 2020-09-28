Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину. ВIДЕО

Побудувати метро на Троєщину обіцяв не один кандидат у мери Києва і багато столичних градоначальників. Депутатка партії "Слуга народу", кандидатка на посаду київського міського голови Ірина Верещук кардинально змінила погляди на це питання після початку передвиборчих перегонів.

На таке розходження в заявах звернув увагу журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

Так, 2 вересня, в інтерв'ю виданню "Хмарочос", народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що метро на Троєщину в Києві можна замінити іншими транспортними проєктами, наприклад, швидкісними трамваями, як це пропонував Світовий банк, а будівництво лінії метрополітену на Троєщину не має сенсу.

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"Людей лише продовжують годувати старими обіцянками на кшталт троєщинської гілки метро, у будівництві якої я не бачу сенсу, - заявила політик. - Метро на Троєщину - це дорога утопія, на якій за рахунок міського бюджету наживатимуться підрядники. Її можна замінити іншими транспортними проєктами, тими ж швидкісними трамваями, як це пропонував Світовий банк", - зазначила Верещук.

Але вже 21 вересня, в ефірі телеканалу "Україна 24" Верещук заявила, що метро на Троєщину має бути побудовано.

Вона нібито провела експеримент - спробувала доїхати з Троєщини в центр громадським транспортом. "Я чекала 40 хвилин, нам автобус помахав хвостом, і так і не зупинився. У центр міста я не доїхала. Потім, пересівши на ще один автобус, я поїхала до місця моєї роботи", - сказала кандидатка в мери столиці.

"Метро на Троєщині має бути. Немає іншого варіанта. Це найефективніший вид громадського транспорту. Я розумію, що зараз розкрадаються величезні кошти. Згадаймо - Кличко обіцяв, Черновецький обіцяв, всі обіцяли метро на Троєщину. А в результаті на Троєщині - там, де мало б бути метро, ​​все ще ростуть дерева. Усе ще сподіваються жителі Троєщини, що колись воно там буде", - нарікає Верещук.