Столиця продовжує збільшувати кількість тестувань на COVID-19 у зв'язку зі збільшенням звернень пацієнтів із симптомами, - Кличко. ВIДЕО
Столиця продовжує збільшувати кількість тестувань, оскільки дедалі більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
"Необхідність проведення таких досліджень визначає тільки лікар. Робити ж тестування "про всяк випадок" великим колективам або групам людей - недоцільно та дуже дорого, - сказав мер Києва. - Нагадаю, столиця продовжує збільшувати кількість тестувань, оскільки все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу. Показник тестування в Києві – найвищий в Україні. І становить 223 тести на 100 тисяч мешканців", - підкреслив Кличко.
Він нагадав, що всіх пацієнтів, які потрапляють до стаціонарів комунальних медзакладів з підозрою на вірус, тестують в оперативному режимі безкоштовно.
"За появи перших симптомів недуги потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Саме він ухвалює рішення щодо вашого лікування та про необхідність здати тест на коронавірус. Якщо лікар вбачає таку необхідність, то біологічні матеріали у пацієнта відбирають медики мобільних бригад. Нагадаю, такі бригади виїжджають до киян додому і відбирають понад тисячу зразків щодоби. Я говорю про ситуацію, коли людина має підписану декларацію із сімейним лікарем комунального медзакладу", - зазначив Кличко.
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туди Радуцькому не прорватись )))
сухой кашель;
утомляемость
различные болевые ощущения;
боль в горле;
диарея;
конъюнктивит;
головная боль;
потеря обоняния и вкусовых ощущений;
сыпь на коже или депигментация ногтей на руках и ногах.
затрудненное дыхание или одышка;
ощущение сдавленности или боль в грудной клетке;
нарушение речи или двигательных функций. (С) ВОЗ
Истерички, вспомните, шо из вышеперечисленного наблюдали у себя в последнее время и бегом тесты делайте за собственные деньги. Желательно - несколько.
Чим нижче рейтинг зелених тим більше заражень COVID 19 (народна прикмета).
https://www.radiosvoboda.org/a/30755216.html Коронавірус в Україні - ризик третього Майдану чи порятунок влади?