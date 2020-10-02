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Вірменські військові показали тіла і документи убитих бійців армії Азербайджану. ВІДЕО 18+

Вірменські військовий заявили про нові втрати армії Азербайджану й опублікували відеозапис убитих бійців противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі демонструються документи азербайджанських бійців і військова амуніція.

Увага! Відео не рекомендоване для перегляду особам з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Азербайджан прорвав лінію оборони в Нагірному Карабасі, - азербайджанські ЗМІ. ФОТОрепортаж 18+

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) смерть (6777) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+28
сдулись армяне... что бы они там не показывали
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02.10.2020 11:17 Відповісти
+11
Так от вона яка - "*******" війна - хто більше народу на камеру вб'є.
А колись вбивст соромилися й намагалися ховати.
O tempora, o mores
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02.10.2020 11:18 Відповісти
+11
Блін, як кацапи суки. Ті також трупами тішаться.
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02.10.2020 11:21 Відповісти
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сдулись армяне... что бы они там не показывали
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02.10.2020 11:17 Відповісти
Вы нашли хоть один кадр, где бы на погибших была видна принадлежность формы.? Я не увидела, хотя и смотрела направленно. А пересматривать еще раз не могу - не по себе как-то. Документы - то такое..... могли и с тех быть, кто погиб в первый день на дороге в БМП.
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02.10.2020 11:40 Відповісти
психологическое давление называется, армянам не поможет
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02.10.2020 11:44 Відповісти
Почему обратила внимание, уж слишком навязчивые были первые кадры с флагом и прочими атрибутами. Да еще и кадры в помещении........ что вообще не вяжется, там если и есть погибшие азербайджанцы, то должны быть на/возле транспорта по дороге.
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02.10.2020 11:59 Відповісти
"где бы на погибших была видна принадлежность формы"... Це видно з першого погляду - де чия форма.. Ви хочете когось захистити - так захищайте, а не белькочіть не знаючи що сказати... Вірмени перші почали показувати убитих і брехати про втрати - кацапська наука... Азери - відповіли тим самим. Усе це - варварство.
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02.10.2020 12:11 Відповісти
Вам может и видно с первого взгляда, я не увидела форму. Увидела то, что и хотели показать - флаг .
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02.10.2020 12:19 Відповісти
этим еще кадыровцы грешат, (твари *********) вспоминается 2014-2015 год и кадры с Донецка, только украинцы, это не кацапы ужастиками украинцев, на бутылку не посадишь!
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02.10.2020 12:25 Відповісти
За эти годы мы так уже привыкли к фейковым кацапским видео и новостям, что любое смотрим и читаем с этим учетом.
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02.10.2020 13:05 Відповісти
Сомневаюсь, что сдулись. Да, айзеры сильнее, но НК так просто им не взять - там 30 лет укреплялись позиции и создавались линии обороны. К тому же местность очень тяжёлая для наступления. Думаю, они отожмут кое-какую часть, но, как говорят по-украински "цей дощ надовго" и полной победы им в ближайшее время не видать.
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02.10.2020 12:03 Відповісти
Никто НК штурмовать и не будет. Уже понятно-перережут все пути снабжения. А это по сути-только 2 дороги, не считая козьх троп, которых также не станет,когда отрежут НК от Армении. Там есть только опорники. Правда потом встанет вопрос, как обезопасить свои опорники.
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02.10.2020 15:03 Відповісти
Так от вона яка - "*******" війна - хто більше народу на камеру вб'є.
А колись вбивст соромилися й намагалися ховати.
O tempora, o mores
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02.10.2020 11:18 Відповісти
Колись голови вбитих ворогів на списа чіпляли, і возили рідним містом.
А живих полонених на ворота прибивали, або у залізну клітку підвішували на сонечко, та повище, щоб усі бачили.
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02.10.2020 11:29 Відповісти
НКВДшники, наприклад, завжди з задоволенням знімали тіла загиблих українських та балтійських повстанців..
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02.10.2020 11:59 Відповісти
Блін, як кацапи суки. Ті також трупами тішаться.
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02.10.2020 11:21 Відповісти
На одного даже молятся, спутав храм с мавзолеем
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02.10.2020 12:07 Відповісти
"Блін, як кацапи суки. Ті також трупами тішаться"

