Багато країн працюватимуть над знищенням атомної енергетики в Україні, а ми її навпаки захищатимемо, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що Україна буде розвивати свою атомну енергетику, добудовувати АЕС в Україні, незважаючи на протидію багатьох країн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування з представниками ЗМІ на Рівненщині.
"Є стратегія розвитку атомної енергетики в Україні та добудови АЕС в Україні. Це обов'язково будемо робити. У нас все-таки десь 51-52% генерація – це "атомка", в Україні. Найдешевший вид електроенергії для українців, для споживача, тому ми будемо це розвивати. До речі, всі це вже бачать. Ми розуміємо, що якщо професіонали будують, якщо держава працює над безпекою АЕС, то нічого не загрожує ні природі, ні клімату нічого загрожує. Це безпечний вид електроенергії", - зазначив президент.
За словами Зеленського, в України є всі можливості бути однією з перших і в Європі, і в світі з генерації атомної енергетики.
"Тому я розумію, що проти "атомки" буде працювати багато країн, багато країн, щоб повністю знищити "атомку" в Україні. А ми її будемо навпаки захищати", - додав Зеленський.
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А список стран не озвучил?
нужно переключить бедоносца на чтото менее опасное
видосики там, айкосики....
Пока что её уничтожает лишь одна страна - Зебилия
А потом кажется только снижали выработку.
Это недоразумение вообще в курсе, что происходит в стране или его действительно подсадили на какие-то психотропы и подсовывают бумажки, чисто зачитать на автомате?.
В той же степени, что и кукла Хрюша из "Спокойной ночи, малыши" .
тут и сомневаться нечего
МЕЛЕТ ВСЕ ПОДРЯД
Але так, як він захищає щось чи бере під особистий контроль - то ну нафіг! У випадку з АЕС мені стрьомно...
https://www.youtube.com/watch?v=0vE6QkvcV-s
И что же это изменилось в стране за полтора года ?
Атомка - атомная энергия.
Теплушка - тепловая.
Ветрушка - ветровая.
Гидрушка - гидроэнергия.
Солнушка - солнечная.
https://politics.comments.ua/news/domestic-policy/ukrainskoe-pravitel-stvo-okonchatel-no-nanyalos-na-rabotu-k-ahmetovu---davydyuk-661338.html?utm_source=iua Ситуация на энергетическом рынке Украины показывает преференции Рината Ахметова перед остальными участниками. "Дешевая электроэнергия Энергоатома отдана ДТЭК для экспорта в Молдову, где цены ниже, чем в Украине. А тем временем украинским потребителям будет предложено покупать дорогую электроэнергию тепловых электростанций, генерацию которых на 80% контролирует тот же Ахметов", - заявляет эксперт. "Похоже, приоритет Коломойского у нынешней власти оказался мифом. Ахметов не имел такого мощного и неприкрытого содействия ни при каком другом правительства", - продолжает политолог.
дави свынячерыжу аферу зэлэнои напругы
Перед выборами это чудо спортом занималось, а сейчас его ниже груди не показуют. Таже херня и с остальными. Только от кормушки оторвались сразу, вроде как на людей становятся похожи.Как пример Порох.
Вспомнить хотя бы, как ЗЕляди собирались майнить биткоины на АЭС вместо генерации электроэнергии.
похоже дурь в ацкосах закончилась, вава решил речугу в защиту атомной энергетики выдать .
завхоз, дай ваве айкос . а то народ со смеха умрет