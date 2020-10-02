Водії на Рівненщині подали 130 заяв у поліцію на шляховиків: асфальт можна відірвати руками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рівненські водії влаштували акцію протесту і звернулися в правоохоронні органи, щоб ті перевірили дорожників через ремонт дороги "Стара Рафалівка - Полки" на Поліссі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Напередодні в селі Суховоля Володимирецького району зібралася понад сотня автомобілістів. Сюди з'їхалися як бюджетні, так і елітні автомобілі.

Водії стверджували, що нове покриття дороги Т-1808 на відрізку "Стара Рафалівка - Полки" залишається на колесах: смола і камінчики прилипають, а у багатьох - пошкоджено скло через поціляння каміння. Найчастіше, за їхніми словами, каміння вилітає з-під коліс вантажівок, які їдуть попереду, і ушкоджує лобове скло і фари.

У Службі автомобільних доріг пояснили, що ремонтні роботи проводить приватна фірма, а претензії до підрядника були впродовж усього часу.

"За день до того, як збиралися автомобілісти, 30 вересня, було надано припис підряднику щодо недоліків, які були виявлені. Претензії є, і підрядник їх має усунути за свій рахунок", - сказав представник САД в області Дмитро Леонтіюк.

Підрядник - київська фірма "Спец Комплект Снаб". Зв'язатися з ними журналістам не вдалося.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості під час ремонту дороги у Володимирецькому районі. Слідчі встановлюють усі обставини.

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"Впродовж 1-2 жовтня в поліцію надійшло 130 заяв від автомобілістів, які пошкодили автомобілі на дорозі "Стара Рафалівка - Полки". На підставі заяв, за погодженням з місцевою прокуратурою, слідчі Володимирецького району внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомила фахівець відділу комунікації поліції області Світлана Карачун.