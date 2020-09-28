"Окопна війна": Як можуть терористи "інспектувати" позиції українських воїнів, маючи при тому паспорти неіснуючої "ДНР"? - волонтерка Толмачова. ВIДЕО

В рубриці "Окопна війна" поговоримо сьогодні з тими, без кого не відбулася б жодна перемога українського війська над російським окупантом. Це наші волонтери, які навіть на шостий рік бойових дій не втомилися і продовжують підтримувати українську армію.

"Війна в Україні триває, хоча про неї майже не згадують ЗМІ. Вона стала непопулярною, хоча небезпека повномасштабного вторгнення російських військ в Україну надзвичайно висока. Ми знову розслабилися події початка 2014 року нас зовсім нічому не навчили. Замість того, щоб бути сильнимиі мати змогу вдарити по ворогу першими, керівництво держави, командування армії нівелює всі здобутки минулих років. Герої стають не потрібними, "паркетні полководці" - будуть отримувати премію за те, що не стрілятимуть в агресора", - зазначає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Проте є в нашій країні громадяни, яким не байдужа доля України і все, що в ній відбувається. Одна з них, волонтерка, громадська діячка – Юлія Толмачова. Вона до війни була успішною бізнесвумен, проте покинула цей напрямок діяльності і почала активно допомагати українським захисникам.

Згодом до неї підійде один лікар і запитає: "Юля, тобі було за що жити і ти пішла у волонтери"? Тобто багато мирних жителів вважали і вважають, що волонтерство – це заробляння коштів для себе хороших. Про інший бік медалі вони навіть не здогадуються.

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В той час Юля вкотре приїхала на фронт, привезла спецтехніку для наших бійців, одяг, автомобіль і розказала про спілкування з українськими воїнами, які довіряють їй.

"Ситуація з цим так званим перемир’ям – неоднозначна. Зради не має, проте на хлопців тиснуть певні обставини. Росіяни літають своїми розвідувальними літаками, тоді, як нашим заборонено це робити. Російські окупанти відновлюють повним ходом зруйновані позиції, будують нові, проходять по троху сіру зону – вони готуються до наступу. Наших бійців змушують не відповідати на обстріли з боку агресора, не дозволяють відкривати вогонь по розвідувальних російських апаратах... Вже не кажучи проте, як взагалі можуть приходити терористи на наші позиції, "інспектувати" українських воїнів маючи при тому паспорти так званої "ДНР", якої взагалі не існує? Я спілкуюся з хлопцями, вони кажуть, що є тільки два варіанти подій: бій і перемога, або – капітуляція..." - розповіла Юля.

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