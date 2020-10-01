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Іранці зі своєї території спостерігають бої між арміями Вірменії та Азербайджану, що відбуваються безпосередньо біля кордону. ВIДЕО

Бої в Нагірному Карабасі між арміями Вірменії та Азербайджану відбуваються у безпосередній близькості до кордону з Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, зробленому з іранської території, видно залп реактивної установки від прикордонного населеного пункту по найближчих висотах. Подивитися на поле бою приїхала доволі велика кількість іранців - на записі багато цивільних автомобілів і чоловіки за кадром, щось активно обговорюють.

Також дивіться: Підрозділи армії Азербайджану за допомогою ударних безпілотників знищили вісім вірменських РСЗВ "Град". ВIДЕО

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Іран (2065) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+54
Иранцы со своей территории наблюдают бои между армиями Армении и Азербайджана, происходящие в непосредственной близости к границе - Цензор.НЕТ 3228
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01.10.2020 13:26 Відповісти
+25
Да Алиев настоящий ПРЕЗИДЕНТ , не то , что 🤢🤡клоун пресмыкающийся перед путлерастами
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01.10.2020 13:24 Відповісти
+23
Перевожу иранцев: "чё-то слабовато они путинским марионеткам наваливают, надо бы побольше да посильнее, чтоб до Воронежа достало!!!"
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01.10.2020 13:44 Відповісти
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Лучше бы в стране-помойке.
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01.10.2020 17:06 Відповісти
Іранці зі своєї території спостерігають бої між арміями Вірменії та Азербайджану, що відбуваються безпосередньо біля кордону - Цензор.НЕТ 2947Іранці зі своєї території спостерігають бої між арміями Вірменії та Азербайджану, що відбуваються безпосередньо біля кордону - Цензор.НЕТ 2947Іранці зі своєї території спостерігають бої між арміями Вірменії та Азербайджану, що відбуваються безпосередньо біля кордону - Цензор.НЕТ 2947Десь тут
https://www.google.com/maps/@39.4054403,47.2852318,8374m/data=!3m1!1e3
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01.10.2020 14:16 Відповісти
иранцы кальяны забили и смотрят войну в реале, как там ещё новостные каналы не показывают
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01.10.2020 14:23 Відповісти
Алиев-кафир и отморозок. Сродни Путину.
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01.10.2020 14:24 Відповісти
https://censor.net/ru/user/28399, а ты с чем?
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01.10.2020 14:45 Відповісти
Наверное с ливером )))
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01.10.2020 23:42 Відповісти
ты наверное чуваш, или тунгус.
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01.10.2020 15:02 Відповісти
Армяне обстреляли Азербайджан с территории Армении... Война может выйти на новый уровень.
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01.10.2020 14:31 Відповісти
Нагорный Карабах - это Азербайджан.
Браво, Алиев!
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01.10.2020 15:25 Відповісти
Вообще-то во времена Римской Империи это была территория Армянского царства . Потом пришлые из степей тюркские племена захватили чужую территорию и сделали ее своей . Так что спорно чей там Карабах .
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01.10.2020 19:23 Відповісти
а где территория динозавров?
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01.10.2020 19:47 Відповісти
Не понимаю, что говорят, но отчетливо слышно -урус -турки.
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01.10.2020 15:32 Відповісти
Разговаривают на азербайджанском языке, они этнические азербайджанцы из провинции Западный Азербайджан в Иране. Они говорят что это армянские окопы по которым лупят азербайджанцы. Кстати местные азербайджанцы перекрывают трассы фурам следующие из россии для армении, некоторые даже были сожжены, но сами персы активно помогают армянам. Так как они не хотят усиления Азербайджана, дабы избежать настроения в азербайджанском обществе Ирана в объединение в будущем Северного и Южного Азербайджана
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01.10.2020 15:33 Відповісти
