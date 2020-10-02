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"Брехуни! У мене чоловік на COVID-19 хворів! Ні одна падла грошей не повернула! 30 тисяч пішло! Щоб ви поздихали!" - Зеленському в Чернівцях розповіли про "безкоштовне" лікування. ВIДЕО

Одна з мешканок Чернівців розповіла президенту України Володимиру Зеленському про "безкоштовне" лікування від коронавірусу. Телеканал Чернівці

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка звинуватила Зеленського і чиновників у брехні і висловила йому все у той момент, коли Зеленський вийшов з готелю в якому зупинявся на ніч. Коли жінка почала розповідати про лікування від COVID-19, Зеленський і його охорона почали йти до автомобіля.

"Брехуни, душогуби, страшні душогуби! Брехуни! У мене чоловік хворів на COVID-19. Ні одна падла грошей не повернула! Все за свої кошти! 30 тисяч гривень пішло на лікування! Щоб ви поздихали! Брехуни, здохніть!, - кричала жінка навздогін Зеленському та чиновникам, що супроводжували його.

Відео Телеканал Чернівці

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Автор: 

Зеленський Володимир (24332) Чернівці (562) лікування (607) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+112
Це побажання,ні яких погроз.
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02.10.2020 18:00 Відповісти
+81
Скоро яйцами закидывать начнут шута
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02.10.2020 17:58 Відповісти
+74
ось вам і какаяразніца

"Брехуни! У мене чоловік на COVID-19 хворів! Не одна падла грошей не повернула! 30 тисяч пішло! Щоб ви здохли!" - Зеленскому в Черновцах рассказали о "бесплатном" лечении - Цензор.НЕТ 4817
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02.10.2020 18:04 Відповісти
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Сторінка 5 з 5
невже хтось ще сподівається на безкоштовне лікування?? Бубочка дороги будує за ті гроші, які мали б піти на боротьбу з ковідом, бонуси собі заробляє, падла зелена,дешевка. Тест зробити не можливо, без черги тільки за гроші, навіть тим, в кого є схожі з короною симптоми - не роблять своєчасно, у поліклініках ставлять в чергу, і десь приблизно на 10 день роблять тестування. А ті 10 днів не кожний переживе, а скільки людей той хворий може інфікувати !!...оооо, багато, дуже багато.
Бубочка мерзотна падлюка, ворог.
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03.10.2020 01:05 Відповісти
какие еще дороги оно будуе? в своём воображении?!
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03.10.2020 08:33 Відповісти
як це які?)) оно, цілими днями з екранів смердить про будівництво доріг )). Бреше, звісно, але йому ж якось треба списувати гроші які нам євросоюз виділив на боротьбу з короною.
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03.10.2020 23:05 Відповісти
Показово можуть вернути кошти цій бабусі, та показати по всім новинам.
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03.10.2020 01:35 Відповісти
печально то, шо судя по всему , на выборах беззубая бабуська поприколу поверила в бубочку...
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03.10.2020 03:32 Відповісти
бо шоб вы все повыздыхалы пошло в ход тока ща, когда не выплатили... А так плебс даже не поддержал горемычную... ВАНГУЮ... бабуську, в лучшем случае, обложат штрафом за оскорбление, коронавирусные затраты ей покажутся цветочками...
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03.10.2020 03:36 Відповісти
хотя можно принять и за респектную актрису...
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03.10.2020 03:39 Відповісти
Так у неї ж документ є і вона його демонструвала.
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03.10.2020 03:55 Відповісти
Ну, то хай iй Бог допомогае.
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03.10.2020 04:31 Відповісти
Присоединяюсь к пожеланиям!!!
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03.10.2020 02:10 Відповісти
Вот да!
Вот этот вот лозунг "Щоб ви здохли" надо бы хэш-тагом сделать в фейсбучике и твиттере.
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03.10.2020 04:42 Відповісти
Результаты президентских выборов 2019 года:

Черновицкая обл. (100.00%)

75.87% (за Зеленского)

21.64% (за Порошенко)

