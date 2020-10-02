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Педагоги і чиновники з розмахом відсвяткували під Миколаєвом День учителя, поліція склала протокол. ВIДЕО

Вчителі та чиновники, зокрема мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і його заступник, відзначали День учителя в дитячому таборі за 15 км від міста. Свято зіпсували поліцейські, адже Миколаїв перебуває в "помаранчевій" карантинній зоні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

"1 жовтня під час моніторингу засобів масової інформації поліцейські встановили, що на території дитячого оздоровчого центру, розташованого за 15 кілометрів від Миколаєва, відбуваються урочисті заходи за участю великої кількості людей, організовані з нагоди Дня вчителя, на яких були присутні працівники освіти та запрошені представники місцевого самоврядування, зокрема мер обласного центру", - сказано в повідомленні.

Місцеве "Inshe TV" повідомляє, що зі святом педагогів вітали миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, його перший заступник Володимир Криленко, глава адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза, глава адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук та начальник управління освіти міськради Ганна Личко.

Поліцейські вирушили на свято і склали адмінпротокол на керівництво дитячого оздоровчого центру.

"Порушника чекає суд і загрожує штраф від 17 000 гривень", - зазначили в поліції.

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Чи розійшлися ті, хто святкували, після візиту правоохоронців, у повідомленні не сказано.

Педагоги і чиновники з розмахом відсвяткували під Миколаєвом День учителя, поліція склала протокол 01

Педагоги і чиновники з розмахом відсвяткували під Миколаєвом День учителя, поліція склала протокол 02
Педагоги і чиновники з розмахом відсвяткували під Миколаєвом День учителя, поліція склала протокол 03

Автор: 

