Співробітницю Луганської ОДА намагалося завербувати "МГБ ЛНР" для передачі службової інформації, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Контррозвідка Служби безпеки України продовжує фіксувати спроби вербування наших співвітчизників так званим "МГБ ЛНР". Особливий інтерес для ворога становлять представники органів державної влади та управління, а також правоохоронних органів, які мають доступ до державних секретів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що контрольовані російськими спецслужбами терористи намагалися схилити до державної зради співробітницю Луганської ОДА.

Терористи затримали жінку на КПВВ "Станиця Луганська" під час відвідування родичів. Для відміни до конфіденційного співробітництва вони вдалися до звичних методів переконання: загрозам життю і здоров'ю рідних, шантажу. Представників "МГБ" цікавила інформація про роботу адміністрації, персональні дані керівництва і співробітників, паролі доступу до електронної пошти. Вони наполягали, щоб чиновниця не тільки систематично передавала їм службову інформацію, а й залучила до співпраці з ними свого чоловіка-секретоносія, співробітника Національної поліції.

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Під тиском жінка підписала угоду про конфіденційну співпрацю. Їй були надані додаткові інструкції та відпрацьовані канали конспіративного зв'язку.

Після приїзду на контрольовану українською владою територію співробітниця адміністрації почала отримувати електронні листи з погрозами і вимогами вийти на зв'язок.

Контррозвідники СБУ встановили, що жінка не планувала здійснювати ніяких дій на шкоду державній безпеці. Вона надала докладні показання про обставини своєї вербування і поставлених завданнях. Після ретельної перевірки її звільнили від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що згідно зі ст. 111 Кримінального кодексу України звільняються від кримінальної відповідальності громадяни, які не здійснювали ніяких дій на виконання злочинного завдання ворожих спецслужб і добровільно повідомили правоохоронцям про свій зв'язок з ними та поставлені завдання. Державна зрада карається позбавленням волі на строк до 15 років.