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"Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці. ВIДЕО

Під час зустрічі з працівниками атомної галузі РФ Путін перервав молодого вченого, що розповідав про досягнення світової атомної енергетики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, молодий вчений розповідав про нейтрино, нову фізику, енергетику майбутнього, міжнародні проєкти, але Путін поставив тільки питання про можливість створення нової зброї.

"Нейтрино озброїти можна?" - запитав він. Вчений перепитав Путіна і сказав, що застосування цих частинок дуже різне.

Читайте також: Путін - Лукашенку: Що стосується військової складової, у нас є план і він буде реалізований

Автор: 

зброя (7523) путін володимир (24089) атомна енергетика (513)


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Топ коментарі
+80
ППЦ. Кацап это диагноз.
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30.09.2020 16:30
+35
Вооружить нейтрино ? Пуйло, похоже, всю школу пронюхал клей. У него проблемы с синтаксисом русского языка.
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30.09.2020 16:33
+31
"Кто о чём, а вшивый о бане".
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30.09.2020 16:36
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А чєво, можно оснастіть нєйтрінним рєактівним двіґатєлєм ТАВКР "Адмірал Кузнєцофф", і таґда он сможет плавать бєсканєчно долґо по нєпрєдсказуємой траекторії
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30.09.2020 18:57 Відповісти
вот не нужно врагам сливать идеи!
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02.10.2020 18:58 Відповісти
Можна використовувати як шпійонів раз такі непомітні)
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30.09.2020 19:08 Відповісти
Интересный вопрос: Открыто 3 вида нейтрино. У каждого есть соответствующее антинейтрино. В теории античастица соприкасаясь с частицей - обе аннигилируют., с выделением энергии по весу равной вступившим в распад частицам. То есть сразу же, если дело касается других частиц. А как аннигилирует антинейтрино? Оно ведь почти не взаимодействует с веществом? Ему надо встретиться с нейтрино именно своего вида? Или с любой другой частицей? (оба варианта - произойдут крайне не скоро). Нельзя ли сделать из потока антинейтрино, канал передачи энергии? Весят они конечно мало, их понадобится много, но за то такой поток может пролететь сквозь звезду и не заметить этого. (только 3 малости решить: 1) откуда брать антинейтрино 2) как их направлять куда тебе надо 3) как на месте их ловить и аннигилировать)
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30.09.2020 19:28 Відповісти
Яке воно їбо#уте,хай Бог милує...
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30.09.2020 18:51 Відповісти
Сидять кассабські ублюдки з монголоїдними мордами з ознаками виродження, і шукають скрєпні способи вставанія рассіі с калєн:
"А нєйтріно можно інтеґріровать в жопи наших олімпійскіх спарцмєнов, чьтоби оні бистрєє лєталі на лижах?"
"А єслі облучіть нейтрінним потоком мошонку сЦаря, то он послє етоґо станєт бєссмєртним?"
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30.09.2020 18:53 Відповісти
"Василь Иванович, а вот нейтрино вооружить можно?"

"Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці - Цензор.НЕТ 9769
" Можно...Только вот подучиться маленько надо...чтоб понять что то за хрень? ))))))))))))))
"Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці - Цензор.НЕТ 8012

