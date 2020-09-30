Від 35,9 тис. грн до 194,4 тис. грн: Степанов розповів, скільки коштуватимуть пологи з 2021 року. ВIДЕО
МОЗ з 2021 року встановить тарифи на надання медичної допомоги при пологах від 35 972 грн до 194 489 грн залежно від складності випадку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.
Одним із пріоритетів міністерства зараз є надання медичної допомоги при пологах в повному обсязі - 100% допомоги - 100% громадян.
"Ми ставимо пріоритет на надання повного спектру медичних послуг під час пологів. Оскільки існують різні пологи за складністю, ми запроваджуємо додаткові коефіцієнти", - заявив Степанов.
Наприклад, на звичайні пологи буде витрачатися мінімальна сума, а на пологи з ускладненнями держава готова виділити велику суму. Міністр охорони здоров'я також відзначив лікування новонароджених, які перебувають у важких ситуаціях.
"Це коли дитина народжується з маленькою вагою і її потрібно рятувати, потрібно, щоб їй надали медичну допомогу в повному обсязі. Крім того, там досить дорогі ліки, які потрібні цій дитині. Ми це теж порахували", - розповів Степанов на брифінгу.
За словами Степанова, тариф на пологи буде коливатися від 35 972 грн тис. до 194 489 гривень. Ці кошти буде платити лікарням держава.
Міністр також додав, що МОЗ передбачає близько 270 тис. пологів на рік.
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то Вселенной скока лет? А земле? А как же шо только земля есть, а все остальное от Лукашенка?
Щас и попа Римская наложил на яхве, высрав шо всякие геи = деточки бошие.....
Я просто ненавижу двуличность и лицемерие(христоедство на 100% подходит)
Так шо или Боб, или вселенная, ибо т.н. "св. писсание" так и написсано - Боб диктовал(ну да, куча "евангелий" и лепка из этого корма для рабов)
понятно, что пилить будут.
но, твои предложения:
КАК РОЖАТЬ?!!!
а не 36002грн!
Просто БУХАЙТЕ...САМЕ ВЫНАДЕЖДА ЗЕни!
Их достанут из ваших карманов!)
А их по ходу скоро не будет)
Что за бред они сделали то? а если нет бабла - тупо вывернут..... этому, ну "плоду" ножку и выкинут в приют?
я чет не понимаю.
Еще и видео я, неумный включил и как всегда от этого стебанова - Ааааа. оно хоть читать умеет то?
Его бабы, ну, у нас не бабы, ну, желщины, должны бы щас вызывать перед Минзаболом, чтобы вышел и расчехлил высер. это не сон, точно?
скоро как в африке будут Пут, то есть кондомы раздавать наверное.
оккупация Мордором произойдёт через неподъёмные (для многих) роды.. и это только роды..
даже не знаю, как у нас получилось родить реально почти бесплатно, относительно недавно.. в Киеве..
это так заканчивается эпоха бедности от ************ Зели?