Це "звичайна" військова пропаганда залякування ворога, її завжди уживали під час війни.
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02.10.2020 13:14 Відповісти
Пару тем выше азеры трупаков показывают. Во вторых армяне не кацапы, а чурки.
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02.10.2020 14:14 Відповісти
А в чем различие?
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02.10.2020 15:14 Відповісти
В вере, а так одного типа говна.
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03.10.2020 15:07 Відповісти
На Ютубе было выложено видео, как в Одессе, на праздновании 9 мая, на Аллее Славы армянская леди вели себя некорректно. Она показывала неприличные жесты (факи) окружающим её гражданам, становилась, извините, раком, просовывала руку между ногами и в районе ягодиц появлялась её рука с дулей.
Одесситы выделили армянской диаспоре участок земли в элитном районе Аркадии на Гагаринском плато под постройку Армянской церкви. А их женщины-христианки ведут себя в гостях неподобающим образом.
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02.10.2020 11:22 Відповісти
Игорь, идиоты/идиотки есть в любой национальности.
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02.10.2020 12:01 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/abroad/erdogan-i-putin-raduyutsya-chuzhoj-bede-kazhdyij-vyiigryivaet-pri-******-ishode-vojnyi.htm Эрдоган и Путин радуются чужой беде: каждый выигрывает при любом исходе войны а чому радіють диванні експерди цензора?
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02.10.2020 11:23 Відповісти
Говно лахтинское, страдай
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02.10.2020 11:27 Відповісти
они радуются какой-то пэрэмоге. пусть чужой и сомнительной но такой заветной...
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02.10.2020 11:29 Відповісти
Ещё у одного козлорылого пукан разворотило.)
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02.10.2020 11:33 Відповісти
э, неее. я как бы не против, шо б лица кавказской национальности слегка проредили ряды друг-друга
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02.10.2020 11:37 Відповісти
Да и ваши вонючие ряды поредеют, ***** постарается
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02.10.2020 12:30 Відповісти
от жалко в конце 80-ых не было интернета . ты бы наверное тоже порадовался . когда дашнаки резали айзеров и изгоняли с родной земли . а сейчас да . у вас печалька . ответка пришла
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02.10.2020 11:30 Відповісти
Сумгаитский погром - беспорядки на этнической почве в городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%82 Сумгаит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Азербайджанской ССР 27-29 февраля 1988 года, сопровождавшиеся массовым насилием в отношении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5 армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества.
По выражению британского журналиста Тома де Ваала, выпустившего в 2005 году художественно-документальную книгу «Чёрный сад» об истории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82 карабахского конфликта , эти события стали «первой в современной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советской истории вспышкой массового насилия»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC#cite_note-waal10-1 [1] .
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02.10.2020 11:43 Відповісти
"Внезапный взрыв митинговой активности и призывов к отделению от Азербайджана в Степанакерте привёл к ответной реакции азербайджанской общины "
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02.10.2020 11:56 Відповісти
тобто на мітінги відповіли погромами та вбивствами?
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02.10.2020 11:58 Відповісти
митинг митингу рознь . если завтра у нас в центре города соберутся малороссы и підмоскалики и начнут подготовку к присоединению к Московии то я им такой погром устрою что им Сумгаит веселой забавой покажется
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02.10.2020 12:05 Відповісти
москалі завойовники як і тюрки (азербайджанці) тому твоє порівняння недоречне
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02.10.2020 12:07 Відповісти
о точно . давайте копать глубоко . с Урарту начнем или еще раньше с неандертальцев и кримальонцев ?

