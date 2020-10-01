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Багато країн працюватимуть над знищенням атомної енергетики в Україні, а ми її навпаки захищатимемо, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що Україна буде розвивати свою атомну енергетику, добудовувати АЕС в Україні, незважаючи на протидію багатьох країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування з представниками ЗМІ на Рівненщині.

"Є стратегія розвитку атомної енергетики в Україні та добудови АЕС в Україні. Це обов'язково будемо робити. У нас все-таки десь 51-52% генерація – це "атомка", в Україні. Найдешевший вид електроенергії для українців, для споживача, тому ми будемо це розвивати. До речі, всі це вже бачать. Ми розуміємо, що якщо професіонали будують, якщо держава працює над безпекою АЕС, то нічого не загрожує ні природі, ні клімату нічого загрожує. Це безпечний вид електроенергії", - зазначив президент.

За словами Зеленського, в України є всі можливості бути однією з перших і в Європі, і в світі з генерації атомної енергетики.

"Тому я розумію, що проти "атомки" буде працювати багато країн, багато країн, щоб повністю знищити "атомку" в Україні. А ми її будемо навпаки захищати", - додав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці. ВIДЕО

Автор: 

АЕС (1155) Зеленський Володимир (24308) атомна енергетика (513)


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Топ коментарі
+36
Пусть лучше закроет схемы по вымыванию денег из энергоатома в пользу одного своего знакомого олигарха.
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01.10.2020 16:43 Відповісти
+28
И какие же это страны, кроме Кацапии, хотят уничтожить нашу атомную энергетику ?

Пока что её уничтожает лишь одна страна - Зебилия
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01.10.2020 16:44 Відповісти
+23
На Украине АЭС рекордно снизили выработку электроэнергии - Энергоатом 27.05.2020 Об этом сообщил в среду врио главы компании "Энергоатом" Петр Котин."Сегодня наложенные на нас ограничения в производстве электроэнергии упали до исторического минимума"
А потом кажется только снижали выработку.
Это недоразумение вообще в курсе, что происходит в стране или его действительно подсадили на какие-то психотропы и подсовывают бумажки, чисто зачитать на автомате?.
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01.10.2020 17:00 Відповісти
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И будем всех бамбить! (с)
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01.10.2020 16:42 Відповісти
Бамбами?
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01.10.2020 16:46 Відповісти
Карабельными
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01.10.2020 18:03 Відповісти
"Многие страны будут работать над уничтожением атомной энергетики в Украине..."

А список стран не озвучил?
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01.10.2020 21:26 Відповісти
хана отрасли...
нужно переключить бедоносца на чтото менее опасное
видосики там, айкосики....
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01.10.2020 16:47 Відповісти
Пусть лучше закроет схемы по вымыванию денег из энергоатома в пользу одного своего знакомого олигарха.
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01.10.2020 16:43 Відповісти
Легче реприватизировать тепловую енергетику, лишив рыжего козла доходов, чем сломать схемы
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01.10.2020 17:06 Відповісти
Через схеми бабці, ага якраз
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01.10.2020 16:44 Відповісти
И какие же это страны, кроме Кацапии, хотят уничтожить нашу атомную энергетику ?

Пока что её уничтожает лишь одна страна - Зебилия
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01.10.2020 16:44 Відповісти
На Украине АЭС рекордно снизили выработку электроэнергии - Энергоатом 27.05.2020 Об этом сообщил в среду врио главы компании "Энергоатом" Петр Котин."Сегодня наложенные на нас ограничения в производстве электроэнергии упали до исторического минимума"
А потом кажется только снижали выработку.
Это недоразумение вообще в курсе, что происходит в стране или его действительно подсадили на какие-то психотропы и подсовывают бумажки, чисто зачитать на автомате?.
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01.10.2020 17:00 Відповісти
Это недоразумение вообще в курсе, что происходит в стране ?

