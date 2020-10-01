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Новини Відео Свободу Марківу
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"У нас не емоції - аргументи та експертизи. Прорвемося! - Аваков про апеляцію у справі Марківа в суді Мілана. ВIДЕО

Глава МВС Арсен Аваков очікує від апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа справедливого рішення, яке врахує всі факти й обставини, виявлені українським слідством.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Аваков особисто візьме участь у засіданні суду в Мілані.

"Ми приїхали за справедливим правосуддям. Ми приїхали, щоб переконатися в тому, що всі аргументи української сторони будуть вислухані. Є слідство, яке відбувається в Україні. Це слідство виявило факти, які безумовно мають бути враховані під час ухвалення справедливого рішення", - сказав глава МВС.

"У суді у Віталія Марківа. Україна вимагає справедливості для свого солдата! У нас не емоції, аргументи та експертизи. Я тут для цього. Ми маємо стояти за кожного нашого солдата. За кожного нашого. Тим більше в такій справі, коли в наявності безпідставне обвинувачення! Прорвемося!" - пише Аваков на своїй сторінці в Інстаграм.

У нас не емоції - аргументи та експертизи. Прорвемося! - Аваков про апеляцію у справі Марківа в суді Мілана 01

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі. Він перебуває під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 р.

Також дивіться: Українці Італії прийшли підтримати нацгвардійця Марківа до Апеляційного суду Мілана. ВIДЕО

Автор: 

Аваков Арсен (2191) суд (11734) Мілан (23) Національна гвардія (1564) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+2
Инспектор Аваканья поехал пошопицца до Милану
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01.10.2020 13:59 Відповісти
+2
Старайся, Арсен Борисыч.
Глядишь, срок тебе скостят за сидящих по ложному обвинению в убийстве Шеремета...
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01.10.2020 14:03 Відповісти
+1
зауважила.
різануло по вухам.
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01.10.2020 14:14 Відповісти
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тьху...тьху! не сглазь !!!!
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01.10.2020 13:57 Відповісти
Инспектор Аваканья поехал пошопицца до Милану
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01.10.2020 13:59 Відповісти
Авакофф вже Геращенка переїв..
Марківу звичайно бажаю виправдального вироку, він ні в чому не винний.
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01.10.2020 14:00 Відповісти
а то шо я сказал, вы не зауважил?(ниже)
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01.10.2020 14:12 Відповісти
зауважила.
різануло по вухам.
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01.10.2020 14:14 Відповісти
по вухах, если точно)
но это вообще - даже Азиров бы что-то такое говорил, но типо бы старался...(хотя зря, лучше не стОит), по нашему. Смешно, но тут было как даже Гепа старался говорить не по российски... это нечто было...
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01.10.2020 14:17 Відповісти
И только 1+1 присутствуют там или Аваков только им дает интервью?
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01.10.2020 14:01 Відповісти
Старайся, Арсен Борисыч.
Глядишь, срок тебе скостят за сидящих по ложному обвинению в убийстве Шеремета...
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01.10.2020 14:03 Відповісти
Надеюсь на справедливое итальянское правосудие.
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01.10.2020 14:08 Відповісти
укрАинской стороны.... главное шо армянин нацепил значок на пиджачок.
А ниче шо ты как оф. лицо(ну и рожа), должен на службе(кому?) разговаривать не на языке страны-агрессора, не?
Ара, мамат кунэм, ара, слышь?
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01.10.2020 14:11 Відповісти
"Мы приехали за справедливым правосудием. Мы приехали, чтобы убедиться Источник: https://censor.net/ru/v3222286 https://censor.net/ru/v3222286
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01.10.2020 14:14 Відповісти
если Маркива оправдают, респект потужному министру хоть какой-то
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01.10.2020 15:15 Відповісти
 
 