За добу коронавірус виявили у 250 дітей та 288 медпрацівників, - Степанов. ВIДЕО
За весь час пандемії в Україні захворіли 213 028 осіб. З них 13 970 дітей, а також 15 538 медпрацівників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"За минулу добу захворіли 4 069. З них 250 дітей, а також 288 медичних працівників. Були госпіталізовані 730 осіб. За добу в Україні зафіксували 64 летальні випадки, одужали - 2 038 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.
За весь час пандемії в Україні захворіли 213 028 осіб. З них 13 970 дітей, а також 15 538 медпрацівників. Всього одужали 94 398 пацієнтів, а летальних випадків 4 193.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
новых антирекордов ? Что с фондом , в нём что-то осталось ?
Что конкретно предпринимается для быстрого в пределах суток тестирования
заболевших воспалением лёгких. или они все вместе и те у кого коронавирус и те,
у кого его нет ,но вынужден быть в контакте и ждать неделю результатов тестирования.
Эту "борьбу" нам продемонстрировали наглядно и депутаты ВР ,прервавшие сессию
и трусливо спрятавшиеся в своих кабинетах от эпидемии.
"ГоспитализаванА." - кацап же.
Может написали бы этому утырку - "шпиталізованО"?
еле читающий с листка - "министр", это полный "швах"(кстати, что это значит то?)
Он на встречах с "зарубежниками" только вызывает отвращение к стране. И да - правильно делают шо отвращаюццо)