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Водії на Рівненщині подали 130 заяв у поліцію на шляховиків: асфальт можна відірвати руками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рівненські водії влаштували акцію протесту і звернулися в правоохоронні органи, щоб ті перевірили дорожників через ремонт дороги "Стара Рафалівка - Полки" на Поліссі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Напередодні в селі Суховоля Володимирецького району зібралася понад сотня автомобілістів. Сюди з'їхалися як бюджетні, так і елітні автомобілі.

Водії стверджували, що нове покриття дороги Т-1808 на відрізку "Стара Рафалівка - Полки" залишається на колесах: смола і камінчики прилипають, а у багатьох - пошкоджено скло через поціляння каміння. Найчастіше, за їхніми словами, каміння вилітає з-під коліс вантажівок, які їдуть попереду, і ушкоджує лобове скло і фари.

У Службі автомобільних доріг пояснили, що ремонтні роботи проводить приватна фірма, а претензії до підрядника були впродовж усього часу.

"За день до того, як збиралися автомобілісти, 30 вересня, було надано припис підряднику щодо недоліків, які були виявлені. Претензії є, і підрядник їх має усунути за свій рахунок", - сказав представник САД в області Дмитро Леонтіюк.

Водії на Рівненщині подали 130 заяв у поліцію на шляховиків: асфальт можна відірвати руками 01

Водії на Рівненщині подали 130 заяв у поліцію на шляховиків: асфальт можна відірвати руками 02

Підрядник - київська фірма "Спец Комплект Снаб". Зв'язатися з ними журналістам не вдалося.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості під час ремонту дороги у Володимирецькому районі. Слідчі встановлюють усі обставини.

Водії на Рівненщині подали 130 заяв у поліцію на шляховиків: асфальт можна відірвати руками 03

Читайте також: На ремонт і будівництво доріг із "коронавірусного фонду" витратили менше 10 мільярдів гривень, - Марченко. ВIДЕО

"Впродовж 1-2 жовтня в поліцію надійшло 130 заяв від автомобілістів, які пошкодили автомобілі на дорозі "Стара Рафалівка - Полки". На підставі заяв, за погодженням з місцевою прокуратурою, слідчі Володимирецького району внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомила фахівець відділу комунікації поліції області Світлана Карачун.

Водії на Рівненщині подали 130 заяв у поліцію на шляховиків: асфальт можна відірвати руками 04

Автор: 

авто (6231) дороги (3074) протест (2402) ремонт (2320) Рівненська область (1190)


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Топ коментарі
+32
Большая отмойка, а не стройка.
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02.10.2020 20:21 Відповісти
+26
за кого голосовали то и получили
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02.10.2020 20:21 Відповісти
+24
Деньги, которые НЕ потратили на ИВЛ?
Все, как обещали...
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02.10.2020 20:32 Відповісти
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Большая отмойка, а не стройка.
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02.10.2020 20:21 Відповісти
"...О-о, много знаю."©
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02.10.2020 20:27 Відповісти
Они реально не понимают, что асфальт положен на деньги из фонда имени коронавируса?

Водители на Ривненщине подали 130 заявлений в полицию на дорожников: асфальт можно оторвать руками - Цензор.НЕТ 3897
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02.10.2020 20:42 Відповісти
😁
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02.10.2020 20:46 Відповісти
"меня не волнует качество - главное скорость постройки дорог деребана бюджета"(с) вАвка зеленский...
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02.10.2020 20:47 Відповісти
Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен.

Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення". .
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02.10.2020 20:51 Відповісти
"Проплаченные прахоботы" опять потоптались...😁
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02.10.2020 20:51 Відповісти
Они хоть вышли и что то делают а ты седиш здесь и строчиш ***** .небось живот уже за стол не влазит )))
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03.10.2020 09:17 Відповісти
влазит.

а почему я должен за них выходить ?
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03.10.2020 17:33 Відповісти
Молодец значит .)))
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03.10.2020 20:57 Відповісти
ПП Укусов: "У-у" а не "О-о"
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02.10.2020 20:57 Відповісти
Те, что были "у-у", - закопали...
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02.10.2020 21:04 Відповісти
Деньги, которые НЕ потратили на ИВЛ?
Все, как обещали...
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02.10.2020 20:32 Відповісти
Але ж дороги будуються за рахунок здоров^я громадян.
Головне взяти гроші з фонду та встигнути в ростов, чи на мальдіви
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02.10.2020 20:41 Відповісти
на мальдивы ездят на честно задекларированные деньги один раз за весь пятилетний срок президентства,

а это чмо за год 5 раз в отпуск сходило, нарушая КЗОТ

и хрен знает как в Омане очутилось на встрече с кацапским Патрушевым.

