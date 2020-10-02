"Брехуни! У мене чоловік на COVID-19 хворів! Ні одна падла грошей не повернула! 30 тисяч пішло! Щоб ви поздихали!" - Зеленському в Чернівцях розповіли про "безкоштовне" лікування. ВIДЕО

Одна з мешканок Чернівців розповіла президенту України Володимиру Зеленському про "безкоштовне" лікування від коронавірусу. Телеканал Чернівці

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка звинуватила Зеленського і чиновників у брехні і висловила йому все у той момент, коли Зеленський вийшов з готелю в якому зупинявся на ніч. Коли жінка почала розповідати про лікування від COVID-19, Зеленський і його охорона почали йти до автомобіля.

"Брехуни, душогуби, страшні душогуби! Брехуни! У мене чоловік хворів на COVID-19. Ні одна падла грошей не повернула! Все за свої кошти! 30 тисяч гривень пішло на лікування! Щоб ви поздихали! Брехуни, здохніть!, - кричала жінка навздогін Зеленському та чиновникам, що супроводжували його.

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