"Я кайданками її пристебнув! За штани тягніть!" - київські патрульні врятували жінку, яка намагалася стрибнути з 15-го поверху. ВIДЕО

Київські патрульні врятували жінку, яка намагалася вчинити самогубство і стрибнути з 15-го поверху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише перший заступник начальника департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.

"Це трапилося в Києві. Екіпаж патрульних - Павло Боярчук і Олександр Головіцький, прибув на виклик про спробу самогубства жінки. Вона стояла за перилами балкона і в будь-який момент могла прийняти непоправне рішення... Патрульний дивом встиг - на його очах жінка відпустила руки і зробила крок. Секунда. Але допомогла миттєва реакція патрульного... Жінка виверталася, і навіть разом із двома мешканцями будинку затягнути її на балкон не вдавалося. Інспектору довелося пристебнути її кайданками... на допомогу прибув ще один екіпаж - Богдан Димчук та Андрій Бобровник ... Жінку госпіталізували", - пише Білошицький та публікує фрагмент відеозапису порятунку жінки.

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