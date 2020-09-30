П'ять шкіл столиці закрито через COVID-19 у вчителів, 276 класів перебувають на самоізоляції, - Кличко. ВIДЕО
Через випадки захворювання вчителів на коронавірус у столиці закрито п'ять шкіл.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
"Місто продовжує контролювати дотримання протиепідемічних заходів у навчальних закладах. На сьогодні в столиці закрито на карантин 5 шкіл - через випадки захворювання серед учителів. По дві в Оболонському та Печерському районах. І одна школа - у Святошинському районі. У 118 школах на самоізоляції і дистанційному навчанні загалом 276 класів, де є хворі учні", - зазначив мер.
Загалом у Києві 366 хворих на коронавірус школярів і 193 педагоги.
У дитячих садках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрито 32 групи.
Два садки закрито на карантин. Один - у Печерському районі та один - у Деснянському.
Наповненість дітей у дитсадках сьогодні - понад 58 відсотків.
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