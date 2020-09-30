Кулеба розповів, як Україна офіційно називатиме Лукашенка після завершення його каденції 5 листопада. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, як Україна офіційно називатиме "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Про це Кулеба заявив, відповідаючи на запитання під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, журналісти запитали, як офіційно Україна називатиме Лукашенка після завершення його останнього терміну 5 листопада.

"Олександр Лукашенко", - відповів Кулеба.

Крім того, у міністра уточнили, чи будуть Лукашенка називати незаконно обраним або нелегітимним президентом.

"Це прекрасні формулювання для медіа, для заголовків, для постів у Facebook, але ви питаєте про офіційну позицію, і я вам відповідаю, що офіційна позиція - Олександр Лукашенко", - додав глава МЗС.

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