В той же степени, что и кукла Хрюша из "Спокойной ночи, малыши" .
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01.10.2020 17:19 Відповісти
Кукла куклой....... но начинаю сомневаться, что страна с такой вот хрюней протянет еще 3,5 года.
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01.10.2020 17:26 Відповісти
не протянет,

тут и сомневаться нечего
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01.10.2020 17:26 Відповісти
А зачем вы за эту хрюню на выборах голосовали???? Чтоб только не Порошенко????? Против Порошенка???? Я Вас поздравляю. На выборах победил не Порошенко. Теперь чего вы удивляетесь Стала хрюня. А умные люди вам говорили, что этим закончится.. Что нельзя голосовать на выборах и выбирать президентом безмозглого клоуна из 95 квартала. Который к тому же и наркоманом оказался.. Ну Вас же предупреждали.!!!!
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01.10.2020 20:12 Відповісти
Новичок на форуме? Старожилы Вас сейчас засмеют, я порохоботка.
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01.10.2020 20:46 Відповісти
Так лукашенко приплюсуй. Правда он сделать ничего не может, только вякать.
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01.10.2020 18:24 Відповісти
при чём Лукашенко к убыткам Энергоатома ?
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01.10.2020 19:28 Відповісти
Почитай заголовок статьи. Стран только две - кацапия и колхозник. Но шморкля боится открыть рот на хозяев.
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01.10.2020 23:26 Відповісти
До тебя нелох№42 ее никто не уничтожал ,все было прибыльное ,теперь из за вас идиотов недоразвитых ,ВДРУГ кто то ее начал уничтожать.Я думаю марсиане,после передоза!
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01.10.2020 16:44 Відповісти
АГА КАК РАЗ ВСЕ НАОБОРОТ ТЫ ЗАЧИТИЛ В ПОЛЬЗУ АХМЕТОВА
МЕЛЕТ ВСЕ ПОДРЯД
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01.10.2020 16:44 Відповісти
Поживем - увидим.
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01.10.2020 16:45 Відповісти
Доживем - узнаем. Выжевем - поймем.
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01.10.2020 18:48 Відповісти
Запад и "Пиндосы" против Украины Нужно в Таежный союз да Агент Зеленский?
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01.10.2020 16:46 Відповісти
Ну в даному випадку він мабуть не це мав на увазі, бо приїхав якраз на Рівненську АЕС, куди від сьогодні Вестінгауз паливо поставляє, а не кацапи...
Але так, як він захищає щось чи бере під особистий контроль - то ну нафіг! У випадку з АЕС мені стрьомно...
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01.10.2020 16:58 Відповісти
Не Вам одному.
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01.10.2020 17:49 Відповісти
Зiленскай , слухай шо Куприк каже ... Як буде вiльний час , то подивись ось це .

https://www.youtube.com/watch?v=0vE6QkvcV-s
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01.10.2020 16:46 Відповісти
Зеленський і так куприком думає
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01.10.2020 17:20 Відповісти
Нет у нас зон с устойчивыми ветрами. Ну разве что в предгорьях, да и то..... не особо. Между прочим - это актуально для Крыма.
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01.10.2020 17:59 Відповісти
Як подивитися, то дешевою таку конструкцію назвати не можна.
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01.10.2020 18:24 Відповісти
а защищать ее вы будете убивая все остальные виды? как с покупкой энергии у рф?
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01.10.2020 16:46 Відповісти
Поки що якраз атомну вбивають через покупку енергії в кацапів і на догоду ТЕС Ахметова...
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01.10.2020 16:56 Відповісти
да как-то полтора года назад хватало и ахметову и атомщикам.

