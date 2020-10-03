Українець їхав до Білорусі з пістолетом і трьома десятками срібних ювелірних виробів, - прикордонники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Прикордонники виявили у українця, що прямував до Білорусі, пістолет і три десятки срібних виробів. Все вилучили, на порушника склали протокол.
У пункті пропуску "Виступовичі" прикордонники Житомирського загону та митники виявили в автомобілі українця пістолет і понад три десятки виробів зі срібла. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.
"34-річний житель Житомира на автомобілі "Хонда" української реєстрації прямував до Білорусі. Але під час перетинання кордону під час огляду салону його автівки прикордонники разом з митниками виявили пристрій для відстрілу гумових куль "ФОРТ-12 РМ". Крім того, серед речей чоловіка також виявлено 32 вироби, попередньо зі срібла", - сказано в повідомленні.
На українця складено протокол про порушення митних правил. Виявлений пристрій, оцінений у 10 тисяч гривень, та вироби вилучено співробітниками митного поста. Сума оцінки виробів буде встановлена після проведення експертизи.
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если уж пытаетесь говорить шершавым языком ментовского протокола, то правильно будет "предмет, похожий на пистолет"...
Був побитий у ув"язнений, а машина мала б вигляд от такий