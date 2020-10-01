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За добу коронавірус виявили у 250 дітей та 288 медпрацівників, - Степанов. ВIДЕО

За весь час пандемії в Україні захворіли 213 028 осіб. З них 13 970 дітей, а також 15 538 медпрацівників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу захворіли 4 069. З них 250 дітей, а також 288 медичних працівників. Були госпіталізовані 730 осіб. За добу в Україні зафіксували 64 летальні випадки, одужали - 2 038 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли 213 028 осіб. З них 13 970 дітей, а також 15 538 медпрацівників. Всього одужали 94 398 пацієнтів, а летальних випадків 4 193.

Також читайте: Наближаємося до рекорду за кількістю госпіталізацій з COVID-19 за добу, - головний санлікар Ляшко

Автор: 

діти (5135) карантин (18172) лікарі (1289) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Швидкого одужання малечі ти лікарям.
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01.10.2020 09:32 Відповісти
Сливо Боку, почти все выздоравливают....
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01.10.2020 10:05 Відповісти
Чем -то ещё Степанов и Радуцкий занимаются кроме обнародования
новых антирекордов ? Что с фондом , в нём что-то осталось ?
Что конкретно предпринимается для быстрого в пределах суток тестирования
заболевших воспалением лёгких. или они все вместе и те у кого коронавирус и те,
у кого его нет ,но вынужден быть в контакте и ждать неделю результатов тестирования.
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01.10.2020 09:41 Відповісти
результат в Харькове ожидали 16 дней по итогу - потерян, чтоб не портить картину. Тестирование по крови из пальца - результат на следующий день - ковид.....
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01.10.2020 09:49 Відповісти
Тут и слов нет . Это констатация "борьбы " правительства с эпидемией.
Эту "борьбу" нам продемонстрировали наглядно и депутаты ВР ,прервавшие сессию
и трусливо спрятавшиеся в своих кабинетах от эпидемии.
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01.10.2020 09:59 Відповісти
я о тём и говорю под "статистикой" шо ёй, седня заболели 4000. - ёй, ребятки, а скока тесто дёлаете, и наскока они давниё то?
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01.10.2020 10:07 Відповісти
б*же, мой любимец - бе-ме-еее-ыыы

"ГоспитализаванА." - кацап же.

Может написали бы этому утырку - "шпиталізованО"?
еле читающий с листка - "министр", это полный "швах"(кстати, что это значит то?)
Он на встречах с "зарубежниками" только вызывает отвращение к стране. И да - правильно делают шо отвращаюццо)
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01.10.2020 10:04 Відповісти
 
 