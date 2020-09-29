Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко не збирається здавати мандат: У жодному разі. Мене обрали люди. ВIДЕО
Підозрюваний у справі про хабарництво нардеп Олександр Юрченко не збирається складати мандат на тлі корупційного скандалу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення користувача соцмережі Facebook Яна Доброносова, про це він заявив під стінами Верховної Ради.
"У жодному разі, - відповів депутат від "Слуги народу" на відповідне запитання. - Мене обрали люди, кияни, дали мені обов'язки, і я маю їх виконувати".
Він додав, що його діяльність, "напевно, комусь заважає".
Раніше з'явилася інформація, що заставу за Юрченка нібито вніс його колега по фракції Андрій Холодов. На запитання, чи правда це, Юрченко відповів: "Такого не було".
Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.
17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.
Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.
Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.
Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.
18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.
21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.
25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.
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той вот Раде. КАПЕЦ!!!!
И по-хорошему избравшие этого ублюдка "люди" должны за это тоже отвечать.
Кокаинову печать.
П.С. Пришить бы вас, да возиться некогда..(с)
трускавца и четыре пива…
Ведь их никто не лишил избирательного права?
Ведь они снова, вот уже осенью. смогут избирать и даже быть избранными?
Ведь лишение избирателей вот это вот лайна избирательного права - это нарушение этой, как ее, демократии?
Так что нет-нет, это именно что народный избранник.
73- процентный, забористый.
эти ****** всего год с копейками у власти и уже зашкваров мама не горюй.
пока до срока досидят, если досидят , зашкваров будет как гора арарт .
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Отец Солдата
@uspenovka19632
Ему бы жОлтый плащ Верещук...
Этот вопрос нужно ставить перед каждым прорывающимся во власть.
Як помінялася корупція за перший рік президентства Зеленського? На це питання відповідає рейтинг Transperensy - к 2019 р. Україна впала на два пункти (не відсотки) і втратила в рейтингу 6 позицій. Враховуючи, що в часи президента Порошенка Україна в тому рейтингу стабільно росла (тобто організація фіксувала реальне зменшення корупції) результат був карколомний.
Сподіватися на те що у 2020 році ситуація з корупцією покращиться - не доводиться. Весь рік країну трясуть корупційні скандали. Проте, сиає дедалі більш цікаво - яких масштабів сягнула корупція і наскільки в неї залучений президент Зеленський? Прибічники і однопартійці Зеленського з піною у рота доводять: «Сам Вова - не бере». Що правда - то правда, сам Зеленський попався наразі лише на порушеннях у декларуванні. А його оточення? А отут все стає дуже цікаво.
Голова Офісу Зеленського Андрій Єрмак. Після відомих «плівок Лероса» заговорили, що Єрмак торгує призначеннями. Характерно, що скандал ніхто не розслідував, Зеленський заявив «ми таким не займаємося» і певно вирішив, що цим справа вичерпана. Як на мене - промовисто. За повідомленнями «Української правди» Єрмак був одним з трьох людей які вирішували склад уряду Шмигаля. Нині Єрмак замахнувся на призначення керівників антикорупційних органів - аж до погроз втрати Україною безвізу з боку європейських чиновників.
Окремо варто згадати помічника Єрмака Сергія Трофімова - партнера Зеленського по «Кварталу-95». Екс-голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян відверто заявив, що Трофімов не давав йому призначати на посади своїх людей. Певно - були на те причини.
Інший заступник Єрмака - Кирило Тимошенко. Донедавна відповідав за спілкування з медіа - провалив все шо тільки міг. Проте, після приходу в ОПУ Михайла Подоляка (теж «нечуваного медійника») Тимошенко зайнявся «Великим будівництвом». Про ВеликБуд написано вже кілометрами - і про те що по суті це не «будівництво», а «ДОбудівництво» об'єктів розпочатих за Порошенка, при чому ціна об'єктів у середньому злетіла на 51%, але то не проблема - на ВеликБуд бахнули 35 мільярдів з фонду боротьби з Ковід-19. Будівництво доріг нині ведеться переважно на трасах силами лише 4-х компаній - чітко під них були виписані умови тендеру. Думаю сказаного - достатньо.
Перший помічник Зеленського і теж виходець з «Кварталу-95» Сергій Шефір задіяний у питаннях не менш делікатних. «Шефір займається усіма питаннями, де є великі "тихі" гроші і комунікація з олігархами» - повідомляють джерела «Української правди». Ще Шефір опікується двома державними підприємствами - Енергоатомом і Одеським припортовим заводом. З усіма похідними.
І це - найближче оточення президента Зеленського. Продовжувати можна до безкінця. Нардеп Герус - з його іменем пов'язують виведення 4 мільярдів з Центренерго. Нардеп Дубінський - його звинуватили в лобізмі і справа завершилася лише фарсом з поліграфом. Нардеп Корявченков був зловлений на корупційних оборудках, але відскіпався легким переляком. Голова СБУ Баканов виявився власником фірми в Іспанії. Тощо й тощо.
Гадаю зрозуміло як зараз гризе собі лікті нардеп Юрченко? Всі роблять це - а під арешт потрапив чомусь він. Де ж та справедливість?!
А серед всього цього свята життя існує чистий і непорочний Зеленський, який сам, мовляв, не краде, але й зробити нічого не може. Може бути таке? Може, якщо Зеленський повний ідіот і взагалі не помічає що роблять його підлеглі. Але я більш високої думки про чинного президента, тому переконаний - корупційні скандали за участю Санича у нас ще попереду.
Єдине гірко. За страшного-страшного Кононенка Центренерго було прибуткове і приносило кошти державі. За «президента який не краде» Центренерго уже нагадує згарище. Провину Кононенка нам так ніхто не доказав. І Грановського. І Гладковського. Зате - не Порошенко.
Запомни, только две,
Только две зимы.
Только две,
Только две весны.
Отсижу как надо и вернусь!