Війна в Нагірному Карабасі: тіла убитих під час атаки на Матагіс солдатів армії Азербайджану. ВІДЕО 18+

У мережі з'явився відеозапис, на якому показано тіла вбитих солдатів армії Азербайджану. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опубліковано на телеграм-каналі HAY WAVE. Автор відео стверджує, що азербайджанські солдати були вбиті під час спроби атакувати населений пункт Матагіс, який підконтрольний владі невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам із нестійкою психікою!

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