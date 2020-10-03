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Озброєний двома ножами чоловік намагався проникнути на територію військової частини в Одеській області. ВIДЕО

Чоловік поводився неадекватно. Спочатку він погрожував перехожим біля паркану військової частини, а потім спробував пройти на територію через КПП. Ймовірно, він був під дією наркотиків.

Про це повідомляє в фейсбуці Південне оперативно-територіальне командування Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

"2 жовтня 2020 року чоловік, тримаючи у руках два предмети, схожі на кухонні ножі, з явними ознаками наркотичного сп'яніння, намагався проникнути на територію військової частини 3014 Національної гвардії України, яка розташована у м. Одеса на вул. Люстдорфській, 7 через контрольно-пропускний пункт.

Відвідувача спинив добовий наряд гвардійців, разом із військовослужбовцями окремого загону спеціального призначення "ОМЕГА".

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції. Наразі тривають слідчі дії.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

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Озброєний двома ножами чоловік намагався проникнути на територію військової частини в Одеській області 01

наркотики (1462) Одеса (5499) Національна гвардія (1571)


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Топ коментарі
+8
Похож на Зебила на пресухах Поди на одном сидят
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03.10.2020 16:58 Відповісти
+6
Обоссался,колготки порвал,разноцветный флаг своей организации где-то пролюбил.Позорник,одним словом.
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03.10.2020 15:49 Відповісти
+4
да уж....гуманность гуманность...права человека.....а как по мне так пристрелить такое животное и всё, тут уже всё ясно....протяни немного ещё времени по задержанию этого наркомана или больного на голову. и могло бы быть куча резаноколотых невинных убитых прохожих. в том числе кого то из нас....(( поэтому гуманистов навсяк случай прошу в мою сторону в защиту его рот захлопнуть...
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03.10.2020 17:36 Відповісти
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Обоссался,колготки порвал,разноцветный флаг своей организации где-то пролюбил.Позорник,одним словом.
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03.10.2020 15:49 Відповісти
оцей?
Вооруженный двумя ножами мужчина пытался проникнуть на территорию военной части в Одесской области - Цензор.НЕТ 4778
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03.10.2020 15:52 Відповісти
Нинзя куев.Надеюсь военные-накостыляли ему.
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03.10.2020 15:53 Відповісти
Накостылять надо ментам, за то что эту дурь распостраняют.
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03.10.2020 17:58 Відповісти
Дам по вызову?
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03.10.2020 15:54 Відповісти
Про бажання поїхати на Схід в ОРДЛО, аби вмовляти сепарів "ПростоПерестатьСтрелять", нічого не казав? Щось не впізнаю я Його без краватки і костюма.
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03.10.2020 15:58 Відповісти
В переговорну групу його, до маразматиків! Де ще такого відшукаєш при кадровому голоді.
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03.10.2020 16:09 Відповісти
Да он цветной, в колготках)
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03.10.2020 16:45 Відповісти
Это ничего, сейчас так принято. После прихода хе...остука к власти
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03.10.2020 16:59 Відповісти
Похож на Зебила на пресухах Поди на одном сидят
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03.10.2020 16:58 Відповісти
Я думаю что в этой воинской части у него будет возможность побыть долго....Эта часть одесская тюрьма и СИЗО
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03.10.2020 17:05 Відповісти
Там вже нема тюрми, а СІЗО трохи далі знаходиться.
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03.10.2020 17:12 Відповісти
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%80.,+7,+%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0,+%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+65000/@46.4479981,30.727886,3a,75y,189.28h,92.14t/data=!3m7!1e1!3m5!1s5LPdOdYAb63-NkKCqrwRxQ!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D5LPdOdYAb63-NkKCqrwRxQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D129.41039%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x40c633c85022cc2d:0x96d2998d4171882c!8m2!3d46.4479354!4d30.727933?hl=ru&authuser=0 Вот эта часть ))))
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03.10.2020 17:07 Відповісти
да уж....гуманность гуманность...права человека.....а как по мне так пристрелить такое животное и всё, тут уже всё ясно....протяни немного ещё времени по задержанию этого наркомана или больного на голову. и могло бы быть куча резаноколотых невинных убитых прохожих. в том числе кого то из нас....(( поэтому гуманистов навсяк случай прошу в мою сторону в защиту его рот захлопнуть...
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03.10.2020 17:36 Відповісти
какая нах гуманность...взял два ножа...отхерачить по локоть две руки,чтоб больше за нож не хватался.Учитесь порядку на Востоке...Восток -дело тонкое)))
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03.10.2020 20:29 Відповісти
Деградация кацапья радует и огорчает одновременно. С одной стороны им пипец, а с другой, куда ж их девать? Ну нужно ведь как то кутилизировать отбросы... Может чуть подкормить и на органы как в Китае?
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03.10.2020 21:27 Відповісти
 
 