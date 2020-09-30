Шмигаль закликає громадян відповідально поставитися до ситуації з COVID-19: Загалом по країні в лікарнях заповнено вже понад 50% місць. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає суспільство до свідомого ставлення до коронавірусу в зв'язку з ростом захворюваності.

"В Україні, на жаль, черговий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус, понад 4 тис. осіб ... Загалом по країні вже понад 50% заповнених місць (в лікарнях.- Ред.)", - сказав він на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр підкреслив, що очікує від Держспоживслужби, Міністерства охорони здоров'я, місцевої влади активнішої роз'яснювальної та комунікаційної роботи з людьми.

"Закликаю суспільство до свідомого ставлення ... Пам'ятайте про свою відповідальність", - сказав Шмигаль.

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