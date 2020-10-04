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Водій маршрутки збив трьох пішоходів на переході в Києві, жінка загинула. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Водій маршрутки не зупинився на зелене світло і збив трьох пішоходів на пр. Свободи в Києві. Одна жінка загинула на місці, двоє інших пішоходів у лікарні. Водій каже, що у маршрутки відмовили гальма.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Київ Оперативний".

Трагедія сталася на Виноградарі. Коли для пішоходів загорілося зелене світло, а для автомобілів червоне, всі авто зупинилися, але маршрутка №465 продовжувала мчати вперед на великій швидкості, розповіли очевидці.

Тіло загиблої жінки залишилося під колесами маршрутки. Ще двох постраждалих госпіталізували.

На місці працює поліція. Водій розповів правоохоронцям, що у маршрутки відмовили гальма.

Також читайте: П'яний водій збив групу пішоходів на Рівненщині, одна людина загинула. ФОТО

Водій маршрутки збив трьох пішоходів на переході в Києві, жінка загинула 01
Водій маршрутки збив трьох пішоходів на переході в Києві, жінка загинула 02
Водій маршрутки збив трьох пішоходів на переході в Києві, жінка загинула 03
Водій маршрутки збив трьох пішоходів на переході в Києві, жінка загинула 04
Водій маршрутки збив трьох пішоходів на переході в Києві, жінка загинула 05
Водій маршрутки збив трьох пішоходів на переході в Києві, жінка загинула 06
Водій маршрутки збив трьох пішоходів на переході в Києві, жінка загинула 07
Водій маршрутки збив трьох пішоходів на переході в Києві, жінка загинула 08
Водій маршрутки збив трьох пішоходів на переході в Києві, жінка загинула 09

ДТП (4483) Київ (19665) маршрутки (347) смерть (6779)


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Топ коментарі
+17
Так ведь они не водят, а ведут себя на дорогах как *****.
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04.10.2020 15:06 Відповісти
+16
Жесть.Соболезнование близким
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04.10.2020 15:02 Відповісти
+16
Я думаю, что он свалил потому что умный и понимает что у человека одна жизнь. Не, конечно ее можно потратить на вечную борьбу с негараздами, а можно просто уехать в цивилизованную страну и нормально жить.
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04.10.2020 15:13 Відповісти
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Эти гробы скотовозы вообще надо убирать нах с улиц.
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04.10.2020 21:35 Відповісти
Водитель маршрутки не остановился на зеленый свет Источник: https://censor.net/ru/v3222791
Я один чего то не понял?
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05.10.2020 00:47 Відповісти
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