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Від 35,9 тис. грн до 194,4 тис. грн: Степанов розповів, скільки коштуватимуть пологи з 2021 року. ВIДЕО

МОЗ з 2021 року встановить тарифи на надання медичної допомоги при пологах від 35 972 грн до 194 489 грн залежно від складності випадку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

Одним із пріоритетів міністерства зараз є надання медичної допомоги при пологах в повному обсязі - 100% допомоги - 100% громадян.

"Ми ставимо пріоритет на надання повного спектру медичних послуг під час пологів. Оскільки існують різні пологи за складністю, ми запроваджуємо додаткові коефіцієнти", - заявив Степанов.

Наприклад, на звичайні пологи буде витрачатися мінімальна сума, а на пологи з ускладненнями держава готова виділити велику суму. Міністр охорони здоров'я також відзначив лікування новонароджених, які перебувають у важких ситуаціях.

"Це коли дитина народжується з маленькою вагою і її потрібно рятувати, потрібно, щоб їй надали медичну допомогу в повному обсязі. Крім того, там досить дорогі ліки, які потрібні цій дитині. Ми це теж порахували", - розповів Степанов на брифінгу.

За словами Степанова, тариф на пологи буде коливатися від 35 972 грн тис. до 194 489 гривень. Ці кошти буде платити лікарням держава.

Також читайте: У межах медреформи 45 з 46 пологових будинків України збільшили фінансування за Програмою медичних гарантій, - Нацслужби здоров'я

Міністр також додав, що МОЗ передбачає близько 270 тис. пологів на рік.

Автор: 

МОЗ (5401) пологовий будинок (52) пологи (54) Степанов Максим (2197)


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Топ коментарі
+31
Хороший распил получается. Степанов решил что на одном Ковиде много не заработаешь. Роды более надежный бизнес.
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30.09.2020 13:16
+25
Забыли написать, что роженицам все равно придется давать на лапу 1000$ минимум, потому что врачи скажут, что никаких денег государство им не перечисляло и по факту есть только активированный уголь и зеленка.
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30.09.2020 13:28
+16
Это будет идти от государства. Просто государство будет выделять на каждые роды такую сумму. Кому они пойдут догадайтесь с трех раз.
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30.09.2020 13:16
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Это будет идти от государства. Просто государство будет выделять на каждые роды такую сумму. Кому они пойдут догадайтесь с трех раз.
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30.09.2020 13:16 Відповісти
Ни фига себе, в Америке меньше!
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30.09.2020 13:35 Відповісти
все, валю в америку!
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30.09.2020 14:19 Відповісти
РОЖАТЬ!!!!!!??????
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30.09.2020 15:55 Відповісти
две телки сегодня предлагали потрахаться......вот хитрюги!
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30.09.2020 16:59 Відповісти
Хороший распил получается. Степанов решил что на одном Ковиде много не заработаешь. Роды более надежный бизнес.
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30.09.2020 13:16 Відповісти
Патологоанатомы, тоже под министерством здравохранения
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30.09.2020 13:30 Відповісти
Более стабильный, ковид дай Бог закончится, роды будут всегда
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30.09.2020 13:31 Відповісти
даст, даст, уже "дал" - чо скулить то?
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30.09.2020 13:36 Відповісти
Ну и к чему это было написано?
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30.09.2020 14:44 Відповісти
к тому шо ты веришь шо планетке - 7000 лет, вот к чему. Или ты "еретик"? цугцванг, так что не продолжай
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30.09.2020 14:51 Відповісти
Ещё я верю, что есть две бесконечные вещи - Вселенная и человеческая глупость. На счёт второго я ещё раз убедился.
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30.09.2020 15:08 Відповісти
трусы? крестик?
то Вселенной скока лет? А земле? А как же шо только земля есть, а все остальное от Лукашенка?

