Проєкт "Без цензури": Велюр іде на війну. Як Коля Тищенко пішов Мінський процес рятувати. ВIДЕО
Як ресторатор Микола "Велюр" Тищенко пішов домовлятися за мир на Донбасі і що з цього вийде? Безжальний розбір польотів від Марини Данилюк-Єрмолаєвої у свіжому "Без цензури"
Поки ми спали, жарти про участь Тищенка в мінському процесі замість Вітольда Фокіна стали реальністю!
Микола Тищенко шокував усіх заявою про те, що вперше взяв участь у парламентській групі, яка займається законодавчими змінами щодо Донбасу. І таким чином він буде "перезавантажувати" мертву Тристоронню контактну групу. Вам вже страшно?
Що може порадити парламентській групі людина, яка не в курсі, скільки нардепів у Верховній Раді, та й загалом не вражає інтелектуальними здібностями? А для повноти картини згадуємо найбільші зашквари Тищенка: "Велюр" і карантин, "велике свято - день чорнобильської катастрофи", порівняння формули Штайнмаєра з надувною лялькою, а ще - лимони постраждалим від вибуху.
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Соседям, соседям, друзьям, знакомым,
Всё время, всё время-и днём, и летом,
Котлеты, котлеты,котлеты(вааа)
Котлеты,(хэй) котлеты(хэй) и ма-ка-роны!(хэээй)
Соседям,(хэй) соседям,(хэй) друзьям, знакомым,(хэээй)
Всё время,(хэй) всё время(хэй)-и днём, и летом,(хэээй)
Котлеты, котлеты,котлеты(вааа)......
В ОПГ «Савлохова», «бригадир Оболонский» считался самым беспредельным и кровавым, который теперь, на минуточку, является народным депутатом Украины
Если бы эта деятельность была указана в трудовой книге этого "добропочтенного" депутата, она выглядела бы примерно так:
Начнем с того, что господин народный избранник, Николай Николаевич Тищенко, более известный в определенных кругах, как «Коля Оболонский», он же является бригадиром организованной преступной группировки «Савлохова» и неоднократно задерживался правоохранительными органами.
«Карьера» Тищенко начинается с 1991 года.
Масса компрометирующего материала свидетельствующего о принадлежности народного избранника к преступному синдикату и к участию его же в совершении тяжких преступлений, имеется в архивах МВД, и естественно не подлежит огласке для нас, граждан Украины, и особенно для избирателей, отдавших свой голос господину депутату.
В 1995 году, организованная преступная группа в составе Яворского, Жолудя, Рудюка и других не установленных лиц во главе с бригадиром ОПГ «Савлохова» по кличке «Коля оболонский» совершила под угрозой физической расправы вымогательство, в результате которого завладела автомобилем потерпевшего.
Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступности г. Киева во главе с оперуполномоченным по особо важным делам к-ом милиции В.Шахом, за совершения данного преступления был задержан бригадир ОПГ «Савлохи», Тищенко Николай Николаевич 1972 г/р, по кличке «Коля Оболонский» на которого в соответствии с указам президента «о превентивных мерах задержания членов организованных преступных группировок» был составлен и утверждён прокурором протокол об аресте на 30 суток.
После истечения 30 суток нахождения в ИВС г. Киева, Тищенко Н. был задержан на 72 часа, в связи с привлечением к уголовной ответственности по ст. 144 ч.3 УК Украины - ВЫМОГАТЕЛЬСТВО.
Тищенко ПОЛНОСТЬЮ признал свою вину, и что бы не направлять дело в суд, где он получил бы реальный срок или с отсрочкой, были сфабрикованы материалы о передаче его якобы на поруки не существующему трудовому коллективу.
По архивным данным МВД экономической основой, на которой базировалась преступная группа «Оболонского», были следующие субъекты финансовой деятельности, которые были взяты под «крышу»: сектор на рынке «Меркурий» на Республиканском стадионе, авто рынок на бульваре Перова, рынок на ст. м. Большевик (Шулявская), во главе с Армэном, магазин «Эскорт», «Евромода», «Студия мода», магазин меха «Валерия» в клубе трамвайного депо, ресторан «Василёк» в Гидропарке, кафе «Франт», ресторан «Ришелье», ночной клуб «Нью Йорк», ночной клуб «Голивуд», ночной клуб «Бинго», ночной клуб «Сейф», ночной клуб «Сан Сити».
