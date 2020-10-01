Проєкт "Без цензури": Хто винен у смерті курсантів? Як економія на армії вбиває молоду армійську еліту. ВIДЕО
Хто винен у падінні літака АН-26 та загибелі молодих офіцерів? Розбираємося в свіжому випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.
За скандалом навколо звільнення з ТКГ Вітольда Фокіна і потраплянням туди Миколи Тищенка дещо забулася жахлива трагедія останніх днів - катастрофа літака АН-26 з майже трьома десятками людей на борту.
Судячи з того, що відомо, падіння АН-26 стало останньою ланкою в довжелезному ланцюгу недбалості, відписок, брехні та економії на армії, що побутують у вітчизняному апараті вже не перший рік.
Чому сталася катастрофа і скільки насправді в ній технічного чинника? Хто дозволив двигуну літака перепрацювати сотні годин понад наймаксимальніший термін, закладений ще мало не за царя Гороха? І як взагалі можна було продовжити термін служби цій бляшанці до 2021 року?!
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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.
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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.
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І совпал сєй фєномєн, с нєкоєй датой, 21.04.2019.
Ашотакоє ?
1. Сокращено финансирование армии в бюджете 2021.
2. Провалено финансирование армии по бюджету 2020.
3.Провалены госзакупки вооружения в бюджете 2020.
4.За год, с июня 2019 по июнь 2020 года закупки топлива для нужд ВВС Украины сократились на 75%.
5.Впервые за 15 лет минобороны не опубликовало ежегодную "Белую книгу"
6.Миноборони ликвидировало созданный за стандартами НАТО центр оборонных закупок
7.Укроборонпром стал убыточным и предприятия сокращают
8. ....
Твои конструктивные предложения по этой власти?
або ти віртуально скушаєш свій висер.
McDonnell Douglas F-4 Phantom II - первый полёт май 1957 года. Конец эксплуатации - 1990 год. Удивительное предложение летать на "новых Фантомах".
можёт - "социкам"? ты накричал чет и сам нё понял чо
просто Национал-социализм и Рашка, это как Муссолини и Национал-социализм. Общее есть, но надо бы и различать.
Сравнить говно с нацистами, это как Жукова - с Наполеоном. Ну да, есть общее - оба посылали людей в бой, но вот есть нюансы...(кстати, французское слово?)
я не Национал-социалист, но люблю справедливость просто. ну сорри если задел, буду задевать и впредь
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"нацизм" - это сокр. Нац.-соц., или нет?
а фашизм, ну блин, я писал кому-то вчера - если у Ламборгини 4 колеса, 1 руль и т.д., и в Ладе кал.ине тоже так же, то ты же не назовешь ведро - Ламборгини?
то же и про дебилов, что пишут "путлер", кретины бы почитали что делал Сралин, тогда и как служил Гитлер. это же просто тупизм, или более крепкое выражение. В чем я неправ? Я бы может и был "нацистом"(ну, там минус нетерпимость и гонения), но тут..... "молились и ждали"(столетиями) - я не особо бы хотел таким быть.
"Оценки" такие (цитата Леся подревянского - шо он с ними делал).
"молились и ждали" - про голодоморы конечно же.
Та к Жукову антагонист - любой немецкий или японский генерал. Их просто бы расстреляли за 5% "художеств" таких шо Жуков делал.
Кстати, за Наполеона не оч. знаю но за Гитлера почитал как он воевал и недавно - сколько и как покушений делали. Уверился в том шо есть т.н. "судьба". То есть, "все"расписано"". Так шо считаю, спорить за них и всяких чингисханов и сралиных - просто бесполезно, мол типо - а шо бы было если Чинхизхан упал бы в колодец, или Сралин остался в семинарии
Где все это? Мы сами все это про#рали своим равнодушием. Практически уже нет космической, авиационной промышленности, кораблестроения и на очереди все остальное потому, что Украина под внешним управлением и на подачках МВФ, нас загнали в долги, долги страшные. Сколько поколений будет должниками за эти кредиты, которые неизвестно куда исчезли?
Ну да, танк ты оценил в 10млн, значит ты имеешь ВВП - 100млрд, так? А то шо никому это говно не надо("Хеллфайр" рулит) - ты не подумал, совок?
первый критерий отбора в летный состав
это здоровье потом все остальное
ребят очень жаль
не могу понять что такое количество
курсантов делало на борту самолёта
набирали часы налета
встречал офицера летчика после учёбы
летал только на тренажорах
Тот что был, толстый, хоть выглядел нормально, ну, в НАТО его бы выбросили мыть сортиры, но это же не ЭТО?
Тобто, розроблено так, що вихід з ладу будь якого датчика само по собі не може призвести до повної некерованості літака. Крім того, ставлять не один датчик, а два, або один дачик плюс інформація з іншого дререла.
Всі винні. Як можна сказати, що народ, який роками обирав пройдисвітів, не винний в загибелі цих хлопців ?