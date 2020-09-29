Патрульний катер ВМС України провів у Чорному морі спільне тренування з есмінцем ВМС США. ВIДЕО

Патрульний катер ВМС України "Старобільськ" і есмінець ВМС США Roosevelt провели в Чорному морі спільні тренування типу PASSEX.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Екіпажі відпрацювали тренування з використанням міжнародної системи сигналів, тактичне маневрування у складі корабельної групи, а також плавання в ордерах", - сказано в повідомленні.

Крім надводних бойових одиниць, до навчань залучався вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади ВМС ЗС України.

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