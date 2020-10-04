Водій маршрутки збив трьох пішоходів на переході в Києві, жінка загинула. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Водій маршрутки не зупинився на зелене світло і збив трьох пішоходів на пр. Свободи в Києві. Одна жінка загинула на місці, двоє інших пішоходів у лікарні. Водій каже, що у маршрутки відмовили гальма.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Київ Оперативний".

Трагедія сталася на Виноградарі. Коли для пішоходів загорілося зелене світло, а для автомобілів червоне, всі авто зупинилися, але маршрутка №465 продовжувала мчати вперед на великій швидкості, розповіли очевидці.

Тіло загиблої жінки залишилося під колесами маршрутки. Ще двох постраждалих госпіталізували.

На місці працює поліція. Водій розповів правоохоронцям, що у маршрутки відмовили гальма.

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