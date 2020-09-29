"Весь взвод бачив. Він від переслідування ухилявся - через дев'ятиповерхівку, над дротами, а за ним – укропівські "сушки", - нова версія загибелі МН-17 від прихильників "русского мира". ВIДЕО

Російські пропагандисти опублікували відеозапис, на якому донецький терорист із позивним Кам, заявив про те, що знає обставини загибелі малазійського Боїнга.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, слова терориста, прихильники "русского мира" називають "унікальним зізнанням".

"Я ось той літак малайський - Боїнг цей ... Я стояв вночі зі взводом на Авдіївці ... Він або в аеропорту хотів сісти, але сісти там же нікуди ... Він розбомблений і все ... І він вийшов, хотів сідати, а потім почав підніматися ... Дев'ятиповерховий будинок - він його так облетів ... і прямо над нами, а за ним два укропівські літаки летіло ... Його літак збив швидше за все. Укропи кажуть, що це російських БУК - це брехня все. Він від переслідування ухилявся... Він через дев'ятиповерховий будинок і мало дроти над шляхами не зачепив і відразу вгору, а за ним дві укропівські "сушки" ... Весь взвод це бачив", - заявив донецький терорист.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). В результаті загинули 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.