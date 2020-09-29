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Війна в Нагірному Карабасі: тіла убитих під час атаки на Матагіс солдатів армії Азербайджану. ВІДЕО 18+

У мережі з'явився відеозапис, на якому показано тіла вбитих солдатів армії Азербайджану. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опубліковано на телеграм-каналі HAY WAVE. Автор відео стверджує, що азербайджанські солдати були вбиті під час спроби атакувати населений пункт Матагіс, який підконтрольний владі невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також: Азербайджан показав тіла убитих вірменських солдатів на захопленому спостережному пункті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) смерть (6776) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+55
400 убитых военных ВС Азербайджана, сообщил заместитель командующего Армией обороны Арцаха Артур Саргсян на специальном брифинге. У армянской стороны 48 погибших и более 200 раненых: заместитель командующего Армией обороны Арцаха Артур Саргсян. Ждем данные МО Азербайджана.Война в Нагорном Карабахе: тела убитых во время атаки на Матагис солдат армии Азербайджана - Цензор.НЕТ 8434
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29.09.2020 18:42
+30
Турецкие БПЛА уничтожили колонну армянских добровольцев направляющихся к фронту.

https://twitter.com/bamr69/status/1310953466483929093/photo/1
Война в Нагорном Карабахе: тела убитых во время атаки на Матагис солдат армии Азербайджана - Цензор.НЕТ 6877
показати весь коментар
29.09.2020 18:43
+26
Ничего, армянские кремлевские гниды, вы еше почувствуете ответку, мала не покажется.
Холуи московские, так же как и московские оккупанты удобряют землю Украины, будете удобрять землю Азербайджана.
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29.09.2020 19:02
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Не похожи на кацапив.Расходимся,хлопцы!
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29.09.2020 18:40 Відповісти
Так кацап це не національність. Кацап сидить в голові.
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29.09.2020 19:58 Відповісти
400 убитых военных ВС Азербайджана, сообщил заместитель командующего Армией обороны Арцаха Артур Саргсян на специальном брифинге. У армянской стороны 48 погибших и более 200 раненых: заместитель командующего Армией обороны Арцаха Артур Саргсян. Ждем данные МО Азербайджана.Война в Нагорном Карабахе: тела убитых во время атаки на Матагис солдат армии Азербайджана - Цензор.НЕТ 8434
показати весь коментар
29.09.2020 18:42 Відповісти
Война в Нагорном Карабахе: тела убитых во время атаки на Матагис солдат армии Азербайджана - Цензор.НЕТ 6610
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29.09.2020 18:50 Відповісти
по военной статистике нападающие теряют в 10 раз больше обороняющихся .
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29.09.2020 19:32 Відповісти
СМОТРЯ КТО НАПАДАЕТ. АЗЕРБАЙДЖАН В РАЗЫ ПРЕВОСХОДИТ АРМЕНИЮ. Х.... С ПАЛЬЦЕМ НЕЛЬЗЯ СРАВНИВАТЬ.
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29.09.2020 21:46 Відповісти
Но Армения им все равно наваляет .
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29.09.2020 21:50 Відповісти
У Азерів непогані безпілотники, та й інше озброєння.
Вже зараз Арменія видаляє відео зі знищеними конвоями, які виставлялись як Азербайджанські. Виявилось, що конвої Вірменії.
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29.09.2020 21:55 Відповісти
Армения могла бы азербайджанцам навалять только в одном случае - если бы за них кацапы подвязались. Но в этот раз кремлевский карлик включил заднюю когда понял что турки настроены серьезно помогать Азербайджану и потери кацапских ихтамнетов могут зашкалить. Кроме того сейчас у Армении большие проблемы с военной логистикой из так называемого военнторга северного соседа. Что само по себе делает их еще более уязвимыми. Так что я бы так однозначно не утверждал что армяне кому-то наваляют. Турки с азербайджанцами прекрасно понимают кто с ними воюет в Нагорном Карабахе руками армян. Так что не стоит обольщаться. В этот раз думаю все будет довольно жестко для Армении. Появятся там ихтамнеты - будет жестко для них. Второй раз гибридить не получится. Там большие интересы турецкой стороны. Все будет зависить от того готовы ли кацапы развязать войну с Турцией.
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29.09.2020 22:57 Відповісти
кацапи засцяли
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29.09.2020 23:34 Відповісти
Ну Турция не Азербайджан. Тут сильно не помашешь дубинкой. Можно быстро ответку выхватить.
https://avia.pro/news/turciya-sbila-rossiyskiy-istrebitel-mig-29-pilota-udalos-spasti-vertolyotom-pervoe-video Турция сбила российский истребитель МиГ-29, пилота удалось спасти вертолётом.
https://www.interfax.ru/world/698483 Турецкие дроны уничтожили в Идлибе восемь сирийских "Панцирей"

