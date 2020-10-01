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Група кишенькових злодіїв намагалася підкупити начальника поліції на київському вокзалі, їх затримали, - Крищенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Етнічна група кишенькових злодіїв, які промишляли на столичному залізничному вокзалі, намагалася підкупити тамтешнього начальника поліції, щоб він закривав очі на їхні злочини. Кишенькових злодіїв затримали, їм загрожує до 12 років за ґратами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

До складу групи входили 4 чоловіки і 2 жінки, всі - жителі Закарпатської області віком від 24 до 30 років.

"Зловмисники діяли за погодженою схемою: поки одні відволікали потерпілих, інші "чистили" їхні кишені і сумки. Попри велику кількість пасажиропотоку, громадяни легко втрачали пильність і ставали жертвами злодіїв. Деяких фігурантів неодноразово раніше затримували за кишенькові крадіжки, тому, щоб уникнути цього в подальшому, вони намагалися надати неправомірну вигоду в розмірі 30 000 гривень керівникові відділу поліції на залізничному вокзалі. Таку ж суму вони мали надавати йому щотижня", - розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко.


Кишенькових злодіїв затримали після передачі хабаря. У них виявили багато вкрадених телефонів, годинників та сім-карток.

4 підозрюваних суд відправив на час слідства в СІЗО, щодо двох питання ще вирішують. Всім членам угруповання загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться також: Обнюхували людей і валізи: на столичному вокзалі відбулися навчання поліцейських собак. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Група кишенькових злодіїв намагалася підкупити начальника поліції на київському вокзалі, їх затримали, - Крищенко 01

Група кишенькових злодіїв намагалася підкупити начальника поліції на київському вокзалі, їх затримали, - Крищенко 02
Група кишенькових злодіїв намагалася підкупити начальника поліції на київському вокзалі, їх затримали, - Крищенко 03
Група кишенькових злодіїв намагалася підкупити начальника поліції на київському вокзалі, їх затримали, - Крищенко 04
Група кишенькових злодіїв намагалася підкупити начальника поліції на київському вокзалі, їх затримали, - Крищенко 05
Група кишенькових злодіїв намагалася підкупити начальника поліції на київському вокзалі, їх затримали, - Крищенко 06

Автор: 

вокзал (290) затримання (4353) Київ (19643) Нацполіція (15267) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+34
Группа карманников пыталась подкупить начальника полиции на киевском вокзале, их задержали, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4486
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01.10.2020 19:52 Відповісти
+12
Эээх ромалэ, ромалэ. Надо их на зоне к труду приобщить, профессию какую-нибудь освоить.
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01.10.2020 19:49 Відповісти
+11
На киевском вокзале постоянно работают несколько групп цыган, которые ничего не боятся. У них четко распределены обязанности. В группе в основном молодые девки, но при них есть всегда мужик. Лично видел как они пасли и пытались залезть на ходу в сумочку одной женщины. Я их спугнул, они быстро ретировались, а спустя какое-то время они уже выпасали другую жертву в другом месте. Их "рабочие места" где суетно: лестницы, эскалаторы, переходы, в очередях, в толпе народа на платформе возле вагонов. При желании их можно поймать с поличным, надо только просто понаблюдать за ними с полчаса. Но всем пох... Менты прикормлены, бабосики стригут.
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01.10.2020 20:41 Відповісти
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целая Банковая воров, вся полиция под ними ходит. А тут какие-то карманники..
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01.10.2020 19:55 Відповісти
видео на см., но они стаей и "работают" - 2 твари охмуряют .... ну, того кто купился, а сбоку 4-5 мужиков с ножами
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01.10.2020 20:00 Відповісти
При чем здесь настоящие или не настоящие. Цыганские карманники "работают" как раз стадом. Это их метод. Хотя есть и по одному. В зависимости от обстоятельств и предпочтений.
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02.10.2020 10:47 Відповісти
Мало ромалы предложили . И вышло аджа пука ар
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01.10.2020 19:46 Відповісти
И о грызунах https://journalist.today/chinovniki-hlebokombinata-razvorovali-158-tonn-pshenicy-gosrezerva/ Чиновники хлебокомбината разворовали 158 тонн пшеницы Госрезерва
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01.10.2020 19:49 Відповісти
Эээх ромалэ, ромалэ. Надо их на зоне к труду приобщить, профессию какую-нибудь освоить.
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01.10.2020 19:49 Відповісти
кого, полиционеров?
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01.10.2020 19:51 Відповісти
как сказал один цыган начальнику шахты на второй день работы-"ты белого медведя сдесь видал? вот и меня ты тут больше не увидиш"
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01.10.2020 19:53 Відповісти
Группа карманников пыталась подкупить начальника полиции на киевском вокзале, их задержали, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4486
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01.10.2020 19:52 Відповісти
вечный педикюр
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01.10.2020 19:55 Відповісти
Треба верховній зраді запропонувати прийняти такий закон.Думаю,що однієї руки їм вистачить,щоб голосувати.☺
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02.10.2020 05:02 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/1/7268460/ Венедіктова орендувала держдачу вдвічі дешевше розрахункових цін ДУСі - возле неё и коровы стоят по 13грн за одну единицу.
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01.10.2020 19:52 Відповісти
Маленьке фото ГП гарантовано дає знижку на все. Можна оберіг -50% виробляти.
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01.10.2020 22:47 Відповісти
Наверное, свб за ним следило, иначе он своих подопечных не стал бы трогать.
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01.10.2020 19:55 Відповісти
Альйо, грантожери борці за права знедолених, а чого вас на суді не було ? Треба було самим взяти провину і сісти за цих Gypsy в тюрму.
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01.10.2020 19:57 Відповісти
а хто ж тоді правозахищати буде, а могли б грант взяти на перевірку дотримання умов відбування покарання різним там міжнародним угодам.
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01.10.2020 20:47 Відповісти
Невже?? Помітили що цигани коять що хочуть??
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01.10.2020 19:59 Відповісти
За ремеслом слежу,
Пушку утюжу,

