Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили. ВIДЕО

Верховна Рада на засіданні 29 вересня провела слухання щодо електронної петиції, яка стосувалась створення тимчасової слідчої комісії у справі затримання в Білорусі найманців ПВК Вагнера.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, під час обговорення петиції більшість депутатів "Слуги Народу" вийшли із зали.

Відео напівпустої зали опублікувала в Facebook депутатка від "Голосу" Олександра Устінова.

Під час обговорення депутатка від "Слуги Народу" Мар’яна Безугла заявила, що зв'язатися з авторкою петиції Віталіною Тарасовою так і не змогли ㅡ її зазначені контакти були недійсними. На питання депутатів, чому не зв'язались з іншими авторами колективного звернення, Безугла посилалась на "регламент".

Планувалося, що після розгляду петиції депутати розглянуть постанову про створення ТСК, яку вже зареєстрували в парламенті. Але цього не сталося.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

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На сайті Верховної Ради зареєстрували петицію про необхідність створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування обставин розслідування можливої державної зради під час організації та проведення операції з вивезення на територію України російських найманців і бійців ПВК "Вагнер", причетних до знищення українських військових літаків. Вона набрала 25 705 підписів. 29 вересня її розглядала ВР.