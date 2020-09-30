"Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці. ВIДЕО
Під час зустрічі з працівниками атомної галузі РФ Путін перервав молодого вченого, що розповідав про досягнення світової атомної енергетики.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, молодий вчений розповідав про нейтрино, нову фізику, енергетику майбутнього, міжнародні проєкти, але Путін поставив тільки питання про можливість створення нової зброї.
"Нейтрино озброїти можна?" - запитав він. Вчений перепитав Путіна і сказав, що застосування цих частинок дуже різне.
Топ коментарі
+80 Странник Виртуальный #450460
показати весь коментар30.09.2020 16:30 Посилання
+35 pacerhard melina
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+31 Solo
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"А нєйтріно можно інтеґріровать в жопи наших олімпійскіх спарцмєнов, чьтоби оні бистрєє лєталі на лижах?"
"А єслі облучіть нейтрінним потоком мошонку сЦаря, то он послє етоґо станєт бєссмєртним?"
" Можно...Только вот подучиться маленько надо...чтоб понять что то за хрень? ))))))))))))))
...
З нього і почалась рассєя, анти-Русь., з пограбування Києва, з крадіжки головної ікони Русі...
В цьому всі кацапи. Потім московський улус, Орда і рассєя, як її продовження та її вилупок...
Ось воно -
обнуленный зицпредседатель Фунт
Зная, как они воруют ВСЁ, и не только материальное, а также историю, символику, я уверен, что и язык они украли. Даже знаю у кого: у нас Ведь не кажется ли странным, что монголы, мокша, удмурты, буряты вдруг заговорили на языке, очень близком к славянским? Я уже молчу о том, что язык называется русским - а не московским или моксельским.
Архаїка.
читай учебник ))
Очевидно, що пуйло насправді сцить, а перед своїм лохторатом та силовиками натужно зображає вЯлікага ваітєля і стратега,тьфу,чмо сране.
Петька: Василю Івановичу(В.І.), ракети привезли.
В.І.: А сідла до них?
Петька: Дуб ти, Василю Іванович.
В.І.: Так я - могутній.
Пів обісРашки - це ординці, кацапо-орда срана. глаз узьке, значіт рюзьге.))
ми всі ДОБРЕ ПАМ'ЯТАЄМО про ракети, яка "вічно літає і не знає де впаде"! АХАХАХАХАХАА!!! і мультяшні ракети над флоридою!
Уже не контролює свій маніакальний страх навіть на людях.
На проказушній зустрічі з енергетиками загнув про "бойове нейтрино".
Это кто?
Нейтрино легко превращает страну-участника G8 в клоаку третьего мира.
(почти "Мартышка и очки")
От старости ***** слабо мозгами стало
И впав в маразм
Вооружить нейтрино возжелало
Как ни полезна вещь, - цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу клонит;
А ежели невежда тот *****
Так он еще "конкретно гонит"