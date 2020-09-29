Фокін про війну на Донбасі: "Жодного підтвердження, що там ведеться війна між Росією та Україною, поки я не бачу". ВIДЕО
Перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фокін сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Відео Еспресо
"Що стосується війни. Я не політик і зробити якесь визначення цього я не можу. Тому жодного підтвердження, що там ведеться війна між Росією і Україною, поки я не бачу", - заявив Фокін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін упевнений, що війна на Сході України почалася через мовне питання, а "мовний закон" суперечить Конституції. Крім того, Фокін назвав терористів на Донбасі "повстанцями" та заговорив про формування там "міжнародного тимчасового уряду"
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вот такая вот война
Рассвет - сражений,
а в камне там, оставлен след.
След- поражений.
Истории избитое клише
судьбой вернется
бесчестием нейтралитет,
нам обернется.
За алчностью отцов крадется
трусость.В оковах
памяти,из слов.
Застыла юность.
Столетьем перевернута глава.
Под Крутами теперь Донецк пылает.
И горечи кровавые жнива,опять
Отчизна в скорби пожинает
Опять толпы,нейтралитет.
Опять бесчестье.
И в камне свой, оставит след.
Лишь память чести
Но в сердце ,все еше жива,
Святая вера,
она растравит,два крыла.
И полетела.В мечтах
о воле, о судьбе, козацкой славе,
о той,рожденной, в доблести стране,
о чем мечтали.
Стране,где нет, пристанища войне.
Где жито в поле,мирно колосится.
.............Истории избитое клише ,не должно ,
с нами больше повториться.
Рассвет - сражений,
а в камне там, оставлен след.
След- поражений.
Истории избитое клише
судьбой вернется
бесчестием нейтралитет,
нам обернется.
За алчностью отцов крадется
трусость.В оковах
памяти,из слов.
Застыла юность.
Столетьем перевернута глава.
Под Крутами теперь Донецк пылает.
И горечи кровавые жнива,опять
Отчизна в скорби пожинает
Опять толпы,нейтралитет.
Опять бесчестье.
И в камне свой, оставит след.
Лишь память чести
Но в сердце ,все еше жива,
Святая вера,
она растравит,два крыла.
И полетела.В мечтах
о воле, о судьбе, козацкой славе,
о той,рожденной, в доблести стране,
о чем мечтали.
Стране,где нет, пристанища войне.
Где жито в поле,мирно колосится.
.............Истории избитое клише ,не должно ,
с нами больше повториться.
ну що зблблд, наголосували?
Но почему этот ублюдок еще на этой территории?
Либо власть имбицилов, либо народ кретинов.
Третьего точно не дано.
Это кстати из той же оперы.
Уверены, что смелость и откровенность Витольда Фокина выглядели достойно, особенно на фоне поведения депутатов от «Слуги народа», у которых нет ни морального, ни интеллектуального права путем шантажа принуждать политика, стоявшего у истоков независимой Украины, предать свою позицию.
Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» ЗАЯВЛЯЕТ, что достойное поведение Витольда Фокина должно заставить украинцев задуматься над той системой лжи и давления, которую навязывала им власть Порошенко, а теперь навязывает и окружение Зеленского: когда под предлогом безопасности граждан Украины лишают конституционного права избирать и быть избранными, торгуют суверенитетом, выполняя распоряжения МВФ, душат людей неподъемными жилищно-коммунальными тарифами.
Многие из заслуженных украинских политиков учились управлению страной, в том числе и используя опыт Витольда Фокина. Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» благодарит Вас, господин Фокин, за еще один урок - урок порядочности, последовательности и принципиальности.
Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь»
Нацисти і в 100 років зараз сідають.
Головне - карати таких виродків !!
Появился пост в соцсети от ЕРМАКА, в котором он заявил, что Фокин превысил свои полномочия, и должен уйти из ТКГ.
Политолог отмечает, на самом деле такое решение давно должно появиться. Вот только возникает вопрос: кто ж назначал Фокина в ТКГ и сейчас речь не певице Маше Фокиной, а о самом Ермаке. Он пролоббировал это назначение, чтобы что?
Сергей Сивохо был с платформой, как будто нет внешнего агрессора, затем появился седовласый и авторитетный Витольд Фокин, не видящий признаков войны России против Украины, теперь вот на подходе Николай Тищенко со словами, что «нет той стороны, а есть разделённые украинцы». «Так что «превышение полномочий» Фокина - это не только и не столько про Фокина. Если вообще про него, формально разве что
И самое страшное - после заявления Фокина санкции против РФ могут оказаться под https://replyua.net/blog/225650-bloger-posle-zayavleniya-fokina-vse-eti-sankcii-isklyuchenie-rossii-iz-bolshoy-vosmerki-vse-eto-ukraine-okazyvaetsya-sovsem-ne-nuzhno.html вопросом ...
назначил в ТКГ.
промониторить реакцию украинцев на его провокационные высказывания.
Мавр сделал своё дело ,мавр может уходить.
Но понимаем, что Фокин был первым премьер-министр независимой Украины, и это при нем раскрали стратегический запас нефти, бензина и диз топлива (я посчитал, что тогда в сутки вывозили минимум 3 ж/д эшелона за границу. Именно при Фокине разокрали Черноморское пароходство...
проверка реакции всех срезов общества в т.ч. и мирового сообщества.
Купились все ,не понимая ,что это просто озвучка ,провокация и само собой
не им задуманная.
Просто продал свою совесть ,а кто не постоял за ценой нетрудно догадаться.