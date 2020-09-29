Нардеп "Слуги народу" Семінський у супроводі охорони пробиває колеса припаркованих автомобілів у Чернігові: "#бати! Чорти!" ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Олег Семінський у супроводі охорони пробив колеса припаркованих автомобілів у Чернігові. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив колишній однопартієць Семінського нардеп Антон Поляков, який і публікує відеозапис "депутатської роботи".

На записі видно, що чоловік у супроводі ще кількох людей, підходь по черзі до двох автомобілів і щось робить біля коліс. Далі на записі видно спущені шини щонайменше на одній з них. Після цього чоловік під охороною йде, побіжно вступивши в невелику словесну перепалку зі ще однією групою чоловіків.

"Депутат- "слуга" народу Олег Семінський сьогодні представив жителям Чернігова передвиборчу програму технічного кандидата в мери від "слуг" Юрія Тарасовця. Представив особисто, вміло пробиваючи шини. Очевидно, взагалі не боячись будь-якої відповідальності", - пише Поляков у коментарі до запису.

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