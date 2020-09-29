УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10441 відвідувач онлайн
Новини Відео Російські терористи збили Боїнг
44 530 389

"Весь взвод бачив. Він від переслідування ухилявся - через дев'ятиповерхівку, над дротами, а за ним – укропівські "сушки", - нова версія загибелі МН-17 від прихильників "русского мира". ВIДЕО

Російські пропагандисти опублікували відеозапис, на якому донецький терорист із позивним Кам, заявив про те, що знає обставини загибелі малазійського Боїнга.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, слова терориста, прихильники "русского мира" називають "унікальним зізнанням".

"Я ось той літак малайський - Боїнг цей ... Я стояв вночі зі взводом на Авдіївці ... Він або в аеропорту хотів сісти, але сісти там же нікуди ... Він розбомблений і все ... І він вийшов, хотів сідати, а потім почав підніматися ... Дев'ятиповерховий будинок - він його так облетів ... і прямо над нами, а за ним два укропівські літаки летіло ... Його літак збив швидше за все. Укропи кажуть, що це російських БУК - це брехня все. Він від переслідування ухилявся... Він через дев'ятиповерховий будинок і мало дроти над шляхами не зачепив і відразу вгору, а за ним дві укропівські "сушки" ... Весь взвод це бачив", - заявив донецький терорист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни поширюють 260 різних фейків про катастрофу MH17, - аналітики

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). В результаті загинули 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

Автор: 

Донецьк (948) тероризм (2868) Боїнг-777 Malasia Airli... (757) фейк (749)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+103
Проффесор! ВСЯ ОЧИСТКА ВИДЕЛА!!!. Он от погони уходил - через девятиэтажный дом, над проводами, а за ним - укроповские "сушки"!!!

"Весь взвод видел. Он от погони уходил - через девятиэтажный дом, над проводами, а за ним - укроповские "сушки", - новая версия гибели МН-17 от любителей "русского мира" - Цензор.НЕТ 9368
показати весь коментар
29.09.2020 11:03
+97
Премия Дарвина!!!))))
показати весь коментар
29.09.2020 10:57
+89
"Весь взвод бачив. Він від переслідування ухилявся - через дев'ятиповерхівку, над дротами, а за ним – укропівські "сушки", - нова версія загибелі МН-17 від прихильників "русского мира" - Цензор.НЕТ 5215
показати весь коментар
29.09.2020 11:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
"Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года https://citaty.info/topic/zemlya земля налетит на небесную ось!"
показати весь коментар
29.09.2020 13:02 Відповісти
Вот пишите тут......а в Донецке люди живут счастливо, без шуму и пыли строят настоящий коммунизм...какие счастливые лица....а вы тут...
"Весь взвод бачив. Він від переслідування ухилявся - через дев'ятиповерхівку, над дротами, а за ним – укропівські "сушки", - нова версія загибелі МН-17 від прихильників "русского мира" - Цензор.НЕТ 9596
показати весь коментар
29.09.2020 13:05 Відповісти
"Малайський" )). Ні, ну цей малаєць шаріков звичайний кацапсткий божевільний, вони там в "ополченії" всі такі з народження, але ж за кадром якийсь "журналіст" з ним спілкується, питання задає, доповнює. Для кого цей матеріал? Точно не для людей мислячих хоч трохи. Це підтверджує думку що кацапи не люди, а людиноподібні істоти.
показати весь коментар
29.09.2020 13:08 Відповісти
Матрос Володя. В русском языке имеется полтора миллиарда слов. Это вычислил ученый… Менделеев. (Красная площадь (фильм)
показати весь коментар
29.09.2020 13:10 Відповісти
Даже не смог видео до конца досмотреть с этим пятикантропом..вот таких люмпенов-отбросов на Донбассе 99%, которые воюют против Украины
показати весь коментар
29.09.2020 13:13 Відповісти
Ну наконец-то нашелся свидетель по боингу, нужно в Гаагу доставить для дачи показаний. Лёд тронулся
показати весь коментар
29.09.2020 13:17 Відповісти
А вот ещё история!

