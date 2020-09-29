Kандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Верещук в спеціальному ролику пояснила, яким манікюром і ароматами вона користується. ВIДЕО

Kандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук зняла спеціальний відеоролик, в якому відповідає на питання про її зовнішність, стиль, манікюр, переваги в аксесуарах і ароматах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик знятий в офісних умовах і за сюжетом відео Верещук, відповідаючи на запитання, ще встигає вирішувати організаційні питання.

"Сучасні політики-жінки одягаються красиво, але якщо говорити про стиль, то звичайно, - це Юлія Тимошенко. Вона стильна", - розповіла Верещук про свій ідеал стилю жінок у політиці.

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