Перемываю кости... блин, я не стихоплет((((
https://www.youtube.com/watch?v=R_eA0fHulNM КиШ - Мастер
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01.10.2020 20:02 Відповісти
Конфискация какого такого имущества у ай-нэ-нэ -на-ны?!Кибитку с конем или зубы золотые?
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01.10.2020 20:02 Відповісти
Степанов понял ,что под ним кресло шатается ,и решил влупить ромов, хотя они носили ему постоянно.
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01.10.2020 20:06 Відповісти
согласно зеленскому, одна крыса точит в день зерна на 30000 грн, из Госрезерва. Внимание, вопрос зеленского: смысл брать 30К у цыган ежедневно, если можно быть просто крысой, и имя нам легион?
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01.10.2020 20:11 Відповісти
Что нарушилось в обычно привычной схеме сотрудничества цыганвы и ментов...
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01.10.2020 20:20 Відповісти
похоже прошла зачистка территории от одной группы воров для другой более мощной и более грамотной. что то не верю я в сказки о честных мусорах . не бывает такого .
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01.10.2020 20:28 Відповісти
Все карманники известны, все в доле с ментами. Убрали чужих для палки, завтра своих поставят...
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01.10.2020 20:38 Відповісти
На киевском вокзале постоянно работают несколько групп цыган, которые ничего не боятся. У них четко распределены обязанности. В группе в основном молодые девки, но при них есть всегда мужик. Лично видел как они пасли и пытались залезть на ходу в сумочку одной женщины. Я их спугнул, они быстро ретировались, а спустя какое-то время они уже выпасали другую жертву в другом месте. Их "рабочие места" где суетно: лестницы, эскалаторы, переходы, в очередях, в толпе народа на платформе возле вагонов. При желании их можно поймать с поличным, надо только просто понаблюдать за ними с полчаса. Но всем пох... Менты прикормлены, бабосики стригут.
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01.10.2020 20:41 Відповісти
А я то же возле м. Университет видел как группой сзади догнали девушку и мобилу вытянули из сумочки. Был на другой стороне дороги-отреагировать не было возможности. А у подруги беременной на Хрещатике из рюкзака почти достали кошелек-хорошо что он был на дне-ничего святого.
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03.10.2020 01:22 Відповісти
У Львові теж цигани промишляють подібним . Правда бабця розказували , що в Лємбергу в 40-вих , цигани табунами по вокзалі не шастали і нічого не крали . Були дуже скромні і більше любили знаходитися в малесеньких селах , а не в містах . Бо був тоді дуже порядок і працював закон . Працював чітко , як годинник . Так бабця казали .
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01.10.2020 20:51 Відповісти
В 40х у Адольфа Алоизовича був - термiн паразитуючi нацii, вiдповiдно нацисти i поводилися з ними? тому вони i сидiли по селам.
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01.10.2020 21:11 Відповісти
быстро их вывезти в бабий яр
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01.10.2020 20:59 Відповісти
Видно мало дали.На вокзале орудуют банды годами,и их никто не вяжет. И это в столице.Что говорить о маленьких городах.Менты прикормлены,все все знают.Взяточники,коррупционеры и преступники наши власти.Какой может быть порядок в стране,где все прогнило?Ребята воюют на фронте за Украину,а тут...