отсюда:
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/04/21/7213071/

ЖРИТЕ, НЕ ОБЛЯПАЙТЕСЬ!
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03.10.2020 04:51 Відповісти
шо, Петя так багато набрав голосів в Чернівецькій області? Я думав, менше...)
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03.10.2020 13:07 Відповісти
Можно и не писать результаты голосования в президентской гонки...а только посмотреть на возраст этой женщины и сразу станет понятно(на 200% вероятности),что она голосовала за Зе!!!
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04.10.2020 18:05 Відповісти
Не факт.
Умственное развитие не определяется возрастом, равно как и идиотизм.
Бывает, что идитами как рождаются, так и остаются.
Такие "за гречку" или "лишь бы не Порошенко"(С) голосуют и в юности, и в старости.
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05.10.2020 05:30 Відповісти
такая уж правда жизни.
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03.10.2020 05:19 Відповісти
Кто лечился тоже говорят про штуку баксов. Все организоВано ниже плинтуса, начиная с забора тестов. Киевляне выбирайте тех кто понимает в медицине
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03.10.2020 06:56 Відповісти
Виберемо Кличка. Він кладовища у місті приводе до ладу.
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03.10.2020 19:56 Відповісти
Зеленский обнаружился в Черновцах. Зачем он там и что там делает не знает никто. Нужно сказать, что в отличии от бродячего шапито перемещение главы государства вопрос планируемый. Естественно никаких планов у Зеленского не было и нет. Это кочевое существование обходится бюджету в серьезные деньги, ибо в сопровождении и обеспечении задействовано около 200 человек. В будущем году расходы на содержание президента и ОП составят 1 млрд 266 млн грн, против 909 млн 058 тыс. грн в этом году..

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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03.10.2020 10:36 Відповісти
Зеленский обнаружился в Черновцах



а черновцы где обнаружилися??

недавно все там орали про нипайдемнакарантиииннн,

давайте кафэ-рестараны-деньгорода-а

а теперь орут про забалел на 30 000??

аххахаха
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03.10.2020 12:18 Відповісти
Закрой рот дебил.
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03.10.2020 13:58 Відповісти
А зебілам ніхто слова не давав ! Ви вибрали цих зеістот і вся відповідальність на вас , хмирі смердючі .
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03.10.2020 14:16 Відповісти
Тестировать и лечить,когда температура 38 и у вас явные проблемы с лёгкими уже поздно.
Тестировать надо после первых признаках недомогания,это сократит число заражённых и позволит начать лечение на ранней стадии.
Если они серьёзно не отнесутся к этой проблеме сейчас,то мы получим худший вариант эпидемии.
Все отказы и чеки за лечение нужно фиксировать документально.
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03.10.2020 11:14 Відповісти
Ну и чьтаааа? За то он прииииикоооольный.... тупая бабка, не шарит ничего, мудрый нарид знает кого вибирать...
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03.10.2020 11:32 Відповісти
ты дура че безмаски??
и все вакруг тебя ??

и все винаваты, шо тыдура завтра заплатишь еще 30 000??
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03.10.2020 12:15 Відповісти
Моніка, це титут вилізло?
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03.10.2020 12:36 Відповісти
Та це ж просто якесь парахаботство. Патєрпєвшему терміново треба позов до судут подати.
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03.10.2020 12:35 Відповісти
И ТАК КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ДОЛЖЕН С НИМИ ОБЩАТЬСЯ ПОКА КОРРУПЦИОНЕРОВ НЕ УНИЧТОЖАТ !!!
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03.10.2020 12:52 Відповісти
Тут не про коррупцию а про ложь властей.
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03.10.2020 13:59 Відповісти
Що ви, куме, не кажіть, а Україною править мафія.
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03.10.2020 19:57 Відповісти
ВСЕ РАВНО ИХ В ТЫСЯЧИ РАЗ МЕНЬШЕ ЧЕМ ГРАЖДАН !!!
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03.10.2020 20:07 Відповісти
Підтверджую в мене родич попав в реанімацію з ковід стан важкий, все за власний кошт в них сама фігня а не лікарства нормальні препарати потрібно купляти, ще й розводять він не може сам їсти а вони дітям виписали ще таблетки дорогі, зробили там скандал знайшлись таблетки лікарі собі приховали, в поясненнях вказали що наперед запасли якщо він прийде до себе.....
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03.10.2020 12:52 Відповісти
"Брехуни! У мене чоловік на COVID-19 хворів! Ні одна падла грошей не повернула! 30 тисяч пішло! Щоб ви поздихали!" - Зеленському в Чернівцях розповіли про "безкоштовне" лікування - Цензор.НЕТ 5800
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03.10.2020 12:57 Відповісти
Все жіночка правильно сказала.
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03.10.2020 13:09 Відповісти
ну еврею. воспитанному каламойским . проклятия гоев как бальзам на душу .
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03.10.2020 13:33 Відповісти
Тю, скрізь тільки й пишуть, що Порошенко за власний кошт забезбечив усю Україну всім необхідним. а тут таке...)
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03.10.2020 13:09 Відповісти
Хорошая работа у президента: коверсамолет, скатертьсамобранка. Но, вот только - народ! Под ногами путается.
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03.10.2020 13:12 Відповісти
"Утром мажу бутерброд- сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло,и компот не льется в рот." (с)
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03.10.2020 13:34 Відповісти
Схеже,що у наріда почалось таки гірке похмілля після голосування папріколу...
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03.10.2020 13:32 Відповісти
А ОНО даже не подошло.
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03.10.2020 14:15 Відповісти
Зе-чму навіть не цікаво, що дійсно трапилось, чому вимагають гроші за безкоштовне(насправді за гроші всіх громадян,всіх платників податків), безкоштовне нібито лікування,яке воно само гарантувало,

