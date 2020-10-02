Вірменські військові показали тіла і документи убитих бійців армії Азербайджану. ВІДЕО 18+
Вірменські військовий заявили про нові втрати армії Азербайджану й опублікували відеозапис убитих бійців противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі демонструються документи азербайджанських бійців і військова амуніція.
Увага! Відео не рекомендоване для перегляду особам з нестійкою психікою!
Топ коментарі
+28 Debor
показати весь коментар02.10.2020 11:17 Відповісти Посилання
+11 Дмитрий Кресович #448477
показати весь коментар02.10.2020 11:18 Відповісти Посилання
+11 Gal
показати весь коментар02.10.2020 11:21 Відповісти Посилання
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А колись вбивст соромилися й намагалися ховати.
O tempora, o mores
А живих полонених на ворота прибивали, або у залізну клітку підвішували на сонечко, та повище, щоб усі бачили.
Це "звичайна" військова пропаганда залякування ворога, її завжди уживали під час війни.
Одесситы выделили армянской диаспоре участок земли в элитном районе Аркадии на Гагаринском плато под постройку Армянской церкви. А их женщины-христианки ведут себя в гостях неподобающим образом.
По выражению британского журналиста Тома де Ваала, выпустившего в 2005 году художественно-документальную книгу «Чёрный сад» об истории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82 карабахского конфликта , эти события стали «первой в современной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советской истории вспышкой массового насилия»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC#cite_note-waal10-1 [1] .
или ограничимся новой историей ? а она такова . армянских беженцев из Османской империи царское правительство селило на территории Карабаха . мнением местных айзеров они естественно не поинтересовались
В период долгого нахождения в составе Армении Нагорный Карабах был арменизованhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-14 [14] . Процесс этот начался в античное время и завершился ещё в раннем средневековье - к VIII-IX векам. Уже в 700 году сообщается о наличии арцахского (карабахского) диалекта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA армянского языка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-15 [15] . Таким образом в Арцахе (Нагорный Карабах)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%AC%D0%95_%D0%92_IV-XI_%D0%B2%D0%B2-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-%D0%A8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD-17 [17] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80-18 [18] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-19 [19] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-20 [20] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-21 [21] и горной части Утикаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80-18 [18] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-autogenerated1-22 [22] жили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5 армяне . Арабский автор X века https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8 Истахри сообщает об этническом составе региона Нагорного Карабаха:«… за https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Берда'а и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%80 Шамкуром народ из племени армян…» «Путь из Берда'а в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD Дабиль идёт по землям армян, и все эти города в царстве Санбата, сына Ашута»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-23 [23]
Пы Сы не подскажешь знакомого сармата . кому ключи передать
его собственные показания и показания свидетелей.
ось що буває якщо дати дикунам технології.
Армения заявила о готовности к переговорам о прекращении огня в Карабахе
Министерство иностранных дел Армении заявило о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ»
А азербайджанці методично працюють по вірменським окупантам. От тільки сьогодні зранку
https://www.youtube.com/watch?v=taEQcL4Q6mU&ab_channel=Az%C9%99rbaycanRespublikas%C4%B1M%C3%BCdafi%C9%99Nazirliyi ВІДЕО_1
https://www.youtube.com/watch?v=QqNticyiDss&ab_channel=Az%C9%99rbaycanRespublikas%C4%B1M%C3%BCdafi%C9%99Nazirliyi ВІДЕО_2
"Рюзьке мыр" и его методы во всей "красе".
https://caucasus.liveuamap.com/en/2020/2-october-this-video-published-by-turkeys-haberturk-was-reportedly
Доречі, не чув, щоб вірмени когось за це покарали
Наприклад, в Єревані на поатку 20 століття було 43% азербайджанців, уже до 80-х їх залишалося мізер, а тепер їх там не має взагалі. Спочатку вони визнали азербайджанців з Вірменії, потім вигнали з азербайджанського Нагірного Карабаху, і з семи районів Азербайджану просто так. Щось неонацизмом смердить від вірмен із їхньою Великою Вірменією.
азербайджанцы - 574 900, армяне - 394 800, курды - 6 000
Навіть у Вікіпедії є стаття Депортація азербайджанців з Вірменії на декільких мовах.
З Азербайджану вірмен не депортували і не виганяли до 1988 р.
Вигнані з Вірменії азербайджанці у 1988 р. почали влаштовувати спочатку мітинги, які вилилися в погроми в Сумгаїті, і до вірмен відтоді почали застосовувати симетричні заходи. ну, а далі війна.
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=7 У 1989 г. у Азербайджані було 390505 вірмен чи 5,56%
І https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%83 Динаміка етнічної картини Азербайджану в 1926-2009 роках
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1683737-aviatsiya_zsu_znishchila_za_den_mayge_1000_teroristiv_1954275.html
https://rg.ru/2014/07/29/naemnik-site.html ... в боях на Донбассе погибли 330 иностранных наемников. Польская частная военная компания (ЧВК) "Отаго" потеряла 139 человек, американская ЧВК "Грейстоун" - 40 бойцов, американская "Академи", бывшая "Блэкуотер" - 125 наемников. Потери карателей на Донбассе за три последних месяца составили 12 615 человек, из них 7401 - убитых и раненых ...