https://akcenty.com.ua/world/44504-u-chvk-vagner-bolshie-poteri-aviaciya-turcii-razbila-kolonnu-tankov-i-pehoty-v-idlibe У ЧВК "Вагнер" большие потери. Авиация Турции разбила колонну танков и пехоты в Идлибе

Так что у кремлевского карлика есть хорошее представление как воюют турки и что потом случается с ихтамнетами.
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29.09.2020 23:43 Відповісти
там уже Иран впрягся...надеюсь для него это будет судным днем! Израиль и Турция таки ****** по "багдаду"!
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30.09.2020 18:08 Відповісти
Ну во-первых не в десять, а принято считать в 3 раза. Во-вторых это при равной вооруженности и приблизительном паритете в технологичности оружия. Чисто теоретически. В-третьих - 21 век на дворе и такой расчет далеко не всегда сейчас срабатывает при существующих военных технологиях.
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29.09.2020 22:45 Відповісти
1/10 у міській агломерації. У полі 1/3
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29.09.2020 23:15 Відповісти
Це пише російська пропаганда, а ви її повторюєте. Насправді вірменська армія гірше оснащена і менш боєздатна. Азербайджанців тренували турецькі інструктори, а після сумісних військових навчань у них залишилось багато турецької техніки.
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29.09.2020 19:47 Відповісти
Азербайджан покупает оружие у росии . Вооружены они практически одинаково .
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29.09.2020 21:52 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Там разного производства хватает вооружения. Я бы сказал больше наследие СССР.
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29.09.2020 22:48 Відповісти
так рф в основном и экспортирует наследие совка, а производит мультики и консервы Армата
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30.09.2020 10:47 Відповісти
І у РФ також. Це більш коректно. Наші теж, якщо пам'ять не зраджує щось туди постачали...
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29.09.2020 23:16 Відповісти
Нужно учитывать еще и соотношение сил и технической оснащенности. https://www.gazeta.ru/army/2020/09/28/13271497.shtml Вот сами кацапы сравнивают армии Армении и Азербайджана
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29.09.2020 23:34 Відповісти
Азербайджан сильнее в 3-4 раза, но обеим сторонам нечем высаживать десанты для захвата господствующих высот, поэтому впереди длинная канитель.
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30.09.2020 00:19 Відповісти
Первыая жертва войны- правда...
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29.09.2020 20:12 Відповісти
Да-да! Еще они уничтожили три авианосца, Звезду Смерти и четыре эскадрильи дирижаблей с лазерным вооружением
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29.09.2020 20:40 Відповісти
https://www.facebook.com/sergey.vysotsky?__cft__[0]=AZU0_DuTqoNwVmeBKVL-zlOB5G8FQVtS-T016c36Uje4XiD09kFgFz8HgjgpJI-fyK25EgmuPtKi4MUr0dnXBuXO9h2EdAGM_0QYVlIFN8YAURCoSUgFodzf30tTUmjGNWM&__tn__=-UC%2CP-R Сергей Высоцкий

https://www.facebook.com/sergey.vysotsky/posts/3439168692857315?__cft__[0]=AZU0_DuTqoNwVmeBKVL-zlOB5G8FQVtS-T016c36Uje4XiD09kFgFz8HgjgpJI-fyK25EgmuPtKi4MUr0dnXBuXO9h2EdAGM_0QYVlIFN8YAURCoSUgFodzf30tTUmjGNWM&__tn__=%2CO%2CP-R 17 ч. ·

Історія Карабахського конфлікту - це перед усім історія того, яким чином працюють пастки, розставлені ще Сталіним.

