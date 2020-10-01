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Новини Відео Авіакатастрофа під Чугуєвом
6 955 66

Проєкт "Без цензури": Хто винен у смерті курсантів? Як економія на армії вбиває молоду армійську еліту. ВIДЕО

Хто винен у падінні літака АН-26 та загибелі молодих офіцерів? Розбираємося в свіжому випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

За скандалом навколо звільнення з ТКГ Вітольда Фокіна і потраплянням туди Миколи Тищенка дещо забулася жахлива трагедія останніх днів - катастрофа літака АН-26 з майже трьома десятками людей на борту.

Судячи з того, що відомо, падіння АН-26 стало останньою ланкою в довжелезному ланцюгу недбалості, відписок, брехні та економії на армії, що побутують у вітчизняному апараті вже не перший рік.

Чому сталася катастрофа і скільки насправді в ній технічного чинника? Хто дозволив двигуну літака перепрацювати сотні годин понад наймаксимальніший термін, закладений ще мало не за царя Гороха? І як взагалі можна було продовжити термін служби цій бляшанці до 2021 року?!

Як гадаєте, хто має понести покарання за те, що трапилося? Залишайте коментарі під цим відео, ставте "лайк" і підписуйтесь на оновлення, адже тут, як завжди, нічого особистого - тільки факти!

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) літак (2947) Харківщина (6054) АН (174) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+8
За Зєлєнскава галасавал?
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01.10.2020 09:45
+8
Вот тебе конкретные факты последнего месяца:
1. Сокращено финансирование армии в бюджете 2021.
2. Провалено финансирование армии по бюджету 2020.
3.Провалены госзакупки вооружения в бюджете 2020.
4.За год, с июня 2019 по июнь 2020 года закупки топлива для нужд ВВС Украины сократились на 75%.
5.Впервые за 15 лет минобороны не опубликовало ежегодную "Белую книгу"

6.Миноборони ликвидировало созданный за стандартами НАТО центр оборонных закупок
7.Укроборонпром стал убыточным и предприятия сокращают
8. ....

Твои конструктивные предложения по этой власти?
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01.10.2020 10:14
+8
Проєкт "Без цензури": Хто винен у смерті курсантів? Як економія на армії вбиває молоду армійську еліту - Цензор.НЕТ 9117
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01.10.2020 10:15
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Правила форума Рада форумчан
Проблема в тотальній декваліфікації українців. Україна пішла шляхом новітніх трендів бізнес технологій. Один з головних полягає в тому, що найуспішнішим бізнесом вважається такий, де не потрібно високої кваліфікації персоналу. Кадри високої кваліфікаціїї вважаються пережитком минулого. Катастроф буде все більше, бо складних процесів забезпечувати вже нікому.
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01.10.2020 09:34 Відповісти
Чувак, ти, або школяр, або гуманітарій за фахом.
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01.10.2020 09:38 Відповісти
Я не гуманітарій. Чистісінький технар. 42 роки стажу в галузі телекомунікацій. Те, що зараз називають ІТ. Тільки мій профіль - залізяччя. Якраз став жертвою новомодного тренду в бізнесі, щодо непотрібності високої кваліфікації. Зараз все спостерігаю збоку. І злвтішно всміхаюся, коли успішні бізнесмени з своїми принципами об.. раються. А ти, чуваче, схож і справді школяр. Та ще й такий, який наплював на навчання. Ті речі, які я описав у попередньому коментарі, добре відомі кожному, хто працює із складними речами.
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01.10.2020 11:04 Відповісти
Илон Маск? - не, это аферист просто а планета плоская, по НТВ же сказали то
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01.10.2020 10:21 Відповісти
« Как экономия на армии убивает молодую армейскую элиту. ВИДЕО»

І совпал сєй фєномєн, с нєкоєй датой, 21.04.2019.

Ашотакоє ?
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01.10.2020 09:36 Відповісти
как всегда, вода, брызганье слюной, и не одного конструктивного предложения. больше не смотрю сей понос
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01.10.2020 09:41 Відповісти
Абсолютно правы!
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01.10.2020 09:47 Відповісти
Вот тебе конкретные факты последнего месяца:
1. Сокращено финансирование армии в бюджете 2021.
2. Провалено финансирование армии по бюджету 2020.
3.Провалены госзакупки вооружения в бюджете 2020.
4.За год, с июня 2019 по июнь 2020 года закупки топлива для нужд ВВС Украины сократились на 75%.
5.Впервые за 15 лет минобороны не опубликовало ежегодную "Белую книгу"

6.Миноборони ликвидировало созданный за стандартами НАТО центр оборонных закупок
7.Укроборонпром стал убыточным и предприятия сокращают
8. ....

