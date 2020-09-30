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Новини Відео Коронавірус і карантин
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П'ять шкіл столиці закрито через COVID-19 у вчителів, 276 класів перебувають на самоізоляції, - Кличко. ВIДЕО

Через випадки захворювання вчителів на коронавірус у столиці закрито п'ять шкіл.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Місто продовжує контролювати дотримання протиепідемічних заходів у навчальних закладах. На сьогодні в столиці закрито на карантин 5 шкіл - через випадки захворювання серед учителів. По дві в Оболонському та Печерському районах. І одна школа - у Святошинському районі. У 118 школах на самоізоляції і дистанційному навчанні загалом 276 класів, де є хворі учні", - зазначив мер.

Загалом у Києві 366 хворих на коронавірус школярів і 193 педагоги.

У дитячих садках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрито 32 групи.

Два садки закрито на карантин. Один - у Печерському районі та один - у Деснянському.

Наповненість дітей у дитсадках сьогодні - понад 58 відсотків.

Також читайте: За добу в Києві виявили 219 хворих на COVID-19, серед них 17 дітей, вісім осіб померли, - Кличко

Автор: 

дитячий садок (364) карантин (18172) Київ (19638) Кличко Віталій (3526) школа (2224) вчитель (401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Очередная "вспышка" барановируса означает что власть качается, и может упасть.
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30.09.2020 12:17 Відповісти
Качается - не качается, а народ с перепугу сам бежит не обычные анализы делать, а тесты за собственные деньги.
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30.09.2020 12:27 Відповісти
Сколько же идиотов...
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30.09.2020 12:35 Відповісти
Уважаемый, не мешайте им деньги воровать...
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30.09.2020 12:42 Відповісти
"Вор должен сидеть в тюрьме" (С)
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30.09.2020 13:03 Відповісти
 
 