йому ж все оточення з його шобли,шахраів та рашистських консерв з ЗеМанди доповідає, що усьо пад кантролєм, всьо путьом, а тут якісь українці чогось хочуть,чимось незадоволені, псують настрій найвеличнішому...
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03.10.2020 14:38 Відповісти
И почему нищих, тупых зебилов все время интересуют чужие деньги, а не повышение собственного уровня жизни....
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03.10.2020 14:29 Відповісти
Интересуйся за чьи и сколько твой жаба свою ************ со своим выродком лечил
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03.10.2020 14:42 Відповісти
Вся виборча компанія Зе і його команди була побудована виключно на брехні на опонента - на Порошенко. Ткаченко признався, що видумав фейк про вбивство брата, дубінський признався, що на замовлення бувшого начальника податкової вигадував про проституток Майдану, Бігус оприлюднив передачу із ФСБ брехню про Свинарчуків і тим самим ще й допоміг кацапам виявити своїх нашими руками, які нам продавали танкові ричаги. Та багато всього іншого, Придурки, шахраї при владі за наші кошти знищили російських ворогів і фактично "знищили" рейтінг проукраїнського президента Порошенко. Ну як лохи зелені, розібралися в політиці? Ще раз зробіть себе на місцевих виборах, а то не всі гроші пливуть у кишені єврейські і кацапські.
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03.10.2020 14:55 Відповісти
Це робота палиці і його беніной партії "за майбутнє Бені".
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03.10.2020 15:01 Відповісти
про "зрадників ЄС".

За таке потрібно відправляти на цугундер. Як і за всю брехню шмарклі про Порошенка.
Нехай запроданська гнида тепер відповідає. Бородату дупу дубінського та іншу дупу ткаченко також до суду за їх фейки та по факту за роботу на паРашу.

Вже на такій брехні, вкинутій гебнею з паРаші та підхопленою п'ятою колоною разом з громадянами ерефії дєрмаком та криворіжським блазнем Зеленським, якраз і вибрали всю цю антиукраїнську запроданську гидоту... Ще раз? Ті, хто це все жере, цю всю брехню зажОп, ЗеМанди та їх гебешних та кремлівських кураторів, це вже зовсім невиліковні клінічні ідіоти.
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03.10.2020 15:15 Відповісти
----ЗЕ- пустунчику і його " глашатайці " -ЗЕ верещакі із парасолькою -- це все . до лампади ... А жіночку терміново відловити і в ПРЕЗИДЕНТИ !!! Проголосую --хоч сьогодні !!!
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03.10.2020 15:00 Відповісти
Зеленский подонок
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03.10.2020 15:16 Відповісти
подонок, да ещё какой, мир таких не видел.
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04.10.2020 22:31 Відповісти
Когда везде этим ублюдкам начнут кричать правду в глаза, вот тогда будет толк!!!
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03.10.2020 17:58 Відповісти
Да им сцы в глаза...
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03.10.2020 20:04 Відповісти
Та до них як горохом до стіни. Плюнь курві в очі а вона каже дощ іде. Краще вже починати пи....ти, можна навіть ногами...
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04.10.2020 13:34 Відповісти
Зебіли! Ви маєте по 1800 грн га тести ПЛР? А 3600 маєте?
Тест ПЛР іноді дає хибний позитивний результат якщо повз вас пробіг хтось інфікований?
Думацй-те!
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03.10.2020 21:53 Відповісти
Пусть скажет спасибо пропорошенковскому ворюге меру Черновцев и гор совету-это непосредственная их обязанность.
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04.10.2020 10:45 Відповісти
И брата убил...а потом- съел. Брата Зермака
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04.10.2020 11:13 Відповісти
Щоб ви виздихали пп дерьмак з Зеленським
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04.10.2020 13:17 Відповісти
І чим скоріше, тим краще!
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04.10.2020 13:35 Відповісти
на самом деле все кричат такое же по всей Украине, но например в Днепре девушке, которая кричала какой зеленский гнида, охрана презика просто сломала ребра
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04.10.2020 17:58 Відповісти
"Брехуни! У мене чоловік на COVID-19 хворів! Ні одна падла грошей не повернула! 30 тисяч пішло! Щоб ви поздихали!" - Зеленському в Чернівцях розповіли про "безкоштовне" лікування - Цензор.НЕТ 1741
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05.10.2020 08:19 Відповісти
Присоединяюсь к наилучшим пожеланиям!!!
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05.10.2020 10:23 Відповісти
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