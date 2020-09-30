Від 35,9 тис. грн до 194,4 тис. грн: Степанов розповів, скільки коштуватимуть пологи з 2021 року. ВIДЕО

МОЗ з 2021 року встановить тарифи на надання медичної допомоги при пологах від 35 972 грн до 194 489 грн залежно від складності випадку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

Одним із пріоритетів міністерства зараз є надання медичної допомоги при пологах в повному обсязі - 100% допомоги - 100% громадян.

"Ми ставимо пріоритет на надання повного спектру медичних послуг під час пологів. Оскільки існують різні пологи за складністю, ми запроваджуємо додаткові коефіцієнти", - заявив Степанов.

Наприклад, на звичайні пологи буде витрачатися мінімальна сума, а на пологи з ускладненнями держава готова виділити велику суму. Міністр охорони здоров'я також відзначив лікування новонароджених, які перебувають у важких ситуаціях.

"Це коли дитина народжується з маленькою вагою і її потрібно рятувати, потрібно, щоб їй надали медичну допомогу в повному обсязі. Крім того, там досить дорогі ліки, які потрібні цій дитині. Ми це теж порахували", - розповів Степанов на брифінгу.

За словами Степанова, тариф на пологи буде коливатися від 35 972 грн тис. до 194 489 гривень. Ці кошти буде платити лікарням держава.

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Міністр також додав, що МОЗ передбачає близько 270 тис. пологів на рік.