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01.10.2020 21:04 Відповісти
А тут уже после многочисленных случаев дальше скрывать было невозможно поэтому полиция их и взяла.
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01.10.2020 21:12 Відповісти
...Этническая группа карманных воров ...немите "коліно" ізраїлева ...Источник: https://censor.net/ru/v3222405
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01.10.2020 21:47 Відповісти
та циганка, що назвала дитя як нинішнього кловуна, щось знала, скоро почне красти, хто арештую вову зеленського.......
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01.10.2020 22:19 Відповісти
А СПОРИМ НА МИЛЛИОН Я НА ДНЯХ ТАКИХ ЖЕ НАЙДУ !?)
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02.10.2020 04:21 Відповісти
сьогодні всі "на роботі" ...ввечері "інкасатори" прийдуть ...
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02.10.2020 09:37 Відповісти
Я ПРО ТО ЧТО ТАМ ЕЩЕ ТАКИХ ПАЧКА ОСТАЛАСЬ )
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02.10.2020 14:52 Відповісти
На фото №2 не хватает пулемётчика.
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02.10.2020 07:47 Відповісти
А зеленое шобло, вытягивающее из карманов людей деньги в темпе "обезумевшего принтера", можно назвать карманниками?
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02.10.2020 09:53 Відповісти
Скорее всего хлопнули на вокзале какого то родственничка ментовского. Обычно 100500 раз отпускали по тихому, а тут прям суд, камеры, куча движухи, все дела...
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02.10.2020 10:05 Відповісти
Киевский вокзал вообще омерзительный свинарник, каждый раз побыстрее стараюсь с него уехать. Кстати в Минске совсем не так.
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02.10.2020 10:20 Відповісти
После отстранения Лукашенко и в Минске будет так.
Ведь в Минске, используя то что Лукашенко надоел многим за 26 лет, к власти рвутся такие же как в нас при власти и в "оппозиции". Да они рвутся все 26 лет.
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02.10.2020 10:56 Відповісти
Да это понятно, -демократические реформы,-приватизация МАЗ, Белаз и других предприятий с порезкой их на металоллом в связи с убыточностью. Но я думаю,- одна из причин, выигрыш тендера на поставку Белазом у Катерпиллера. А дальше как в республике Анчурия. Нам не нравится предложение вашего правительства, мы переменим его
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02.10.2020 11:03 Відповісти
https://www.belarus.by/ru/business/business-news/belaz-vyigral-tender-na-postavku-96-samosvalov-v-indiju_i_118016.html
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02.10.2020 11:06 Відповісти
Ну сняли на камеру,всех арестовать но это перед выборами,а вот хотелось бы узнать через сколько дней те же самые рожи будут на том же самом вокзале???
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02.10.2020 10:45 Відповісти
Сказано "Некоторых фигурантов неоднократно ранее задерживали за карманные кражи". Спрашивается, а почему их не садят после первого раза? Преступная власть, преступная полиция.
Отпускать карманников, это значит подставлять очередных украинцев под ограбление. Сволочи и предатели.
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02.10.2020 11:01 Відповісти
Того хто проданий, купити вже не можна.
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02.10.2020 11:19 Відповісти
 
 