или ограничимся новой историей ? а она такова . армянских беженцев из Османской империи царское правительство селило на территории Карабаха . мнением местных айзеров они естественно не поинтересовались
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02.10.2020 12:19 Відповісти
С IV века до н. э. территория Карабаха входила в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Армянского царства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D1%8B Ервандидов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-%D0%95%D1%80%D0%B2%D0%9D%D0%9A-8 [8] . В начале II века до н. э. регион был завоёван https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великой Арменией у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F Мидии Атропатены и стал составлять две её провинции: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85 Арцах (нагорная часть) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BA Утик (равнинная часть)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8-9 [9] . С тех пор, на протяжении почти 600 лет, до 390-х годов н. э. территория находилась в границах армянского государства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великая Армения , северо-восточная граница которого, по свидетельству греко-римских и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F древнеармянских историков и географов, проходила по реке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5) Кура https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-10 [10] . После падения Великой Армении эти провинции отошли к вассальному от Персииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-11 [11] полиэтническому государству https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Кавказская Албания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-12 [12] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-13 [13] . Позже, уже в середине V столетия, его столица была перенесена в Равнинный Карабах в новооснованный город Партав (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Барда ).
В период долгого нахождения в составе Армении Нагорный Карабах был арменизованhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-14 [14] . Процесс этот начался в античное время и завершился ещё в раннем средневековье - к VIII-IX векам. Уже в 700 году сообщается о наличии арцахского (карабахского) диалекта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA армянского языка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-15 [15] . Таким образом в Арцахе (Нагорный Карабах)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%AC%D0%95_%D0%92_IV-XI_%D0%B2%D0%B2-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-%D0%A8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD-17 [17] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80-18 [18] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-19 [19] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-20 [20] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-21 [21] и горной части Утикаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80-18 [18] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-autogenerated1-22 [22] жили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5 армяне . Арабский автор X века https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8 Истахри сообщает об этническом составе региона Нагорного Карабаха:Вірменські військові показали тіла і документи убитих бійців армії Азербайджану - Цензор.НЕТ 1900«… за https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Берда'а и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%80 Шамкуром народ из племени армян…» «Путь из Берда'а в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD Дабиль идёт по землям армян, и все эти города в царстве Санбата, сына Ашута»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-23 [23]
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02.10.2020 12:23 Відповісти
все убедил . если до нашей эры там были армяне значит земля ихняя . теперь предлагаю пойти дальше . я вот живу в Полтаве . а судя по карте на этой земле 1-ом веке жили скифы . точнее сарматы . так что я пошел вещички собирать ?

