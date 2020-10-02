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Новини Відео Агресія Росії проти України
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РФ продовжує блокувати серйозне обговорення, яке б дозволило досягти прогресу в Мінських угодах, - посольство США. ВIДЕО

РФ продовжує блокувати серйозне обговорення для досягнення прогресу у виконанні її власних зобов'язань за Мінськими домовленостями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник з питань преси, освіти та культури посольства США в Україні Волтер Браунолер у відеозверненні з нагоди Міжнародного дня ненасильства.

"Упродовж останнього року Президент Зеленський і його адміністрація конструктивно підходили до переговорів з Росією, явно демонструючи волю до закінчення конфлікту на Донбасі, досягненню деокупації Криму і повного відновлення контролю України над її міжнародно визнаним кордоном з Росією. На жаль, Росія продовжує блокувати серйозне обговорення , яке дозволило б досягти прогресу у виконанні її власних зобов'язань за Мінськими угодами", - наголосив він.

Радник посольства США повідомив, що замість послаблення рішучості України захищати свою свободу і незалежність, Росія тільки зміцнила її.

Браунолер наголосив, що український народ став більш згуртованим, більш зосередженим і стійким, ніж будь-коли раніше, і США виступають разом з народом України в його боротьбі за повний суверенітет і територіальну цілісність своєї країни.

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"У сьогоднішній Міжнародний день ненасильства і ми закликаємо Росію припинити агресію проти України і визнати право України на повний суверенітет над своєю територією", - зазначив радник посольства США.

Автор: 

посольство (948) США (23375) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+5
В течение последнего года Президент Зеленский и его администрация конструктивно подходили к переговорам



РФ продолжает блокировать серьезное обсуждение, которое бы позволило достичь прогресса по минским соглашениям, - посольство США - Цензор.НЕТ 5182
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02.10.2020 11:29 Відповісти
+5
"Продолжает блокировать" ?..
Да уже давно любому здравомыслящему понятно, что после подписи любого соглашения, любого обязательства, любых договоренностей, Засраха, тут же выйдя из зала переговоров
подтирается на толчке своею частью обязательств и соглашений.
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02.10.2020 11:33 Відповісти
+2
С коксом всё не конструктивное становится конструктивным.
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02.10.2020 11:46 Відповісти
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В течение последнего года Президент Зеленский и его администрация конструктивно подходили к переговорам



РФ продолжает блокировать серьезное обсуждение, которое бы позволило достичь прогресса по минским соглашениям, - посольство США - Цензор.НЕТ 5182
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02.10.2020 11:29 Відповісти
С коксом всё не конструктивное становится конструктивным.
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02.10.2020 11:46 Відповісти
"Продолжает блокировать" ?..
Да уже давно любому здравомыслящему понятно, что после подписи любого соглашения, любого обязательства, любых договоренностей, Засраха, тут же выйдя из зала переговоров
подтирается на толчке своею частью обязательств и соглашений.
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02.10.2020 11:33 Відповісти
Все это вместе говорит об исключительном миролюбии Украины, и напротив РФ, с момента ее образования, постоянно имела горячие или замороженные конфликты и чудовищную чеченскую войну на собственной территории, в ходе которой уничтожила более двух сотен тысяч собственных граждан. А это говорит о том, что «миролюбие» и «РФ» - понятия антагонисты. И вот нам предлагают прекратить огонь с оккупантом нашей территории и что-то с ним переговаривать, выслушивая его условия.
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02.10.2020 11:44 Відповісти
Проводите всякие с Россией обсуждения, переговоры по образцу Эрдогана
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02.10.2020 11:51 Відповісти
Так призначте нарешті в ТКГ Порошенка, хай сам пояснює ті договорняки, які підписав, яким "нема альтернативи". Годі наярювати всіляких фокіних, які вже тонус давно втратили, все одно вже не напружаться як слід. Бубочка, покажи лічіко, давай вже Пецю!
Жму руку, абнімаю, спасіба бальшоє.
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02.10.2020 11:55 Відповісти
Кстати отличная идея.
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02.10.2020 12:19 Відповісти
Надо как в Армении, при помощи гарантов Будапештского меморандума.
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02.10.2020 12:15 Відповісти
Ну, треба тоді базікати з ними не про що та готувати економіку, розвивати виробництво особливо невеликих літальних апаратів та інших високотеххнологічних засобів, а потім не реагувати на верески про бажання попрацювати над припиненням вогню.
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02.10.2020 13:27 Відповісти
РОССИЯ УБИЛА РАБОТНИЦУ ФБР, А США МОЛЧИТ !!!
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02.10.2020 14:18 Відповісти
 
 