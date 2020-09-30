"Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці. ВIДЕО

Під час зустрічі з працівниками атомної галузі РФ Путін перервав молодого вченого, що розповідав про досягнення світової атомної енергетики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, молодий вчений розповідав про нейтрино, нову фізику, енергетику майбутнього, міжнародні проєкти, але Путін поставив тільки питання про можливість створення нової зброї.

"Нейтрино озброїти можна?" - запитав він. Вчений перепитав Путіна і сказав, що застосування цих частинок дуже різне.

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