И что же это изменилось в стране за полтора года ?
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01.10.2020 17:21 Відповісти
Так отож...
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01.10.2020 17:24 Відповісти
Ну, якщо то чмо взялось "захищати", то звіздець нашій атомній енергетиці.
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01.10.2020 16:48 Відповісти
Оно ведь здесь не живет и в дальнейшем жить не собирается. У них вилла в Испании, апартаменты в Англии и итд, короче всегда есть куда сдрыснуть в случае какой-либо аварии.
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01.10.2020 16:50 Відповісти
Спасаться от Интерпола будет в Израиле.
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01.10.2020 17:15 Відповісти
у вiслюка хатинка в Iталiiї, а не в Icпанiї...а ще Крим, Англiя... злиденне, нi разу не барига...

Багато країн працюватимуть над знищенням атомної енергетики в Україні, а ми її навпаки захищатимемо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1696
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01.10.2020 20:41 Відповісти
У него с головой не все в порядке. "Против "атомки" будут работать много стран"(с). А почему же они сейчас не работают против нашей "атомки"?? Где логика?
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01.10.2020 16:59 Відповісти
Словарь бубачки:
Атомка - атомная энергия.
Теплушка - тепловая.
Ветрушка - ветровая.
Гидрушка - гидроэнергия.
Солнушка - солнечная.
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01.10.2020 18:01 Відповісти
Це лексикон генія ********** з IQ 73%.
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01.10.2020 18:36 Відповісти
та просто тупэ загашене тэля
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02.10.2020 20:20 Відповісти
Ты ее уже "защитил", обсос кривобивненский, вместе с КАЛомойшей. Положили ВСЮ атомку до минимальной генерации. Как и Нафтогаз. ЗеДятлы, вы в курсе, что за январь-июнь 2019 года Нафтогаз имел чистую прибыль почти 25 миллиардов, ну это при "барыге" а за январь - июнь 2020 года он имеет 12 миллиардов чистого убытка, при вашем избранике и членограистом офшорном шуте.
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01.10.2020 17:02 Відповісти
Если топливо из паРашки, но в жопу такую "энергетику" (столь же зависимую от агрессора и оккупанта как и газовое ярмо), если на собственном ядерном топливе, то это совсем другое дело!
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01.10.2020 17:18 Відповісти
Вестінгауз там паливо - Рівненську АЕС якраз на нього перевели на днях...
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01.10.2020 17:54 Відповісти
Це кричить той, що її знищує? Він нічого сьогодні не пив і не нюхав?
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01.10.2020 17:27 Відповісти
Перенюхав та не запив.
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01.10.2020 18:30 Відповісти
"Многие страны будут работать над уничтожением атомной энергетики в Украине, а мы ее будем наоборот защищать, - Зеленский." - https://politics.comments.ua/news/domestic-policy/ukrainskoe-pravitel-stvo-okonchatel-no-nanyalos-na-rabotu-k-ahmetovu---davydyuk-661338.html?utm_source=iua «Украинское правительство окончательно нанялось на работу к Ахметову», - Давыдюк
https://politics.comments.ua/news/domestic-policy/ukrainskoe-pravitel-stvo-okonchatel-no-nanyalos-na-rabotu-k-ahmetovu---davydyuk-661338.html?utm_source=iua Ситуация на энергетическом рынке Украины показывает преференции Рината Ахметова перед остальными участниками. "Дешевая электроэнергия Энергоатома отдана ДТЭК для экспорта в Молдову, где цены ниже, чем в Украине. А тем временем украинским потребителям будет предложено покупать дорогую электроэнергию тепловых электростанций, генерацию которых на 80% контролирует тот же Ахметов", - заявляет эксперт. "Похоже, приоритет Коломойского у нынешней власти оказался мифом. Ахметов не имел такого мощного и неприкрытого содействия ни при каком другом правительства", - продолжает политолог.
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01.10.2020 17:33 Відповісти
Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель. / По словам Зеленского, у Украины есть все возможности быть одной из первых и в Европе, и в мире по генерации атомной энергетики( энергии.Но Мендель без разницы)./ Сейчас мощность АЭС Украины-14 МВт, Франции-61 МВт. Украина меньше Франции и догонять Францию смысла нет. И ,тем более , догонять США.
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01.10.2020 17:36 Відповісти
Лучше бы вы работали над экономикой, что бы страна могла не генерировать атомную энергию, что бы потом не вычухивать страну , как от чернобыля, а могла себе позволить купить ее где то подальше... развитые страны наоборот отказываюся от атомной энергетики, а мы как коммунисты создаем себе проблемы, что бы их преодолевать... Да и пора бы уже новое внедрять.! мировые лидеры шагают к этому семимильными шагами, а мы назад бежим..
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01.10.2020 17:37 Відповісти
Да ты, **** зелёная, убиваешь атомную энергетику, ты и твои слуги
Багато країн працюватимуть над знищенням атомної енергетики в Україні, а ми її навпаки захищатимемо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1154
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01.10.2020 17:38 Відповісти
зелох, так украденные 2700 вагонов зерна из госрезерва, пошли на атомную энергетику? От лошара.
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01.10.2020 17:47 Відповісти
С каких это пор Ахметов стал страной?
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01.10.2020 18:03 Відповісти
Пианист сильно напуган и от страха заикается: ...... ничего не угрожает ни природе, ни климату ничего угрожает. ...против "атомки" будет работать много стран, много стран.
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01.10.2020 18:09 Відповісти
Папуаси теж??
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01.10.2020 18:26 Відповісти
Речі гідні воістину совєцького чєловєка, довкола одні вороги, але ми не піддамося на печеньки та погрози, вистоїмо та будєм бєдіть.
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01.10.2020 18:28 Відповісти
зе орел

