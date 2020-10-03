УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини Відео Місцеві вибори-2020
14 672 32

Проєкт "Без цензури": Хто такий Ігор Палиця, і як давній партнер Коломойського може дорватися до центральної влади? ВIДЕО

У свіжому випуску спецпроєкту "Без цензури" Богдан Буткевич докладно розбирає біографію цього вірного соратника Ігоря Коломойського з 20-річним стажем.

Як Палиця заробив перші капітали, зійшовся з Коломойським і став беззаперечним власником Волині? Що робив за часів Ющенка, Януковича і Порошенка, а також - у чому його секрет успіху під час правління Зеленського?

Чому Коломойський хоче, щоб Палиця прийшов у центральну владу, до чого  тут "Приватбанк" і чому нам усім варто через це хвилюватися?

Залишайте коментар на підтримку каналу під цим відео, ставте лайк і підписуйтесь на оновлення! Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ, адже тут нічого особистого - тільки факти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Столар вже нічого не приховує і безпосередньо на своєму каналі рекламує Пальчевського", - екснардеп Левченко

Коломойський Ігор (3126) місцеві вибори (1366) Палиця Ігор (62) Буткевич Богдан (438)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
Это очередная конченная тварь бабломойского палица лезет как танк во всех городах со своей партией за майбах. И обратите внимание, даже просто нормальных там нет!!!!! там такие же отборные мрази, как и все бабломойские опарыши. Не успел Порох додавить эту редкую гадину, увы, и гринпоц просто возродил упыря к жизни.
показати весь коментар
03.10.2020 15:06 Відповісти
+21
Мерзость.....
показати весь коментар
03.10.2020 15:01 Відповісти
+12
Палиця колишній рекетір
Наразі мільйонер, може і мільярдер.
показати весь коментар
03.10.2020 15:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мерзость.....
показати весь коментар
03.10.2020 15:01 Відповісти
Это очередная конченная тварь бабломойского палица лезет как танк во всех городах со своей партией за майбах. И обратите внимание, даже просто нормальных там нет!!!!! там такие же отборные мрази, как и все бабломойские опарыши. Не успел Порох додавить эту редкую гадину, увы, и гринпоц просто возродил упыря к жизни.
показати весь коментар
03.10.2020 15:06 Відповісти
хе хе...вообще-то Порох в своё время сам ставил палицу губернатором Одесской области ))
показати весь коментар
03.10.2020 16:02 Відповісти
Кашляешь? иди нах на больгичный со своим корововирусом. Порох со всеми олигархами пытался договорится , - типа ,ребята, бабло-баблом, но можно и страну просрать. Назначал губернаторами и Колмойщу, и эту донецкую чмыхалку..забыл. Пытался опираясь на одних ослабить других - напрмер татарина Тогда и лысый обмылок в губернаторы Одессы вылез. Дальше что? Любят примитивные зебилы выденуть какой-то фактик и с умной рожей страшилки лепить. Даже у полных долбодятлов не вызывает сомнения, что Падлица - подстилка Коломойского. Скажу больщше. Пока смотрящий за Укрнафтой Киперман трахал у него в комнате отдыха Веру Брежневу, Игоря Петровича чуть ли не за пивом отсылали. У меня и графики посещения были - жалко не сохранил.
показати весь коментар
03.10.2020 16:35 Відповісти
веришь, мне эта возня пауков в банке, абсолютно не интересна. я просто констатировал факт.
показати весь коментар
03.10.2020 17:15 Відповісти
О, курва!)
показати весь коментар
04.10.2020 03:13 Відповісти
Сейчас партию раскручивают - "За Майбутне", это чистый проект коломойши, под парламентские выборы. Партия "Слуг" уже развалиться, часть уйдут в БПП, часть к мертвечуку, а часть в новую партию коломойши.
показати весь коментар
03.10.2020 17:52 Відповісти
Палиця це другий виток кругової схеми - вкрасти гроші у зебілів, на вкрадене піарнути і продати голоборотька. Щоб знову вкрасти і продати вже нового голоборотька палицю чи пальчевського.
показати весь коментар
03.10.2020 15:06 Відповісти
С украинским производством вооружений теперь проблем нет. Для России. Коломойский-гражданин Израиля, военного союзника России. "Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман создали две компании для производства вооружений. Партнеры Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер".
показати весь коментар
03.10.2020 15:28 Відповісти
Кто такой Игорь Палица и как давний партнер Коломойского может дорваться к центральной власти? - Цензор.НЕТ 2307
показати весь коментар
03.10.2020 15:30 Відповісти
Коли пнеться у владу - то ніби і патріот і державник, а коли дорвався - гнида!
показати весь коментар
03.10.2020 15:34 Відповісти
Палиця колишній рекетір
Наразі мільйонер, може і мільярдер.
показати весь коментар
03.10.2020 15:41 Відповісти
Палица - Бенина шестерка и бывший его решала, наподобие Корбана и Миндича. Беня за щенячью преданность платит хорошо. Зеля и слуги этому хороший пример.
показати весь коментар
03.10.2020 16:08 Відповісти
Беня не платит, Беня дает кусок от уворованного им.
показати весь коментар
03.10.2020 16:37 Відповісти
https://youtu.be/gqVuaAzqnh0 якщо людина, яка народилася у україномовному середовищі і переходить на маскальську у маскалемовних регіонах, то вона є перевертень і напевно може хоч матір продати. От що б сталося якби він забакав державною? Під кого він підстроювався в ці роки на такій високій держпосаді, під підлеглих, чи беню? Це є комплекс меншовартнісного українця, малороса. Те саме, як батьки україномовні звертаються до своїх дітей на дитячій площадці москальською у змоскаленому місті, дитина може відповісти українською, бо дома спілкуються державною - комплекс ідіотів. Тьху, гидота.
показати весь коментар
03.10.2020 16:43 Відповісти
Він 100% єврей.
показати весь коментар
03.10.2020 16:55 Відповісти
Це той, що на президентських плакат від ЗСУ вивісив?
показати весь коментар
03.10.2020 16:53 Відповісти
Ні.
показати весь коментар
03.10.2020 16:58 Відповісти
Таки да. В бытность губернатором.
показати весь коментар
03.10.2020 18:20 Відповісти
Ігор Палиця єврей по мамі та татові, прізвище Палиця від вітчима. Випадкових людей серед найближчих друзів Ігоря Валерійовича бути не може. Чи він юдей не знаю.
показати весь коментар
03.10.2020 16:53 Відповісти
Палица на своих региональных ТВ каналах транслирует пропагандона Шария.

