Багато країн працюватимуть над знищенням атомної енергетики в Україні, а ми її навпаки захищатимемо, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що Україна буде розвивати свою атомну енергетику, добудовувати АЕС в Україні, незважаючи на протидію багатьох країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування з представниками ЗМІ на Рівненщині.

"Є стратегія розвитку атомної енергетики в Україні та добудови АЕС в Україні. Це обов'язково будемо робити. У нас все-таки десь 51-52% генерація – це "атомка", в Україні. Найдешевший вид електроенергії для українців, для споживача, тому ми будемо це розвивати. До речі, всі це вже бачать. Ми розуміємо, що якщо професіонали будують, якщо держава працює над безпекою АЕС, то нічого не загрожує ні природі, ні клімату нічого загрожує. Це безпечний вид електроенергії", - зазначив президент.

За словами Зеленського, в України є всі можливості бути однією з перших і в Європі, і в світі з генерації атомної енергетики.

"Тому я розумію, що проти "атомки" буде працювати багато країн, багато країн, щоб повністю знищити "атомку" в Україні. А ми її будемо навпаки захищати", - додав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нейтрино озброїти можна?" - Путін - молодому вченому, що розповідає про світові досягнення в атомній енергетиці. ВIДЕО