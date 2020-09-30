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Кулеба розповів, як Україна офіційно називатиме Лукашенка після завершення його каденції 5 листопада. ВIДЕО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, як Україна офіційно називатиме "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Про це Кулеба заявив, відповідаючи на запитання під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, журналісти запитали, як офіційно Україна називатиме Лукашенка після завершення його останнього терміну 5 листопада.
"Олександр Лукашенко", - відповів Кулеба.
Крім того, у міністра уточнили, чи будуть Лукашенка називати незаконно обраним або нелегітимним президентом.
"Це прекрасні формулювання для медіа, для заголовків, для постів у Facebook, але ви питаєте про офіційну позицію, і я вам відповідаю, що офіційна позиція - Олександр Лукашенко", - додав глава МЗС.
Топ коментарі
+62 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+20 Филипп Филиппович Преображенск
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