Но у тебя в промытом "Сватами" мозгу отложились мальдивы.
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02.10.2020 20:45 Відповісти
Я не знаю що таке Свати. Не дивлюся ТВ пердач на протязі 7 років.
Може ще щось цікаве про мене розкажеш?
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02.10.2020 20:48 Відповісти
з наданої тобою інформації я можу припустити лише те, що семирічне перебування на протязі могло спровокувати переохолодження і, як наслідок, вплинути на роботу головного мозку.

пропоную переміститись в більш затишне місце.

можливо тоді і мальдіви перестануть маритись чимось непристойним
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02.10.2020 20:52 Відповісти
не 5 раз... а 18 (!) раз с мая 2019 оно шлялось за госсчёт в отпуска..
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02.10.2020 20:48 Відповісти
официально 5,

а остальніе 13 раз назвали рабочімі паездкамі па стране
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02.10.2020 20:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/82781 - "...а это чмо за год 5 раз в отпуск сходило, нарушая КЗОТ.."
Водії на Рівненщині подали 130 заяв у поліцію на шляховиків: асфальт можна відірвати руками - Цензор.НЕТ 1077
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02.10.2020 20:55 Відповісти
Зебилье, ваш выход ущербные
Водії на Рівненщині подали 130 заяв у поліцію на шляховиків: асфальт можна відірвати руками - Цензор.НЕТ 1706
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02.10.2020 20:52 Відповісти
за кого голосовали то и получили
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02.10.2020 20:21 Відповісти
откат и распил денег,-все как всегда.
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02.10.2020 20:24 Відповісти
не бывает всё как всегда.

профессор математики, придумавший новую формулу и гопник, ссущий в лифте - это не одинаково
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02.10.2020 20:55 Відповісти
https://twitter.com/goloborodyko

https://twitter.com/goloborodyko Голобородько

Вчена братія завжди зі зверхністю ставилася до нас, самодіяльних аматорів-кавеенщиків.

Сьогодні в Чернівцях зустрічатимуся з академіками, професорами і доцентами-кандидатами.

Нехай слухають мою промову і вдячно кивають головами, а я буду по-батьківськи лагідним.
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02.10.2020 21:10 Відповісти
и намажте икорочку тонким тонким слоем как асфальт)) угадайте сколько стоит ведро строительного мусора когда засыпают ямы и сверху лопаткой прихлопывают асфальт?
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03.10.2020 09:07 Відповісти
"Зато не воруют"© 😁
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02.10.2020 20:25 Відповісти
Это какие же надо способности иметь. Не воровать и так строить. Папередникам так не удавалось.
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02.10.2020 20:36 Відповісти
Зебил считает:

