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Степанов про різке зростання кількості хворих на COVID-19: Нам банально може не вистачити лікарів. ВIДЕО
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ постійно вводить в експлуатацію нові лікарні для розміщення хворих, але, якщо ситуація і далі погіршуватиметься, то лікарів може не вистачити.
Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава МОЗ зазначив, що міністерство постійно збільшує кількість ліжок у лікарнях, а також проводить більше тестів на коронавірус.
"У будь-якої системи є межа. Ми можемо скільки завгодно вводити нові ліжка, підводити кисень, але банально у нас може не вистачити медичних працівників", - наголосив Степанов.
Також міністр охорони здоров'я закликав дотримуватися простих правил: користуватися антисептиками, носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції.
Топ коментарі
+9 Kost Crys
показати весь коментар02.10.2020 10:19 Відповісти Посилання
+7 Fantomas
показати весь коментар02.10.2020 10:20 Відповісти Посилання
+7 Super Gut
показати весь коментар02.10.2020 10:27 Відповісти Посилання
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а чомусь дивно, що лікарів не вистачає
пусть вспомнит за кого он голосовал ведь всё равно же хуже не будет а вообще какая разница
чтобы слуги не проиграли
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Дмитрий
@dmitriypaut
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С сегодняшнего дня забрали из оборота монеты 25 коп. Они стали бесполезны. При Порошенко это были деньги. А при Зеленскам конец эпохи зубожиння,или это уже не деньги
В Ковидном фонде по документам "врачи" проходят как "дороги " и "менты"
Пришло аж 0 желающих.
Господа, да раньше несли бабло главврачам, чтоб устроиться хоть на четверть ставки, а щас это никому НЕ НУЖНО!
В неврологию, Карл, в стационар, Карл!
Отакое
Это ВСЕ что надо знать о степашке и его кодле!!!