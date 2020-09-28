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Новини Відео Агресія Росії проти України
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"Окопна війна": Як можуть терористи "інспектувати" позиції українських воїнів, маючи при тому паспорти неіснуючої "ДНР"? - волонтерка Толмачова. ВIДЕО

В рубриці "Окопна війна" поговоримо сьогодні з тими, без кого не відбулася б жодна перемога українського війська над російським окупантом. Це наші волонтери, які навіть на шостий рік бойових дій не втомилися і продовжують підтримувати українську армію.

"Війна в Україні триває, хоча про неї майже не згадують ЗМІ. Вона стала непопулярною, хоча небезпека повномасштабного вторгнення російських військ в Україну надзвичайно висока. Ми знову розслабилися події початка 2014 року нас зовсім нічому не навчили. Замість того, щоб бути сильнимиі мати змогу вдарити по ворогу першими, керівництво держави, командування армії нівелює всі здобутки минулих років. Герої стають не потрібними, "паркетні полководці" - будуть отримувати премію за те, що не стрілятимуть в агресора", - зазначає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Проте є в нашій країні громадяни, яким не байдужа доля України і все, що в ній відбувається. Одна з них, волонтерка, громадська діячка – Юлія Толмачова. Вона до війни була успішною бізнесвумен, проте покинула цей напрямок діяльності і почала активно допомагати українським захисникам.

Згодом до неї підійде один лікар і запитає: "Юля, тобі було за що жити і ти пішла у волонтери"? Тобто багато мирних жителів вважали і вважають, що волонтерство – це заробляння коштів для себе хороших. Про інший бік медалі вони навіть не здогадуються.

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В той час Юля вкотре приїхала на фронт, привезла спецтехніку для наших бійців, одяг, автомобіль і розказала про спілкування з українськими воїнами, які довіряють їй.

"Ситуація з цим так званим перемир’ям – неоднозначна. Зради не має, проте на хлопців тиснуть певні обставини. Росіяни літають своїми розвідувальними літаками, тоді, як нашим заборонено це робити. Російські окупанти відновлюють повним ходом зруйновані позиції, будують нові, проходять по троху сіру зону – вони готуються до наступу. Наших бійців змушують не відповідати на обстріли з боку агресора, не дозволяють відкривати вогонь по розвідувальних російських апаратах... Вже не кажучи проте, як взагалі можуть приходити терористи на наші позиції, "інспектувати" українських воїнів маючи при тому паспорти так званої "ДНР", якої взагалі не існує? Я спілкуюся з хлопцями, вони кажуть, що є тільки два варіанти подій: бій і перемога, або – капітуляція..." - розповіла Юля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": "У мій день народження в селищі Піски загинув брат, а нас росіяни бомбили під Дебальцевим", - офіцер 28 ОМБр ЗСУ Василь Стефурак. ВIДЕО

Щоб дізнатися всю правду про війну і чому не втомлюються волонтери - дивіться відео, а також рубрику "Окопна війна" на Цензор.Нет.

Автор: 

Донбас (22356) волонтери (1339) найманці рф (2063) Толмачова Юлія (27) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+6
от як бубочці не ненавидіти волонтерів?
ви ще скажіть, що в очах ***** миру немає!
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28.09.2020 16:33
+5
Можливо тому що шлях до ДАПу пролягав через територію, захоплену кацапами, Леонід?
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28.09.2020 16:37
+5
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13247361.html Крымчанка на двух пальцах объяснила киевлянке, что такое адинарот

Сегодня насладился показательной поркой представителя адинарота патриоткой с Крыма.
Невольными слушателями громогласной дискуссии в одной из їдалень на Одесчине было, как минимум, человек 20.
Ватница (по ее словам - киевлянка) назидательно убеждала, что маски являются рассадником вируса, а не защитой, пистолетом в столовой не температуру меряют, а чипируют, ну и в таком духе.
Молодая женщина ее перебивает уточняющим вопросом:
- А откуда вы черпаете свои "знания"?
- Я всегда просматриваю русское телевидение!, - чуть ли не с гордостью парировала дама в летах.
- А, ну тогда понятно… Можете не продолжать свой бред.
- Это не бред, еще Пушкин говорил, что наш народ - рабы…
- Это он говорил о россиянах, причем здесь украинцы?, - напирала, как выяснилось потом, переселенка с Крыма.
- Какая разница?, - возмутилась пожилая. - УкрАинцы, русские, мы все один народ!