показати весь коментар
03.10.2020 17:24 Відповісти
Вот например:Skype-інтерв'ю з відеоблогером Анатолієм Шарієм.
https://www.youtube.com/watch?v=3MLYgn3qzPM
показати весь коментар
03.10.2020 17:26 Відповісти
Беня пішов двома великими фронтами "слуга народу"(Бені) і "за майбутнє(Бені). А ви думали майбутнє України?
показати весь коментар
03.10.2020 17:31 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Хто такий Ігор Палиця, і як давній партнер Коломойського може дорватися до центральної влади? - Цензор.НЕТ 170
показати весь коментар
04.10.2020 12:19 Відповісти
Мрази ,ублюдки, гниды , а быдлолохторат ведётся ! Это кошмар !
показати весь коментар
03.10.2020 17:38 Відповісти
Хто такий Ігор Палиця, і як давній партнер Коломойського може дорватися до центральної влади? - Цензор.НЕТ 4037
показати весь коментар
03.10.2020 18:33 Відповісти
Хто такий Ігор Палиця, і як давній партнер Коломойського може дорватися до центральної влади? - Цензор.НЕТ 8492
показати весь коментар
03.10.2020 19:05 Відповісти
Про вибори для самих примітивних. Істота балотується,бо хоче "заробити" собі на хатинку ( не одну хатинку,заводик,пароходик,яхточку,вертольотик,літачок,щоб просто був мішок з грішми...) і їй за це нічого не було б. Ви б за такого проголосували?Так? Тоді вам на вибори в Україні.За кого б не поставили галочку- не помилитесь!
показати весь коментар
04.10.2020 07:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DEZ1Q9OA_yw
показати весь коментар
04.10.2020 08:02 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Хто такий Ігор Палиця, і як давній партнер Коломойського може дорватися до центральної влади? - Цензор.НЕТ 1205
показати весь коментар
04.10.2020 12:16 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Хто такий Ігор Палиця, і як давній партнер Коломойського може дорватися до центральної влади? - Цензор.НЕТ 9931
показати весь коментар
04.10.2020 12:20 Відповісти
Судячи з коментів вбивця й бандит Ахметов вже нікого не лякає?
показати весь коментар
04.10.2020 22:01 Відповісти
 
 