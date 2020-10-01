За добу коронавірус виявили у 250 дітей та 288 медпрацівників, - Степанов. ВIДЕО

За весь час пандемії в Україні захворіли 213 028 осіб. З них 13 970 дітей, а також 15 538 медпрацівників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу захворіли 4 069. З них 250 дітей, а також 288 медичних працівників. Були госпіталізовані 730 осіб. За добу в Україні зафіксували 64 летальні випадки, одужали - 2 038 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли 213 028 осіб. З них 13 970 дітей, а також 15 538 медпрацівників. Всього одужали 94 398 пацієнтів, а летальних випадків 4 193.

Також читайте: Наближаємося до рекорду за кількістю госпіталізацій з COVID-19 за добу, - головний санлікар Ляшко