Саме Сталін, першою посадою якого була, нагадую, посада Наркома з питань національностей, створив систему інкорпорації територій зі змішаним населенням в тіла національних республік. Тоді це розглядалося як спосіб унеможливлення будь-яких національних рухів за незалежність республік.
Карабах, нагадаю, був переданий Азербайджану у 1921 році і зараз з точки зору міжнародного права є окупованою Вірменією територією Азербайджану.
Ці пастки спрацювали під час розпаду СРСР. І конфлікти на пострадянському просторі стали ідеальним інструментом впливу Кремля на вже незалежні держави. Засобом стримання розвитку та важелем, завдяки якому Кремль впливав (та впливає) на регіональну політику та політику незалежних держав.
Саме карабахська пастка зумовлює залежність Вірменії від Росії. Саме завдяки Кремлю цю проблему ніяк не вдається вирішити. Саме завдяки цій пастці Вірменія та Азербайджан ніяк не можуть вийти з замкненого кола конфлікту та вимушені апелювати до Росії під час загострень.
Це історія про злих радянських геніїв, які творили своє зло з повним розумінням того, навіщо це зло робиться.
Війна на Донбасі та окупація Криму - це також історія про імперську пастку, яка була запрограмована десятиліття тому.
Для досягнння миру на пострадянському простору усім країнам колишньої імперії треба усвідомити, що нашим єдиним справжнім спільним ворогом є Росія - тобто імперський центр. І тільки розпад Росії на національні держави, деімперіалізація східного простору є запорукою нашого звільнення від цього зла.
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30.09.2020 08:58 Відповісти
НА!!! Нагорном Карабахе,блеать. Или В Донбассе всё таки?? Ватники,мать вашу!
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29.09.2020 18:42 Відповісти
Турецкие БПЛА уничтожили колонну армянских добровольцев направляющихся к фронту.

