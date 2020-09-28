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Столиця продовжує збільшувати кількість тестувань на COVID-19 у зв'язку зі збільшенням звернень пацієнтів із симптомами, - Кличко. ВIДЕО

Столиця продовжує збільшувати кількість тестувань, оскільки дедалі більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Необхідність проведення таких досліджень визначає тільки лікар. Робити ж тестування "про всяк випадок" великим колективам або групам людей - недоцільно та дуже дорого, - сказав мер Києва. - Нагадаю, столиця продовжує збільшувати кількість тестувань, оскільки все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу. Показник тестування в Києві – найвищий в Україні. І становить 223 тести на 100 тисяч мешканців", - підкреслив Кличко.

Він нагадав, що всіх пацієнтів, які потрапляють до стаціонарів комунальних медзакладів з підозрою на вірус, тестують в оперативному режимі безкоштовно.

"За появи перших симптомів недуги потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Саме він ухвалює рішення щодо вашого лікування та про необхідність здати тест на коронавірус. Якщо лікар вбачає таку необхідність, то біологічні матеріали у пацієнта відбирають медики мобільних бригад. Нагадаю, такі бригади виїжджають до киян додому і відбирають понад тисячу зразків щодоби. Я говорю про ситуацію, коли людина має підписану декларацію із сімейним лікарем комунального медзакладу", - зазначив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У медзакладах Києва сьогодні лікуються 509 хворих на пневмонію та 1150 на COVID-19, з яких 258 - важкі, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Київ (19626) Кличко Віталій (3524) тестування (457) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Да уж, на производстве тестов сейчас можно озолотиться. Но почему-то Радуцкий не хочет изготовлять тесты и продавать их как маски из резерва за границу
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28.09.2020 14:58 Відповісти
Зараз ключова проблема - відсутність лабораторій! Україна не має достатньої потужності лабораторій щоб проводити потрібну кількість тестів на добу! Ми досі робимо замало тестів, а наші потреби більше 100 тис. ПЛР тестів на добу! Кличко якби був розумним мером, то збудував би кілька великих лабораторій які б робили по кілька десятків тисяч ПЛР тестів на добу і від цього було б користь Києву та всій Україні. Це мав зробити Зеленський але Кличко міг би показати що він системний політик який приймає системні рішення по посиленню біологічної безпеки держави! Якби була достатня кількість лабораторій можна було б проводити постійні тести групам ризику - кожен місяць, а це дуже сильно покращило б ситуацію!
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28.09.2020 15:03 Відповісти
ринок "гівняних засобів від Ковід"(/Спутнік 5) впевнено зайняла раша,витіснивши навіть китай.

туди Радуцькому не прорватись )))
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28.09.2020 15:10 Відповісти
Кличко , что с подачей воздуха для дыхания больным ? Лучше про оборудование больниц расскажи киевлянам
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28.09.2020 14:59 Відповісти
шайка проходимцев
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28.09.2020 14:59 Відповісти
В россии впервые с середины июня выявлено больше 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Чуть больше недели назад суточный прирост был меньше 5 тысяч. Новый осенний рекорд установлен и в Москве. С понедельника в столице начал действовать режим "мягкого карантина" - для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
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28.09.2020 15:11 Відповісти
повышение температуры тела;

сухой кашель;

утомляемость

различные болевые ощущения;

боль в горле;

диарея;

конъюнктивит;

головная боль;

потеря обоняния и вкусовых ощущений;

сыпь на коже или депигментация ногтей на руках и ногах.

затрудненное дыхание или одышка;

ощущение сдавленности или боль в грудной клетке;

нарушение речи или двигательных функций. (С) ВОЗ

Истерички, вспомните, шо из вышеперечисленного наблюдали у себя в последнее время и бегом тесты делайте за собственные деньги. Желательно - несколько.
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28.09.2020 15:14 Відповісти
Всі ефективні революції починаються і проходять в столицях.
Чим нижче рейтинг зелених тим більше заражень COVID 19 (народна прикмета).
https://www.radiosvoboda.org/a/30755216.html Коронавірус в Україні - ризик третього Майдану чи порятунок влади?

Столиця продовжує збільшувати кількість тестувань на COVID-19 у зв'язку зі збільшенням звернень пацієнтів із симптомами, - Кличко - Цензор.НЕТ 509
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28.09.2020 15:20 Відповісти
а в БЦ прийшла рознарядка з МОЗу взагалі не робити тестів. Ховаємо статистику, в кращих традиціях совка.
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28.09.2020 15:45 Відповісти
 
 