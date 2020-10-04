УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13396 відвідувачів онлайн
Новини Відео Революція в Білорусі
5 360 69

Кияни вимагали від посла Білорусі в Україні Сокола піти у відставку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці відбувся марш на підтримку протестувальників Білорусі. Його учасники прийшли до посольства РБ і вимагали, щоб посол Білорусі в Україні Ігор Сокол подав у відставку і не підтримував режим Лукашенка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції зібралися на Майдані Незалежності. З біло-червоно-білими прапорами вони пройшли від Майдану центром міста до будівлі посольства біля станції метро "Університет". Дорогою учасники акції скандували: "Живе Білорусь!"

Біля  будівлі посольства вони провели мітинг. Протестувальники стверджують, що посол Білорусі в Україні Ігор Сокол нібито думає про відставку на знак протесту проти захоплення влади в його країні "президентом" Олександром Лукашенком. Учасники акції закликали Сокола зважитися на цей крок і подати у відставку.

Дивіться також: Протестувальники-мінчани зламали міліцейський водомет. ВIДЕО

Автор фото і відео - Олег Богачук

Кияни вимагали від посла Білорусі в Україні Сокола піти у відставку 01Кияни вимагали від посла Білорусі в Україні Сокола піти у відставку 02Кияни вимагали від посла Білорусі в Україні Сокола піти у відставку 03Кияни вимагали від посла Білорусі в Україні Сокола піти у відставку 04Кияни вимагали від посла Білорусі в Україні Сокола піти у відставку 05Кияни вимагали від посла Білорусі в Україні Сокола піти у відставку 06
Кияни вимагали від посла Білорусі в Україні Сокола піти у відставку 07
Кияни вимагали від посла Білорусі в Україні Сокола піти у відставку 08
Кияни вимагали від посла Білорусі в Україні Сокола піти у відставку 09Кияни вимагали від посла Білорусі в Україні Сокола піти у відставку 10Кияни вимагали від посла Білорусі в Україні Сокола піти у відставку 11
Кияни вимагали від посла Білорусі в Україні Сокола піти у відставку 12Кияни вимагали від посла Білорусі в Україні Сокола піти у відставку 13Кияни вимагали від посла Білорусі в Україні Сокола піти у відставку 14
Кияни вимагали від посла Білорусі в Україні Сокола піти у відставку 15

Кияни вимагали від посла Білорусі в Україні Сокола піти у відставку 16

Автор: 