"Гиркин сбил АН-26. Точнее, сбили его люди, которые тогда думали, что это Боинг.
Ан-26 упал за шахтой ПРОГРЕСС. Возможно даже в шахту. Даже наверняка в шахту, потому что его нигде не нашли. А нашли обломки Боинга. И всех, кто в нём был. Эта находка была неожиданной. Вот найдут когда-нибудь тот АН-26, и Гиркина суд оправдает."
показати весь коментар
29.09.2020 13:17 Відповісти
Он всё видел ночью: - Летели с фарами дальнего света, типа ксенон....
СУ гонялись за Боингом ночью: - Но догнать и сбить сумели только к обеду.....
Боинг облетел девятиэтажку: - Малайский манёвр "из-за угла с поворотом"....
показати весь коментар
29.09.2020 13:22 Відповісти
Разьве так можно!!!
Предупреждать надо...
Я чуть чаем не подавился...
показати весь коментар
29.09.2020 13:28 Відповісти
нахер этих дыбилов тут постить слабоумных???
показати весь коментар
29.09.2020 13:30 Відповісти
Очень полезно познакомиться с психическим состоянием ,,тойстороны,, с которыми бубочка мириться собрался и выполняет их прихоти.
показати весь коментар
29.09.2020 14:07 Відповісти
только ради демонстрации их уровня развития. но, он уже и так известен.
показати весь коментар
29.09.2020 15:31 Відповісти
Ну, іноді й посміятись не гріх.
показати весь коментар
29.09.2020 13:48 Відповісти
Стендап от лугандийских комиков.
показати весь коментар
29.09.2020 13:58 Відповісти
Ну и дыбилы, и кто им методички пишет. Боинг, ночью, над Донецком!? Это же сколько у него топлива было, чтобы до четырёх вечера летать , а эти дибилы всем взводом увидели как он упал. Кокс с Аргентины не для них мид роиссии возит, хотя для таких и басуринской химии хватит с бодягой... В голове не укладывается, то боинги ночью над девятиэтажками, то коровы в поле , опять же таки ночью плачут, и им ещё тряпки на копыта наматывают чтобы не стучали (в поле). Жах....
показати весь коментар
29.09.2020 14:03 Відповісти
видно свіжу шмаль завезли
показати весь коментар
29.09.2020 14:04 Відповісти
НЕ УДИВЛЯЕТ ФАНТАЗИЯ ЭТИХ УРОДОРВ ИЗ "РУССКОГО МИРА", ДАЖЕ - БОЛЬНАЯ. НО, ЧТОБЫ ДО ТАКОГО ДОДУМАТЬСЯ... ВПРОЧЕМ, НАМ НА ПОЛЬЗУ ЭТОТ ОТКРОВЕННЫЙ ДЕБИЛИЗМ, КАК ЛИШНЕЕ ПОДТВЕРДЖЕНИЕ ВИНЫ МОСКОВСКИХ ФАШИСТОВ.
показати весь коментар
29.09.2020 14:12 Відповісти
Если бы Боинг над домом пролетел, то обязательно кто-то бы заснял на видео и фото, а также выложил в интернете. Та и вообще все стекла повылетали бы в здании.
Короче это Клоун, made in Rassia
показати весь коментар
29.09.2020 14:12 Відповісти
Тут даже обсуждать нечего... Только болезнь мозга!
показати весь коментар
29.09.2020 14:16 Відповісти
Даже болезнью мозга не назовешь т.к. его (мозга) там вообще нет
показати весь коментар
29.09.2020 15:25 Відповісти
В предыдущем посте читайте "уродов", Это техошибка.
показати весь коментар
29.09.2020 14:14 Відповісти
Что-то не до конца понял... Фосфор - это красиво или страшно?
показати весь коментар
29.09.2020 14:17 Відповісти
Девачка утром пришла... эта было ночью... часов десять вечера...
показати весь коментар
29.09.2020 14:20 Відповісти