Щас и попа Римская наложил на яхве, высрав шо всякие геи = деточки бошие.....
Я просто ненавижу двуличность и лицемерие(христоедство на 100% подходит)
Так шо или Боб, или вселенная, ибо т.н. "св. писсание" так и написсано - Боб диктовал(ну да, куча "евангелий" и лепка из этого корма для рабов)
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30.09.2020 15:19 Відповісти
Ти свідок Івови зеленого? Чи просто іпанутий на всю голову? Пишеш якусь херню, сам з неї тішешся. Для обдарованих: вислів дай Боже або збав Боже використовують не тільки віруючи люди.
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30.09.2020 16:08 Відповісти
а что ты предлагаешь? какие альтернативы?
понятно, что пилить будут.
но, твои предложения:
КАК РОЖАТЬ?!!!
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30.09.2020 14:20 Відповісти
как раньше рожали в поле... серп бросила родила и дальше косит ума не приложу
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30.09.2020 13:16 Відповісти
У кого-то из украинских классиков был эпизод: крпестная родила, и ей на роды вроде бы 3 дня отпуска дали. Правда, на 2-й день к ней прибежал управляющий и ударил нагайкой по спине - чего, мол, не на работе? И, узнав, что она только родила, сказал что-то вроде 2ну ладно, чтобы завтра была!".
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30.09.2020 13:36 Відповісти
Выкинь телефон, компьютер, продай машину, и живи как раньше
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30.09.2020 13:50 Відповісти
Вы сможете приложить свой ум только тогда, когда посмотрите статистику детской смертности за тот период. Вот тогда пазл и сложится.
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30.09.2020 15:37 Відповісти
не может быть а я и не знал что смертность была выше..... а чего тут слаживать только с дцп в Украине 30 000 детей живет.. естественный отбор полностью отсутствует.. за то смертность меньше.. за другие отклонения и болезни вообще не говорю..
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01.10.2020 09:08 Відповісти
Вот в том то и дело. Вы говорите именно о тех выживших сильнейших. Т.е. рожали много, но и умирало много. Кроме того высокая смертность была среди рожениц. Все было по принципу, что все в воле Господней.
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01.10.2020 11:04 Відповісти
они живут в другом мире...
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30.09.2020 13:17 Відповісти
На что Степанову выделяют миллиарды из бюджета?
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30.09.2020 13:17 Відповісти
От 35,9 тыс. грн до 194,4 тыс. грн: Степанов рассказал, сколько будут стоить роды с 2021 года - Цензор.НЕТ 8378
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30.09.2020 13:17 Відповісти
"Скажи мне мама что мне делать!? И мудрая седая мать, глубокомысленно сказала - бухать! (с)
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30.09.2020 13:18 Відповісти
чуствуете заботу-35972
а не 36002грн!
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30.09.2020 13:19 Відповісти
73 процента дурникив...краше не народжуйте!
Просто БУХАЙТЕ...САМЕ ВЫНАДЕЖДА ЗЕни!
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30.09.2020 13:22 Відповісти
Ну от нарешті і наступило покращення!
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30.09.2020 13:21 Відповісти
🤣🤣🤣
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30.09.2020 13:23 Відповісти
А если в бюджете не будет денег...
Их достанут из ваших карманов!)
А их по ходу скоро не будет)
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30.09.2020 13:28 Відповісти
А сейчас сколько, можно поинтересоваться?
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30.09.2020 13:28 Відповісти
Забыли написать, что роженицам все равно придется давать на лапу 1000$ минимум, потому что врачи скажут, что никаких денег государство им не перечисляло и по факту есть только активированный уголь и зеленка.
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30.09.2020 13:28 Відповісти
Не ну это как всегда...
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30.09.2020 13:37 Відповісти
Активированный уголь при гриппе , а зеленка , мазать пупок, если живот болит . Да еще забыл , ПУРГЕН , самое надежное лекарство от кашля .
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30.09.2020 16:00 Відповісти
Непонятны ваши капризы. Государство же финансирует. Кому то же надо планировать калькуляцию расходов. Озвучены цифры, что в этом плохого?
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30.09.2020 13:28 Відповісти
...рукалицо...
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30.09.2020 13:41 Відповісти
Фтопку у кого нет!
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30.09.2020 13:31 Відповісти
Зрозуміло, всі гроші, виділені на медицину, підуть на роди.
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30.09.2020 13:39 Відповісти
Как платили врачам за роды так и будут дальше. А эти деньги в карман пойдут
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30.09.2020 13:40 Відповісти
т.е, платить шоп размножиться, когда власть кричит - ггасмножай.те.сь, а потом если парень - воспитывать, тратить бабло, а потом - Ану давай его сюда, служить де.генералам на дачах будет(рабство), а потом - приходит(ну щас не так, но за совок прикольно писал Антиколорадос - приходишь оттудова законченным зверем). Ну в принципе похоже, правда не "бесплатно".
