П'ять шкіл столиці закрито через COVID-19 у вчителів, 276 класів перебувають на самоізоляції, - Кличко. ВIДЕО

Через випадки захворювання вчителів на коронавірус у столиці закрито п'ять шкіл.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Місто продовжує контролювати дотримання протиепідемічних заходів у навчальних закладах. На сьогодні в столиці закрито на карантин 5 шкіл - через випадки захворювання серед учителів. По дві в Оболонському та Печерському районах. І одна школа - у Святошинському районі. У 118 школах на самоізоляції і дистанційному навчанні загалом 276 класів, де є хворі учні", - зазначив мер.

Загалом у Києві 366 хворих на коронавірус школярів і 193 педагоги.

У дитячих садках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрито 32 групи.

Два садки закрито на карантин. Один - у Печерському районі та один - у Деснянському.

Наповненість дітей у дитсадках сьогодні - понад 58 відсотків.

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