"Весь взвод бачив. Він від переслідування ухилявся - через дев'ятиповерхівку, над дротами, а за ним – укропівські "сушки", - нова версія загибелі МН-17 від прихильників "русского мира" - Цензор.НЕТ 8174
показати весь коментар
29.09.2020 14:17 Відповісти
Крутился между домами, от погони уходил. Все так и было. Молодец чувак, не побоялся правду рассказать
показати весь коментар
29.09.2020 14:22 Відповісти
Вот это я поржал
Спасибо за такие видео. Малайский самалет он видел ...ахахах
На кого рассчитана эта ерунда?
показати весь коментар
29.09.2020 14:22 Відповісти
на местное даунбасское быдло и кацапов-дегенератов
показати весь коментар
29.09.2020 14:36 Відповісти
Он через девятиэтажку перелетел и вниз...
А там железнодорожные путя и поезд...
Он в тонель залетел, а там темно...
Он фары врубил - видит тупик...
Он включил задний ход и тут его укры сбили!
показати весь коментар
29.09.2020 14:50 Відповісти
Кроты тунельные свидетели))
показати весь коментар
30.09.2020 12:45 Відповісти
Киностудия мосфильм - днр_овский филиал представляет: ...
показати весь коментар
29.09.2020 14:53 Відповісти
Єт над так ковбасити.
показати весь коментар
29.09.2020 14:56 Відповісти
Сколько кругов намотал вокруг девятиэжэтажки, не помнит? Это же важно...
показати весь коментар
29.09.2020 14:56 Відповісти
Класс!
показати весь коментар
29.09.2020 15:03 Відповісти
Дєвочка... з 10-річним внуком. Що в нього в голові?
показати весь коментар
29.09.2020 15:21 Відповісти
Я не хочу, щоб оце бидло рядом ходило. Нехай вони там собі в лугандонському зоопарку сидять.
показати весь коментар
29.09.2020 15:37 Відповісти
Старый дебил.....
показати весь коментар
29.09.2020 15:59 Відповісти
Н-дааа... Боинг, на бреющем выполняющий "горку" над девятиэтажкой - до такого даже Кисель со Смывным бачком не додумались!😂
Лишняя хромосома плюс пропитые мозги дают потрясающий эффект! На месте чеПушилы я бы поставил его командовать корпусом!)))
показати весь коментар
29.09.2020 16:00 Відповісти
Как минимум командарм И это он трезвый, так сказать дури своей хватает)) Ану как выпьет??? И даже если его расказ был бы правдой, то он все равно *******, какие нахер провода над железкой, он и его взвод ,за два месяца до этого срезали все провода нахер на металлолом, потому боинг и не зацепился
показати весь коментар
29.09.2020 16:39 Відповісти
Это и есть интеллектуальный уровень "лыныры/дыныры".
показати весь коментар
29.09.2020 16:31 Відповісти
А есть ещё что-то от этого насекомого? Ну, "чисто поржать"?))
показати весь коментар
29.09.2020 16:40 Відповісти
И огородами,огородами,через мостик,в камыши и ушёл к Чапаеву
показати весь коментар
29.09.2020 16:40 Відповісти
" Я стоял ночью со взводом........." .
показати весь коментар
29.09.2020 17:16 Відповісти
https://hr-security.ua/12-sposob%D1%96v-rozgled%D1%96ti-brehnyu-v-ochah-sp%D1%96vrozmovnika Ознаки брехні

