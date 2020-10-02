На Центральному залізничному вокзалі в Києві стався конфлікт зі стріляниною: постраждала жінка, - поліція. ВIДЕО

Столична поліція встановлює обставини інциденту на Центральному залізничному вокзалі. Унаслідок конфлікту жінка зазнала незначного тілесного ушкодження, від госпіталізації вона відмовилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні приблизно об 11:00 до київської поліції надійшла інформація про начебто стрілянину на площі Вокзальній. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група та представники інших профільних служб поліції.

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Попередньо встановлено, що біля одного з кіосків перебувала група у складі трьох осіб. Між жінкою та чоловіком виник словесний конфлікт, під час якого останній здійснив постріл у бік знайомої з пневматичного пістолета. Потерпіла зазнала незначного ушкодження нижньої кінцівки, при цьому від допомоги лікарів відмовилася. Більше ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі всі учасники конфлікту встановленні та доставленні до відділу поліції для з’ясування всіх обставин інциденту.

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Зібрані відомості за цим фактом зареєстровано у відділі поліції на станціях залізничного транспорту столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація події.