карантин (18172) Миколаїв (1815) Нацполіція (15272) вчитель (401) Сєнкевич Олександр (229) штраф (1878) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
После того как подняли благосостояние училок до 4К Зеленскага?
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02.10.2020 20:53 Відповісти
+7
Подумаешь, штраф 17 тыс. Фигня, если зарплата 4 тыс долларов.
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02.10.2020 20:59 Відповісти
+7
Педагоги и чиновники с размахом отметили под Николаевом День учителя, полиция составила протокол - Цензор.НЕТ 8344
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02.10.2020 21:36 Відповісти
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После того как подняли благосостояние училок до 4К Зеленскага?
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02.10.2020 20:53 Відповісти
А що Синютка каже з цього приводу?
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02.10.2020 21:23 Відповісти
Обломали пе-диКов 😂
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02.10.2020 21:51 Відповісти
Учителям нужно дать выпить,скоро выборы,учителя считают голоса - чувак гениальный стратег.
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02.10.2020 20:58 Відповісти
пир во время чумы...
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02.10.2020 20:58 Відповісти
Подумаешь, штраф 17 тыс. Фигня, если зарплата 4 тыс долларов.
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02.10.2020 20:59 Відповісти
Благодаря Президенту Зеленском3у учителя перестали вымагать деньги у учеников и получать нормальную зароботную плату,поэтому и отдохнуть могут себе позволить .
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02.10.2020 21:00 Відповісти
Судя по рылам на фото - сплошная вата и любители "срускаво мира"
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02.10.2020 21:00 Відповісти
ну это субьективное мнение... после того как зеленский приезжал в Николаев ему судя по всему не удалось договориться с Сенкевичем... практически сразу слуги сняли своего кандидата в меры так как рейтинг нынешнего мера куда выше... ну и так доброжелателей хватает .. особенно рвут зад партийцы ЖОПЫ.. как думаете кто дал информацию и приехали менты за 15 км рядовой гражданин? не оправдываю нарушения.. но интересно под кем менты если едут прихватить своего мера.. да еще перед выборами
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03.10.2020 08:30 Відповісти
Прелестно. А что там у них с короной? Были в желтой зоне, а стали в оранжевой. Это прогресс и к этому прекрасному результату причастен их мэр. Тут даже и откомментировать нечего.
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02.10.2020 21:01 Відповісти
-Учитель, от вас пахнет перегаром.
-Нет, Машенька, это запах ковида.
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02.10.2020 21:04 Відповісти
училки с голодухи а гнилые чиновники от безпреднльной дыбильности
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02.10.2020 21:09 Відповісти
Бть ! Офіційний захід (мероприятия) професійного свята Українського дня вчителя, ОФІЦІЙНІ ОСОБИ ПРОВОДЯТЬ ЙОГО НЕ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ, А МОВОЮ ОКУПАНТА - російською.
І ці ватнікі виховують і вчать майбутніх патріотів України ? Скоріше всього готують рабів для рашки
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02.10.2020 21:19 Відповісти
в ходе мониторинга средств массовой информации полицейские установили,Источник: https://censor.net/ru/v3222661 - тобто , якщо людською мовою - почули про це по радіо , або випадково прочитали в інтернеті ...
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02.10.2020 21:23 Відповісти
та то они инструктаж перед выборами проводили с членами избирательных комиссий .
а менты дупля не отбивают
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02.10.2020 21:24 Відповісти
Педагоги и чиновники с размахом отметили под Николаевом День учителя, полиция составила протокол - Цензор.НЕТ 8344
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02.10.2020 21:36 Відповісти
Хлопці таким чином вирішили зачистити шлях в мери міста для корабельної сосни
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02.10.2020 22:19 Відповісти
Сосна -ліпша подруга мера. Це його многоходовочка- перетягнути голоси в першому турі. А у другому розраховує, що будуть голосувати проти опзж. 4 роки тому, так само більшість голосувала не за нього, а проти його конкурента.. так воно у мери пропхалося
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03.10.2020 01:39 Відповісти
До какого уровня нищеты нужно было довести учителей, чтобы покупка их лояльности на выборах обходилась в ничтожные водку + селёдку в полевых условиях
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02.10.2020 22:34 Відповісти
Как они учат на украинском, если даже на официальных мероприятиях говорят на русском?
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02.10.2020 23:03 Відповісти
До шаблон порвался, ты сколько языков знаешь?
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03.10.2020 14:33 Відповісти
Николаевская мэрия не работает, прием не ведут, в связи с тем, что якобы все болеют.
Теперь все увидели как они болеют.
Твари
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02.10.2020 23:17 Відповісти
С размахом отмечать не рекомендуется бо домой можно не попасть вовремя
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02.10.2020 23:23 Відповісти
Все набагато простіше : святкували- це дуже громко сказано , всі сиділи в куртках на свіжому повітрі , а не в приміщенні і дійсно мер привітав вчителів . Але туди ж приїхали і конкуренти Сенкевича і почали це знімати , брехливо коментуючи ,що тут наче б то іде агітація, вони мабуть і визвали поліцію... так що просто це передвиборчі розборки ,от і все.
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02.10.2020 23:28 Відповісти
А это что выходной день, что они вместо работы сидели в лагере в 15 км от города???
И у нас что карантин не для всех??? Собрание большого количества людей, все без масок, никакой дистанции.
И хорошо, что их засняли
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03.10.2020 01:34 Відповісти
Выгнать всех а я учителем учителем, давай вместе поржем с тебя если очко не сузиться после первого урока
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03.10.2020 14:41 Відповісти
Испортили вате праздник.
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03.10.2020 01:02 Відповісти
вата это слуги народа как правило... а нынешний мер в их состав ни входит
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03.10.2020 08:36 Відповісти
А ты ему шаблон разорвал
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03.10.2020 14:39 Відповісти
ОЙ БЛИН, ЗЕбыкота. НА ДЕТСКИХ СТУЛЬЧИКАХ У ПЕСОЧНИЦ, ГДЕ ДЕТСКИЕ ГРИБОЧКИ... https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrx5ZZCtXdfJucAsQnfzAt.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1601709506/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dwN7gnsbvzfc/RK=2/RS=_pzNog6LfwOBb26crzA5nEWdyBk- Владимир Высоцкий - Милицейский протокол
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03.10.2020 02:19 Відповісти
ну как раз с Синкевичем зеленскому в Николаеве не удалось договорится поэтому кандидат от слуг снял свою кандидатуру с выборов...
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03.10.2020 08:34 Відповісти
Педагоги і чиновники з розмахом відсвяткували під Миколаєвом День учителя, поліція склала протокол - Цензор.НЕТ 2155
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03.10.2020 08:57 Відповісти
Слуги народа кладанули на мера, выстилают дорожку для корабельной сосны.
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03.10.2020 11:35 Відповісти
Да Украина должна учителям как земля колхозам, это они вырастили ту молодёжь что. Айдан сделала и в отличии от 99 процентов кто тут пишет налоги платят, а если вы учителю деньги даёте что бы вашему ребёнку поставили выше оценку, и потом на поборы жалуетесь, кто вы? Сами себе ответьте. Был такой Отто фон Бисмарк, он сказал дайте мне 33 тысячи высокообразованных. Обеспеченных учителей и вы получите Великую Германию, что собственно он потом и сделал
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03.10.2020 14:38 Відповісти
 
 