Твои конструктивные предложения по этой власти?
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01.10.2020 10:14 Відповісти
задача журналистов высвечивать факты! а не давать "конструктивные предложения", ну а "особо одарённые" вроде вас могут набрасывать на вентилятор свои "конструктивные предложения". но всё же каждый должен заниматься своим делом! и даже политикой должны заниматься политики, как ни странно это для некоторых звучит, а клоуны выступать в цирке, в противном случае страна превращается в ЦИРК.
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01.10.2020 11:00 Відповісти
Но это же так попэрэднык поднял армию с колен, что курсанты на старом самолёте разбились.
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01.10.2020 09:42 Відповісти
За Зєлєнскава галасавал?
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01.10.2020 09:45 Відповісти
оно и щас на ОПу пашет по разнарядкам.
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01.10.2020 09:46 Відповісти
ОПу давно ярые союзники попэрэдныка. Я ж вам писал ещё в июле 2019 - зе потроха не посадит, ибо рука руку моет.
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01.10.2020 10:07 Відповісти
ПРУФ, за що саджати Порошенка ?
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01.10.2020 10:30 Відповісти
Обокрал со сворой свинарчуков-сатановских Украину предал Майдан, а значит украинский народ, сдал ***** часть Донбасса, обвалил гривну в 3,5 раза, поднял в 9 раз цены на газ, когда на мировых рынках они обвалились в 2 раза, поднял в 7 раз тарифы и вдвое цены на продовольствие - и это во время войны, уничтожил миллионы рабочих мест мелких предпринимателей - народ был вынужден бежать за бугор на зарабатки, посадил тысячи добровольцев, не посадил сепаратистов, крышевал 5 колону, торговал с ****** на крови, совершил рейдерский захват УП КП, на месте приватизированных предприятий построил элитное жильё для казнокрадов, не расследовал нападения и убийства на активистов, саботировал борьбу с коррупцие, врал, брехал и лгал украинскому народу... Мало?
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01.10.2020 15:11 Відповісти
І жоден суд це не підтвердив?
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01.10.2020 19:15 Відповісти
Судов в Украине нет - 29 лет отрицательного отбора и суды служат любой власти. С июля 2019 я тут первым в Украине начал писать, что зе попэрэдныка не посадит, бо рука руку моет - поэтому суды зе ничего не докажут. Но если к власти приду я или такие как я, загремит эта шобла предавшая и обманувшая Майдан аж бегом - судьи на перегонки будут ему страшные выроки выносить-карать.
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01.10.2020 23:52 Відповісти
Ты, придурок лаптеногий, все заголовки мокшанских сайтов перечислил? Или что-то забыл?
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02.10.2020 08:33 Відповісти
Иди в дупу к *****, вата потрошиная.
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02.10.2020 14:55 Відповісти
Не, против потроха.
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01.10.2020 10:05 Відповісти
Значіт за Запутіна.
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01.10.2020 10:41 Відповісти
За *******. Потрох холуй ***** поэтому я за него и не голосовал.
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01.10.2020 15:13 Відповісти
А за кого голосував?
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01.10.2020 19:16 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Хто винен у смерті курсантів? Як економія на армії вбиває молоду армійську еліту - Цензор.НЕТ 4349
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01.10.2020 09:46 Відповісти
Олэг Анатолиэвич, попэрэднык вже півтори роки, як не при владі.
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01.10.2020 09:49 Відповісти
Я знаю, но попэрэднык взорвав 5 арскладов орал, что он поднячл армию с колен. Вот и результат.
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01.10.2020 10:08 Відповісти
Олэг Анатолиэвич або ПРУФ, на сказане тобою,
або ти віртуально скушаєш свій висер.
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01.10.2020 10:28 Відповісти
Пруф это улучшеная чеканка монет, а что у тебя пруф?
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01.10.2020 15:15 Відповісти
При Порохе движки этого самолета не налетали сверх положенного. Пока плесень не села за штурвал страны!
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01.10.2020 09:52 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Хто винен у смерті курсантів? Як економія на армії вбиває молоду армійську еліту - Цензор.НЕТ 9117
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01.10.2020 10:15 Відповісти
Астанавитесь кровасиси!!!
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01.10.2020 09:48 Відповісти
Наші курсанти могли вчитися вже 4 роки на нових "Фантомах".
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01.10.2020 09:48 Відповісти
Вона рюсские на Пе 2 летают!
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01.10.2020 09:51 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F-4_Phantom_II
McDonnell Douglas F-4 Phantom II - первый полёт май 1957 года. Конец эксплуатации - 1990 год. Удивительное предложение летать на "новых Фантомах".
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01.10.2020 09:57 Відповісти
До тех пор, пока для значительной части нашего общества Ылитами будут силиконовые снежаны егоровы, транс-дивы типу Монро и прочие персонажи зверинца "Світське життя" наплевательское отношение к армии будет продолжаться. И после апреля 2019 эта тенденция усилилась. Всем смотреть Сватов! Здобули, падлы. Разом. Дело не в возрасте самолёта, у Ан-26 ресурс 20000 лётных часов, этот борт налетал около 6000. Давайте не уподобляться нацикам из ОПЗЖ и не спекулировать на смерти ребят. Дождёмся результатов следствия.
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01.10.2020 09:53 Відповісти
нацикам из ОПЗЖ\\\\\

