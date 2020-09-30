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Кулеба розповів, як Україна офіційно називатиме Лукашенка після завершення його каденції 5 листопада. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, як Україна офіційно називатиме "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Про це Кулеба заявив, відповідаючи на запитання під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, журналісти запитали, як офіційно Україна називатиме Лукашенка після завершення його останнього терміну 5 листопада.

"Олександр Лукашенко", - відповів Кулеба.

Крім того, у міністра уточнили, чи будуть Лукашенка називати незаконно обраним або нелегітимним президентом.

"Це прекрасні формулювання для медіа, для заголовків, для постів у Facebook, але ви питаєте про офіційну позицію, і я вам відповідаю, що офіційна позиція - Олександр Лукашенко", - додав глава МЗС.

Читайте також: Лукашенко поставив усе на задушливі обійми Путіна, але Білорусь залишається для нас дружньою державою, - Кулеба

Автор: 

Білорусь (7966) Лукашенко Олександр (2660) МЗС (4165) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+62
Кулеба рассказал, как Украина будет официально называть Лукашенко после завершения его каденции 5 ноября - Цензор.НЕТ 5583
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30.09.2020 11:37
+20
Неужели "таракан"???
Кулеба рассказал, как Украина будет официально называть Лукашенко после завершения его каденции 5 ноября - Цензор.НЕТ 1533
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30.09.2020 11:46
+18
Шура 3%
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30.09.2020 11:37
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Шура Лукашенко
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30.09.2020 11:36 Відповісти
Шура 3%
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30.09.2020 11:37 Відповісти
Кулеба розповів, як Україна офіційно називатиме Лукашенка після завершення його каденції 5 листопада - Цензор.НЕТ 8687
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30.09.2020 15:37 Відповісти
Кулеба рассказал, как Украина будет официально называть Лукашенко после завершения его каденции 5 ноября - Цензор.НЕТ 5583
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30.09.2020 11:37 Відповісти
виборча дільниця
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30.09.2020 11:56 Відповісти
Що за дурню ви постите? В садочку вже привчають до відповідальності за свої вчинки.
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30.09.2020 11:57 Відповісти
А мне привычнее стало "усатый таракан", я уже и привык как-то...
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30.09.2020 12:28 Відповісти
САШОК!!!
Да брось ты переживать, Сашок! На вот, лучше прими - помогает. - Я семь классов кончил, восьмой коридор - с меня хватит. - Чего тебе эта наука?

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/909/titr/print/ Весна на Заречной улице .............
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30.09.2020 12:35 Відповісти
просто Олександр Лукашенко?
без Ригоравич?
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30.09.2020 11:41 Відповісти
Олександр з Білорусі повідомляє