...
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30.09.2020 18:56 Відповісти
Умом решил блеснуть! Мачо-эрудит охрененный.
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30.09.2020 18:59 Відповісти
Царю нууудно. Але чому не позагравати до хлопця...
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30.09.2020 20:08 Відповісти
***** как было тупым прапором, так и осталось
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30.09.2020 19:08 Відповісти
"Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці - Цензор.НЕТ 8022
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30.09.2020 19:20 Відповісти
ЫкономиЗд от Б-га,прямиком из ********* подворотни.)) Убогий лысогном.)
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01.10.2020 11:21 Відповісти
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01.10.2020 11:21 Відповісти
Он **.утый - это факт. Немцов был прав.
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30.09.2020 19:29 Відповісти
Да и Меркель пришла к подобному выводу.
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01.10.2020 09:47 Відповісти
С какими только идиотами мне приходится иметь дело... "Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці - Цензор.НЕТ 551
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01.10.2020 11:33 Відповісти
"Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці - Цензор.НЕТ 4662
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30.09.2020 19:29 Відповісти
Предлагаю российской армии целиком и полностью перевооружиться на нейтринный бомбы и нейтринные бластеры. Это будет первая в мире армия, которая никого не сможет убить или ранить.
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30.09.2020 19:44 Відповісти
Нейтрино -абсолютно нешкідлива атомна частка . Але ***** про єто не доложілі .. ! .
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30.09.2020 20:05 Відповісти
"Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці - Цензор.НЕТ 7206
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30.09.2020 19:44 Відповісти
Почему-то всяким воинствующим идиотам нравится производить миллионы тонн дорогостоящей смертоносной техники и уничтожать людей, вместо того чтобы пустить гораздо меньшие средства на совершенствование технологий (утилизация энергии солнца, ветра и т.п.) и изобретение мощных компактных аккумуляторов, что дает возможность электрифицировать почти весь транспорт и промышленность, и делает войны за углеводородное сырье абсолютно бессмысленными.
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30.09.2020 19:55 Відповісти
В 1169 році, Суздальський князь (і за компанію власник Москви) Гандруша Боголюбський, бажаючи підняти "рейтинг" свого князівства, сплюндрував Київ, оскільки іншого способу зрівнятись з ним не знайшов. Ну, з тих пір на запорєбрикових болотах нічого не змінилось.
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30.09.2020 22:16 Відповісти
Вбогий бастард андруша з заліся - це і є перший прото-кацап. І пика відповідна.
З нього і почалась рассєя, анти-Русь., з пограбування Києва, з крадіжки головної ікони Русі...
В цьому всі кацапи. Потім московський улус, Орда і рассєя, як її продовження та її вилупок...

Ось воно -
"Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці - Цензор.НЕТ 9396
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01.10.2020 11:46 Відповісти
"Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці - Цензор.НЕТ 970
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30.09.2020 20:19 Відповісти
Да видели мы уже робота на проводе
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01.10.2020 11:06 Відповісти
***** Обнуленное
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30.09.2020 21:15 Відповісти
вот просто интересно: а сильно ли зашкварчит если засунуть голову ***** в 5-киловатную микроволновку?
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30.09.2020 21:17 Відповісти
МЕРЗОПАКОСТЬ ТУПОРЫЛАЯ !!!
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30.09.2020 21:32 Відповісти
Лаптями вооружайтесь.
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30.09.2020 21:38 Відповісти
Новичка уже недостаточно?
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30.09.2020 21:49 Відповісти
Путин - это маньяк. Он помешан на убийствах. Путин убил наверное миллионы уже людей за свою жизнь - войнами, ядами, терактами и т.д.
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30.09.2020 21:53 Відповісти
не согласен, это просто говорящая голова конторы
обнуленный зицпредседатель Фунт
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01.10.2020 00:59 Відповісти
вооружить нельзя, но ты можешь отсосать.
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30.09.2020 22:05 Відповісти
"Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці - Цензор.НЕТ 2026
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30.09.2020 22:14 Відповісти
про частицы вселенной которые проходят через материю уже известно давно ..... а кацапы только сейчас пытаються рассказывать об этом Ноу-Хау ??)))))))
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30.09.2020 22:15 Відповісти
Он там до сих пор в интернет не верит
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01.10.2020 11:24 Відповісти
Кацапы даже на своем собственном языке два слова правильно связать не могут.
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30.09.2020 22:23 Відповісти
А у них есть собственный язык?
Зная, как они воруют ВСЁ, и не только материальное, а также историю, символику, я уверен, что и язык они украли. Даже знаю у кого: у нас Ведь не кажется ли странным, что монголы, мокша, удмурты, буряты вдруг заговорили на языке, очень близком к славянским? Я уже молчу о том, что язык называется русским - а не московским или моксельским.
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01.10.2020 10:09 Відповісти
Этот здвинутый уже даже не смешон. Подумать только что у этого недомерка в мозгах больше ничего нет-- ужас.
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30.09.2020 22:24 Відповісти
А в кацапской окодемии ноук еще не открыли новую частицу - *******?
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30.09.2020 22:25 Відповісти
Про нетронну бомбу базарили при Брежнєві.
Архаїка.
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30.09.2020 22:32 Відповісти
нейтрон(это про бомбу) и нейтрино вообще то разные частицы... Шо там про "Архаїка." ?? ))))
читай учебник ))
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30.09.2020 23:21 Відповісти
Упырь сидит и думает как бы кого убить. Даже нейтральное нетрино хочет вместо Новичка использовать.
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30.09.2020 23:55 Відповісти
Это у него такие шуточки дебильные ***
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30.09.2020 23:58 Відповісти
ботоксний Сцарьок-лисогном зображає великого воітеля... Чмо - педофіл навіть в армії не служило, як і його мЯністр ординець шойгу,стратеги пілять...

