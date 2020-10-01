Проєкт "Без цензури": Хто винен у смерті курсантів? Як економія на армії вбиває молоду армійську еліту. ВIДЕО

Хто винен у падінні літака АН-26 та загибелі молодих офіцерів? Розбираємося в свіжому випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

За скандалом навколо звільнення з ТКГ Вітольда Фокіна і потраплянням туди Миколи Тищенка дещо забулася жахлива трагедія останніх днів - катастрофа літака АН-26 з майже трьома десятками людей на борту.

Судячи з того, що відомо, падіння АН-26 стало останньою ланкою в довжелезному ланцюгу недбалості, відписок, брехні та економії на армії, що побутують у вітчизняному апараті вже не перший рік.

Чому сталася катастрофа і скільки насправді в ній технічного чинника? Хто дозволив двигуну літака перепрацювати сотні годин понад наймаксимальніший термін, закладений ще мало не за царя Гороха? І як взагалі можна було продовжити термін служби цій бляшанці до 2021 року?!

Як гадаєте, хто має понести покарання за те, що трапилося? Залишайте коментарі під цим відео, ставте "лайк" і підписуйтесь на оновлення, адже тут, як завжди, нічого особистого - тільки факти!

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.