Водій маршрутки збив трьох пішоходів на переході в Києві, жінка загинула. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Водій маршрутки не зупинився на зелене світло і збив трьох пішоходів на пр. Свободи в Києві. Одна жінка загинула на місці, двоє інших пішоходів у лікарні. Водій каже, що у маршрутки відмовили гальма.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Київ Оперативний".
Трагедія сталася на Виноградарі. Коли для пішоходів загорілося зелене світло, а для автомобілів червоне, всі авто зупинилися, але маршрутка №465 продовжувала мчати вперед на великій швидкості, розповіли очевидці.
Тіло загиблої жінки залишилося під колесами маршрутки. Ще двох постраждалих госпіталізували.
На місці працює поліція. Водій розповів правоохоронцям, що у маршрутки відмовили гальма.
Топ коментарі
+17 Otec Pigidiy
показати весь коментар04.10.2020 15:06 Відповісти Посилання
+16 oleg1966
показати весь коментар04.10.2020 15:02 Відповісти Посилання
+16 Странник Виртуальный #450460
показати весь коментар04.10.2020 15:13 Відповісти Посилання
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