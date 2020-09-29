Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили. ВIДЕО
Верховна Рада на засіданні 29 вересня провела слухання щодо електронної петиції, яка стосувалась створення тимчасової слідчої комісії у справі затримання в Білорусі найманців ПВК Вагнера.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, під час обговорення петиції більшість депутатів "Слуги Народу" вийшли із зали.
Відео напівпустої зали опублікувала в Facebook депутатка від "Голосу" Олександра Устінова.
Під час обговорення депутатка від "Слуги Народу" Мар’яна Безугла заявила, що зв'язатися з авторкою петиції Віталіною Тарасовою так і не змогли ㅡ її зазначені контакти були недійсними. На питання депутатів, чому не зв'язались з іншими авторами колективного звернення, Безугла посилалась на "регламент".
Планувалося, що після розгляду петиції депутати розглянуть постанову про створення ТСК, яку вже зареєстрували в парламенті. Але цього не сталося.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
На сайті Верховної Ради зареєстрували петицію про необхідність створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування обставин розслідування можливої державної зради під час організації та проведення операції з вивезення на територію України російських найманців і бійців ПВК "Вагнер", причетних до знищення українських військових літаків. Вона набрала 25 705 підписів. 29 вересня її розглядала ВР.
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Хавають зебобіки, гівно з престолу))
Каких то пару сотен депутатов-балбесов покрывают пуйловского крота в ОП...
Похоже, нет уже в стране ни Яроша, ни Свободы ни даже , прости господи, нацжон...
А может уже всем за все проплачено причем из одного источника ?
сциклива шмаркля разом зі своєю чумою зробили все щоб їх очевидна зрада стала не "очевидною".
ідіоти, цього вже не приховати. ні "голосними заявами" на трибунах європи, ні дешевими відосіками.
Слуга рузького нарида.
Главный срун, он же потерпевший, одобрил переименование.
а дебильные шоу лохторату дурилки картонной Зели нравятся всегда - абы только не думать, бо это очень больно 73%ным участникам лотереи для дурачков
Только ветераны АТО, патриоты и истинные националисты + ЕС могут заблокировать Раду!!! И тогда не будет выхода!!! Власть упадет за считанные месяцы,
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Під ніком "Віталіна Тарасова" мабуть ховаеться Пітер Пен
Страшно, Вова ?
Дальше будет еще страшнее ...;)
Про катастрофу АН-26
.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий