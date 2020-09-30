УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10314 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
1 001 9

Шмигаль закликає громадян відповідально поставитися до ситуації з COVID-19: Загалом по країні в лікарнях заповнено вже понад 50% місць. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає суспільство до свідомого ставлення до коронавірусу в зв'язку з ростом захворюваності.

"В Україні, на жаль, черговий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус, понад 4 тис. осіб ... Загалом по країні вже понад 50% заповнених місць (в лікарнях.- Ред.)", - сказав він на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр підкреслив, що очікує від Держспоживслужби, Міністерства охорони здоров'я, місцевої влади активнішої роз'яснювальної та комунікаційної роботи з людьми.

"Закликаю суспільство до свідомого ставлення ... Пам'ятайте про свою відповідальність", - сказав Шмигаль.

Також читайте: Рада скасувала пленарні засідання в четвер і п'ятницю через спалах COVID-19 серед депутатів

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4640) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Премьер подчеркнул, что ожидает от Госпотребслужбы, Министерства здравоохранения, местных властей более активной разъяснительной и коммуникационной работы с людьми, они это и делают от 17000 до 34000 грн.
показати весь коментар
30.09.2020 14:48 Відповісти
Ответственней, это как?
Не ездить в переполненом транспорте? Не стоять в очереди к врачу, где куча людей с непонятными симптомами? Ждать неделю результаты теста?
Смотреть на депутатов, которые ходят в Раде без масок и их никто не штрафует?
Ну и так далее...
показати весь коментар
30.09.2020 14:50 Відповісти
А обязать людей ходить в масках в общественных местах премьер не хочет? Конечно нет. Выборы на носу. Открою большой секрет: Слуга Народа пролетит как фанера на Парижем с масками или без.

Студенты уже на занятия ходят без масок. Зато после выборов все отвалится и будем в красной зоне.
показати весь коментар
30.09.2020 15:16 Відповісти
Прежде чем садится в общественный транспорт Харькова без маски подумайте о том, что 17 городская больница переполнена - мест нет совсем, 13 берет только с кислородом в крови 80 и меньше (сатурация) в 24 больнице разбежались врачи. Лечиться будете сами, на дому, и никакие медикаменты вам никто не обеспечит - в больнице хоть шансы были. Решать Вам.

"Сейчас в областной инфекционной больнице заняты все 315 мест. Только 28 сентября туда госпитализировали 76 больных.

У нас много больных. У нас много тяжело больных. И наша больница - это большая реанимация. У нас более 140 больных находятся на кислородной поддержке. У нас реанимация на 12 человек - переполнена. У нас есть дополнительно еще кислородные аппараты, на которых находятся больные не в реанимации, а в обычных отделениях. Ситуация очень, скажем так, напряженная", - сказал глава Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов."

https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/30.09.2020/opornye_po_koronavirusu_bolnitsy_perepolneny/ https://www.sq.com.ua/rus/news/novos...y_perepolneny/
показати весь коментар
30.09.2020 14:52 Відповісти
Шмыгаль призывает граждан ответственно отнестись к ситуации с COVID-19: В целом по стране в больницах заполнены уже более 50% мест - Цензор.НЕТ 2012
показати весь коментар
30.09.2020 15:00 Відповісти
***
в такую мерзкую погоду
в холодный дождь и листопад
становится вкуснее кофе
теплее кот и мягче плед
показати весь коментар
30.09.2020 15:04 Відповісти
Шмыгаль призывает граждан ответственно отнестись к ситуации с COVID-19: В целом по стране в больницах заполнены уже более 50% мест/ При папереднике жить было лучше, жить было веселее: Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук /Гончарук о Госбюджете-2020: Победа! Уже в ближайшее время жизнь каждого украинца станет комфортнее.
показати весь коментар
30.09.2020 15:25 Відповісти
 
 