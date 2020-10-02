У Києві КОРД затримав чоловіка, який стріляв у співробітника кіберполіції. ВIДЕО

У Києві бійці КОРД затримали чоловіка, який вистрілив у співробітника поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У рамках досудового розслідування, розпочатого слідчим відділом Печерського управління поліції за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України та на підставі ухвали суду, правоохоронці прийшли до одного з фігурантів справи для проведення санкціонованого обшуку: "Чоловік відчинив двері квартири, а коли поліцейські представилися, вистрілив в одного із них. Після цього правопорушник зачинився у помешканні. 28-річного співробітника кіберполіції з вогнепальним пораненням ноги госпіталізували. Для затримання зловмисника у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. У результаті спецпризначенці КОРДу затримали стрільця", - розповіли в поліції.

Правопорушником виявився 25-річний киянин. Пістолет, попередньо - травматичної дії, вилучено. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З ним проводяться слідчі дії.

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За інформацією Департаменту кіберполіції Національної поліції України, затриманий на сайті пропонував організацію інтернет-бізнесу "під ключ". Клієнти сплачували внески від 27 до 60 тис. гривень. Отримавши гроші – зловмисник зникав, а взяті на себе обов’язки не виконував. Попередньо встановлено, що від шахрайських дій постраждали понад дві сотні осіб. Сума збитку становить понад 8 млн гривень.

За фактом поранення розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Тож тепер зловмиснику доведеться відповідати не лише за шахрайські дії. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.