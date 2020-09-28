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Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко вважає, що став жертвою "сміттєвої мафії". ВIДЕО

Підозрюваний у хабарництві народний депутат Олександр Юрченко стверджує, що не вчиняв жодного злочину і став жертвою "сміттєвої мафії й упаковщиків".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в Фейсбук.

"У зв'язку з розповсюдженою проти мене неправдивою інформацією, повідомляю: я не вчиняв жодного злочину, неправомірної вигоди я не отримував, ні у кого нічого не вимагав і не спонукав нікого до надання мені грошових коштів. Вивчивши повідомлення про підозру і матеріали досудового розслідування, я стверджую, що не маю жодного відношення до інкримінованих мені злочинів", - заявив Юрченко у відеозверненні.

За словами нардепа, "це підтверджується багатогодинними обшуками, які проходили у всіх приміщеннях, які можна прив'язати як до мого приватного життя, так і до депутатської діяльності".

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"Обшуки проходили з численною кількістю порушень, вони робилися співробітниками НАБУ і не було знайдено нічого, що можна було б використовувати в кримінальних справах. Натомість ознаки злочину вбачаються безпосередньо в діях самих працівників НАБУ", - підкреслив Юрченко.

Депутат упевнений, що кримінальна справа проти нього, вигідна "сміттєвій мафії".

"Кому це потрібно? Сміттєва мафія і упаковщики, які отримують мільйони доларів від того, що в Україні не функціонує законодавча база, яка б регулювала поводження з відходами, кілька скликань не дають українському парламенту прийняти профільні закони. І ось сьогодні, коли ми з допрацьованим законопроєктом вийшли на друге читання, сміттєва мафія почала робити все для того, щоб не допустити, щоб в Україні працювала законодавча база, яка функціонує в усьому цивілізованому світі", - сказав Юрченко.

Нардеп запевнив, що не перешкоджатиме розслідуванню і доведе свою непричетність до інкримінованих злочинів.

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Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

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Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

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Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.

Автор: 

НАБУ (5086) хабар (4727) депутат (1781) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+10
Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко вважає, що став жертвою "сміттєвої мафії" - Цензор.НЕТ 6795
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28.09.2020 23:04
+8
Подозреваемый во взяточничестве нардеп Юрченко считает, что стал жертвой "мусорной мафии" - Цензор.НЕТ 3276
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28.09.2020 22:48
+6
но-но. а 4 пляшки? Тоже мусорщики подбросили?
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28.09.2020 22:47
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но-но. а 4 пляшки? Тоже мусорщики подбросили?
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28.09.2020 22:47 Відповісти
Бутылки сдал

Осталась жажда власти

Всё сушит время
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28.09.2020 23:17 Відповісти
Почти все преступники считают себя "жертвами" и "невиновными".
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28.09.2020 22:47 Відповісти
Подозреваемый во взяточничестве нардеп Юрченко считает, что стал жертвой "мусорной мафии" - Цензор.НЕТ 3276
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28.09.2020 22:48 Відповісти
А уявіть як зараз рядовим зебілам... Вони ж є жертви цієї жертви сміттєвої мафії.
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28.09.2020 22:56 Відповісти
Невиновный мусор, некому его упаковать и на переработку. Может человеком вышел бы.
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28.09.2020 22:59 Відповісти
Я пратестую! "Слуга народа" єто не мусор єто вам нє ето.
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28.09.2020 23:02 Відповісти
Мусорной в прямом или переносном смысле?
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28.09.2020 23:02 Відповісти
СЛУГИ НАРОДУ - нова назва МУСОРНА МАФІЯ? Невже Аваков так тонко нищить ЗЕЛЕНИХ?
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28.09.2020 23:04 Відповісти
Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко вважає, що став жертвою "сміттєвої мафії" - Цензор.НЕТ 6795
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28.09.2020 23:04 Відповісти
Головне для Зеленського виправдання - він озвучує тільки тексти , потім вони виходять з нього через те місце звідки він набрав команду в поході у політику. Сумління його вільне від страждань по обіцяному та невиконаному , бо сумління буває у мислячих, а не у зубрилок чи прочітатєлєй чужих текстів . Й страждає він неосмисленно й недоумкувато - ЗА ЩО ! ЗА ЩО ЙОГО РОЗЛЮБИЛИ!
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28.09.2020 23:13 Відповісти
ой кииииздит! может тебе еще нимб на голову приделать? можно подумать что народу непонятно зачем ты в слуги народа подался! ведь бабло же рубать! я прав? поэтому не надо из себя целку строить, идиот!
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28.09.2020 23:12 Відповісти
Може того з ним і боролися, бо він сміття.
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28.09.2020 23:14 Відповісти
Брал - не брал, воровал - не воровал. Вопрос не в том, что и сколько они своровали, а в том, что они сидят и от них один вред стране, исчисляемый миллиардами гривень. Может даже они позитивные безобидные люди, но вредности от их безделья и глупости Украине и миллионам украинцев больше, чем от Чекатила или от Гитлера. И они, несмотря на все прдолжают вредить и вредить. Это очень опасный для жизни народа и вредный для страны контингент.
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29.09.2020 01:47 Відповісти
Юрченко ты че совсем даунито стал? А? Клоун херов. Ты мращь обоссанная говорила про заводик? про булочки или кексы? Не парь голову чмошник. Это ты де юре не виноват.
А по факту ты мудак. Это твоя последняя каденция. Жаль что быдлота пролезла в раду.
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29.09.2020 08:52 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632


Трагедия нашей страны в том,что превышена критическая масса Шнырей во власти,которые ,вдруХ,стали,даже не козырными "6-ками",а ,целыми тузами...Это-лишь один из них.
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29.09.2020 09:37 Відповісти
 
 