Пустыня коррупцию

Искореняет
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02.10.2020 20:57 Відповісти
голосовли против призедента от олигархи, но получили клоуна от олигархии. Систему менять надо а не ее марионеток. Для этого не свиней от корыта отгонять, а с начала нужен запрос на обсуждение нового суспильного договора. Хватит ходить по граблям и выбирать цвет для хамелеона от олигархата.
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03.10.2020 05:59 Відповісти
Большая стройка говорите? Ну-ну.........
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02.10.2020 20:23 Відповісти
А хіба маленька? По всій Україні будують.
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02.10.2020 20:32 Відповісти
Не більше чим була в 2018 році. Тоді зробили 4500. Зараз планують 6500, но витрачають більше + короновірусний фонд, якість в багатьох компаній які допустив Зе щоб попіаритись як на фото. А головне вже листопад но 6500 ще дуже далеко і є ймовірність що буде як в 2014 ну максимум трохи більше.
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02.10.2020 20:43 Відповісти
Більше.
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02.10.2020 21:13 Відповісти
Набагато більше. Я не пам'ятаю щоб стільки будували та ремонтували дороги з дня проголошення незалежної України.
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03.10.2020 00:13 Відповісти
Ага, и Бубуня - везде прораб...
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02.10.2020 20:45 Відповісти
Шо будують ?
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02.10.2020 20:57 Відповісти
Хаос
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02.10.2020 20:59 Відповісти
усе підряд
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02.10.2020 21:14 Відповісти
бальшая стройка на коронавирусные бабосы))))
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02.10.2020 20:33 Відповісти
Ну вот как борются с вирусом, так и строят...........
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02.10.2020 20:34 Відповісти
нам гг'ейдег' надо чтобы г'овно
лежали на дог'оге говна
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02.10.2020 20:55 Відповісти
Большая помойка
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02.10.2020 20:23 Відповісти
І скільки витратили на ці дороги ?
В кілька разів більше ніж при Порошенку.
Що робиться в країні тепер...
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02.10.2020 20:23 Відповісти
не забувайте про розграбований ковідний фонд...і це попри 4000 захворілих на добу і ні одного (ні одного!!!) придбаного за гроші фонду апарату ШВЛ ...
ганьба - якесь недоречне слово для такого.... б***ства (вибачте)
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02.10.2020 20:38 Відповісти
Ужоссс... а про які жахи ще пишуть? Ну там "Земля налетить на небесну вісь..."?
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02.10.2020 21:16 Відповісти
Та никаких ужасов, просто по приколу 😁
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02.10.2020 22:19 Відповісти
Ровенская обл. 60% за шмарклю.Кушайте,не обляпайтесь
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02.10.2020 20:24 Відповісти
130 заявлений в полицию? Вот так надо всем делать, а не ныть.
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02.10.2020 20:25 Відповісти
"и дождь смывает все следы". асфальта и подрядчика.
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02.10.2020 20:27 Відповісти
Ни дорог, ни борьбы с короновирусом, зато весело
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02.10.2020 20:29 Відповісти
Отаке покращання, малята.
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02.10.2020 20:30 Відповісти
якби та пошесть не виникла в Китаї..її мали б вигадати зелебоби в Україні (бо такі важелі як карантин і його обмеження суто для зомбованого наріду... годі було і мріяти)
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02.10.2020 20:43 Відповісти
Водії та місцева влада молодці, що боряться за якісні дороги. Таке має бути по всій Україні, в кожному місті та селі.
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02.10.2020 20:31 Відповісти
А зачем везде бороться. У нас 3 года назад заасфальтировали и ничего не отрывается и не плывет по селу.
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02.10.2020 20:38 Відповісти
От клятий барига.
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02.10.2020 20:40 Відповісти
Да , кругом успевает 😀
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02.10.2020 20:41 Відповісти
И не говорите. Даже лишил права пожаловаться.
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02.10.2020 20:54 Відповісти
А хіба треба пояснювати, що якщо дорога вже ЯКІСНА, то за її якість саме БОРОТИСЯ вже не треба? Можно поборотися за ЯКІСНЕ медичне обслуговування, чи чим та ще держава має піклуватися...
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02.10.2020 20:41 Відповісти
Много чем.
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02.10.2020 20:55 Відповісти
Так. Але без НАС держава НІЩО. І ви це добре знаєте.
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02.10.2020 21:12 Відповісти
По-приколу, пілять...
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02.10.2020 20:37 Відповісти
Руководитель фирмы Муслимов Энвер Ремзиевич, количество сотрудников 1.
Тупое отмывание и воровство...
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02.10.2020 20:40 Відповісти
На якому різні тупе і на якому рівні відмивання, можна уточнити?
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02.10.2020 20:43 Відповісти
Пілять в турборежимі 😂
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02.10.2020 20:40 Відповісти