можёт - "социкам"? ты накричал чет и сам нё понял чо
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01.10.2020 10:28 Відповісти
Нет. Именно - нацистам. Поясняю. ОПЗЖ - пророссийская партия. ОПЗЖ - сотрудничает с Единой россией. Их представители ездят на поклон в москву. россия в свою очередь стремится уничтожить Украину и украинский народ (как этнос). Достаточно вспомнить изречения путина про один народ и культуру (естественно - русский (-кую)), про искусственность украинского языка и т.д. да и сама война, которую россия против нас ведет говорит сама за себя. Кстати, Вы можете вспомнить хотя бы один законопроект поданный от ОПЗЖ, который бы был направлен на развитие украинского языка и культуры? Я нет. А в защиту бедненьких угнетаемых русскоязычных? То-то же. Значит цели ОПЗЖ и россии совпадают. С моей точки зрения, это нацизм. И да, я не кричал, как ВАМ показалось, я с грустью констатировал.
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01.10.2020 11:31 Відповісти
с грустью констатирую шо вы - совок.
просто Национал-социализм и Рашка, это как Муссолини и Национал-социализм. Общее есть, но надо бы и различать.
Сравнить говно с нацистами, это как Жукова - с Наполеоном. Ну да, есть общее - оба посылали людей в бой, но вот есть нюансы...(кстати, французское слово?)
я не Национал-социалист, но люблю справедливость просто. ну сорри если задел, буду задевать и впредь
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01.10.2020 11:44 Відповісти
Всё же воздержитесь от навешивания ярлыков. Это как раз и есть признак "совка". И, потом, национал-социализм и нацизм это разные вещи. Рашка больше подходит под определения фашизма, согласно критериям Умберто Эко (если не ошибаюсь, но есть нюансы), а ОПЗЖ - просто их пятая колонна в Украине, которая паразитирует на малограмотном населении и населении, которое ненавидит Украину и всё украинское.
.
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01.10.2020 11:53 Відповісти
та бо нечего называть их нацистами как вот в совке было - шо написсали в "Правде" - то и "правда".
"нацизм" - это сокр. Нац.-соц., или нет?
а фашизм, ну блин, я писал кому-то вчера - если у Ламборгини 4 колеса, 1 руль и т.д., и в Ладе кал.ине тоже так же, то ты же не назовешь ведро - Ламборгини?
то же и про дебилов, что пишут "путлер", кретины бы почитали что делал Сралин, тогда и как служил Гитлер. это же просто тупизм, или более крепкое выражение. В чем я неправ? Я бы может и был "нацистом"(ну, там минус нетерпимость и гонения), но тут..... "молились и ждали"(столетиями) - я не особо бы хотел таким быть.
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01.10.2020 11:59 Відповісти
Не совсем Вас понял. Впрочем, ОПЗЖ кажется нигде и никто "нацистами" не называет. Это моя собственная оценка. Если нет, поправьте меня с указанием на газету "Правда". Поэтому, причем тут совок, абсолютно не понятно. А что имеется под "молились и ждали". И ещё, если уж приводить антагониста мяснику Жукову, то лучше - Монтгоммери, Эйзенхауер иоих ли (если беспристрасно тот же Роммель). Которые жизнь своих солдат ценили. За Наполеона в этом отношении не знаю, но то что генийбыл - бесспорно.
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01.10.2020 12:28 Відповісти
Это моя собственная оценка.\\\\\\

