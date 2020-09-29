Фокін про війну на Донбасі: "Жодного підтвердження, що там ведеться війна між Росією та Україною, поки я не бачу". ВIДЕО

Перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фокін сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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"Що стосується війни. Я не політик і зробити якесь визначення цього я не можу. Тому жодного підтвердження, що там ведеться війна між Росією і Україною, поки я не бачу", - заявив Фокін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін упевнений, що війна на Сході України почалася через мовне питання, а "мовний закон" суперечить Конституції. Крім того, Фокін назвав терористів на Донбасі "повстанцями" та заговорив про формування там "міжнародного тимчасового уряду"

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