"У нас не емоції - аргументи та експертизи. Прорвемося! - Аваков про апеляцію у справі Марківа в суді Мілана. ВIДЕО
Глава МВС Арсен Аваков очікує від апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа справедливого рішення, яке врахує всі факти й обставини, виявлені українським слідством.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Аваков особисто візьме участь у засіданні суду в Мілані.
"Ми приїхали за справедливим правосуддям. Ми приїхали, щоб переконатися в тому, що всі аргументи української сторони будуть вислухані. Є слідство, яке відбувається в Україні. Це слідство виявило факти, які безумовно мають бути враховані під час ухвалення справедливого рішення", - сказав глава МВС.
"У суді у Віталія Марківа. Україна вимагає справедливості для свого солдата! У нас не емоції, аргументи та експертизи. Я тут для цього. Ми маємо стояти за кожного нашого солдата. За кожного нашого. Тим більше в такій справі, коли в наявності безпідставне обвинувачення! Прорвемося!" - пише Аваков на своїй сторінці в Інстаграм.
Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі. Він перебуває під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 р.
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Марківу звичайно бажаю виправдального вироку, він ні в чому не винний.
різануло по вухам.
но это вообще - даже Азиров бы что-то такое говорил, но типо бы старался...(хотя зря, лучше не стОит), по нашему. Смешно, но тут было как даже Гепа старался говорить не по российски... это нечто было...
Глядишь, срок тебе скостят за сидящих по ложному обвинению в убийстве Шеремета...
А ниче шо ты как оф. лицо(ну и рожа), должен на службе(кому?) разговаривать не на языке страны-агрессора, не?
Ара, мамат кунэм, ара, слышь?
чтобы убедиться Источник: https://censor.net/ru/v3222286https://censor.net/ru/v3222286