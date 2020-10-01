"У нас не емоції - аргументи та експертизи. Прорвемося! - Аваков про апеляцію у справі Марківа в суді Мілана. ВIДЕО

Глава МВС Арсен Аваков очікує від апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа справедливого рішення, яке врахує всі факти й обставини, виявлені українським слідством.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Аваков особисто візьме участь у засіданні суду в Мілані.

"Ми приїхали за справедливим правосуддям. Ми приїхали, щоб переконатися в тому, що всі аргументи української сторони будуть вислухані. Є слідство, яке відбувається в Україні. Це слідство виявило факти, які безумовно мають бути враховані під час ухвалення справедливого рішення", - сказав глава МВС.

"У суді у Віталія Марківа. Україна вимагає справедливості для свого солдата! У нас не емоції, аргументи та експертизи. Я тут для цього. Ми маємо стояти за кожного нашого солдата. За кожного нашого. Тим більше в такій справі, коли в наявності безпідставне обвинувачення! Прорвемося!" - пише Аваков на своїй сторінці в Інстаграм.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі. Він перебуває під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 р.

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