дави свынячерыжу аферу зэлэнои напругы
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01.10.2020 18:32 Відповісти
никому воевать атомной енергетикой Украины не надо,ибо атомную енергетику Украины запросто похоронят "зеленые герусы" ...
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01.10.2020 18:45 Відповісти
Упаси меня господь от такого защитника.
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01.10.2020 18:49 Відповісти
МОЛОТОК Володя!
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01.10.2020 18:56 Відповісти
Народ! Только мне кажется или это на самом деле? Как только кто-то из нас во власть, в высшие эшелоны, пробирается, так сразу ряха начинает расти. У Зелика, как по мне, уже щеки на глаза начинают наплывать. Что они там жрут?
Перед выборами это чудо спортом занималось, а сейчас его ниже груди не показуют. Таже херня и с остальными. Только от кормушки оторвались сразу, вроде как на людей становятся похожи.Как пример Порох.
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01.10.2020 19:03 Відповісти
сразу ряха начинает расти./ Среди двух десятков председателей колхозов, которых видел Иван Петрович Сидоров, не было ни одного худого. В отличие от рядовых колхозников.
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01.10.2020 19:57 Відповісти
Послушал сей бред, Очень интересно но ниуя не понятно. Такое впечатление, будь то его к доске вызвали, а он ничерта не выучил)
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01.10.2020 19:34 Відповісти
Країни Заходу планово заміняють атомну енергетику на більш безпечні види а цей ... «буде її захищать». Хто б йому розказав про Чорнобиль?
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01.10.2020 19:42 Відповісти
Ну ващето больше, чем ЗЕленые, пока никто не навредил украинской атомной энергетике.

Вспомнить хотя бы, как ЗЕляди собирались майнить биткоины на АЭС вместо генерации электроэнергии.
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01.10.2020 20:04 Відповісти
все , нет сил слушать этого гнусавого *********** имбецила.
похоже дурь в ацкосах закончилась, вава решил речугу в защиту атомной энергетики выдать .
завхоз, дай ваве айкос . а то народ со смеха умрет
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01.10.2020 20:06 Відповісти
И резиденцию президента переносите поближе к атомке.Например в Энергодар!
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01.10.2020 21:06 Відповісти
 
 