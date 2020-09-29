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Патрульний катер ВМС України провів у Чорному морі спільне тренування з есмінцем ВМС США. ВIДЕО

Патрульний катер ВМС України "Старобільськ" і есмінець ВМС США Roosevelt провели в Чорному морі спільні тренування типу PASSEX.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Екіпажі відпрацювали тренування з використанням міжнародної системи сигналів, тактичне маневрування у складі корабельної групи, а також плавання в ордерах", - сказано в повідомленні.

Крім надводних бойових одиниць, до навчань залучався вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади ВМС ЗС України.

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Автор: 

ВМС (1397) оборона (4818) США (23326) військові навчання (2781) Чорне море (1678)


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Топ коментарі
+8
Красивый корабль, красиво идет. Вначале подумал, что речь о МБАКе, но потом пригляделся - нет, американский Айленд. Красавчик.
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29.09.2020 21:43
+3
Катер выглядит вполне достойно.
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29.09.2020 21:35
+1
Время когда козацкие чайки нападали на турецкие галеры и побеждали давно прошло.
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29.09.2020 22:08
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лучше бы эсминцы США провёли тренировки с патрульными катерами Украины... но хоть эта одна новость сегодня уже радует...
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29.09.2020 21:22 Відповісти
Катер выглядит вполне достойно.
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29.09.2020 21:35 Відповісти
Красивый корабль, красиво идет. Вначале подумал, что речь о МБАКе, но потом пригляделся - нет, американский Айленд. Красавчик.
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29.09.2020 21:43 Відповісти
Время когда козацкие чайки нападали на турецкие галеры и побеждали давно прошло.
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29.09.2020 22:08 Відповісти
Козацькі флоти споряджалися на кошти приватних інвесторів. Можливо, внаслідок цього і підвищувалася ефективність.
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29.09.2020 22:20 Відповісти
Теперь Турция успешная страна, а Украину разворовали все, кому не лень было и без остатков совести и страха перед наказанием.
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29.09.2020 22:12 Відповісти
Україна ніколи не була успішнішою за Турцию, так що запхай собі своє москальське "теперь" до своєї москальської дупи разом з "разворовыванием"...
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30.09.2020 00:14 Відповісти
Почему не пишут что на Азов по суше недавно два Кентавра перевезли?
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29.09.2020 23:17 Відповісти
Соромно
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26.11.2020 23:54 Відповісти
 
 