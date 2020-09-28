Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко вважає, що став жертвою "сміттєвої мафії". ВIДЕО
Підозрюваний у хабарництві народний депутат Олександр Юрченко стверджує, що не вчиняв жодного злочину і став жертвою "сміттєвої мафії й упаковщиків".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в Фейсбук.
"У зв'язку з розповсюдженою проти мене неправдивою інформацією, повідомляю: я не вчиняв жодного злочину, неправомірної вигоди я не отримував, ні у кого нічого не вимагав і не спонукав нікого до надання мені грошових коштів. Вивчивши повідомлення про підозру і матеріали досудового розслідування, я стверджую, що не маю жодного відношення до інкримінованих мені злочинів", - заявив Юрченко у відеозверненні.
За словами нардепа, "це підтверджується багатогодинними обшуками, які проходили у всіх приміщеннях, які можна прив'язати як до мого приватного життя, так і до депутатської діяльності".
"Обшуки проходили з численною кількістю порушень, вони робилися співробітниками НАБУ і не було знайдено нічого, що можна було б використовувати в кримінальних справах. Натомість ознаки злочину вбачаються безпосередньо в діях самих працівників НАБУ", - підкреслив Юрченко.
Депутат упевнений, що кримінальна справа проти нього, вигідна "сміттєвій мафії".
"Кому це потрібно? Сміттєва мафія і упаковщики, які отримують мільйони доларів від того, що в Україні не функціонує законодавча база, яка б регулювала поводження з відходами, кілька скликань не дають українському парламенту прийняти профільні закони. І ось сьогодні, коли ми з допрацьованим законопроєктом вийшли на друге читання, сміттєва мафія почала робити все для того, щоб не допустити, щоб в Україні працювала законодавча база, яка функціонує в усьому цивілізованому світі", - сказав Юрченко.
Нардеп запевнив, що не перешкоджатиме розслідуванню і доведе свою непричетність до інкримінованих злочинів.
Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.
17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.
Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.
Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.
Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.
18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.
21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.
25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.
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Осталась жажда власти
Всё сушит время
А по факту ты мудак. Это твоя последняя каденция. Жаль что быдлота пролезла в раду.
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Отец Солдата
@uspenovka19632
Трагедия нашей страны в том,что превышена критическая масса Шнырей во власти,которые ,вдруХ,стали,даже не козырными "6-ками",а ,целыми тузами...Это-лишь один из них.