Нардеп "Слуги народу" Семінський у супроводі охорони пробиває колеса припаркованих автомобілів у Чернігові: "#бати! Чорти!" ВIДЕО
Нардеп "Слуги народу" Олег Семінський у супроводі охорони пробив колеса припаркованих автомобілів у Чернігові. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив колишній однопартієць Семінського нардеп Антон Поляков, який і публікує відеозапис "депутатської роботи".
На записі видно, що чоловік у супроводі ще кількох людей, підходь по черзі до двох автомобілів і щось робить біля коліс. Далі на записі видно спущені шини щонайменше на одній з них. Після цього чоловік під охороною йде, побіжно вступивши в невелику словесну перепалку зі ще однією групою чоловіків.
"Депутат- "слуга" народу Олег Семінський сьогодні представив жителям Чернігова передвиборчу програму технічного кандидата в мери від "слуг" Юрія Тарасовця. Представив особисто, вміло пробиваючи шини. Очевидно, взагалі не боячись будь-якої відповідальності", - пише Поляков у коментарі до запису.
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Интересно БЫДЛО выгонят и снимут с него депутатский мандат? Это же скот, биомусор.
По дороге к машинам еще мужика по шее ударил один.
Вы че ******, сцки, 90е себе слелали? Мрази.
Страна не виновата, что на ее земле живет 73% быдла! За кого голосуют, так и живут!