- Разница кардинальная, ко мне в дом в 2014-м пришел без приглашения адинарот и я осталась без квартиры и родины. Чей Крым, как Вы считаете?
- Ну, как чей, крымчан, конечно. Никакой аннексии не было!
- Вы тут 15 минут назад устроила головомойку работнице, что возле умывальников нет хозяйственного мыла и цены высокие на харчо, представляю, как бы Вы завопили, когда Вас адинарот лишил бы жилья и свободы!
- Ну вас же никто с Крыма не гнал!
- Ты дура? Мой муж военный, его бы за сутки ФСБ посадила бы в тюрьму! Десятки тысяч крымчан уехали с родных мест из-за оккупантов не от хорошей жизни, а от опасности и угроз! А крымские татары? Разве не их Крым? И что сейчас творят твои русские фашисты "адинарот" с ними на родной земле?
- Ну, вот, наша депутатша, забыла ее фамилию, говорит, что с Крымом мы все мирно порешаем…
- Депутат от какой партии?
- От ЗЕ….
- Разговор окончен. Твоего ЗЕ выбрало быдло или обманутое быдлом население, и для таких российские агрессоры да, адиннарот. Но не для украинцев!
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28.09.2020 16:47
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Правила форума Рада форумчан
А як утилізований нині моторола інспектував ротації ЗСУ в ДАП?
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28.09.2020 16:32 Відповісти
Ну як же без тих хто порівняє статевий орган з пальцем?!
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28.09.2020 16:37 Відповісти
Що те, що інше - є приниженням наших захисників.
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28.09.2020 16:40 Відповісти
Можливо тому що шлях до ДАПу пролягав через територію, захоплену кацапами, Леонід?
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28.09.2020 16:37 Відповісти
А может потому, что кто то не хотел вдарить по оркам и занимался минскими договорняками, как и нынешняя недовласть
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28.09.2020 16:48 Відповісти
Ти в якій бригаді тоді воював?
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28.09.2020 18:00 Відповісти
Це не правда. Не через територію, захоплену кацапами, а через дорогу, на якій кацапи поставили свого блокпоста ПІД ЧАС ПЕРЕМИР'Я!
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28.09.2020 19:02 Відповісти
от як бубочці не ненавидіти волонтерів?
ви ще скажіть, що в очах ***** миру немає!
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28.09.2020 16:33 Відповісти
ну, это наследственное - один недогетьман тоже говорил, что и без волонтеров бы обошлись
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28.09.2020 18:21 Відповісти
Ну вот. Ну какая связь с паспортом? Кто пускает к себе тех, с кем воюешь?
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28.09.2020 16:34 Відповісти
Как зешкварок может решать судьбу всей страны, если "телеманьяки 73-го уровня" выбирали не его, а Голобородьку ?! Тут и вопрос, и тут же ответ об "инспектировании" наших позиций орками.
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28.09.2020 16:37 Відповісти
Вокруг Воронежа бушуют лесные пожары ...Огонь охватил десятки гектаров площадей и уничтожает не только растительность, но и хозпостройки в населенных пунктах. Отмечается, что огонь бушует неподалеку от Воронежа, всего в 20-30 километрах
"Окопна війна": "Як можуть терористи "інспектувати" позиції українських воїнів, маючи при тому паспорти неіснуючої ДНР"? - волонтерка Толмачова - Цензор.НЕТ 3395

"Все-таки ударили по Воронежу???" - подписи на форуме
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28.09.2020 16:40 Відповісти
Ясно же -- это НАТОвский десант, который над Киевом пролетал...
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28.09.2020 17:07 Відповісти
Шо значть "как могут"?
Могут кагвсігда - тільки спільно і з гідністю.

