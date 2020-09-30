Загиблого у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом курсанта Віталія Вільхового поховали на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Померлого в результаті авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом курсанта Віталія Вільхового 30 вересня поховали в його рідному селі Волиця Сокальського району Львівської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряного командування "Захід", 29 вересня в Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького привезли тіло загиблого в результаті авіакатастрофи Ан-26 поблизу Харкова курсанта Віталія Вільхового.

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В аеропорту були присутні керівний склад командування, представники силових структур Львівщини та почесна варта Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного.

Також повідомляється, що 30 вересня в селі Волиця Львівської області курсанта Віталія Вільхового провели в останню путь.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.