Кроме того значится следующий перечень «подкрышных» фирм: «Укрремсервис», «Конкорд», «ВВВ Дия», «Свит ЛТД», «Рымид», «Валерия».
Предприниматели - они же «барыги» с рынка «Меркурий», создавшие сеть ресторанов «Наша карта», были взяты под «крышу» «Оболонским»: Прис В.П., Ситак В.Н., Шапенко В.П., ещё во времена работы рынка «Меркурий», на Республиканском (в настоящее время Олимпийском) стадионе.
В состав учредителей сети ресторанов «Наша карта», изначально, Тищенко вошёл как криминальная «крыша», не внося денег в развитие бизнеса.
Следует обратить внимание на тот факт, что состоянием на сегодняшний день, на официальном сайте Верховной Рады Украины, на странице народного депутата Украины Николя Николаевича Тищенко, указана занимаемая должность при регистрации народным депутатом Украины - генеральный директор ТОВ «ВКФ «Рымид», именно та организация, которая являлась экономической платформой финансирования деятельности синдиката.
Еще одной записью в трудовой так сказать деятельности могла стать запись по факту: в 95-96 годах у банды «Оболонского» происходили неоднократные разборки за взятие под «крышу» ночного клуба «Нью Йорк», в котором Тищенко любил проводить время с членами своей банды, расслабившись марихуаной или дорожкой кокаина. (Это было модно и в те времена).
Так, во время такого отдыха, в ночном клубе «Нью Йорк», в результате возникшего конфликта между ОПГ «Савлохова» и ОПГ «Зозули» произошла драка, в процессе которой Николай Тищенко «Оболонский», уже лежащему на земле гр. Черноброву Вадиму, наносил ногами удары в голову, в результате чего выбил ему глаз, тем самым нанеся тяжкие телесные повреждения.В ходе дальнейших разборок, с целью проведения акции устрашения, бандой Тищенко был произведён расстрел из помповых ружей автомобилей которые были припаркованы возле ночного клуба «Нью Йорк». В расстреле автомобилей кроме «Оболонского» принимали участия члены его ОПГ Жолудь Сергей, Жолудь Константин, Сидоркин Алексей по прозвищу «Мотор» и самый экзотичный член ОПГ негр по прозвищу «Марик», Маталэ Дэ Мазэ Марк Ромуальдович (после неоднократных привлечений к уголовной ответственности поменял фамилию на Глуханчук .
В ОПГ «Савлохова», «бригадир Оболонский» считался самым беспредельным и кровавым, который теперь, на минуточку, является народным депутатом Украины, и соавтором ряда Законопроектов Украины.
В1999 году, в процессе отработки списков активных членов ОПГ, сотрудниками отделения по групповой преступности уголовного розыска Минского (Оболонского) райотдела г. Киева, был выявлен факт подделки заграничного паспорта гражданином Тищенко Николаем (Коля Оболонский), в связи с чем было возбуждено в отношении Тищенко уголовное дело по ст. 194 УК (старая редакция- подделка документов).
Следующим немаловажным и насыщенным годом для Николая Николаевича был 2000 год, в начале которого Тищенко возглавляя организованную преступную группу, решил забрать долю в ночном клубе «Бинго», в котором он любил бесплатно отдыхать, проводя время в стриптиз баре.
https://antikor.com.ua/articles/340673-kolja_obolonskij__novye_litsa_konets_epohi_hadnosti_i_prochee_blablabla
"чотыры мушкетёры",
а шо - вайна для них - забава,
но, не они "актёры" ...
...
і взнати скільки він дав "чайових" ))))))))
А так «да»: хотелось бы видеть выражения лица при виде этого чека.......
но...никогда б не подумал что чай может стоить 600 грн... и навряд ли заказал )))
да и в "велюр" навряд ли просто прохожий и среднестатистический))) зашел бы...