"Окопна війна": "Як можуть терористи "інспектувати" позиції українських воїнів, маючи при тому паспорти неіснуючої ДНР"? - волонтерка Толмачова - Цензор.НЕТ 6260
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28.09.2020 16:41 Відповісти
Зеле и Коломойскому скорее интересы ХАБАДа более важны, чем то, что творится на Донбассе
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28.09.2020 16:43 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13247361.html Крымчанка на двух пальцах объяснила киевлянке, что такое адинарот

Сегодня насладился показательной поркой представителя адинарота патриоткой с Крыма.
Невольными слушателями громогласной дискуссии в одной из їдалень на Одесчине было, как минимум, человек 20.
Ватница (по ее словам - киевлянка) назидательно убеждала, что маски являются рассадником вируса, а не защитой, пистолетом в столовой не температуру меряют, а чипируют, ну и в таком духе.
Молодая женщина ее перебивает уточняющим вопросом:
- А откуда вы черпаете свои "знания"?
- Я всегда просматриваю русское телевидение!, - чуть ли не с гордостью парировала дама в летах.
- А, ну тогда понятно… Можете не продолжать свой бред.
- Это не бред, еще Пушкин говорил, что наш народ - рабы…
- Это он говорил о россиянах, причем здесь украинцы?, - напирала, как выяснилось потом, переселенка с Крыма.
- Какая разница?, - возмутилась пожилая. - УкрАинцы, русские, мы все один народ!

- Разница кардинальная, ко мне в дом в 2014-м пришел без приглашения адинарот и я осталась без квартиры и родины. Чей Крым, как Вы считаете?
- Ну, как чей, крымчан, конечно. Никакой аннексии не было!
- Вы тут 15 минут назад устроила головомойку работнице, что возле умывальников нет хозяйственного мыла и цены высокие на харчо, представляю, как бы Вы завопили, когда Вас адинарот лишил бы жилья и свободы!
- Ну вас же никто с Крыма не гнал!
- Ты дура? Мой муж военный, его бы за сутки ФСБ посадила бы в тюрьму! Десятки тысяч крымчан уехали с родных мест из-за оккупантов не от хорошей жизни, а от опасности и угроз! А крымские татары? Разве не их Крым? И что сейчас творят твои русские фашисты "адинарот" с ними на родной земле?
- Ну, вот, наша депутатша, забыла ее фамилию, говорит, что с Крымом мы все мирно порешаем…
- Депутат от какой партии?
- От ЗЕ….
- Разговор окончен. Твоего ЗЕ выбрало быдло или обманутое быдлом население, и для таких российские агрессоры да, адиннарот. Но не для украинцев!
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28.09.2020 16:47 Відповісти
Гарна історія, але скоріше за все - фікція.
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28.09.2020 18:05 Відповісти
Шо значит "как могут?" А шо значит как могут в качестве президента Украины выбрать Кловуна из квартала 95? Вот так могут и инспектировать.
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28.09.2020 16:49 Відповісти
В одном кармане паспорт террористической организации, в другом - страны оккупанта. Но главное перестать стрелять конечно
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28.09.2020 16:49 Відповісти
Наивный вопрос. Вы им в глаза главное заглянуть не забудьте. Должны понять........
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28.09.2020 16:52 Відповісти
да уж... кому избирателям писюнькового пианиста ?
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28.09.2020 17:07 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25655798.html Крик души

"Окопна війна": Як можуть терористи "інспектувати" позиції українських воїнів, маючи при тому паспорти неіснуючої "ДНР"? - волонтерка Толмачова - Цензор.НЕТ 2809

via https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3611732382192198&set=a.284693578229445&type=3&theater Эльдар Нагорный
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28.09.2020 17:06 Відповісти
Люди сами помогают . Чего ты к людям затесался , прямоходящий ?
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28.09.2020 18:42 Відповісти
Так стань волонтёром . Будет и у тебя "заначка" , если не обгадишься в Песках на своём дебюте .
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28.09.2020 19:02 Відповісти
.. Уже не говоря о том, как вообще могут приходить террористы на наши позиции, "инспектировать" украинских воинов имея при этом паспорта так называемой "ДНР", которой вообще не существует?
В 14-ом году только полные дегенераты радостно рвали и жгли украинские паспорта. Так что, покажут они и украинские, если возникнет такая необходимость. Они ведь уверены, что в кремле только и мечтают как бы Донбасс присоединить и их защитить, поэтому героически не побоятся засвечиваться.
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28.09.2020 19:21 Відповісти
У кацапського холуя 'зє',й таке можливо...
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28.09.2020 20:13 Відповісти
 
 