https://twitter.com/bamr69/status/1310953466483929093/photo/1
Война в Нагорном Карабахе: тела убитых во время атаки на Матагис солдат армии Азербайджана - Цензор.НЕТ 6877
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29.09.2020 18:43 Відповісти
Кое где пишут что это фейк, типа сами подожгли чтоб привлечь внимание мировой общественности. От удара беспилотника там были бы значительные повреждения, а здесь лишь пламя
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29.09.2020 19:28 Відповісти
к стати вчера по какому то касабьему тв. каналу показывали как ары садятся в это белые автобусы и едут херойствовать на оккупированные ими территории. И показывали несколько бусов с включенными аварийками в движении. Вон оказывается ары как славно покатались.
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29.09.2020 19:55 Відповісти
это пасажирский автобус
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29.09.2020 21:12 Відповісти
У нас на початку війни також на Богданах їздили.
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29.09.2020 21:57 Відповісти
У меня комвзвода называл их "Легкобронированный автомобиль Богдан".
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29.09.2020 22:33 Відповісти
это Сирия))не надо кидать фейки.ты же не россия 24)
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29.09.2020 22:38 Відповісти
Сирия?
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30.09.2020 00:35 Відповісти
Хоть бы глаза пацанам позакрывали
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29.09.2020 18:48 Відповісти
только человек с честью может это делать. Это уважение к сопернику. Я мог бы только мелочухи кацапам положить....і так голі і простоволосі, ще й Хорону не зможуть заплатити, гнидники!
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30.09.2020 18:20 Відповісти
В загалі то сказано що це загиблі солдати азейбарджану, до чого тут кацапи¿
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30.09.2020 21:35 Відповісти
якщо це дійсно солдати Азербайджану, то відео зняти могли лише азербайджанці
і навряд би вони його публікували, якщо це дійсно відео з того бою
хтось знає - яка мова в кадрі?
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29.09.2020 18:52 Відповісти
путенг памаги! меркель памагти!
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29.09.2020 18:52 Відповісти
Последние войны в Ираке, Сирии, Кувейте, Югославии, Чечне и т.д. показали что современные войны выигрываются не сухопутными армиями а с воздуха.. Пока Азербайджан не сможет эффективно ( возможно с помощью Турции) использовать все свои возможности с применением ВВС, ( ракетного оружия) в условиях горной , пересеченной местности с укрепленными позициями, победы не видать, а потери будут значительными.
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29.09.2020 18:53 Відповісти
А у нас не постачають ні ракет в ППО. ні літаків в ВПС.
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29.09.2020 19:04 Відповісти
И ниодного патронного завода
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29.09.2020 19:11 Відповісти
Штаны иди поменяй, а то тебе Порошенко в них срет уже шесть лет!
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30.09.2020 18:22 Відповісти
Небо над Карабахом уже свободно.Всё что было там для подавления уже уничтожены.Азеры уже сегодня залетали на территорию Армении свободно при этом уничтожили сушку и атаковали гарнизоны.
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29.09.2020 20:53 Відповісти
Ничего, армянские кремлевские гниды, вы еше почувствуете ответку, мала не покажется.
Холуи московские, так же как и московские оккупанты удобряют землю Украины, будете удобрять землю Азербайджана.
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29.09.2020 19:02 Відповісти
Согласно последним данным землю Украины захватчики больше не удобряют , а защитники лишаюця прамии за ответный огонь
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29.09.2020 19:35 Відповісти
А можно данные в развернутом виде?
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29.09.2020 19:51 Відповісти
источник данных у тебя кацапский
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29.09.2020 23:38 Відповісти
Весь бывший савок превращается в одну большую бойню. Карма.
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29.09.2020 19:10 Відповісти
Рамсы не путай. Не карма - а результат целенаправленных действий вовы - пуйла.
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29.09.2020 19:30 Відповісти
Не помню кто автор: "Больше всего врут перед выборами, после рыбалки и во время войны".
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29.09.2020 19:13 Відповісти
Отступающие армяне прихватили с собой погибших азербайджанцев для видео? Какая-то нескладуха.
============
А может оккупанты перешли из отступления в контрнаступление и вернулись на исходные рубежы?
АРМЯНСКАЯ МИСТИКА.
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29.09.2020 19:26 Відповісти
кадры реальные.если честно сегодня звонил знакомый своим родственникам в Азербайджан.сказал что в их даже очень маленькое по меркам село находящееся в 400 км от линии фронта,привезли за последний день 3 убитых призванных в армию.клан Алиевых скрывает потери.от того инет в азербаджане отключен.азербаджан терпит неудачи.судя по трем дням боев ары медленно но уверенно перемалывают азейрбаджанские войска.в принципе ожидаемо.армии приблизительно равны,а учитывая тот факт что ары успели соорудить три линии обороны...им очень легко гасить неопытных айзерских вояк.да и фактор родного дома еще.за ними стоят семьи и близки.так что отступать некуда як то кажуть.
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29.09.2020 22:47 Відповісти
ара не *****
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29.09.2020 23:39 Відповісти
Значит хачиков цветочками выкуривать будут, пока их апорваные жопы наружу не повылетают. Пионы в самый раз под музыку полонезов.
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30.09.2020 00:01 Відповісти
думаю, обе стороны несут равные потери.
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29.09.2020 19:40 Відповісти
Пока за Армению воюют армяне, а не русские, думаю, потери у Армении ошеломляющие - убивают всех, кто не успел убежать. А азербайджанские военные лучше вооружены, лучше подготовлены, воюют за освобождение своей земли, а значит победа будет за ними.
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29.09.2020 20:00 Відповісти
все правильно. только вот армяне считают, что каждое слово наоборот. да поровну там потери примерно.
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29.09.2020 20:08 Відповісти
нет! Азеры гораздо лучше вооружены. и сейчас им реально с воздуха помагает турция.
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29.09.2020 21:41 Відповісти
кацапе не дрищи
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29.09.2020 23:39 Відповісти
хорошо ты само себе исключительно о себе написало. на вот прочти себе о себе "кацапе не дрищи"
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29.09.2020 23:49 Відповісти
да не будет там ничьей победы.что вы все наивные какие то?)))
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29.09.2020 22:49 Відповісти
Наші журналісти і блогери за старою звичкою беруть інформацію про війну в Нагорному Карабаху з російських джерел, а на чиєму боці росія всім відомо.
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29.09.2020 19:54 Відповісти
зацените какая защитная каска у армян первый раз такое вижу что это ?Війна в Нагірному Карабасі: тіла убитих під час атаки на Матагіс солдатів армії Азербайджану - Цензор.НЕТ 7592
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29.09.2020 20:19 Відповісти
Війна в Нагірному Карабасі: тіла убитих під час атаки на Матагіс солдатів армії Азербайджану - Цензор.НЕТ 418
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29.09.2020 20:21 Відповісти
Это тела убитых солдат армии Азербайджана!
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29.09.2020 20:45 Відповісти
От короновируса поди защищает.
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29.09.2020 20:55 Відповісти
Это вставляется во внутрь самой каски. Видно саму каску ветром сдуло...
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29.09.2020 20:58 Відповісти
Руководитель пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы заявил об уничтожении 3-го Мартунинского механизированного полка вооруженных сил Армении. Командование армянской армии "обратилось ко всем с просьбой помочь с эвакуацией убитых и раненых".

