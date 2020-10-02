Степанов про різке зростання кількості хворих на COVID-19: Нам банально може не вистачити лікарів. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ постійно вводить в експлуатацію нові лікарні для розміщення хворих, але, якщо ситуація і далі погіршуватиметься, то лікарів може не вистачити.

Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава МОЗ зазначив, що міністерство постійно збільшує кількість ліжок у лікарнях, а також проводить більше тестів на коронавірус.

"У будь-якої системи є межа. Ми можемо скільки завгодно вводити нові ліжка, підводити кисень, але банально у нас може не вистачити медичних працівників", - наголосив Степанов.

Також міністр охорони здоров'я закликав дотримуватися простих правил: користуватися антисептиками, носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції.

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