Очевидно, що пуйло насправді сцить, а перед своїм лохторатом та силовиками натужно зображає вЯлікага ваітєля і стратега,тьфу,чмо сране.
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01.10.2020 01:45 Відповісти
Мені це нагадало анекдот часів мого дитинства:
Петька: Василю Івановичу(В.І.), ракети привезли.
В.І.: А сідла до них?
Петька: Дуб ти, Василю Іванович.
В.І.: Так я - могутній.
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01.10.2020 00:07 Відповісти
Нейтрины могут Новичек нести ?
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01.10.2020 01:02 Відповісти
І вчений, і пуйло такі рюзьге)) два ординця...

Пів обісРашки - це ординці, кацапо-орда срана. глаз узьке, значіт рюзьге.))
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01.10.2020 01:39 Відповісти
видно діла у ********** зі зброєю ДУЖЕ не дуже, якщо він вже ПУБЛІЧНО випрошує ідеї для зброї....

ми всі ДОБРЕ ПАМ'ЯТАЄМО про ракети, яка "вічно літає і не знає де впаде"! АХАХАХАХАХАА!!! і мультяшні ракети над флоридою!
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01.10.2020 03:10 Відповісти
Знає, впаде там же, звідки злітає.
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01.10.2020 09:59 Відповісти
да плешивый просто поехал умом...
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01.10.2020 04:50 Відповісти
А может быть трахнем? Обязательно трахнем! Но потом. Весь мир в труху!...)))
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01.10.2020 07:31 Відповісти
А стоит лишь наложить эмбарго на нефть и газ, отключить СВИФТ и - "запоёт" кастрированным голосом, "воитель" хренов.
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01.10.2020 09:54 Відповісти
Срань Господня, это испражненец ПУКИН!
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01.10.2020 09:56 Відповісти
В теории корпускулярные оружие возможное, но не в *********.
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01.10.2020 10:34 Відповісти
http://newsone.ua/news/politics/v_rossii_obvinili_ukrainu_v_fakticheskom_prekrashhenii_minskih_soglasheniy.html В России обвинили Украину в фактическом прекращении Минских соглашений , Беларусь сейчас уже и стала открыто Расия, а какой умный человек будет вести переговоры на земле оккупанта?
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01.10.2020 11:00 Відповісти
У кремлёвской ошизевшей крысы есть, не покидающее его, навязчивое желание всех убивать....Он бы и родителей своих жестоко убил, если бы они были живы....Плешивому гельминту хронически не хватает мощного, всепроникающего оружия....Надо помочь этому психу успокоиться - надо его усыпить....Других вариантов нет...
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01.10.2020 11:12 Відповісти
хто о чем, а вшивый о бане
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01.10.2020 11:26 Відповісти
да он же просто прикололся...
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01.10.2020 11:30 Відповісти
Схоже Звізда Моржова в серйоз сприйняв слова Трампа про "надзбирою".
Уже не контролює свій маніакальний страх навіть на людях.
На проказушній зустрічі з енергетиками загнув про "бойове нейтрино".
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01.10.2020 12:21 Відповісти
Такой молодой, а уже с медалькой...
Это кто?
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01.10.2020 12:25 Відповісти
Кому что ,а курке просо ! ******** фюрер ищет новые средства для убийства людей !? Теплыми сортирами ордынцев лучше бы обеспечил.
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01.10.2020 12:37 Відповісти
Нейтрино точно можно научить носить за шефом портфель, травить шефа в бане, подкладывать под жилые здания гексоген, тырить бюджетные деньи и дрючить мальчиков в попку.
Нейтрино легко превращает страну-участника G8 в клоаку третьего мира.
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01.10.2020 12:50 Відповісти
И где Зелень у этого маньяка увидел в глазах, что он хочет прекращения войны в Украине, когда эта гнида войны разжигает по всему миру и жаждит мирового господства!!!!!!!
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01.10.2020 13:09 Відповісти
"вооружить можно"... - желательно побыстрей, чтобы этот ху*ло разнес свою территорию в прах и накрыл ее "радиоактивным пеплом", - прекрасное "желание".
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01.10.2020 14:54 Відповісти
Нейтрино и *****
(почти "Мартышка и очки")

От старости ***** слабо мозгами стало
И впав в маразм
Вооружить нейтрино возжелало

Как ни полезна вещь, - цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу клонит;
А ежели невежда тот *****
Так он еще "конкретно гонит"
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05.10.2020 13:02 Відповісти
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