"Весь взвод бачив. Він від переслідування ухилявся - через дев'ятиповерхівку, над дротами, а за ним – укропівські "сушки", - нова версія загибелі МН-17 від прихильників "русского мира". ВIДЕО
Російські пропагандисти опублікували відеозапис, на якому донецький терорист із позивним Кам, заявив про те, що знає обставини загибелі малазійського Боїнга.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, слова терориста, прихильники "русского мира" називають "унікальним зізнанням".
"Я ось той літак малайський - Боїнг цей ... Я стояв вночі зі взводом на Авдіївці ... Він або в аеропорту хотів сісти, але сісти там же нікуди ... Він розбомблений і все ... І він вийшов, хотів сідати, а потім почав підніматися ... Дев'ятиповерховий будинок - він його так облетів ... і прямо над нами, а за ним два укропівські літаки летіло ... Його літак збив швидше за все. Укропи кажуть, що це російських БУК - це брехня все. Він від переслідування ухилявся... Він через дев'ятиповерховий будинок і мало дроти над шляхами не зачепив і відразу вгору, а за ним дві укропівські "сушки" ... Весь взвод це бачив", - заявив донецький терорист.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). В результаті загинули 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.
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"Гиркин сбил АН-26. Точнее, сбили его люди, которые тогда думали, что это Боинг.
Ан-26 упал за шахтой ПРОГРЕСС. Возможно даже в шахту. Даже наверняка в шахту, потому что его нигде не нашли. А нашли обломки Боинга. И всех, кто в нём был. Эта находка была неожиданной. Вот найдут когда-нибудь тот АН-26, и Гиркина суд оправдает."
СУ гонялись за Боингом ночью: - Но догнать и сбить сумели только к обеду.....
Боинг облетел девятиэтажку: - Малайский манёвр "из-за угла с поворотом"....
Предупреждать надо...
Я чуть чаем не подавился...
Короче это Клоун, made in Rassia
Спасибо за такие видео. Малайский самалет он видел ...ахахах
На кого рассчитана эта ерунда?
А там железнодорожные путя и поезд...
Он в тонель залетел, а там темно...
Он фары врубил - видит тупик...
Он включил задний ход и тут его укры сбили!
Лишняя хромосома плюс пропитые мозги дают потрясающий эффект! На месте чеПушилы я бы поставил его командовать корпусом!)))
У цього довбня усі 12 ознак =))))
А такие как Фокин в это ВЕРЯТ!
Феерический *******
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
И все будет понятно)))