У цього довбня усі 12 ознак =))))
показати весь коментар
29.09.2020 17:23 Відповісти
Комментировать этого комика - себя не уважать.
показати весь коментар
29.09.2020 17:29 Відповісти
Вы вот смеетесь...
А такие как Фокин в это ВЕРЯТ!
показати весь коментар
29.09.2020 17:47 Відповісти
Дебилы вообще верят в любую хрень, сказанную по ящику.
показати весь коментар
30.09.2020 12:28 Відповісти
А этот ****** фантаст не хочет рассказать, что вынудило боинг, летящий на высоте 10 км, спустится к 9этажке и проводам?
Феерический *******
показати весь коментар
29.09.2020 17:58 Відповісти
Так сказал - уходил от украинских Сушек - хотел сделать ''мёртвую'' петлю.
показати весь коментар
29.09.2020 18:05 Відповісти
Не)) вначале он хотел на разбомбленный аэропорт приземлиться, а сушки уже потом нарисовались. А что в этом необычного?)) все же международные рейсы летают себе, увидел впереди с 10000 метров аэропорт какой-то там, дай думает, как на заправку на трассе заеду, кофейку попью.
показати весь коментар
29.09.2020 22:51 Відповісти
Да, такой уже почти приземлился, открыл форточку, выглянул - и тут опа - а ВПП-то разбомблена! Резину только новую поставил, жалко порвать. Ну хрен с вами, дальше где-то кофе найдём.
показати весь коментар
30.09.2020 12:30 Відповісти
Этого чела срочно в представители ТКГ в минск от Украины - фокин,велюр, кравчук и это тело - мечта презедента щеленского.
показати весь коментар
29.09.2020 18:03 Відповісти
Что характерно, сам верит в свой бред. Считает себя особенным. Кто еще живет на такой территории, где происходят такие события. А, раньше что? Раньше скучно было, как у всех.
показати весь коментар
29.09.2020 18:13 Відповісти
Неправда, они ещё всю Украину и Запад кормили))
показати весь коментар
29.09.2020 22:52 Відповісти
Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
показати весь коментар
29.09.2020 18:35 Відповісти
или белка, или дядя прикалывается.
показати весь коментар
29.09.2020 18:54 Відповісти
Это норма.
показати весь коментар
30.09.2020 03:49 Відповісти
Скорее, первое... Они же там непросыхающие.
показати весь коментар
30.09.2020 12:31 Відповісти
Мавзолейные крысы кокса не жалеют на таких долбо-бов.
показати весь коментар
29.09.2020 19:07 Відповісти
От погони уходил огородами, но 9-и этажки помешали, это их укропы специально понастроили посреди поля
показати весь коментар
29.09.2020 19:10 Відповісти
раньше веселило членорояль, а теперь рассказ (быль) о малайском боинге повеселил.
показати весь коментар
29.09.2020 19:45 Відповісти
Раніше я вважав що русскіє не національність, а тип людини. Така собі різновидність человека советского. Тепер бере сумнів. Це швидше діагноз!
"Весь взвод бачив. Він від переслідування ухилявся - через дев'ятиповерхівку, над дротами, а за ним – укропівські "сушки", - нова версія загибелі МН-17 від прихильників "русского мира" - Цензор.НЕТ 3784
показати весь коментар
29.09.2020 21:26 Відповісти
Та блин, не нервируйте меня, покажите крупным планом как на подступах к лопате ягелеядные отстаивают свое первенство.
показати весь коментар
30.09.2020 03:44 Відповісти
Врать и воровать, это все на что они способны...
показати весь коментар
29.09.2020 21:45 Відповісти
а глаза честные, честные... тьфу, сволота.
показати весь коментар
29.09.2020 22:12 Відповісти
Так это он ещё трезвый, а «фунфырик» бы дернул и всплакнул.
показати весь коментар
29.09.2020 22:55 Відповісти
Вы - такая интересная, а какие еще глаза могут быть у непритомних?
показати весь коментар
30.09.2020 03:41 Відповісти
********!!! Цього навіть в мультфільмах не показують
показати весь коментар
29.09.2020 22:13 Відповісти
Мне всё-таки интересно-кто им такую траву клёвую подгоняет?
показати весь коментар
29.09.2020 23:05 Відповісти
У него IQ ниже плинтуса! Дебил конченый.
показати весь коментар
29.09.2020 23:09 Відповісти
оно хоть слышало , шо це таке...
показати весь коментар
30.09.2020 03:39 Відповісти
И вот этим долбоящерам дать голосовать????
показати весь коментар
30.09.2020 00:10 Відповісти
Животные, ***.
показати весь коментар
30.09.2020 00:18 Відповісти
Зашел глянуть на очередного упоротого.
показати весь коментар
30.09.2020 00:31 Відповісти
Писец какие тупорылые ушлепки служат в ДНРы.
показати весь коментар
30.09.2020 00:34 Відповісти
А то... В этом то и есть суть ваты(звичайноi).
показати весь коментар
30.09.2020 03:38 Відповісти
А тепер теж саме , нехай повторить на електричному стулі .
показати весь коментар
30.09.2020 01:00 Відповісти
Я же говорю в чем заключается таинства сруцкай души - вы ее хрен слогарифмируете, бо то аксиома.
показати весь коментар
30.09.2020 03:48 Відповісти
Граждане, храните деньги в сберкассе и не зачинайте по пьяне, особенно с бодуна, после бояры..
показати весь коментар
30.09.2020 03:54 Відповісти
он главное из-за скромности не стал говорить...........Боинг отстреливал тепловые ловушки и одна из них попала в псих диспансер где он должен был проходить обследование
показати весь коментар
30.09.2020 04:24 Відповісти
Сушки пролетали... а мимо пробегал зайчик , с циррозом печени и завещал долго жить... слышь... а, дай на опохмелиться.
показати весь коментар
30.09.2020 05:43 Відповісти
Даже не сомневаюсь, что весь взвод это видел. Русский мир, он такой.
показати весь коментар
30.09.2020 05:53 Відповісти
Этот сказочник очень сильно болен ...От неудачного рождения....А потом ещё и "руцский мир" мозг деформировал....А в лугандонии нормальных мало, в основном, такие существа и ещё похуже....С такой живностью нам предлагают сосуществовать в одной стране....И чтобы они (живность) диктовали всем нам, как жить....
показати весь коментар
30.09.2020 06:16 Відповісти
Командир украинской Сушки приказал стрелять по колесам Боинга , но тот хитро увиливал от пуль
показати весь коментар
30.09.2020 08:30 Відповісти
Наймовірно зворушливо виглядає загальна впевненість в наркозалежності об'єкта. А йому і прибухнуть потрібно лише для запаху --- дурість в нього при собі. Доводилось спілкуватись з такими лугандонами , незалежно від географії, ---- це типовий образчик їх мислення. Я знаю багацько чудових, цікавих людей з Донбасу, і тому боляче розуміти , що отак поруч ... всяка сволоч..
показати весь коментар
30.09.2020 09:41 Відповісти
Никогда еще старый Штирлиц не был так близок к провалу...
показати весь коментар
30.09.2020 11:07 Відповісти
Проведите https://www.globalexpertsunion.com/ru/glavnaya/ тест на полиграфе

И все будет понятно)))
показати весь коментар
02.04.2024 21:47 Відповісти
https://detectorlzhi.com.ua/
показати весь коментар
01.06.2024 22:45 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 