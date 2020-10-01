Іранці зі своєї території спостерігають бої між арміями Вірменії та Азербайджану, що відбуваються безпосередньо біля кордону. ВIДЕО

Бої в Нагірному Карабасі між арміями Вірменії та Азербайджану відбуваються у безпосередній близькості до кордону з Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, зробленому з іранської території, видно залп реактивної установки від прикордонного населеного пункту по найближчих висотах. Подивитися на поле бою приїхала доволі велика кількість іранців - на записі багато цивільних автомобілів і чоловіки за кадром, щось активно обговорюють.

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