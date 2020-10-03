Озброєний двома ножами чоловік намагався проникнути на територію військової частини в Одеській області. ВIДЕО
Чоловік поводився неадекватно. Спочатку він погрожував перехожим біля паркану військової частини, а потім спробував пройти на територію через КПП. Ймовірно, він був під дією наркотиків.
Про це повідомляє в фейсбуці Південне оперативно-територіальне командування Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.
"2 жовтня 2020 року чоловік, тримаючи у руках два предмети, схожі на кухонні ножі, з явними ознаками наркотичного сп'яніння, намагався проникнути на територію військової частини 3014 Національної гвардії України, яка розташована у м. Одеса на вул. Люстдорфській, 7 через контрольно-пропускний пункт.
Відвідувача спинив добовий наряд гвардійців, разом із військовослужбовцями окремого загону спеціального призначення "ОМЕГА".
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції. Наразі тривають слідчі дії.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль