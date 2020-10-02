Педагоги і чиновники з розмахом відсвяткували під Миколаєвом День учителя, поліція склала протокол. ВIДЕО

Вчителі та чиновники, зокрема мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і його заступник, відзначали День учителя в дитячому таборі за 15 км від міста. Свято зіпсували поліцейські, адже Миколаїв перебуває в "помаранчевій" карантинній зоні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

"1 жовтня під час моніторингу засобів масової інформації поліцейські встановили, що на території дитячого оздоровчого центру, розташованого за 15 кілометрів від Миколаєва, відбуваються урочисті заходи за участю великої кількості людей, організовані з нагоди Дня вчителя, на яких були присутні працівники освіти та запрошені представники місцевого самоврядування, зокрема мер обласного центру", - сказано в повідомленні.

Місцеве "Inshe TV" повідомляє, що зі святом педагогів вітали миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, його перший заступник Володимир Криленко, глава адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза, глава адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук та начальник управління освіти міськради Ганна Личко.

Поліцейські вирушили на свято і склали адмінпротокол на керівництво дитячого оздоровчого центру.

"Порушника чекає суд і загрожує штраф від 17 000 гривень", - зазначили в поліції.

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Чи розійшлися ті, хто святкували, після візиту правоохоронців, у повідомленні не сказано.



