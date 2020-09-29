Проєкт "Без цензури": Велюр іде на війну. Як Коля Тищенко пішов Мінський процес рятувати. ВIДЕО

Як ресторатор Микола "Велюр" Тищенко пішов домовлятися за мир на Донбасі і що з цього вийде? Безжальний розбір польотів від Марини Данилюк-Єрмолаєвої у свіжому "Без цензури"

Поки ми спали, жарти про участь Тищенка в мінському процесі замість Вітольда Фокіна стали реальністю!

Микола Тищенко шокував усіх заявою про те, що вперше взяв участь у парламентській групі, яка займається законодавчими змінами щодо Донбасу. І таким чином він буде "перезавантажувати" мертву Тристоронню контактну групу. Вам вже страшно?

Що може порадити парламентській групі людина, яка не в курсі, скільки нардепів у Верховній Раді, та й загалом не вражає інтелектуальними здібностями? А для повноти картини згадуємо найбільші зашквари Тищенка: "Велюр" і карантин, "велике свято - день чорнобильської катастрофи", порівняння формули Штайнмаєра з надувною лялькою, а ще - лимони постраждалим від вибуху.

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