акція (1461) Білорусь (7969) Київ (19665) посол (1108) посольство (948) Сокол (7) Богачук Олег (1457)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Чим більше у рашки зовнішніх проблем, тим менше в України внутрішніх. Що не ясно?
показати весь коментар
04.10.2020 17:14 Відповісти
+7
Как это хорошо, когда главной проблемой Украины, является посол Белоруссии в Киеве...
Вот людям реально нечем заняться.
показати весь коментар
04.10.2020 17:08 Відповісти
+6
Не надоїло блд от тут тобі смердіти? Біжи підмийся, бо від тебе тхне.
показати весь коментар
04.10.2020 17:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чим більше у рашки зовнішніх проблем, тим менше в України внутрішніх. Що не ясно?
показати весь коментар
04.10.2020 17:14 Відповісти
Как это хорошо, когда главной проблемой Украины, является посол Белоруссии в Киеве...
Вот людям реально нечем заняться.
показати весь коментар
04.10.2020 17:08 Відповісти
А ви впевнені, що це українці а не білоруси протестували?
показати весь коментар
04.10.2020 17:15 Відповісти
А вы?
показати весь коментар
04.10.2020 17:24 Відповісти
Судячи з акценту- це не кияни точно.
показати весь коментар
04.10.2020 17:29 Відповісти
Если это белорусы, то пускай себе ходят на здоровье.
Это уже их личное дело.
показати весь коментар
04.10.2020 17:37 Відповісти
Саме так.
показати весь коментар
04.10.2020 17:39 Відповісти
конечно, у них родина в огне, а их интересует посол белоруси...
показати весь коментар
04.10.2020 20:10 Відповісти
Так бы свои, украинские интересы защищали! Проплаченные!
показати весь коментар
04.10.2020 17:11 Відповісти
Не надоїло блд от тут тобі смердіти? Біжи підмийся, бо від тебе тхне.
показати весь коментар
04.10.2020 17:41 Відповісти
а чого ти у сраку до мене носа свого пхаєш? не нюхай, збоченець!
показати весь коментар
04.10.2020 18:46 Відповісти
Завидуешь, дрыщ лапотный? Работать не пробовал?
показати весь коментар
04.10.2020 17:49 Відповісти
ти дебіл? я працюю. Ти їм запропонуй йти працювати , а не бігати за гроші державою, мабуть не своєю, торгувати! і що за звичка у не лапотного, якась кацапська, відразу на образи переходити! ? там може був, та не заплатили?
показати весь коментар
04.10.2020 18:48 Відповісти
Дивний в "киян" білоруський акцент.
показати весь коментар
04.10.2020 17:23 Відповісти
Раніше було модним "Че там у хохлов? ", а нині - "Що там у білорусів? "...
показати весь коментар
04.10.2020 17:31 Відповісти
Ну, у вас хоть культурно ходят, не мусорят.
показати весь коментар
04.10.2020 17:33 Відповісти
Это вы на футбольном матче в Киеве не были...
показати весь коментар
04.10.2020 17:40 Відповісти
Це для вас головне з часів совка? Прибиральником працювали?
показати весь коментар
04.10.2020 17:41 Відповісти
Я не олигарх, у меня слуг (служанок)нет. За собой привык сам убирать.
показати весь коментар
04.10.2020 17:56 Відповісти
Тобто працювали в обслузі. Силовик?
показати весь коментар
04.10.2020 17:57 Відповісти
Нет, рабочий. В обязанностях прописано, после работы привести в порядок рабочее место. Да и дома(на даче) люблю порядок, в отличие от вас.
показати весь коментар
04.10.2020 18:00 Відповісти
Тю, а що ви можете про мене знати, що пишете "в отличие"?
показати весь коментар
04.10.2020 18:07 Відповісти
это у него говносовковый стиль ведения диалога.
"рабочий", мля! "пролетарий"
показати весь коментар
04.10.2020 18:09 Відповісти
Та да... не люблю пролетарЬят!
показати весь коментар
04.10.2020 18:14 Відповісти
Я знаю, вы не любите чистоту. Т.к, для этого надо прилагать усилия. Но не осуждаю, у каждого свой образ жизни.
показати весь коментар
04.10.2020 18:18 Відповісти
А я знаю, що ти ********* брехати.
показати весь коментар
04.10.2020 18:22 Відповісти
Понаехавшее жлобье, типа тебя, и засирает Киев
показати весь коментар
04.10.2020 18:53 Відповісти
Як ти "понаєхавшиє"? В Києві Гаррисони зазвичай на Подолі живуть чи на Райдужному, йолопе? )))
показати весь коментар
04.10.2020 18:59 Відповісти
Заткни уже свою вонючую пасть, чепушило рагульское
показати весь коментар
04.10.2020 20:45 Відповісти
це не кияни, заголовок дебільний просто.
показати весь коментар
04.10.2020 17:45 Відповісти
Вот белорусам у нас раздолье, митингуй сколько хочешь Ни тебе ОМОНа, ни автозаков, ни даже Лукашенко)
показати весь коментар
04.10.2020 17:43 Відповісти
Ти що кацапка, заскучала за моцной палкой по спині?
показати весь коментар
04.10.2020 17:44 Відповісти
Спамери підтягнулися...)))
показати весь коментар
04.10.2020 17:46 Відповісти
Євгєній друже, нє грусті, а то волоси під пахвами нє будуть расті!
показати весь коментар
04.10.2020 17:48 Відповісти
а я и взял в кавычки)))
показати весь коментар
04.10.2020 17:50 Відповісти
у себя в беларуси все просрали, сбежали к нам, теперь здесь бегают...
показати весь коментар
04.10.2020 18:06 Відповісти
у себя в беларуси все просрали, сбежали к нам, теперь здесь бегают...
показати весь коментар
04.10.2020 18:32 Відповісти
Если посла назначил "президент", то это не посол, а "посол", и ево нада гнать сцаными тряпками.
показати весь коментар
04.10.2020 19:25 Відповісти
правда, симпатичные?
показати весь коментар
04.10.2020 20:02 Відповісти
 
 