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Нардеп "Слуги народу" Семінський у супроводі охорони пробиває колеса припаркованих автомобілів у Чернігові: "#бати! Чорти!" ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Олег Семінський у супроводі охорони пробив колеса припаркованих автомобілів у Чернігові. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив колишній однопартієць Семінського нардеп Антон Поляков, який і публікує відеозапис "депутатської роботи".

На записі видно, що чоловік у супроводі ще кількох людей, підходь по черзі до двох автомобілів і щось робить біля коліс. Далі на записі видно спущені шини щонайменше на одній з них. Після цього чоловік під охороною йде, побіжно вступивши в невелику словесну перепалку зі ще однією групою чоловіків.

"Депутат- "слуга" народу Олег Семінський сьогодні представив жителям Чернігова передвиборчу програму технічного кандидата в мери від "слуг" Юрія Тарасовця. Представив особисто, вміло пробиваючи шини. Очевидно, взагалі не боячись будь-якої відповідальності", - пише Поляков у коментарі до запису.

Нардеп Слуги народу Семінський у супроводі охорони пробиває колеса припаркованих автомобілів у Чернігові: #бати! Чорти! 01

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депутат (1781) хуліганство (235) Чернігів (793) Слуга народу (2817)


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Топ коментарі
+158
Быдло понавыбирало быдла...
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29.09.2020 17:47
+72
Нардеп "Слуги народа" Семинский в сопровождении охраны пробивает колеса припаркованным автомобилям в Чернигове: "#бать! Черти!" - Цензор.НЕТ 1988
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29.09.2020 17:47
+60
Лицо ЗеБенски!🤮
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29.09.2020 18:19
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интересно, какая ответка будет?... Засветка стопудовая...
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30.09.2020 03:09 Відповісти
Мда. Нет слов. Одни маты. В какую "Европу" нас могут взять с такими зашкварами?
Интересно БЫДЛО выгонят и снимут с него депутатский мандат? Это же скот, биомусор.
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30.09.2020 08:13 Відповісти
Ну не знаю ,у нас бы уже с говном смешали , в Украине шо одни терпилы собрались ,спалить ему машину нахрен😡😡😡😡
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30.09.2020 09:00 Відповісти
та подожди ))
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30.09.2020 18:02 Відповісти
Так при рыгах такого не было ,ну помню Боре Филатову е...ник набили ,так он на мопеде ехал и врубил песню про Майдан на перекрестке . Но шоб так изподтишка и шины такого не было🤦😡😡😡😡
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30.09.2020 09:07 Відповісти
це що? бидло 73% відсоткове це ви обрали це бидло слугоуродівське, чи як?
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30.09.2020 09:11 Відповісти
Если это гос охрана УДО, их надо всех уволить за соучастие.
По дороге к машинам еще мужика по шее ударил один.
Вы че ******, сцки, 90е себе слелали? Мрази.
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30.09.2020 10:10 Відповісти
Все правильно делает. Нех парковаться под знаком.
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30.09.2020 11:41 Відповісти
Правильно - это вызвать пилицию, и заставить выписать штраф за парковку. Пробивать шины - это бычество.
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30.09.2020 12:09 Відповісти
rКакое-то время я таких неправильно припаркованных (если они реально мешали) фотограффировал и отправлял в ГАИ, причем был положительный результат. Но пару лет назад мне начали отвечать, что теперь фотография не помогает - нужно вызывать наряд.
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30.09.2020 13:53 Відповісти
что за бред творится в этой стране?
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30.09.2020 12:17 Відповісти
Какой президент, такие и депутаты!
Страна не виновата, что на ее земле живет 73% быдла! За кого голосуют, так и живут!
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30.09.2020 13:01 Відповісти
Так он воно як порядок треба наводити..Зрозуміло Тепер завдяки Слугам Народу я зрозумів що робити буду теж пи..дити депутатів всіх рівні бо вони або суки продажні або дебіли ( і в першу чергу отких довб..бів як цей) ..нах..а мені ті вибори і що їх дурнів хтось вибрав . .та нахера мені закон ..Вдячний СН за те що розкрили очі як мені і народові боротись с беззаконням.. Тікайте падли..Бо таких дебілів я ще не бачив
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30.09.2020 13:39 Відповісти
Новости, которые мы заслужили 😑
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30.09.2020 16:31 Відповісти
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