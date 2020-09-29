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Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили. ВIДЕО

Верховна Рада на засіданні 29 вересня провела слухання щодо електронної петиції, яка стосувалась створення тимчасової слідчої комісії у справі затримання в Білорусі найманців ПВК Вагнера.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, під час обговорення петиції більшість депутатів "Слуги Народу" вийшли із зали.

Відео напівпустої зали опублікувала в Facebook депутатка від "Голосу" Олександра Устінова.

Під час обговорення депутатка від "Слуги Народу" Мар’яна Безугла заявила, що зв'язатися з авторкою петиції Віталіною Тарасовою так і не змогли ㅡ її зазначені контакти були недійсними. На питання депутатів, чому не зв'язались з іншими авторами колективного звернення, Безугла посилалась на "регламент".

Планувалося, що після розгляду петиції депутати розглянуть постанову про створення ТСК, яку вже зареєстрували в парламенті. Але цього не сталося.

Читайте також: "Слуги народу" і ОПЗЖ спільно блокують розслідування "справи вагнерівців", - Гончаренко

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Читайте: "ЄС" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців" на засіданні Ради 29 вересня, - Герасимов

На сайті Верховної Ради зареєстрували петицію про необхідність створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування обставин розслідування можливої державної зради під час організації та проведення операції з вивезення на територію України російських найманців і бійців ПВК "Вагнер", причетних до знищення українських військових літаків. Вона набрала 25 705 підписів. 29 вересня її розглядала ВР.

Автор: 

ВР (15026) ПВК Вагнер (1541) Слуга народу (2817)


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Топ коментарі
+38
СН + ОПЗЖ = братья на век...
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29.09.2020 17:50
+32
І тиша... Де ці всі крикуни про «Порошенко це агент Путіна»?!
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29.09.2020 17:50
+25
Кто бы сомневался
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29.09.2020 17:49
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29.09.2020 17:49 Відповісти
Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили - Цензор.НЕТ 1319
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29.09.2020 18:23 Відповісти
Шмарівщина якась заполонила все навколо,
Хавають зебобіки, гівно з престолу))
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29.09.2020 19:18 Відповісти
СН + ОПЗЖ = братья на век...
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29.09.2020 17:50 Відповісти
И ЭТО все, что нужно знать про "слуг"
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29.09.2020 18:25 Відповісти
І тиша... Де ці всі крикуни про «Порошенко це агент Путіна»?!
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29.09.2020 17:50 Відповісти
Большинство "слуг народа" ушли с обсуждения петиции о ВСК по "вагнеровцам", комиссию не создали - Цензор.НЕТ 6294
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29.09.2020 17:53 Відповісти
А теперь пусть только вякнут предатели
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29.09.2020 17:53 Відповісти
Це вже гра в була-небула, вони готові здати карїну ОПОЗАЖОПІ
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29.09.2020 18:16 Відповісти
Крикуни зробили своє діло. Привели до влади справжнього агента кремля. Далі їм гроші не платять.
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29.09.2020 18:53 Відповісти
Як де "крикуни" що "Порошенка це агент Кремля"? Іх спамлять та банять. ...Нікому "кричати"...
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29.09.2020 21:33 Відповісти
Яка «неспадіванка»..........
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29.09.2020 17:51 Відповісти
Слуги убийц утконосов ! Иуды ! Подрашистники , Позор Украины ! Горите в аду гниды !
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29.09.2020 17:51 Відповісти
Ушли насовсем ?
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29.09.2020 17:53 Відповісти
ничего уже не боятся козлы...
Каких то пару сотен депутатов-балбесов покрывают пуйловского крота в ОП...

Похоже, нет уже в стране ни Яроша, ни Свободы ни даже , прости господи, нацжон...

А может уже всем за все проплачено причем из одного источника ?
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29.09.2020 17:56 Відповісти
проплачено непроплачено, а прикормлено то точно.
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29.09.2020 18:04 Відповісти
Это одо и тоже - иуды мразные
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29.09.2020 20:04 Відповісти
Ярош Пороха поддержал! Дебилы тогда на гавно исходили..
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29.09.2020 18:45 Відповісти
Большинство "слуг народа" ушли с обсуждения петиции о ВСК по "вагнеровцам", комиссию не создали - Цензор.НЕТ 9979
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29.09.2020 17:57 Відповісти
Пчелы против меда? Ктото и правда подумал, что агенты ФСБ будут против себя расследование проводить?
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29.09.2020 17:58 Відповісти
шайка зелених підорів
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29.09.2020 17:58 Відповісти
Потому что СН - это партия предателей во главе с русским агентом.
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29.09.2020 17:59 Відповісти
Зеленским пид…
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29.09.2020 20:06 Відповісти
Да ,Слуги то оказываются служат не тем кому должны ... Ещё пару-тройка таких выходок и придётся заказывать билеты до Ростова ...
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29.09.2020 17:59 Відповісти
"слуги народа" с самого начала было приколом, кто еще не понял
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29.09.2020 18:14 Відповісти
ну нібито мало б бути по іншому........ .
сциклива шмаркля разом зі своєю чумою зробили все щоб їх очевидна зрада стала не "очевидною".
ідіоти, цього вже не приховати. ні "голосними заявами" на трибунах європи, ні дешевими відосіками.
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29.09.2020 18:02 Відповісти
Справа лержавної зради не має терміна давності... Якщо слуги каламойши гадають, що зможуть злиняти від відповідальності, то вони помиляються - вони ж всі доволі молоді... Це Фокін з Кравчуком може встигнуть здохнути, до вироку, а їм доведеться сидіти...
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29.09.2020 18:03 Відповісти
👍👏100%
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29.09.2020 20:07 Відповісти
Продажные зелёные твари, горите в аду!
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29.09.2020 18:07 Відповісти
Таке враження що слідом за ними й усі зебіли з Цензора пішли.
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29.09.2020 18:09 Відповісти
про Пороха будет инфа прибегут как быдло на боярку
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29.09.2020 18:12 Відповісти
Обизяна Арахамия ж сказав , що вони програЮть, а для чого - не договорив: щоб усі проблемы передати опозажопістам...
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29.09.2020 18:14 Відповісти
Так може хай питанням пошуку зрадників у вищих ешелонах влади занялися б, наприклад, ЗСУ та добробати?)) До них у суспільства набагато вищий рівень довіри, аніж до дупутатів...
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29.09.2020 18:15 Відповісти
Так скажите это этим добробатам, что -то и они молчат и « свобода « и эти гниды Соболев , Найем , Лещенко , семенченко , ……
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29.09.2020 20:13 Відповісти
Сегодня на заседании фракции партия была переименована в СРуН.
Слуга рузького нарида.
Главный срун, он же потерпевший, одобрил переименование.
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29.09.2020 18:18 Відповісти
..нелегка доля элитных крипаков-чмошников Вошьдя зебилов, который, собственно, и сам висит на ниточках, за которые дёргают те, кто оплачивает шоу..
а дебильные шоу лохторату дурилки картонной Зели нравятся всегда - абы только не думать, бо это очень больно 73%ным участникам лотереи для дурачков
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29.09.2020 18:30 Відповісти
зеленые дегенераты, что с них взять кроме анализа на ковид
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29.09.2020 18:39 Відповісти
Прогулка в дурное общество. Есть такая группа в ФБ ВЕРИМ ЗЕЛЕНСКОМУ
Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили - Цензор.НЕТ 4559

Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили - Цензор.НЕТ 8337

Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили - Цензор.НЕТ 3939

Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили - Цензор.НЕТ 8349
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29.09.2020 18:40 Відповісти
Клали они на вас с прибором. Благодаря 73% дебилов, власть в Украине опять московская.
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29.09.2020 18:40 Відповісти
По-хорошему они не согласятся!!! Статья УК Измена Родине!!! Санкция статьи пожизненное заключение для высшего руководства!!!!
Только ветераны АТО, патриоты и истинные националисты + ЕС могут заблокировать Раду!!! И тогда не будет выхода!!! Власть упадет за считанные месяцы,
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29.09.2020 18:42 Відповісти
А Евросоюз тут до чого?
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29.09.2020 21:37 Відповісти
Хлопці, Так наболіло. Я лох та баран, який підтримав цю владу! Мне соромно (укр), как если бы я продал свою семью!!! Азербайджан с оружием забирает свою землю. А мы сократили расходы на армию. Отдайте деньги за военный сбор, ибо с кем война???
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29.09.2020 18:45 Відповісти
ошибиться может каждый. Признать свою ошибку может только человек. Свой шаг из стада в сторону человека ты сделал.
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29.09.2020 18:51 Відповісти
неукраинские слуги собираются делать отчет об измене и предательстве государства Украина на выездном заседании в "нулевой зоне"
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29.09.2020 18:54 Відповісти
Ну значит рыло в пушку. Иначе зачем бояться? Создали бы комиссию и все, сняли бы все подозрения. А так старательно увиливают, значит есть, что скрывать.
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29.09.2020 19:10 Відповісти
Як що і створювати ТСК то в першу чергу і терміново як пережити зиму. Ціни зірвалися, практично на все!!Нехай президент та премєр відчитаються перед депутатами , та не в колуарах,а в прямій трансляціі щоб люди знали як вони це розуміють і що робити!! Довели державу вже до самісінького краю...
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29.09.2020 19:12 Відповісти
Так тебе и надо 💩🤢🤡 Хома , не хрен было клоунов выбирать ! Жри не обляпайся !
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29.09.2020 20:23 Відповісти
О приемно з " культурною" людиною поспілкуватися. Коза драна,ще в інтерне лізе,краще мову державну вивчи,або прапорець зміни бо думатимуть що на Украіні одні чорнороті неуки...
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29.09.2020 21:50 Відповісти
Той опір, який чинить монобільшість і Офіс президента чітко доводить, що їм є що приховувати у цій справі. Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили - Цензор.НЕТ 1542
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29.09.2020 19:27 Відповісти
І погоняло їх, поіменно і довічно Слуга.
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29.09.2020 19:29 Відповісти
***** , и все приведшие их к власти - подрашистники , покрывающие УБИЙЦ ЗАЩИТНИКОВ УКРАИНЫ !!!
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29.09.2020 20:31 Відповісти
И вот скажите, зебилы, из чьих слуг состоит СН?
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29.09.2020 20:01 Відповісти
О,коза Vika партнера знайшла. Невже так приємно помиячком поливатися?
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29.09.2020 21:54 Відповісти
Гебни кровавой !
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29.09.2020 20:32 Відповісти
....связаться с автором петиции Виталиной Тарасовой так и не смогли - указанные контакты были недействительными.Источник: https://censor.net/ru/v3221849...

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Під ніком "Віталіна Тарасова" мабуть ховаеться Пітер Пен
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29.09.2020 21:29 Відповісти
"Слуги народа" второй раз сорвали создание парламентской комиссии по делу "вагнеровцев".
Страшно, Вова ?
Дальше будет еще страшнее ...;)
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29.09.2020 21:30 Відповісти
Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили - Цензор.НЕТ 4971
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29.09.2020 23:39 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/ gorlis_gorsky , https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/ 2020 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/09/ 09 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/09/26/ 26
Про катастрофу АН-26

.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
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29.09.2020 23:45 Відповісти
Это был тест на то, кто является агентами кремля.
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30.09.2020 00:04 Відповісти
Зе-мрази !!!! МАЙДАН ВСЕ БЛИЖЕ !!!!!
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30.09.2020 00:22 Відповісти
Зелёная шобла уверенно приближается к прыжку из окна с высоты.
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30.09.2020 11:11 Відповісти
 
 