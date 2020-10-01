Іранці зі своєї території спостерігають бої між арміями Вірменії та Азербайджану, що відбуваються безпосередньо біля кордону. ВIДЕО
Бої в Нагірному Карабасі між арміями Вірменії та Азербайджану відбуваються у безпосередній близькості до кордону з Іраном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, зробленому з іранської території, видно залп реактивної установки від прикордонного населеного пункту по найближчих висотах. Подивитися на поле бою приїхала доволі велика кількість іранців - на записі багато цивільних автомобілів і чоловіки за кадром, щось активно обговорюють.
Топ коментарі
+54 Роман с камнем
показати весь коментар01.10.2020 13:26 Відповісти Посилання
+25 Vika Lysenko
показати весь коментар01.10.2020 13:24 Відповісти Посилання
+23 Рома Маестро
показати весь коментар01.10.2020 13:44 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.google.com/maps/@39.4054403,47.2852318,8374m/data=!3m1!1e3
Браво, Алиев!
как то растянулось тужатся тужатся и все никак
Я за то, чтобы турки и азеры из окончательно отгеноцидели.
И учтите, кацапы потом теми же карабахскими мразями - армянами-перевертышами будут заселять земли Донбасса. Пусть лучше азеры и турки их добьют.