Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко вважає, що став жертвою "сміттєвої мафії". ВIДЕО

Підозрюваний у хабарництві народний депутат Олександр Юрченко стверджує, що не вчиняв жодного злочину і став жертвою "сміттєвої мафії й упаковщиків".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в Фейсбук.

"У зв'язку з розповсюдженою проти мене неправдивою інформацією, повідомляю: я не вчиняв жодного злочину, неправомірної вигоди я не отримував, ні у кого нічого не вимагав і не спонукав нікого до надання мені грошових коштів. Вивчивши повідомлення про підозру і матеріали досудового розслідування, я стверджую, що не маю жодного відношення до інкримінованих мені злочинів", - заявив Юрченко у відеозверненні.

За словами нардепа, "це підтверджується багатогодинними обшуками, які проходили у всіх приміщеннях, які можна прив'язати як до мого приватного життя, так і до депутатської діяльності".

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"Обшуки проходили з численною кількістю порушень, вони робилися співробітниками НАБУ і не було знайдено нічого, що можна було б використовувати в кримінальних справах. Натомість ознаки злочину вбачаються безпосередньо в діях самих працівників НАБУ", - підкреслив Юрченко.

Депутат упевнений, що кримінальна справа проти нього, вигідна "сміттєвій мафії".

"Кому це потрібно? Сміттєва мафія і упаковщики, які отримують мільйони доларів від того, що в Україні не функціонує законодавча база, яка б регулювала поводження з відходами, кілька скликань не дають українському парламенту прийняти профільні закони. І ось сьогодні, коли ми з допрацьованим законопроєктом вийшли на друге читання, сміттєва мафія почала робити все для того, щоб не допустити, щоб в Україні працювала законодавча база, яка функціонує в усьому цивілізованому світі", - сказав Юрченко.

Нардеп запевнив, що не перешкоджатиме розслідуванню і доведе свою непричетність до інкримінованих злочинів.

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Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

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Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

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Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.