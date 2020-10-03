Проєкт "Без цензури": Хто такий Ігор Палиця, і як давній партнер Коломойського може дорватися до центральної влади? ВIДЕО
У свіжому випуску спецпроєкту "Без цензури" Богдан Буткевич докладно розбирає біографію цього вірного соратника Ігоря Коломойського з 20-річним стажем.
Як Палиця заробив перші капітали, зійшовся з Коломойським і став беззаперечним власником Волині? Що робив за часів Ющенка, Януковича і Порошенка, а також - у чому його секрет успіху під час правління Зеленського?
Чому Коломойський хоче, щоб Палиця прийшов у центральну владу, до чого тут "Приватбанк" і чому нам усім варто через це хвилюватися?
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