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Новини Відео Будні поліції
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"Я кайданками її пристебнув! За штани тягніть!" - київські патрульні врятували жінку, яка намагалася стрибнути з 15-го поверху. ВIДЕО

Київські патрульні врятували жінку, яка намагалася вчинити самогубство і стрибнути з 15-го поверху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише перший заступник начальника департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.

"Це трапилося в Києві. Екіпаж патрульних - Павло Боярчук і Олександр Головіцький, прибув на виклик про спробу самогубства жінки. Вона стояла за перилами балкона і в будь-який момент могла прийняти непоправне рішення... Патрульний дивом встиг - на його очах жінка відпустила руки і зробила крок. Секунда. Але допомогла миттєва реакція патрульного... Жінка виверталася, і навіть разом із двома мешканцями будинку затягнути її на балкон не вдавалося. Інспектору довелося пристебнути її кайданками... на допомогу прибув ще один екіпаж - Богдан Димчук та Андрій Бобровник ... Жінку госпіталізували", - пише Білошицький та публікує фрагмент відеозапису порятунку жінки.

Також читайте: Поліція розслідує обставини смерті 29-річного чоловіка в столичному метро з додатковою кваліфікацією - самогубство

Автор: 

самогубство (645) порятунок (119) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+24
Молодцы.
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29.09.2020 17:25
+11
Молодці хлопці ! ЗачОт . Є все ж в нас справжні копи а не мєнти!
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29.09.2020 17:42
+9
Була навіть не свідком, а учасником цього чп. Патрульний Павло Боярчук - справжній герой. Я була на тому балконі як тільки патрульний спіймав її у повітрі. Тримали за одну руку поки інші блукали по будинку. Ми всі поділяємо загальнолюдські цінності, говоримо про безконечну цінність життя. Але не кожному доводиться в житті доводити це на ділі. Він - довів, бо незважаючи на абсолютно жахливу і безнадійну ситуацію мислив раціонально і тримав її з усіх сил, що дані людині. Окремий привіт начальнику Жека і жителям цього будинку, де всі двері на кодових замках. Через це було втрачено багато часу. Обов`язково напишу скаргу.
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29.09.2020 19:20
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Молодцы.
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29.09.2020 17:25 Відповісти
теперь буба даме лупу подарит,шоб покращення видела в деталях...
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29.09.2020 17:25 Відповісти
Учёт у психиатра обеспечен и ещё курс лечения.
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29.09.2020 17:35 Відповісти
Зебилка какая то
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29.09.2020 17:38 Відповісти
за 12 к зп всяких тп спосать
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29.09.2020 20:28 Відповісти
Кто-то будет разочарован, прочитав в заголовке: "Я наручниками ее пристегнул! За штаны тяните!".
Если серъезно, то спасатели - молодцы. Плюсую.
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29.09.2020 17:39 Відповісти
"Какой всегда ажиотаж,
Когда я на перилах!
Прыжок - и высший пилотаж
И кровь летит по жилам!
Но умереть мне не дадут
Ни врач, ни страж закона...
Когда уж мне совсем не в путь -
Я прыгаю с балкона!"

песня Кимерфельда "Спортлото.Авиаспорт"
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29.09.2020 17:39 Відповісти
Молодці хлопці ! ЗачОт . Є все ж в нас справжні копи а не мєнти!
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29.09.2020 17:42 Відповісти
Женщина не хочет жить в стране захваченной москальской кликой.
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29.09.2020 17:43 Відповісти
Була навіть не свідком, а учасником цього чп. Патрульний Павло Боярчук - справжній герой. Я була на тому балконі як тільки патрульний спіймав її у повітрі. Тримали за одну руку поки інші блукали по будинку. Ми всі поділяємо загальнолюдські цінності, говоримо про безконечну цінність життя. Але не кожному доводиться в житті доводити це на ділі. Він - довів, бо незважаючи на абсолютно жахливу і безнадійну ситуацію мислив раціонально і тримав її з усіх сил, що дані людині. Окремий привіт начальнику Жека і жителям цього будинку, де всі двері на кодових замках. Через це було втрачено багато часу. Обов`язково напишу скаргу.
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29.09.2020 19:20 Відповісти
бедолажка.помоги ей Господь
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29.09.2020 20:05 Відповісти
полицейским уважение!
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29.09.2020 20:30 Відповісти
Женщина всё равно кончит жизнь самоубийством.Попомните мои слова.Нарушена психикаЭто временная отсрочка..Вам психиатры также подтвердят.
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29.09.2020 20:49 Відповісти
Не завжди.
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29.09.2020 21:28 Відповісти
У меня знакомая после допросов у следователя пыталась повеситься. Хорошо, что муж вовремя пришел и успел ее вытянуть с петли. Пока ждали скорую, она лежала спокойно, но потом вдруг резко вскочила, оттолкнула нас и бросилась к балкону, чтобы выпрыгнуть с 6-го этажа. Я и ее муж еле-еле смогли ее удержать - так она не хотела жить, кричала, что все равно убьет себя.
Я ее увидела через месяц, она с мужем и маленьким внуком приехала после отдыха в пансионате на море, уголовное дело против нее закрыли. Ее было не узнать, она была радостная и счастливая. А я все вспоминала этот страшный вечер и представляла, что ее муж пришел бы немного позже, или мы бы не смогли ее удержать.
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29.09.2020 23:22 Відповісти
Я помню как в Киеве погибли два члена бригады скорой помощи, пытавшиеся вот так же спасти самоубийцу. Не смогли удержаться и вместе с самоубийцей выпали из окна. Лично моё мнение - не стоит пытаться их спасти. Самоубийца рано или поздно все равно совершит задуманное.
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29.09.2020 22:56 Відповісти
 
 