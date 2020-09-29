На Донбасі новоприбулий офіцер армії РФ підірвався на міні, встановленій захисниками "русского мира", - розвідка. ВIДЕО
Командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ продовжує використовувати режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій майже по всій лінії розмежування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
За даними української розвідки, минулого тижня найбільш інтенсивні заходи зі спорудження окопів і бліндажів противник здійснював на Новоайдарському, Сєверодонецькому, Курахівському, Торезькому і Маріупольському напрямках.
Крім того, окупанти встановлювали нові і відновлювали існуючі мінно-вибухові загородження, в тому числі поблизу приватних будинків місцевого населення, з використанням протипіхотних мін ОЗМ-72 і ПОМ-2.
Також повідомляється, що противник продовжує втрачати особовий склад унаслідок підривів на власних мінно-вибухові пристрої. Так, 27 вересня в результаті підриву на міні дістав важке поранення з втратою частини нижньої кінцівки один з недавно прибулих під час ротації російських офіцерів.
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Така радикальні зміна назви... З чого б це ??!! Забороняють ?
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надеюсь новоприбывший превратился в новоприставившегося?
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Тому що під тією новиною право коментуваня мають лише україномовні українці.
Я, наприклад, зміг цілком спокійно залишити там свій коментар. https://censor.net/ua/comments/locate/3221788/019214b6-6adf-724c-8f05-ad8473994842
https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц
Знайомтеся! Московська консерва Олег Терещенко, колишній військовослужбовець. Йде на вибори від жопоблоку у м. Кривий Ріг. Стати з ворогом в один стрій по його словам це демократичний вибір. Упир і крапка.
СПС.
З Лівії, Сирії, з Карабаху "турецький поток.ХХ.."
далі буде
Бо этот заслуженный дедушка миньетчицы Ермака не видит доказательства войны с РФ.
во солдаты (с)