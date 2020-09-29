Kандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Верещук в спеціальному ролику пояснила, яким манікюром і ароматами вона користується. ВIДЕО
Kандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук зняла спеціальний відеоролик, в якому відповідає на питання про її зовнішність, стиль, манікюр, переваги в аксесуарах і ароматах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик знятий в офісних умовах і за сюжетом відео Верещук, відповідаючи на запитання, ще встигає вирішувати організаційні питання.
"Сучасні політики-жінки одягаються красиво, але якщо говорити про стиль, то звичайно, - це Юлія Тимошенко. Вона стильна", - розповіла Верещук про свій ідеал стилю жінок у політиці.
Топ коментарі
+48 Підлога Маккартні
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+40 Майкл Дорси
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+34 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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КривийРігOFFICIAL
@krivorozhanin__
"Єдиним джерелом безладдя в Україні є народ, який можна купити за гроші або обдурити обіцянками." Не знаю хто сказав, але це істина.
Як корабельна сосна буде виконувати вказівки кума Пу... Дивуюсь скільки в неї "регіони яника" вклали грошей , але галицької Панянки з неї не вийшло. Може чим дебільніше тим ліПше.
А ще й живе без Бога у гріху і грішним стає усе до чого не торкнеться.
https://www.youtube.com/watch?v=_HENS0LCICo&feature=emb_logo
Потому она и нравится Верещук.
А запах - стоит им обеим открыть рот и пахнет "Красной москвой".