Пы Сы не подскажешь знакомого сармата . кому ключи передать
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02.10.2020 12:42 Відповісти
да. иди собирай вещички. сармат от меня за ключами завтра зайдёт.
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02.10.2020 17:42 Відповісти
тебе не отдам . ты не Владимир Николенко
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02.10.2020 18:23 Відповісти
С 1918 года равнинный Карабах в составе новообразованной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Азербайджанской Демократической Республики , Нагорный же был спорной территорией и ареной ожесточённых столкновений между азербайджанцами и армянами вплоть до 1920 года, когда он был занят Красной Армией. Решением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE Кавбюро ЦК РКП(б) от 5 июля 1921 года территория Нагорного Карабаха с 94 % армянским населениемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-43 [43] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-44 [44] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-45 [45] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-46 [46] былa включена в состав Азербайджанской ССР с предоставлением широкой областной автономииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85#cite_note-47 [47] - см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%90%D0%9E НКАО .
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02.10.2020 12:24 Відповісти
да бросьте, там с обеих сторон было насилие. так что, обое-рябое. хотя, в целом, судя из того, что я читал, армяне первыми начали изгонять айзеров, но, не могу точно этого утверждать, так как не был личным свидетелем этих событий.
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02.10.2020 12:06 Відповісти
а как насчет того что армяне первыми начали там жить за тысячу лет до того как там появились тюрки (азербайджанцы)?
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02.10.2020 12:08 Відповісти
я не знаток истории этих двух народностей, и вообще не имею прямого отношения к этому конфликту, поэтому не собираюсь принимать чью-то сторону. я за то, чтобы не лилась кровь.
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02.10.2020 12:13 Відповісти
Но, думаю советы в своё время подложили нефиговую бомбу замедленного действия, передав НК в состав Азербайджана, при том, что там проживали в основном арямяне, если не ошибаюсь, где-то в 20-х годах прошлого столетия. Если бы не это, возможно сейчас бы там не лилась кровь. Но это только мои предположения.
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02.10.2020 12:22 Відповісти
Если копнуть так во всем мире все друг другу подложили. Территории многократно переходиди под юрисдикцию разных государств. И шо теперь? Кого на девке последним поймали, тот и женится. После 1945г. все признали границы незыблемыми. Вот и нужно исповедовать эту идею, а не вспоминать, шо там было за Царя Гороха.
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02.10.2020 12:41 Відповісти
Послевоенный устрой уже давно разрушен, поэтому в ход пошли более ранние исторические аргументы. Вот пример: Крым путлер отжал, заявив, что передача Крыма под юрисдикцию УССР была ошибкой. Значит он поставил под сомнение все решения которые принимались в СССР, а ведь именно СССР в начале 20-х отдал НК Азербайджану, хотя местная ячейка партии, на тот момент проголосовала за передачу НК Армении, резонно решив отдать эту территорию тем, кто на ней проживает, дабы избежать ненужного конфликта. Всё решили как обычно в Кремле (уж не знаю по каким соображениям), тем самым заложив бомбу замедленного действия, которая рванула в конце 80-х.
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02.10.2020 13:13 Відповісти
Кем разрушен? Зачем разрушен? Разрушитель предан суду, расстрелян, повешен, сожжен в печи? А? Извини, но мы так до мышей дотрахаемся, как в том анекдоте про чукчу, исповедуя принцип исторической памяти.
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02.10.2020 13:24 Відповісти
Фамилию назвать самого активного участника этих событий? - Эдуард Григорян Читайте, смотрите https://www.youtube.com/watch?v=39Lg47rrZys
его собственные показания и показания свидетелей.
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02.10.2020 12:33 Відповісти
Твоей взорванной ж@пе))
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02.10.2020 11:32 Відповісти
значить радіти нічому?
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02.10.2020 11:44 Відповісти
Ну можеш називати свою дупу-"ніщо".
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02.10.2020 11:47 Відповісти
Тобто виграє НАТО, чи мордор, то ми за НАТО. А ти звісно, за мордор.
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02.10.2020 12:08 Відповісти
між Турцією та Грецією зараз назріває збройний конфлікт (обидві країни входять в нато)
ось що буває якщо дати дикунам технології.
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02.10.2020 12:14 Відповісти
У кого беда у армяшек? Пусть освободят захваченные территории и беда кончится!
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02.10.2020 15:16 Відповісти
«2 октября 2020
Армения заявила о готовности к переговорам о прекращении огня в Карабахе