Кулеба розповів, як Україна офіційно називатиме Лукашенка після завершення його каденції 5 листопада - Цензор.НЕТ 1169
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30.09.2020 14:32 Відповісти
Виньетка?
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30.09.2020 15:12 Відповісти
а на цензоре мона обьявить конкурс на лучшее погоняло "опытного" младшего ***** ). ну и потом по итогам, обязать мид так его официально и называть. погоняло должно быть коротким, как выстрел! иначе время на ла-ла-ла-ла не останется )
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30.09.2020 11:42 Відповісти
Х-ло-2.
Лукох-ло.
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30.09.2020 11:48 Відповісти
Неужели "таракан"???
Кулеба рассказал, как Украина будет официально называть Лукашенко после завершения его каденции 5 ноября - Цензор.НЕТ 1533
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30.09.2020 11:46 Відповісти
Шурик Кукараченцев.
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30.09.2020 12:10 Відповісти
Лукашенко не соромиться публічно звинувачувати Україну та поливати брудом, а зелені сцикуни чи то соромляться чи то бояться адекватно відреагувати. Мабуть всетаки бояться- уних з бацькою один хазяїн.
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30.09.2020 12:13 Відповісти
Да при чем тут страх. Есть вещи, которые не может себе позволить действующий дипломат.
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30.09.2020 12:28 Відповісти
Діючий дипломат повинен завжди мати лиш одне - чітку позицію. Наші "віляння" в ситуації з Лукашенком не приносять жодних бонусів, лише іміджеві втрати.
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30.09.2020 12:35 Відповісти
Діючий дипломат має думати за наслідки того, що він робить і має розуміти, для чого вн це робить. Розривати всі стосунки з владою Білорусі, навіть якщо вона незаконна - не в інтересах України
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30.09.2020 13:32 Відповісти
Чітку позицію може мати тільки баран...Та й то,коли дивиться на нові ворота...А дипломат повинен розуміти,що його позиція може змінюватись в залежности від інтересів держави,тому,по можливости,позицію краще ховати,не показувати...Що Кулеба і зробив для не надто розумної журналістки,яка до свого єдиного традиційного питання "чий Крим?" додала друге про бацьку...
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30.09.2020 17:13 Відповісти
Може й так, але смішно шо - О. Лукаш. - то хто? в.язень, чи громадянин Австрії, чи папуас - хто той О. лукаш.? Сраліна в Гаазі теж би називали - Йосип Джугашвілі, але перед цим - "в.язень"
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01.10.2020 08:10 Відповісти
Їхня опозиція теж "виляє", не знає, яких саме "перамен" хоче. Він же не тягнув їх в Росію, а навпаки, почав віддалятися, може тому й сталося. Хто ці Тіхановські? кажуть, що їхні діти в Росії...
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30.09.2020 21:13 Відповісти
В очко надо таракана наказывать!
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30.09.2020 12:20 Відповісти
Кликуха полухуйло подойдёт железно
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30.09.2020 12:26 Відповісти
Оце молодця,оце по-Швейківськи,коли він думав,яке прізвісько надати підпручникові Дубові:пердун,чи напівпердун.Зупинився на пів...
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30.09.2020 17:08 Відповісти
А что обиднее дурак или полудурок ,как ты думаешь
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30.09.2020 19:55 Відповісти
несчастный человек из прошлого
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30.09.2020 12:28 Відповісти
Під%уйло(вник)!
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30.09.2020 12:38 Відповісти
А кто сказал и главное - доказал, - что Лукашенко "незаконно" избранный?
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30.09.2020 12:41 Відповісти
Саме так. За неї виходили сотні тисяч, та й серед них добра половина не за неї, а просто "перамен", бо вона обіцяла, що через півроку піде у відставку. А за Лукашенка, може, голосувало більше по країні -- пенсіонери, службовці, інші, які боялися революції, а також армія, поліція. То той піар і пропаганда провокаторів, ще не доводить перемогу на виборах.
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30.09.2020 21:25 Відповісти
Какого еще голоса лишили депутаты, каких еще 1,5 миллиона, о чем вы бредите?
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30.09.2020 13:33 Відповісти
Уточнил. Такие тёрки и такая опасность была. Но , дейсвительно, месяц назад ВРУ эту проблему разрулила... Не уверен, что ситуациюреально существовашую ещё 45 дней назад можно называть бредом... да ещё и моим... это Вы мои возможности переоценили. Но Вам спасибо , что заострили. Проверил. Пост снимаю.
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30.09.2020 15:41 Відповісти
Вы о чем вообще?
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30.09.2020 15:57 Відповісти
Сашка-Пе-до-раз
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30.09.2020 12:46 Відповісти
по классификации Гашека полупердун ,а в современной интерпретации полухуйло
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30.09.2020 12:51 Відповісти
луке надо в палате №6 дурочки процедуры проходить по ремонту крыши от протекания и сдвига по фазе . почти три десятка лет в кресле диктатора не проходят безследно для психики колхозного политрука. .
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30.09.2020 13:00 Відповісти
тебе там плохо живётся?
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30.09.2020 16:34 Відповісти
если человек идиот, то медицина безсильна не лечится такое.
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30.09.2020 16:45 Відповісти
на себе испытал?
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30.09.2020 17:00 Відповісти
Треба ще додавати посаду- гауляйтер лукашеску.
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30.09.2020 13:27 Відповісти
гав-гав - шо?
такое говно в Райхе, не поднялось бы выше конюха, да и то "по блату" то
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01.10.2020 08:12 Відповісти
вся вата за луку

свежак, сегодня днем

https://www.youtube.com/watch?v=58ZkPQuPD9A
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30.09.2020 15:58 Відповісти
молодец
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30.09.2020 16:33 Відповісти
Лукашонка
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30.09.2020 16:48 Відповісти
Кулеба, один из немногих достойных профессионалов в "зеленной" власти, думаю ермак-козырь его скоро уволит или он сам уволится из этого пристанища коррупционеров, воров, плагиатчиков, "рыгов" и преследователей участников Революции Достоинства.
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30.09.2020 16:53 Відповісти
А краще називати: Х.ло другий
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30.09.2020 17:57 Відповісти
Аляксандр Картошенко....🤣
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30.09.2020 23:37 Відповісти
🥔🥔🥔
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30.09.2020 23:39 Відповісти
А Лукашенку пофиг как его будут называть.
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01.10.2020 09:22 Відповісти
 
 