В Министерстве обороны Армении, со своей стороны, опровергли заявление Баку об уничтожении полка Мартуни.

https://www.obozrevatel.com/abroad/armeniya-i-azerbajdzhan-pokazali-novyie-boi-v-nagornom-karabahe.htm
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29.09.2020 20:22 Відповісти
что то по сводкам азербаджанским они уже пол армении уничтожили,но никак за три дня боев вперед так и не продвинулись!ни одного значимого города не взяли.так.пару развалин у иранской границы.нельзя верить султанским сми.
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29.09.2020 22:52 Відповісти
уго, особливо, якщо ти сам працюєш на кацапські?
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29.09.2020 23:20 Відповісти
***** твій уже урався зі страху з Турками воювати, а чи чого ущербний тут гавкаєш
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29.09.2020 23:41 Відповісти
Якщо ви уважно прочитали пост, то мали там побачити позицію обох сторін і азербайджанської, і вірменської.

А якщо підходити з історичної справедливості, то регіон https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85 Арцах - ******* назва Нагорний Карабах - входив до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменського Королівства ще у 4 столітті до нашої ери. А у 387 році нашої ери Римська імперія та імперія Сасанідів (монархічна держава в Ірані династії Сасанідів) поділили Вірменію і Арцах відійшов до Кавказької Албанії (узбережжя Каспійського моря що тепер входить до складу Азербайджану і Дагестану). У 1805 році ту територію захопила Російська імперія. Після Жовтневого перевороту більшовики в присутності Сталіна спочатку передали область Вірменії, а потім повернули Азербайджану, і практично з того часу тягнеться конфлікт.

На чий бік нам українцям стати питання не просте, враховуючи, що Азербайджан є стратегічним партнером України, а Вірменія одна з тих 19 країн, які в ООН голосували проти деокупації Криму. Тобто, Вірменія офіційно підтримала російську анексію Криму.
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30.09.2020 01:31 Відповісти
продвинулись
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01.10.2020 00:19 Відповісти
Пошла вторая фаза.Азербайджан не только уже сбивает самолёты Армян в воздушном пространстве самой Армениии но и атакует военные базы на территории Армении.Это уже до победного конца под полный контроль Карабаха Азерами.
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29.09.2020 20:50 Відповісти
Капец двадцать первый век--зачем гибнуть молодые люди, зачем близкие терзаются горем, зачем рушатся дома?!?!?!
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29.09.2020 20:51 Відповісти
не треба було загарбувати чужу землю. тепер ари і своєї можуть позбутися
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29.09.2020 23:42 Відповісти
Так называемые потери - это последние о чём нужно говорить во время войны. Если это настоящая война, разумеется, с классическими задачами, а не медийное фуфло. Только взятые под контроль города и разгромленные части - включая штабы имеют значение при оценке эффективности действий. Если фоткают труп каждого юнита - значит эта песня будет длиться долго, и закончится ничем.
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29.09.2020 21:05 Відповісти
Эрдоган понял главный секрет - Путин трус.
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29.09.2020 21:39 Відповісти
потому шо не спешит бежать на помощь армянам?... ты в самом деле думаешь, что все происходит без его разрешения... просто Пашинян политический вектор меняет, а раз так - получите сюрпрайз...
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29.09.2020 21:56 Відповісти
не в водьте народ в оману! Путін - *****!
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29.09.2020 23:21 Відповісти
Армяне публикуют имена погибших, айзеры отключают инет и молчат. Пока веры нет обоим сторонам от слова СОВСЕМ.
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29.09.2020 22:33 Відповісти
дивись по звільненим териротіям
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29.09.2020 23:43 Відповісти
Правильно и делают что отключают чтоб не сглазить.
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29.09.2020 22:49 Відповісти
Срочная Новость!!! Армения потопила 100500 авианосцев и ... 15000 звездолетов Азербайжана.
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29.09.2020 23:09 Відповісти
Я так понимаю, что ты продолжаешь минировать?
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29.09.2020 23:54 Відповісти
работа ну просто по российским методичкам

в 14-м тоже много постили убитых украинских солдат
думали, что украинцы забоятся - но вышло наоборот!
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01.10.2020 00:18 Відповісти
Нам бы сделать альянс. Типа Украина, Молдавия, Грузия, Азербайджан. И свернуть проект военные базы московии. Но для этого нужно иметь яички... Но пока они появились только у Азербайджана и то с помощью турков.
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01.10.2020 08:51 Відповісти
 
 