Министерство иностранных дел Армении заявило о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ»
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02.10.2020 11:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=taEQcL4Q6mU&feature=emb_logo Отчет ВС Азербайджана за ночь
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02.10.2020 11:28 Відповісти
На цензоре перепись лахтинского говна в каждой новости про нагорный карабах. Жопки то пылают ! ))
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02.10.2020 11:31 Відповісти
Жаль погибших.... Давите и уничтожайте кацапских армян на каждом шагу! Не ведитесь на детей... Украина уже это прошла... Уничтожайте врага везде и в полном объеме. Только тогда будет освобождена страна и получены свободы! Слава Азербайджану и да прибудет с ними Аллах!
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02.10.2020 11:31 Відповісти
Декілька трупів і пару посвідчень ... Туфта. Та і показує відношення вірмен до покійних.
А азербайджанці методично працюють по вірменським окупантам. От тільки сьогодні зранку
https://www.youtube.com/watch?v=taEQcL4Q6mU&ab_channel=Az%C9%99rbaycanRespublikas%C4%B1M%C3%BCdafi%C9%99Nazirliyi ВІДЕО_1
https://www.youtube.com/watch?v=QqNticyiDss&ab_channel=Az%C9%99rbaycanRespublikas%C4%B1M%C3%BCdafi%C9%99Nazirliyi ВІДЕО_2
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02.10.2020 11:32 Відповісти
Не декилька. Насчитали по этому видео - 32 погибших. Большую группу застали врасплох на отдыхе.
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02.10.2020 12:14 Відповісти
Цих загиблих азербайжанців ари крутять ще від неділі. Було таке - рванули на передові вірменські пости, потрапили на мінні поля, ще й ари з ПТРК багато техніки підбили на вузьких дорогах
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02.10.2020 11:34 Відповісти
Это уже позже. Пейзаж другой. Тут явно лесистый склон горы. А на минах - это было предгорье.
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02.10.2020 12:15 Відповісти
Так хотят и просят мира, что аж хвастаются совершенными ими убийствами.
"Рюзьке мыр" и его методы во всей "красе".
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02.10.2020 11:40 Відповісти
Ось так ППО Вірменії знищила легендарний АН-2:
https://caucasus.liveuamap.com/en/2020/2-october-this-video-published-by-turkeys-haberturk-was-reportedly
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02.10.2020 11:41 Відповісти
Та вони фахівці ...https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_C-130_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC У 1994 вірмени над Карабахом збили військово-транспортний літак C-130 військово-повітряних сил Ірану з сім'ями (дружини, діти) іранських дипломатів на борту. За великим рахунком, передвісник МН17
Доречі, не чув, щоб вірмени когось за це покарали
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02.10.2020 13:27 Відповісти
Мудрість полягає у тому, щоб не вирішувати проблеми військовим шляхом. Це - найвища мудрість. Бо навіть якщо правда на твоєму боці, твої співгромадян гинуть не менш страшно і болісно, ніж громадяни супротивника. І такі картини - це не від'ємний атрибут трагедії. Бо війна - трагедія. І такі картини, що найцинічнвше, будуть використовуватися противником для деморалізації і демотивації супротивника, з надією, що страх подавить волю д боротьби, хоча самі пропагандист не сприймають такі ж аргументи у свій бік. І тут головне - хто виявиться більш готовий до цього даху, чия психіка більш захищена саме вмотивованістю. І тут зазвичай перевпа у того, хто боронить своє, чиї дії виправдовуються справедливістю. Я проти війни. Категорично. Але я не готовий відмовитися від неї, коли лише за ї'допомогою я можу зберегти свою землю, захистити неповторність і національну свободу своїх рідних і близьких. Тому іноді навіть такі жорстокі картини не дають того афекту, який давали б у мирних умовах. Особливо, коли на кон поставлене виживання нації. Ось чому найкривавішими є саме міжнаціональні конфлікти.
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02.10.2020 11:41 Відповісти
От що цікаво, Вірменія - країна, яка методично з радянських часів витистала з своєї території азербайджанців (і не тільки), і тепер вона член ОДКБ, Росія їм надає кредити, щоб ті купляли зброю.
Наприклад, в Єревані на поатку 20 століття було 43% азербайджанців, уже до 80-х їх залишалося мізер, а тепер їх там не має взагалі. Спочатку вони визнали азербайджанців з Вірменії, потім вигнали з азербайджанського Нагірного Карабаху, і з семи районів Азербайджану просто так. Щось неонацизмом смердить від вірмен із їхньою Великою Вірменією.
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02.10.2020 11:52 Відповісти
а скільки було вірмен в Азербайджані?
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02.10.2020 12:18 Відповісти
https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/83781/posts/34399 Итоговое количество беженцев в результате Карабахского конфликта :
азербайджанцы - 574 900, армяне - 394 800, курды - 6 000
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02.10.2020 12:29 Відповісти
До речі, у відсотках кількість біженців з обидвох сторін складає по 8,5% від загальної к-сті азербайджанців і вірмен, які мешкали в СССР (в абсолютних цифрах вірмен було менше).
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02.10.2020 12:31 Відповісти
А самому пошукати?
Навіть у Вікіпедії є стаття Депортація азербайджанців з Вірменії на декільких мовах.Вірменські військові показали тіла і документи убитих бійців армії Азербайджану - Цензор.НЕТ 7417

З Азербайджану вірмен не депортували і не виганяли до 1988 р.
Вигнані з Вірменії азербайджанці у 1988 р. почали влаштовувати спочатку мітинги, які вилилися в погроми в Сумгаїті, і до вірмен відтоді почали застосовувати симетричні заходи. ну, а далі війна.