Украина это матрица , я это понял ещё в 1992 году . Все дурят один одного !
Что те кто ложил асфальт с Марса прилетели и так плохо сделали ?
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02.10.2020 20:42 Відповісти
В усьому світі дурять, просто в інших місцях за це добряче наказують.
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02.10.2020 20:44 Відповісти
Тебе дурний піп хрестив ?
Навіщо дорожникам в Данії наприклад дурити ? Вони за свою роботу получають гроші , чи ні ?
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02.10.2020 20:47 Відповісти
Я атеїст. Тому і не дурять, бо за це суворо карають.
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02.10.2020 21:10 Відповісти
а если бы не отрывать тот асфальт руками, може с месяц два и полежал бы.
не, надо все пощупать )))
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02.10.2020 20:43 Відповісти
так они его на место и покладут...и притопчут для верности (ибо кто им новый там положит?)))
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02.10.2020 20:46 Відповісти
ехай себе и ехай, не - надо остановится и на зуб все попробовать.
хороший асфальт - ну дорого ето, непонятно шо непонятного )))
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02.10.2020 20:51 Відповісти
ну не привыкли люди к хорошему асфальту...теперь шастать будут - курей давить!
кому это надо?
в Днепре...когда-то взяли и сняли кое-где на центральном проспекте екатерининскую брусчатку (которой больше 200 лет) и прокатали асфальт...
ну шо Вам сказать? там где не успели стыбзить ту брусчатку - она красиво так лежит (и еще лет 500 лежать будет), а тот асфальт уже раз... надцать латали-перешлепывали... ото так!
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02.10.2020 20:57 Відповісти
была на Волыни такая дорога местного значения, не знаю есть ли сейчас, которую называли ласково - "три сучки" от "********", там можно было ехать тока с открытым ртом иначе зубы потом выплюнешь, ото была дорога - и руками ее не поотрываешь!
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02.10.2020 21:05 Відповісти
у нас недавно была такая на Никополь (говорят сейчас ее ремонтируют...не знаю всю или местами...пока не шастал))))...а тогда....быстро и не ехали и то думали хребты в трусы повысыпаются... капец (ямы в пол колеса...КАМАЗА ))))))
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02.10.2020 21:13 Відповісти
а самое противное, шо другой дороги не было до брата, разве шо через Караганду
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02.10.2020 21:16 Відповісти
если любомльчане есть на форруме, то може хто и помнит )))
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02.10.2020 21:20 Відповісти
у нас при зюзе на районе
ремонт дорог совсем неплох
но в основном за счёт коровьих
лепёх
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02.10.2020 21:05 Відповісти
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02.10.2020 21:18 Відповісти
Бабосики из ковидного фонда закатали в асфальт. Зелени есть чем гордиться.
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02.10.2020 21:04 Відповісти
Немає в нас села Полки,є Полиці є Половлі.Автор статті на мапу для початку глянув.Якщо поремонтують дорогу, запрошую до Білого Озера дуже чудовий краєвид,також лікувальна вода.Є можливість відпочити з комфортом,але основна масса люду відпочиває "дикунами".
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02.10.2020 21:07 Відповісти
гугл транслейт... село Полиці - "деревня Полки" (повбивав би!)
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02.10.2020 21:09 Відповісти
Українські журнашлюшки аж дві мови трохи знають : рідну московитську та українську через московітський гугл.
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03.10.2020 00:18 Відповісти
Водії на Рівненщині подали 130 заяв у поліцію на шляховиків: асфальт можна відірвати руками - Цензор.НЕТ 5310
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02.10.2020 21:32 Відповісти
Велике будівництво від Зеленського!!!
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02.10.2020 21:36 Відповісти
Я із цієї місцини. Поремонтували дороги, зебуїни. Зе-дороги. У батька лобовуха в машині в мікротріщинах. Їдеш - з-під колес шрапнель летить. Рейтинг вони так собі піднімають...
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02.10.2020 21:46 Відповісти
ви за зе голосували. Так вам і надо.
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02.10.2020 23:26 Відповісти
Это кочевое существование обходится бюджету в серьезные деньги, ибо в сопровождении и обеспечении задействовано около 200 человек.
В будущем году расходы на содержание президента и ОП составят 1 млрд 266 млн грн, против 909 млн 058 тыс. грн в этом году..!!
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02.10.2020 22:50 Відповісти
Дороги строят,и это хорошо!
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03.10.2020 00:15 Відповісти
Принцип и среднестатистического депутата избранного народом "Подумал как то я себе, чем хуже вам ,тем лучше мне "
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03.10.2020 02:27 Відповісти
А вы че хотели?? Выбрать на пост президента - дегенерата и чтоб потом дороги нормальные вам ложили?? Больше чем уверен что половина водителей за ЗЕкретина голосовало.

Получите, сожрите и распишитесь.
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03.10.2020 07:51 Відповісти
ЗЕЛЁНЫЕ КОММУНИСТЫ ИДУТ СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ В СОВОК.
ИНТЕРЕСНО, ПО ЧЕМ МУСОРА БУДУТ ПРОДАВАТЬ ТЕХТАЛОНЫ?
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11.10.2020 06:36 Відповісти
Власть рукожопая, и качество дорог соответствующее))
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11.10.2020 06:56 Відповісти
 
 