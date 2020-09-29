На Донбасі новоприбулий офіцер армії РФ підірвався на міні, встановленій захисниками "русского мира", - розвідка. ВIДЕО

Командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ продовжує використовувати режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій майже по всій лінії розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, минулого тижня найбільш інтенсивні заходи зі спорудження окопів і бліндажів противник здійснював на Новоайдарському, Сєверодонецькому, Курахівському, Торезькому і Маріупольському напрямках.

Крім того, окупанти встановлювали нові і відновлювали існуючі мінно-вибухові загородження, в тому числі поблизу приватних будинків місцевого населення, з використанням протипіхотних мін ОЗМ-72 і ПОМ-2.

Також повідомляється, що противник продовжує втрачати особовий склад унаслідок підривів на власних мінно-вибухові пристрої. Так, 27 вересня в результаті підриву на міні дістав важке поранення з втратою частини нижньої кінцівки один з недавно прибулих під час ротації російських офіцерів.

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