но судя по одинокому чаю и лимону.... понтов у заказчика хватило только на чай))))
В ходе дальнейших разборок, с целью проведения акции устрашения, бандой Тищенко был произведён расстрел из помповых ружей автомобилей которые были припаркованы возле ночного клуба «Нью Йорк».
В расстреле автомобилей кроме «Оболонского» принимали участия члены его ОПГ Жолудь Сергей, Жолудь Константин, Сидоркин Алексей по прозвищу «Мотор» и самый экзотичный член ОПГ негр по прозвищу «Марик», Маталэ Дэ Мазэ Марк Ромуальдович (после неоднократных привлечений к уголовной ответственности поменял фамилию на Глуханчук .
ых привлечений к уголовной ответственности поменял фамилию на Глуханчук .
https://ord-ua.com/print/2020/09/29/zashishat-investicii-v-ofise-genprokurora-budet-izvestnyj-konvertator-smotryashij-za-kontrabandoj-i-finpotokami-aleksandr-vatutin/
писати акт капітуляціїї...
для такої серйозної історії як Тристороння контактна група, просто не витримує ніякої критики.
Людина ніколи не працювала у міжнародних відносинах, ніколи не брала учать навіть у парламентській дипломатії і досі взагалі особливо не цікавилася питаннями Тристоронньої контактної групи !!
Слів бракує , одні матюки !
Тищенко ПОЛНОСТЬЮ признал свою вину, и что бы не направлять дело в суд, где он получил бы реальный срок или с отсрочкой, были сфабрикованы материалы о передаче его якобы на поруки не существующему трудовому коллективу…
Уголовное дело о ПЕРВОЙ судимости Тищенко, до сих пор хранится в архиве Оболонского (Минского) РУГУ МВД Украины в г. Киеве…
По службе «02» Подольский РУГУ МВД Украины г. Киева предпринял меры к раскрытию этого преступления и по горячим следам установили на какой машине скрылись преступники. В ходе дальнейших оперативных действий установили место нахождения УБИЙЦЫ - в БСМП г. Киева, которым оказался гр. Тищенко Николай Николаевич 1972 года рождения.Дежурный следователь Подольского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве сразу же вынес постановление на арест Тищенко Н.Н. и в БСМП возле его палаты был выставлен конвой…
https://ord-ua.com/print/2020/09/29/zashishat-investicii-v-ofise-genprokurora-budet-izvestnyj-konvertator-smotryashij-za-kontrabandoj-i-finpotokami-aleksandr-vatutin/
"Главным лоббистом Ермака в парламенте можно считать его кума https://file.liga.net/persons/tischenko-nikolay Николая Тищенко . Руководитель ОП является крестным отцом сына нардепа."
Шо и его машка рекомендовала ермаку? Ну., не даром сбу нашла несколько кило коксу - дорожка оказалась к стати.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1085680.msg24547579#msg24547579 Т ИЩЕНКО ЗАПЕЛ ПРО БРАТСКИЕ НАРОДЫ
На питання, як повернути окуповані території, Тищенко відповів так:
«Нашими успіхами. Я в жодному разі не розглядаю силовий варіант. Тому що у Донецьку живуть українці.
Ми не можемо займатись братовбивчою війною. Це війна за нашу незалежність. Дуже важливо, щоб наші сусіди це зрозуміли, щоб вони прокинулись, щоб згадали, що колись ми були братніми народами. А якщо хтось претендує бути старшим братом, то у родині старші ніколи не ображали молодших, а навпаки - захищали».
https://hromadske.ua/posts/gurtok-samodiyalnosti-chi-shlyah-do-tkg-yak-deputat-restorator-mikola-tishenko-hoche-vstanovlyuvati-mir-na-donbasi
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1085680.0
Лише одиниці помічають його тупість.
А для більшості він норма. Ще і успішний ресторатор. Накачаний. На нього дивляться, як на Аполлона, ловлять кожне його Е- слово.
А розумні та досвідчені політики здаються обивателю зарозумілими, пихатими та зверхніми.
А Коля і Зеля свої..