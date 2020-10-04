Кияни вимагали від посла Білорусі в Україні Сокола піти у відставку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці відбувся марш на підтримку протестувальників Білорусі. Його учасники прийшли до посольства РБ і вимагали, щоб посол Білорусі в Україні Ігор Сокол подав у відставку і не підтримував режим Лукашенка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції зібралися на Майдані Незалежності. З біло-червоно-білими прапорами вони пройшли від Майдану центром міста до будівлі посольства біля станції метро "Університет". Дорогою учасники акції скандували: "Живе Білорусь!"

Біля будівлі посольства вони провели мітинг. Протестувальники стверджують, що посол Білорусі в Україні Ігор Сокол нібито думає про відставку на знак протесту проти захоплення влади в його країні "президентом" Олександром Лукашенком. Учасники акції закликали Сокола зважитися на цей крок і подати у відставку.

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Автор фото і відео - Олег Богачук















