Група кишенькових злодіїв намагалася підкупити начальника поліції на київському вокзалі, їх затримали, - Крищенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Етнічна група кишенькових злодіїв, які промишляли на столичному залізничному вокзалі, намагалася підкупити тамтешнього начальника поліції, щоб він закривав очі на їхні злочини. Кишенькових злодіїв затримали, їм загрожує до 12 років за ґратами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

До складу групи входили 4 чоловіки і 2 жінки, всі - жителі Закарпатської області віком від 24 до 30 років.

"Зловмисники діяли за погодженою схемою: поки одні відволікали потерпілих, інші "чистили" їхні кишені і сумки. Попри велику кількість пасажиропотоку, громадяни легко втрачали пильність і ставали жертвами злодіїв. Деяких фігурантів неодноразово раніше затримували за кишенькові крадіжки, тому, щоб уникнути цього в подальшому, вони намагалися надати неправомірну вигоду в розмірі 30 000 гривень керівникові відділу поліції на залізничному вокзалі. Таку ж суму вони мали надавати йому щотижня", - розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко.





Кишенькових злодіїв затримали після передачі хабаря. У них виявили багато вкрадених телефонів, годинників та сім-карток.

4 підозрюваних суд відправив на час слідства в СІЗО, щодо двох питання ще вирішують. Всім членам угруповання загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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