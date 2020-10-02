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На Центральному залізничному вокзалі в Києві стався конфлікт зі стріляниною: постраждала жінка, - поліція. ВIДЕО

Столична поліція встановлює обставини інциденту на Центральному залізничному вокзалі. Унаслідок конфлікту жінка зазнала незначного тілесного ушкодження, від госпіталізації вона відмовилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні приблизно об 11:00 до київської поліції надійшла інформація про начебто стрілянину на площі Вокзальній. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група та представники інших профільних служб поліції.

Відео dtp.kiev.ua

Попередньо встановлено, що біля одного з кіосків перебувала група у складі трьох осіб. Між жінкою та чоловіком виник словесний конфлікт, під час якого останній здійснив постріл у бік знайомої з пневматичного пістолета. Потерпіла зазнала незначного ушкодження нижньої кінцівки, при цьому від допомоги лікарів відмовилася. Більше ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі всі учасники конфлікту встановленні та доставленні до відділу поліції для з’ясування всіх обставин інциденту.

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Зібрані відомості за цим фактом зареєстровано у відділі поліції на станціях залізничного транспорту столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація події.

На Центральному залізничному вокзалі в Києві стався конфлікт зі стріляниною: постраждала жінка, - поліція 01


Автор: 

вокзал (290) Київ (19646) Нацполіція (15272) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) стрілянина (1794)


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Топ коментарі
+16
Цирк с конями. Вопрос с жд вокзалом решить не проблема. Просто нужно желание, хотя бьі министра МВД. Через вокзал проходят миллионьі пассажиров, а все отдано на откуп местной полиции. Вьі что думаете полиция не в курсе щипачей, бомжей, кидал, нелегальной перевозки? Да все можно решить за неделю.
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02.10.2020 15:00 Відповісти
+7
Это филейная часть нижней конечности пострадавшей...
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02.10.2020 14:33 Відповісти
+6
Что это за ужас в пленке? Ты это ешь?
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02.10.2020 14:19 Відповісти
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Что это за ужас в пленке? Ты это ешь?
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02.10.2020 14:19 Відповісти
Это филейная часть нижней конечности пострадавшей...
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02.10.2020 14:33 Відповісти
Некошерне?
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02.10.2020 15:10 Відповісти
В постели? Почему хавчик на простыне?
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02.10.2020 14:22 Відповісти
Ленка ???
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02.10.2020 14:31 Відповісти
Шото часто на вокзале проблемы. Потому что местная полиция наверно уже проплачивается вокзальной мафией.

И в поездах наверно ЗА ОБШИВКОЙ контрабас перевозят массово
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02.10.2020 14:46 Відповісти
Давно там уже цыганская мафия рулит!!! А местные копы их крышуют! Конечно не месторождение янтаря-но бабки там крутятся солидные!!!
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02.10.2020 16:59 Відповісти
Цирк с конями. Вопрос с жд вокзалом решить не проблема. Просто нужно желание, хотя бьі министра МВД. Через вокзал проходят миллионьі пассажиров, а все отдано на откуп местной полиции. Вьі что думаете полиция не в курсе щипачей, бомжей, кидал, нелегальной перевозки? Да все можно решить за неделю.
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02.10.2020 15:00 Відповісти
а где они потом харчеваться будут?? они на проститутках держаться попрошайках и воришках и каждый слюнявит процент))
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02.10.2020 15:36 Відповісти
Сам знаю. Но как долго в болоте булькаться. Хочеться же из гавна вьібраться. Патрульному зарплату в 1000 долларов, следаку в 2000. И самое главное Внутреннему контролю 3000. И реальная ответственность, уголовная за подтасовку. Ну мьі что первьіе? Посмотрите на Румунию. А то мьі платим налогами ментам, потом платим адвокатам, потом прокурорам, потом судьям. А потом судьям перебивают ставку и рецидивистьі под законом продолжают свою историю.
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02.10.2020 16:26 Відповісти
Диимфсюпох,90-ые...оплять,увы...
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02.10.2020 21:38 Відповісти
"Так не доставайся же ты ни кому."
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02.10.2020 16:43 Відповісти
 
 