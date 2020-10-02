Водії на Рівненщині подали 130 заяв у поліцію на шляховиків: асфальт можна відірвати руками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рівненські водії влаштували акцію протесту і звернулися в правоохоронні органи, щоб ті перевірили дорожників через ремонт дороги "Стара Рафалівка - Полки" на Поліссі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Напередодні в селі Суховоля Володимирецького району зібралася понад сотня автомобілістів. Сюди з'їхалися як бюджетні, так і елітні автомобілі.
Водії стверджували, що нове покриття дороги Т-1808 на відрізку "Стара Рафалівка - Полки" залишається на колесах: смола і камінчики прилипають, а у багатьох - пошкоджено скло через поціляння каміння. Найчастіше, за їхніми словами, каміння вилітає з-під коліс вантажівок, які їдуть попереду, і ушкоджує лобове скло і фари.
У Службі автомобільних доріг пояснили, що ремонтні роботи проводить приватна фірма, а претензії до підрядника були впродовж усього часу.
"За день до того, як збиралися автомобілісти, 30 вересня, було надано припис підряднику щодо недоліків, які були виявлені. Претензії є, і підрядник їх має усунути за свій рахунок", - сказав представник САД в області Дмитро Леонтіюк.
Підрядник - київська фірма "Спец Комплект Снаб". Зв'язатися з ними журналістам не вдалося.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості під час ремонту дороги у Володимирецькому районі. Слідчі встановлюють усі обставини.
"Впродовж 1-2 жовтня в поліцію надійшло 130 заяв від автомобілістів, які пошкодили автомобілі на дорозі "Стара Рафалівка - Полки". На підставі заяв, за погодженням з місцевою прокуратурою, слідчі Володимирецького району внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомила фахівець відділу комунікації поліції області Світлана Карачун.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
постройки дорогдеребана бюджета"(с) вАвка зеленский...
Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення". .
а почему я должен за них выходить ?
Все, как обещали...
Головне взяти гроші з фонду та встигнути в ростов, чи на мальдіви
а это чмо за год 5 раз в отпуск сходило, нарушая КЗОТ
и хрен знает как в Омане очутилось на встрече с кацапским Патрушевым.
Но у тебя в промытом "Сватами" мозгу отложились мальдивы.
Може ще щось цікаве про мене розкажеш?
пропоную переміститись в більш затишне місце.
можливо тоді і мальдіви перестануть маритись чимось непристойним
а остальніе 13 раз назвали рабочімі паездкамі па стране
профессор математики, придумавший новую формулу и гопник, ссущий в лифте - это не одинаково
https://twitter.com/goloborodyko Голобородько
Вчена братія завжди зі зверхністю ставилася до нас, самодіяльних аматорів-кавеенщиків.
Сьогодні в Чернівцях зустрічатимуся з академіками, професорами і доцентами-кандидатами.
Нехай слухають мою промову і вдячно кивають головами, а я буду по-батьківськи лагідним.
Пустыня коррупцию
Искореняет
лежали на дог'оге говна
В кілька разів більше ніж при Порошенку.
Що робиться в країні тепер...
ганьба - якесь недоречне слово для такого.... б***ства (вибачте)
Тупое отмывание и воровство...
Что те кто ложил асфальт с Марса прилетели и так плохо сделали ?
Навіщо дорожникам в Данії наприклад дурити ? Вони за свою роботу получають гроші , чи ні ?
не, надо все пощупать )))
хороший асфальт - ну дорого ето, непонятно шо непонятного )))
кому это надо?
в Днепре...когда-то взяли и сняли кое-где на центральном проспекте екатерининскую брусчатку (которой больше 200 лет) и прокатали асфальт...
ну шо Вам сказать? там где не успели стыбзить ту брусчатку - она красиво так лежит (и еще лет 500 лежать будет), а тот асфальт уже раз... надцать латали-перешлепывали... ото так!
ремонт дорог совсем неплох
но в основном за счёт коровьих
лепёх
В будущем году расходы на содержание президента и ОП составят 1 млрд 266 млн грн, против 909 млн 058 тыс. грн в этом году..!!
Получите, сожрите и распишитесь.
ИНТЕРЕСНО, ПО ЧЕМ МУСОРА БУДУТ ПРОДАВАТЬ ТЕХТАЛОНЫ?