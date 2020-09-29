Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко не збирається здавати мандат: У жодному разі. Мене обрали люди. ВIДЕО

Підозрюваний у справі про хабарництво нардеп Олександр Юрченко не збирається складати мандат на тлі корупційного скандалу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення користувача соцмережі Facebook Яна Доброносова, про це він заявив під стінами Верховної Ради.

"У жодному разі, - відповів депутат від "Слуги народу" на відповідне запитання. - Мене обрали люди, кияни, дали мені обов'язки, і я маю їх виконувати".

Він додав, що його діяльність, "напевно, комусь заважає".

Раніше з'явилася інформація, що заставу за Юрченка нібито вніс його колега по фракції Андрій Холодов. На запитання, чи правда це, Юрченко відповів: "Такого не було".

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Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

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Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.

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Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.