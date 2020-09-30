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Шмигаль закликає громадян відповідально поставитися до ситуації з COVID-19: Загалом по країні в лікарнях заповнено вже понад 50% місць. ВIДЕО
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає суспільство до свідомого ставлення до коронавірусу в зв'язку з ростом захворюваності.
"В Україні, на жаль, черговий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус, понад 4 тис. осіб ... Загалом по країні вже понад 50% заповнених місць (в лікарнях.- Ред.)", - сказав він на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Прем'єр підкреслив, що очікує від Держспоживслужби, Міністерства охорони здоров'я, місцевої влади активнішої роз'яснювальної та комунікаційної роботи з людьми.
"Закликаю суспільство до свідомого ставлення ... Пам'ятайте про свою відповідальність", - сказав Шмигаль.
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Не ездить в переполненом транспорте? Не стоять в очереди к врачу, где куча людей с непонятными симптомами? Ждать неделю результаты теста?
Смотреть на депутатов, которые ходят в Раде без масок и их никто не штрафует?
Ну и так далее...
Студенты уже на занятия ходят без масок. Зато после выборов все отвалится и будем в красной зоне.
"Сейчас в областной инфекционной больнице заняты все 315 мест. Только 28 сентября туда госпитализировали 76 больных.
У нас много больных. У нас много тяжело больных. И наша больница - это большая реанимация. У нас более 140 больных находятся на кислородной поддержке. У нас реанимация на 12 человек - переполнена. У нас есть дополнительно еще кислородные аппараты, на которых находятся больные не в реанимации, а в обычных отделениях. Ситуация очень, скажем так, напряженная", - сказал глава Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов."
https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/30.09.2020/opornye_po_koronavirusu_bolnitsy_perepolneny/ https://www.sq.com.ua/rus/news/novos...y_perepolneny/
в такую мерзкую погоду
в холодный дождь и листопад
становится вкуснее кофе
теплее кот и мягче плед