"Оценки" такие (цитата Леся подревянского - шо он с ними делал).
"молились и ждали" - про голодоморы конечно же.
Та к Жукову антагонист - любой немецкий или японский генерал. Их просто бы расстреляли за 5% "художеств" таких шо Жуков делал.
Кстати, за Наполеона не оч. знаю но за Гитлера почитал как он воевал и недавно - сколько и как покушений делали. Уверился в том шо есть т.н. "судьба". То есть, "все"расписано"". Так шо считаю, спорить за них и всяких чингисханов и сралиных - просто бесполезно, мол типо - а шо бы было если Чинхизхан упал бы в колодец, или Сралин остался в семинарии
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01.10.2020 12:49 Відповісти
Тільки російські нацисти здатні за українську мову вспарювати животи. Нелюди.
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02.10.2020 07:31 Відповісти
Независимость досталась без борьбы, экономика была на 6 месте в Европе, одна из самых сильных и вооруженных армий в Европе.
Где все это? Мы сами все это про#рали своим равнодушием. Практически уже нет космической, авиационной промышленности, кораблестроения и на очереди все остальное потому, что Украина под внешним управлением и на подачках МВФ, нас загнали в долги, долги страшные. Сколько поколений будет должниками за эти кредиты, которые неизвестно куда исчезли?
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01.10.2020 09:56 Відповісти
Куда исчезли кредиты МВФ? Посмотрите на хатынки Медведчука, Бойко и других "крепких хозяйственников", а также их декларации.
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01.10.2020 09:59 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Хто винен у смерті курсантів? Як економія на армії вбиває молоду армійську еліту - Цензор.НЕТ 5400
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01.10.2020 10:00 Відповісти
БРЕД, тупой притом. Ыканомика это когда ты высрал 10000 танчиков, а сам жрешь "суповые наборы(кости)(если уда.лось "достать")"?
Ну да, танк ты оценил в 10млн, значит ты имеешь ВВП - 100млрд, так? А то шо никому это говно не надо("Хеллфайр" рулит) - ты не подумал, совок?
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01.10.2020 10:30 Відповісти
"Независимость далась без борьбьі..." Дурень і той розуміє, що даром буває сир у мишоловці. Справжня незалежність України почалася від 2014 -го року. Тому й напала Росія, тепер відбувається національно-визвольна війна України.
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02.10.2020 07:52 Відповісти
до элиты ребятам ещё нужно было дорасти
первый критерий отбора в летный состав
это здоровье потом все остальное
ребят очень жаль
не могу понять что такое количество
курсантов делало на борту самолёта
набирали часы налета
встречал офицера летчика после учёбы
летал только на тренажорах
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01.10.2020 10:08 Відповісти
прервусь на 8:13, шоб сказать КАК я о...Путинел от вставки видео с совковым мастодонтом - это мин обороны? - 314-ц обороне. позади него тоже такая же туша переминается... г*споди, это просто вообще ***********
Тот что был, толстый, хоть выглядел нормально, ну, в НАТО его бы выбросили мыть сортиры, но это же не ЭТО?
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01.10.2020 10:13 Відповісти
Значить є ті хто поставив свої підписи, а значить їм пряма дорога в трибунал. Це треба бути конченими щоб розбити на ан-26. Державу і армію її тупорилі керманичі і ті 17 олігархів спустили свідомо в унітаз і на металобрухт. Путін (Шоломов) потирає руки і готовить ордени агентам ФСБ в Україні як Жванецькому "За заслуги перед Отечеством"!
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01.10.2020 10:45 Відповісти
Винуватий Зелепуцький і його посіпаки, які економлять на війську, в якому ніколи не служили.
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01.10.2020 10:47 Відповісти
двигун не відмовив... відмовив датчик...
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01.10.2020 10:56 Відповісти
Розробка авіаційної техніки завжди проводиться з урахуванням критеріїв надійності і безпеки. З метою забезпечення цих критеріїв застосовується резервування, там, де потрібно.
Тобто, розроблено так, що вихід з ладу будь якого датчика само по собі не може призвести до повної некерованості літака. Крім того, ставлять не один датчик, а два, або один дачик плюс інформація з іншого дререла.
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01.10.2020 14:02 Відповісти
Это не налёт, а навоз. От слова "возить". И досвид навозный.
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02.10.2020 13:05 Відповісти
Хто винний ?
Всі винні. Як можна сказати, що народ, який роками обирав пройдисвітів, не винний в загибелі цих хлопців ?
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01.10.2020 13:16 Відповісти
90%, що це був теракт.
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02.10.2020 07:54 Відповісти
Финансирование армии можно увеличить только за счет увеличения доходов бюджета от налоговой (укрытие доходов), таможни, серых и черных зарплат в конвертах и всепоглощающей коррупции. Ничего взять от здравоохранения, образования, науки, пенсионного фонда нельзя. Они и так находятся в стадии умирания!
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01.10.2020 13:21 Відповісти
Надо разобраться откуда взять, чтоб отдать армии!
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01.10.2020 13:22 Відповісти
Распространение хаоса, внушение недоверия ко всему и всем, все врут, все воруют, кругом все плохо. Это технология хорошо отработанная на совках. Кто за всем этим стоит?
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01.10.2020 16:54 Відповісти
Той, хто заявив: "Я ваш вирок"!
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02.10.2020 07:44 Відповісти
 
 