клан Алиева не в силах справиться с маленьким нагорным карабахом!это факт.как бы некоторые не злорадствовали но 5 дней войны показали-блицкриг провалился.армяне удачно контратакуют и ходят слухи что готовится масштабное наступление на север от карабаха,бывший шаумяновский район.и еще-Пашинян не друг путлера.иначе бы руськи миротнотварец уже был бы у стен баку
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01.10.2020 16:37 Відповісти
Тебя азеры тоже на бутылку посадят!, у стен Баку)))
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01.10.2020 18:02 Відповісти
они и тебя посадят . или ты думаешь что к тебе другое отношение ?
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01.10.2020 19:25 Відповісти
Вовсе нет, я требую освобождения азеровских и наших земель, тебе не понятно??
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01.10.2020 19:47 Відповісти
в том то и дело что это не азербайджанские земли . историю почитай . азербайджанцам твои проблемы абсолютно безразличны , равно как и армянам .
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01.10.2020 19:50 Відповісти
Нет-так нет, тогда азера восстановят конституционный порядок в нагорном Карабахе.. не против??
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01.10.2020 20:22 Відповісти
В Карабахе уже другое государство - 30 лет . Какой порядок там может восстановить авторитарный алиевский Азербайджан ? Законы шариата ввести ?
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01.10.2020 20:28 Відповісти
Какое государство???, государство выгнанных азеров???,
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01.10.2020 20:38 Відповісти
Вижу ты савсэм бэлый и гарячий !...
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01.10.2020 18:03 Відповісти
До местечковых это не доходит . Они так масштабно мыслить не умеют .
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01.10.2020 19:24 Відповісти
какие масштабы , какие мысли ? все проще , армяне поддержали россию во время окупации крыма и войны на донбасе. армяне крыма рвали..ж за россию и также на донбассе.приютили их когда то ..бл....по этому все правильно . Азербайджан вперед.
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01.10.2020 20:30 Відповісти
азербайджанцы себя ведут тожно также как армяне когда им выгодно . разницы между ними никакой . непонятно почему они должны идти вперед ? кроме того армяне наваляют азербаджанцам , не сомневайся . не даром Эрдоган потащил из Сирии боевиков для войны в карабахе . не справляеться азербайджанская армия .
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01.10.2020 20:41 Відповісти
не наваляют.уверен . знаю как воюют и те и другие.видели )))).тогда у армян получилось только потому что за них воевали.
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02.10.2020 17:39 Відповісти
где то я это уже слышал ах да до киева за три дня
как то растянулось тужатся тужатся и все никак
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01.10.2020 20:03 Відповісти
Іранці зі своєї території спостерігають бої між арміями Вірменії та Азербайджану, що відбуваються безпосередньо біля кордону - Цензор.НЕТ 3421
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01.10.2020 20:56 Відповісти
Лукашенко багато з ким вітався і зустрічався. Що хотів цією світлиною показати?
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02.10.2020 07:47 Відповісти
Армяне подлый и гнусный народ, рвали пердаки за мокшу, поливали здание нашего посольства в ереване борщом и радовались войне в Украине и оккупации крыма и Донбасса. Имел несчастье общаться с этой мразью, ненавидят Украину и прославляют рашку, поголовно все ватники.
Я за то, чтобы турки и азеры из окончательно отгеноцидели.

И учтите, кацапы потом теми же карабахскими мразями - армянами-перевертышами будут заселять земли Донбасса. Пусть лучше азеры и турки их добьют.
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01.10.2020 22:04 Відповісти
Тут есть одна кацапская гнида Боб с американским прокси. Это ватный армянин, сказки "исторические" рассказывает, пишет чушь тут про Азербайджан и Турцию. Спамьте эту падаль рашистскую!
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01.10.2020 22:07 Відповісти
У лахтоботви через одного нікнейми Боб.
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02.10.2020 07:52 Відповісти
В Иране проживает 30 млн этнических азербайджанцев - коренной народ Ирана. Рано или поздно Оба Азербайджана объединятся, а потом произойдет единение с Турцией, с общей Родиной тюрков.
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01.10.2020 22:09 Відповісти
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