Что за бред они сделали то? а если нет бабла - тупо вывернут..... этому, ну "плоду" ножку и выкинут в приют?
я чет не понимаю.
Еще и видео я, неумный включил и как всегда от этого стебанова - Ааааа. оно хоть читать умеет то?
Его бабы, ну, у нас не бабы, ну, желщины, должны бы щас вызывать перед Минзаболом, чтобы вышел и расчехлил высер. это не сон, точно?
скоро как в африке будут Пут, то есть кондомы раздавать наверное.
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30.09.2020 13:43 Відповісти
Странное недовольство сектантов секты свидетелей рэформ
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30.09.2020 13:46 Відповісти
russian asshole, your opinion doesn't interest us
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30.09.2020 13:54 Відповісти
Дешевле ребенка родить в Польше, с надеждой на гражданство....
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30.09.2020 13:52 Відповісти
а ты попробуй, заедь туда ...беременным и всё поймешь...
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30.09.2020 14:00 Відповісти
а шо по этому поводу думает вот эта тётя?
Від 35,9 тис. грн до 194,4 тис. грн: Степанов розповів, скільки коштуватимуть пологи з 2021 року - Цензор.НЕТ 273
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30.09.2020 13:56 Відповісти
Все это с лихвой компенсируется бесплатным бебипакетом.
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30.09.2020 13:56 Відповісти
С такими расценками, зеленое дурачило просто уничтожает у населения желание платить налоги и работать легально.
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30.09.2020 14:00 Відповісти
так вони ж всі роди будуть робити складними!
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30.09.2020 14:01 Відповісти
а скоко успешных апераций провёл ентот вумный данецкий херурк?..
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30.09.2020 14:02 Відповісти
35 тысяч, если простой гражданин, 194 тысячи если потомственный ЗЕдепутат.
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30.09.2020 14:29 Відповісти
У всех потомственных ЗЕдепутатов характерная особенность - они рождаются не от-туда, а из офиса.
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30.09.2020 14:31 Відповісти
а роженицам 42 000 на четыре года точнее на три года и девять месяцев
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30.09.2020 15:14 Відповісти
За 194000 це мабуть Степанов буде особисто приймати роди, а асистентом буде Коломойський!
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30.09.2020 15:15 Відповісти
представляете надо прожить три года за 800 гривен в месяц
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30.09.2020 15:16 Відповісти
Как башляли в киевских роддомах 3000 грн добровольно-принудительно помощи "на ремонт провала", так и башляют. А если хотите, чтоб врачи сделали все, чтобы обезопасить роды, готовьтесь выложить еще 1300$.
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30.09.2020 15:47 Відповісти
При таких цінах і таких доходах ,влада спеціально робить що б менше народжувалось ,більше вмирало ,в цих бандитів залишився один ресурс це земля яку планують продати і байдуже їм Україна.
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30.09.2020 15:57 Відповісти
от куда у людей 35000 то есть это все за бабки аххах та спасибо
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30.09.2020 16:00 Відповісти
шоб родить обузу стране надо заплотить азхаххаххах
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30.09.2020 16:00 Відповісти
с таким "державницьким" подходом, украинцев никогда больше не будет 50млн..
оккупация Мордором произойдёт через неподъёмные (для многих) роды.. и это только роды..
даже не знаю, как у нас получилось родить реально почти бесплатно, относительно недавно.. в Киеве..
это так заканчивается эпоха бедности от ************ Зели?
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30.09.2020 16:35 Відповісти
Та народжують і безкоштовно. Не переймайтеся. Вся справа в умовах перебування у пологовому будинку. Безкоштовні породіллі знаходяться у палатах по 8-10 осіб та за стандартного нагляду. А за доляри - по 3-4. А за великі доляри - самі.
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30.09.2020 19:16 Відповісти
Багато вагітних від цієї заяви нашого міністра не втримаються і тут же родять...
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30.09.2020 16:58 Відповісти
73% біомасси , точно престануть народжувати за таку суму , тому що чекали на шару 🤣🤣🤣
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30.09.2020 17:45 Відповісти
степанов, а давай тогда обучение в медицинских университетах, институтах и училищах/колледжах сделаем исключительно платным... а то я смотрю что большинство медиков хорошо жить начали!!!! кто сомневаеться в моих словах - ложитесь в любую больничку и сразу почувствуете!
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30.09.2020 18:45 Відповісти
Размножение дорогое
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30.09.2020 19:12 Відповісти
Ця влада видно хоче щоб українці не народжувалися - від 36 тис тільки офіційно, срака не злипнеться?!
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30.09.2020 19:38 Відповісти
 
 