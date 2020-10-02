РФ продовжує блокувати серйозне обговорення, яке б дозволило досягти прогресу в Мінських угодах, - посольство США. ВIДЕО
РФ продовжує блокувати серйозне обговорення для досягнення прогресу у виконанні її власних зобов'язань за Мінськими домовленостями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник з питань преси, освіти та культури посольства США в Україні Волтер Браунолер у відеозверненні з нагоди Міжнародного дня ненасильства.
"Упродовж останнього року Президент Зеленський і його адміністрація конструктивно підходили до переговорів з Росією, явно демонструючи волю до закінчення конфлікту на Донбасі, досягненню деокупації Криму і повного відновлення контролю України над її міжнародно визнаним кордоном з Росією. На жаль, Росія продовжує блокувати серйозне обговорення , яке дозволило б досягти прогресу у виконанні її власних зобов'язань за Мінськими угодами", - наголосив він.
Радник посольства США повідомив, що замість послаблення рішучості України захищати свою свободу і незалежність, Росія тільки зміцнила її.
Браунолер наголосив, що український народ став більш згуртованим, більш зосередженим і стійким, ніж будь-коли раніше, і США виступають разом з народом України в його боротьбі за повний суверенітет і територіальну цілісність своєї країни.
"У сьогоднішній Міжнародний день ненасильства і ми закликаємо Росію припинити агресію проти України і визнати право України на повний суверенітет над своєю територією", - зазначив радник посольства США.
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Да уже давно любому здравомыслящему понятно, что после подписи любого соглашения, любого обязательства, любых договоренностей, Засраха, тут же выйдя из зала переговоров
подтирается на толчке своею частью обязательств и соглашений.
Жму руку, абнімаю, спасіба бальшоє.