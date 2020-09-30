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Новини Відео Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Загиблого у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом курсанта Віталія Вільхового поховали на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Померлого в результаті авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом курсанта Віталія Вільхового 30 вересня поховали в його рідному селі Волиця Сокальського району Львівської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряного командування "Захід", 29 вересня в Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького привезли тіло загиблого в результаті авіакатастрофи Ан-26 поблизу Харкова курсанта Віталія Вільхового.

Загиблого у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом курсанта Віталія Вільхового поховали на Львівщині 01
Фото: Повітряне командування "Захід"

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Загиблого у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом курсанта Віталія Вільхового поховали на Львівщині 02
Фото: Повітряне командування "Захід"
Загиблого у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом курсанта Віталія Вільхового поховали на Львівщині 03
Фото: Повітряне командування "Захід"
Загиблого у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом курсанта Віталія Вільхового поховали на Львівщині 04

В аеропорту були присутні керівний склад командування, представники силових структур Львівщини та почесна варта Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного.

Також повідомляється, що 30 вересня в селі Волиця Львівської області курсанта Віталія Вільхового провели в останню путь.

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Загиблого у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом курсанта Віталія Вільхового поховали на Львівщині 05
Фото: Повітряне командування "Захід"
Загиблого у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом курсанта Віталія Вільхового поховали на Львівщині 06
Фото: Повітряне командування "Захід"
Загиблого у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом курсанта Віталія Вільхового поховали на Львівщині 07
Фото: Повітряне командування "Захід"
Загиблого у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом курсанта Віталія Вільхового поховали на Львівщині 08
Фото: Повітряне командування "Захід"

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Загиблого у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом курсанта Віталія Вільхового поховали на Львівщині 09
Фото: Повітряне командування "Захід"
Загиблого у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом курсанта Віталія Вільхового поховали на Львівщині 10
Фото: Повітряне командування "Захід"
Загиблого у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом курсанта Віталія Вільхового поховали на Львівщині 11
Фото: Повітряне командування "Захід"
Загиблого у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом курсанта Віталія Вільхового поховали на Львівщині 12
Фото: Повітряне командування "Захід"

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Загиблого у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом курсанта Віталія Вільхового поховали на Львівщині 13
Фото: Повітряне командування "Захід"

Загиблого у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом курсанта Віталія Вільхового поховали на Львівщині 14

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) похорон (1289) Харківщина (6054) Львівська область (2459)


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30.09.2020 21:24 Відповісти
Щирі співчуття родині загиблого Віталія Вільхового 😪😪😪
Світла пам'ять !!
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30.09.2020 17:27 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Виталия Вильхового похоронили на Львовщине - Цензор.НЕТ 1738
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30.09.2020 17:32 Відповісти
Горе...тяжке...нема слів...
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30.09.2020 17:47 Відповісти
Царство небесне синочку.
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30.09.2020 18:19 Відповісти
Біль.
Сил батькам жити далі.
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30.09.2020 18:58 Відповісти
Вічна память і шана герою.
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30.09.2020 21:20 Відповісти
 
 