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=7 У 1989 г. у Азербайджані було 390505 вірмен чи 5,56%
І https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%83 Динаміка етнічної картини Азербайджану в 1926-2009 роках
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02.10.2020 21:58 Відповісти
Военная статистика вещь необьективная и вомногом надуманная, иногда люди реально теряют берега и говорят полный бред. Помню после нападения России на Донбасс, наш военный секретарь АТО Вячеслав Селезнев говорил в новостях 12.07.2014: в результате авианалета украинских ВВС "знищено біля однієї тисячі бойовиків". Вдумайтесь в эту цифру - 1000 людей.... конечно это была не правда............... Все что говорят в новостях надо делить 50, даже на этом сайте.
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02.10.2020 12:20 Відповісти
Ну, і https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk038FhpXK7LBscB-V5QatEo07lLC9g%3A1601634507111&ei=ywB3X7ipBqqHwPAP78eEwAw&q=+%22%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%97+%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D1%96+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%22&oq=+%22%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%97+%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D1%96+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%22&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDDIFCCEQoAEyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAEyBQghEKABUOpsWJCeAWCksQFoAHABeACAAZ4BiAGyA5IBAzAuM5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj4uuy-2ZXsAhWqAxAIHe8jAcgQ4dUDCA0 де це Ви взяли?
Вірменські військові показали тіла і документи убитих бійців армії Азербайджану - Цензор.НЕТ 5345
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02.10.2020 13:35 Відповісти
вот ссылка https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1683737-aviatsiya_zsu_znishchila_za_den_mayge_1000_teroristiv_1954275.html
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02.10.2020 13:48 Відповісти
https://censor.net/ru/user/234291 Денег нет. Шагай в парашу..
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02.10.2020 12:25 Відповісти
Добрый день! вот пожалуйста, ссылочка на эту новость. Националистическая пропаганда во всей красе.....

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1683737-aviatsiya_zsu_znishchila_za_den_mayge_1000_teroristiv_1954275.html
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02.10.2020 13:48 Відповісти
Буває, але у порівнянні з рос. агресором, то дрібниці. От, наприклад суцільна брехня, це уже не перебільшення:
https://rg.ru/2014/07/29/naemnik-site.html ... в боях на Донбассе погибли 330 иностранных наемников. Польская частная военная компания (ЧВК) "Отаго" потеряла 139 человек, американская ЧВК "Грейстоун" - 40 бойцов, американская "Академи", бывшая "Блэкуотер" - 125 наемников. Потери карателей на Донбассе за три последних месяца составили 12 615 человек, из них 7401 - убитых и раненых ...
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02.10.2020 14:09 Відповісти
Тела убитых с любой стороны, это элемент пропаганды, мол, мы тоже можем убивать, или как в фильме "13 воин" - видите, они не боги, они смертные, их можно убивать. Понятно что на любой войне убивают со всех сторон, не нужно по таким видео делать выводы ни о победе, ни о зраде - это обыденная реальность войны. Смотреть нужно на изменение линии фронта - это есть показатель, кто идет вперед, а кто отступает. А убитые солдаты, ну это могло быть локальное наступление одной стороны, это мог быть передовой отряд, попавший в засаду, это могла быть вылазка разведки - это не дает понимания, как изменилась линия фронта.
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02.10.2020 14:25 Відповісти
Владимир Николенко, я хочу добавить в твои комментарии пару уточнений. Они очень важны. 1. Надо уточнить что перед бойней в Сумгаите, было изгнание азербайджанцев из Армении и Карабаха. Немалая часть этих беженцев была выслана именно в Сумгаит. В насилии над сумгаитскими армянами принимал участие и был организатором насилия армянин Григорян. Это факт который легко можно проверить. Согласись что это уточнение каардинально меняет восприятие картины Сумгаитского насилия. Добавлю что все участники погромов были осуждены азербайджанским судом, КРОМЕ ТОГО САМОГО армянина Григоряна, которого КГБ вывезло из Азербайджана и судили его в РФ. Я понимаю что пропаганда годами навязывала мысль обывателю, что начало насилию было в Сумгаите. Но в сегменте украинского интернета уже давно стали понимать роль пропаганды. И нужно критичнее относится к инфе идущей из РФ. И пришло время писать правду, а не повторять фейки советских сми.
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02.10.2020 19:53 Відповісти
С каких пор на войну с документами ходить начали?балаболы...
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08.10.2020 13:12 Відповісти
Ох і пустельна місцевість навкруг: ані дерева, ані кущика.
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13.10.2020 17:17 Відповісти
 
 