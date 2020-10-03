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Українець їхав до Білорусі з пістолетом і трьома десятками срібних ювелірних виробів, - прикордонники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники виявили у українця, що прямував до Білорусі, пістолет і три десятки срібних виробів. Все вилучили, на порушника склали протокол.

У пункті пропуску "Виступовичі" прикордонники Житомирського загону та митники виявили в автомобілі українця пістолет і понад три десятки виробів зі срібла. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.

"34-річний житель Житомира на автомобілі "Хонда" української реєстрації прямував до Білорусі. Але під час перетинання кордону під час огляду салону його автівки прикордонники разом з митниками виявили пристрій для відстрілу гумових куль "ФОРТ-12 РМ". Крім того, серед речей чоловіка також виявлено 32 вироби, попередньо зі срібла", - сказано в повідомленні.

На українця складено протокол про порушення митних правил. Виявлений пристрій, оцінений у 10 тисяч гривень, та вироби вилучено співробітниками митного поста. Сума оцінки виробів буде встановлена після проведення експертизи.

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Українець їхав до Білорусі з пістолетом і трьома десятками срібних ювелірних виробів, - прикордонники 01
Українець їхав до Білорусі з пістолетом і трьома десятками срібних ювелірних виробів, - прикордонники 02
Українець їхав до Білорусі з пістолетом і трьома десятками срібних ювелірних виробів, - прикордонники 03

Білорусь (7968) Держприкордонслужба ДПСУ (6139) ювелірні вироби (93) пістолет (44)


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Топ коментарі
+6
Іван Хельсингченко?
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03.10.2020 12:16 Відповісти
+3
Бандьоравєц хотів замочити Луку.
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03.10.2020 12:33 Відповісти
+3
устройство для отстрела резиновых пуль...
если уж пытаетесь говорить шершавым языком ментовского протокола, то правильно будет "предмет, похожий на пистолет"...
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03.10.2020 12:35 Відповісти
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Іван Хельсингченко?
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03.10.2020 12:16 Відповісти
Не пистолет у него не подходящий. Нужна какая нибудь хрень, типа аркебузы, чтобы кулоны можно было заряжать без переплавки
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03.10.2020 19:05 Відповісти
або один з братів Вінчестерів)))
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03.10.2020 19:23 Відповісти
охотник на вампиров шоле
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03.10.2020 12:22 Відповісти
Царский улов! На пивас хватит. Ловят мелких карманников, а воротилам в особо крупных размерах - почет и уважуха.
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03.10.2020 12:33 Відповісти
Бандьоравєц хотів замочити Луку.
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03.10.2020 12:33 Відповісти
устройство для отстрела резиновых пуль...
если уж пытаетесь говорить шершавым языком ментовского протокола, то правильно будет "предмет, похожий на пистолет"...
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03.10.2020 12:35 Відповісти
З кулями схожими на різіну.
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03.10.2020 12:50 Відповісти
преступника поймали!
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03.10.2020 12:35 Відповісти
Я так думаю, добре що у нас попався, а не в Білорусі ОМОНу
Був побитий у ув"язнений, а машина мала б вигляд от такий
Украинец ехал в Беларусь с пистолетом и тремя десятками серебряных ювелирных изделий, - пограничники - Цензор.НЕТ 2724
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03.10.2020 12:41 Відповісти
Сигуранца проклятая! - закричал Остап, поднимая босую ногу...
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03.10.2020 13:01 Відповісти
Ну взяли лом на 500 гривень, но нахрена об этом писать?
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03.10.2020 13:20 Відповісти
каждый украинец ездить должен с пистолетом
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03.10.2020 13:32 Відповісти
30 серебряников!!!! тридцать цуко!!
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03.10.2020 15:45 Відповісти
твій тариф?
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03.10.2020 19:24 Відповісти
 
 