Столиця продовжує збільшувати кількість тестувань на COVID-19 у зв'язку зі збільшенням звернень пацієнтів із симптомами, - Кличко. ВIДЕО

Столиця продовжує збільшувати кількість тестувань, оскільки дедалі більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Необхідність проведення таких досліджень визначає тільки лікар. Робити ж тестування "про всяк випадок" великим колективам або групам людей - недоцільно та дуже дорого, - сказав мер Києва. - Нагадаю, столиця продовжує збільшувати кількість тестувань, оскільки все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу. Показник тестування в Києві – найвищий в Україні. І становить 223 тести на 100 тисяч мешканців", - підкреслив Кличко.

Він нагадав, що всіх пацієнтів, які потрапляють до стаціонарів комунальних медзакладів з підозрою на вірус, тестують в оперативному режимі безкоштовно.

"За появи перших симптомів недуги потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Саме він ухвалює рішення щодо вашого лікування та про необхідність здати тест на коронавірус. Якщо лікар вбачає таку необхідність, то біологічні матеріали у пацієнта відбирають медики мобільних бригад. Нагадаю, такі бригади виїжджають до киян додому і відбирають понад тисячу зразків щодоби. Я говорю про ситуацію, коли людина має підписану декларацію із сімейним лікарем комунального медзакладу", - зазначив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У медзакладах Києва сьогодні лікуються 509 хворих на пневмонію та 1150 на COVID-19, з яких 258 - важкі, - Кличко